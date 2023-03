–

Ciudad de M茅xico, 28 de marzo de 2023.- Tras el incendio ocurrido en la Estancia Provisional de Ciudad Ju谩rez, Chihuahua, en el que perdieron la vida 41 personas, las organizaciones que integramos la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos 鈥淭odos los Derechos para Todas y Todos鈥 (Red TDT), sostenemos que no fue un 鈥渁ccidente鈥, ya que constituyen hechos de responsabilidad por parte de autoridades del Estado Mexicano al tener bajo custodia a personas en movilidad durante su tr谩nsito por M茅xico.

En distintos momentos, organizaciones de derechos humanos han denunciado que los llamados 鈥渁lbergues migratorios鈥, bajo responsabilidad del Instituto Nacional de Migraci贸n (INM), son c谩rceles y centros de detenci贸n y privaci贸n arbitraria de la libertad de personas que buscan refugio o asilo pol铆tico en el extranjero al ser expulsados de su pa铆s por las condiciones de violencia estructural que padecen.

Las declaraciones del Presidente de la Rep煤blica, al minimizar los hechos, evade la responsabilidad de Estado en af谩n de defender la institucionalidad de un gobierno que ofende la dignidad y memoria de las v铆ctimas y sobrevivientes de la tragedia. En principio el Estado mexicano, de conformidad con sus obligaciones y est谩ndares constitucionales e internacionales de derechos humanos, no deber铆an recurrir al uso de la detenci贸n migratoria y acatar el resolutivo de la Suprema Corte de Justicia de la Naci贸n (SCJN) No. 184/2022 que declara inconstitucional el procedimiento de revisi贸n migratoria que se efect煤a en lugares distintos al de tr谩nsito internacional que deriva en la detenci贸n y alojamiento en estaciones migratorias del INM.

La actual administraci贸n contin煤a centrando la definici贸n de su pol铆tica migratoria en el control, la gesti贸n y administraci贸n de los flujos migratorios, empe帽谩ndose en vincular la movilidad humana como un tema de seguridad nacional, posici贸n que favorece la persecuci贸n y criminalizaci贸n de personas migrantes y solicitantes de protecci贸n internacional.

El recrudecimiento de las pol铆ticas migratorias ha generado un ambiente propicio para el aumento de violaciones a derechos humanos cometidas por autoridades contra la poblaci贸n migrante, que no son investigadas ni castigadas como los eventos recientes del 27 de marzo en la Estancia Provisional de Ciudad Ju谩rez, Chihuahua.

Pensar una pol铆tica basada en derechos humanos implica incorporar principios fundamentales, de acuerdo a los tratados de derechos humanos y a la legislaci贸n vigente en M茅xico, para que bajo ninguna circunstancia ingresen a estos centros de detenci贸n personas en tr谩nsito y movilidad por M茅xico.

Exigimos que las acciones implementadas den prioridad a salvaguardar los derechos humanos de las personas, den respuesta a la atenci贸n humanitaria y que 茅stas no agraven la criminalizaci贸n con acciones de detenci贸n masiva, empleando fuerzas de seguridad, amenazas de judicializaci贸n a personas defensoras y a quienes son solidarias en el tr谩nsito, y la difusi贸n de mensajes de estigmatizaci贸n de las personas migrantes y solicitantes de protecci贸n internacional que justifican discursos de discriminaci贸n, miedo y xenofobia al interior de la sociedad.

Ante esta tragedia que conmueve el 谩mbito internacional, como Red TDT demandamos garant铆as de seguridad y respeto a las acciones que realizan las organizaciones civiles y personas defensoras de derechos humanos que documentan la responsabilidad de las autoridades en exigencia de una investigaci贸n transparente y reparaci贸n del da帽o a familiares y personas afectadas.

#Protecci贸nNoDetenci贸n

Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos

鈥淭odos los Derechos para Todas y Todos鈥

(Integrada por 84 organizaciones en 23 estados de la Rep煤blica mexicana):

Academia Hidalguense de Educaci贸n y Derechos Humanos A.C. (ACADERH) (Hidalgo); Agenda LGBT (Estado de M茅xico); Alianza Sierra Madre, A.C. (Chihuahua); Aluna Acompa帽amiento Psicosocial, A.C.(Ciudad de M茅xico); Asistencia Legal por los Derechos Humanos, A.C. (AsiLegal) (Ciudad de M茅xico); Asociaci贸n Jalisciense de Apoyo a los Grupos Ind铆genas, A.C. (AJAGI) (Guadalajara, Jal.); Asociaci贸n para la Defensa de los Derechos Ciudadanos 鈥淢iguel Hidalgo鈥 (Jacala Hgo.); Bowerasa, A.C. 鈥淗aciendo Camino鈥 (Chihuahua, Chih.); Casa del Migrante Saltillo (Saltillo, Coah.); Cat贸licas por el Derecho a Decidir, A.C. (Ciudad de M茅xico); Centro de Capacitaci贸n y Defensa de los Derechos Humanos e Ind铆genas, Asociaci贸n Civil (CECADDHI) (Chihuahua); Centro 鈥淔ray Juli谩n Garc茅s鈥 Derechos Humanos y Desarrollo Local, A. C. (Tlaxcala, Tlax.); Centro de Apoyo al Trabajador, A.C. (CAT) (Ciudad de M茅xico); Centro de Derechos de la Mujeres de Chiapas (San Crist贸bal de Las Casas, Chis.); Centro de Derechos Humanos 鈥淒on Sergio鈥 (Jiutepec, Mor.); Centro de Derechos Humanos 鈥淔ray Bartolom茅 de Las Casas鈥, A. C. (San Crist贸bal de Las Casas, Chis); Centro de Derechos Humanos 鈥淔ray Francisco de Vitoria O.P.鈥, A. C. (Ciudad de M茅xico); Centro de Derechos Humanos 鈥淔ray Mat铆as de C贸rdova鈥, A.C. (Tapachula, Chis.); Centro de Derechos Humanos 鈥淛uan Gerardi鈥, A. C. (Torre贸n, Coah.); Centro de Derechos Humanos 鈥淢iguel Agust铆n Pro Ju谩rez鈥, A. C. (Ciudad de M茅xico); Centro de Derechos Humanos de la Monta帽a, Tlachinollan, A. C. (Tlapa, Gro.); Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Chihuahua); Centro de Derechos Humanos de los Pueblos del Sur de Veracruz 鈥淏ety Cari帽o鈥, A.C. (Tatahuicapan de Ju谩rez, Ver.); Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, A.C (Tonal谩, Chis.); Centro de Derechos Humanos Paso del Norte (Cd. Ju谩rez, Chih.); Centro de Derechos Humanos Toaltepeyolo (Orizaba, Veracruz); Centro de Derechos Humanos Victoria Diez, A.C. (Le贸n, Gto.); Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL) (Estado de M茅xico); Centro de Derechos Ind铆genas 鈥淔lor y Canto鈥, A. C. (Oaxaca, Oax.); Centro de Derechos Ind铆genas A. C. (Bachaj贸n, Chis.); Centro de Investigaci贸n y Capacitaci贸n Propuesta C铆vica A. C. (Propuesta C铆vica) (Ciudad de M茅xico); Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, A. C. (CEPAD) (Guadalajara, Jal.); Centro de los Derechos del Migrante (Ciudad de M茅xico); Centro de Reflexi贸n y Acci贸n Laboral (CEREAL-Guadalajara) (Guadalajara, Jal.); Centro Diocesano para los Derechos Humanos 鈥淔ray Juan de Larios鈥, A.C. (Saltillo, Coah.); Centro Juvenil Generando Dignidad (Comalcalco, Tabasco); Centro Kalli Luz Marina (Orizaba, Ver.); Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) (Ciudad de M茅xico); Centro Mujeres (La Paz, BCS.); Centro Regional de Defensa de DDHH Jos茅 Mar铆a Morelos y Pav贸n, A.C. (Chilapa, Gro.); Centro Regional de Derechos Humanos 鈥淏artolom茅 Carrasco鈥, A.C. (BARCA) (Oaxaca, Oax.); Ciencia Social Alternativa, A.C. KOOKAY (M茅rida, Yuc.); Ciudadan铆a Lagunera por los Derechos Humanos, A.C. (CILADHAC) (Torre贸n, Coah.); Colectivo contra la Tortura y la Impunidad (CCTI) (Ciudad de M茅xico); Colectivo Educaci贸n para la Paz y los Derechos Humanos, A.C. (CEPAZDH) (San Crist贸bal de Las Casas, Chis.); Comisi贸n Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste (Mexicali, Baja California); Comisi贸n de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuac谩n, A.C. (Tehuac谩n, Pue.); Comisi贸n de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, A.C. (COSYDDHAC) (Chihuahua, Chih.); Comisi贸n Independiente de Derechos Humanos de Morelos, A. C. (CIDHMOR) (Cuernavaca, Mor.); Comisi贸n Regional de Derechos Humanos 鈥淢ahatma Gandhi鈥, A. C. (Tuxtepec, Oax.); Comit茅 Cerezo (Ciudad de M茅xico); Comit茅 Cristiano de Solidaridad Monse帽or Romero (Ciudad de M茅xico); Comit茅 de Defensa de las Libertades Ind铆genas (Palenque, Chis.); Comit茅 de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha A.C. (CODIGODH) (Oaxaca, Oax.); Comit茅 de Derechos Humanos 鈥淔r. Pedro Lorenzo de la Nada鈥, A. C. (Ocosingo, Chis.); Comit茅 de Derechos Humanos 鈥淪ierra Norte de Veracruz鈥, A. C. (Huayacocotla, Ver.); Comit茅 de Derechos Humanos Ajusco (Ciudad de M茅xico); Comit茅 de Derechos Humanos de Colima No Gubermantal A. C. (Colima, Col.); Comit茅 de Derechos Humanos de Comalcalco, A. C. (CODEHUCO) (Comalcalco, Tab); Comit茅 de Derechos Humanos de Tabasco, A. C. (CODEHUTAB) (Villahermosa, Tab); Comit茅 de Derechos Humanos y Orientaci贸n Miguel Hidalgo, A. C. (Dolores Hidalgo, Gto.); Comit茅 de Familiares de Detenidos Desaparecidos 鈥淗asta Encontrarlos鈥(Ciudad de M茅xico); Comit茅 Sergio M茅ndez Arceo Pro Derechos Humanos de Tulancingo, Hgo A.C. (Tulancingo, Hgo.); Consultor铆a T茅cnica Comunitaria AC (CONTEC) (Chihuahua); El Caracol, A.C (Ciudad de M茅xico); Estancia del Migrante Gonz谩lez y Mart铆nez, A.C. (Quer茅taro, Qro.); Frente C铆vico Sinaloense. Secretar铆a de Derechos Humanos (Culiac谩n, Sin.); Fundaci贸n para la Justicia y el Estado Democr谩tico de Derecho (Ciudad de M茅xico); Indignaci贸n, A. C. Promoci贸n y Defensa de los Derechos Humanos (M茅rida, Yuc.); Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuria, S.J. Universidad Iberoamericana- Puebla (Puebla, Pue.); Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (Ciudad de M茅xico); Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, A. C. (IMDEC) (Guadalajara, Jal.); Instituto Tecnol贸gico y de Estudios Superiores de Occidente. Programa Institucional de Derechos Humanos y Paz (Guadalajara, Jal.); La 72, Hogar-Refugio para Personas Migrantes (La 72) (Tenosique, Tabasco); Mujeres Ind铆genas por la Conservaci贸n, Investigaci贸n y Aprovechamiento de los Recursos Naturales, A. C. (CIARENA) (Oaxaca); Oficina de Defensor铆a de los Derechos de la Infancia A.C. (ODI) (Ciudad de M茅xico); Promoci贸n de los Derechos Econ贸micos, Sociales y Culturales (PRODESCAC) (Estado de M茅xico); Proyecto de Derechos Econ贸micos, Sociales y Culturales (ProDESC) (Ciudad de M茅xico); Proyecto sobre Organizaci贸n, Desarrollo, Educaci贸n e Investigaci贸n (PODER) (Ciudad de M茅xico); Red Solidaria de Derechos Humanos, A.C. (Morelia, Michoac谩n); Respuesta Alternativa, A. C. Servicio de Derechos Humanos y Desarrollo Comunitario (San Luis Potos铆); Servicio, Paz y Justicia de Tabasco, A.C. (SERPATAB) (Villahermosa, Tab.); Servicios de Inclusi贸n Integral, A.C. (SEIINAC) (Pachuca, Hgo.); Tequio Jur铆dico A.C. (Oaxaca, Oax.); VIHas de Vida (Guadalajara, Jal.); Voces Mesoamericanas, Acci贸n con Pueblos Migrantes AC (San Cristobal de las Casas, Chiapas).

Publicado originalmente en la p谩gina de la Red TDT: https://redtdt.org.mx/archivos/18112

