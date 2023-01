–

El Centro de Estudios Kurdos (KCS) ha entrevistado recientemente al Dr. Thomas Jeffrey Miley, profesor de Sociolog铆a Pol铆tica en el Departamento de Sociolog铆a de la Universidad de Cambridge. En la entrevista, Miley comparte sus conocimientos sobre la definici贸n de 鈥渘aci贸n鈥 y 鈥渘acionalismo鈥, y profundiza en el concepto de naci贸n democr谩tica de Abdullah 脰calan y su reinterpretaci贸n del concepto de autodeterminaci贸n. Tambi茅n habla de la idea en la que se basa su pr贸ximo libro 鈥淪truggles for Self-Determination in the 21st Century鈥, que publicar谩 Black Rose Press.

-En uno de sus art铆culos define la 鈥渘aci贸n鈥 como un proyecto hegem贸nico. 驴Podr铆a explicar a qu茅 se refiere?

-En t茅rminos ontol贸gicos, la 鈥渘aci贸n鈥 se concibe m谩s bien como un proyecto hegem贸nico. S贸lo existe en la medida en que la gente cree que existe. Esto no significa que la naci贸n deba equipararse a un et茅reo 鈥渟istema de ideas鈥, ni relegarse al 谩mbito superestructural, ni mucho menos diagnosticarse o descartarse como una forma de 鈥渇alsa conciencia鈥. Porque hacerlo supondr铆a perpetuar un falso binario entre materialismo e idealismo, entre base y superestructura. Como cualquier otra idea, la 鈥渘aci贸n鈥 s贸lo puede existir como fuerza material en la historia, 鈥渆ncarnada en instituciones y aparatos鈥, es decir, como 鈥渇orma institucionalizada鈥.

Los nacionalistas aspiran a la institucionalizaci贸n de sus creencias para que 茅stas puedan ser difundidas, suscritas por un p煤blico cada vez m谩s amplio, y reproducidas. El proceso de difusi贸n y reproducci贸n de las creencias nacionalistas por parte de los aparatos estatales se ha descrito en t茅rminos arquitect贸nicos como el de la 鈥渃onstrucci贸n de la naci贸n鈥. M谩s recientemente, Brubaker ha descrito los aparatos estatales implicados en tales procesos como 鈥渆stados nacionalizadores鈥. Se refiere a la 鈥渘acionalizaci贸n鈥 y a los 鈥渘acionalismos nacionalizadores del Estado existente鈥, y a las 鈥溍﹍ites nacionalizadoras鈥. Cuatro conjuntos de Aparatos Ideol贸gicos del Estado est谩n especialmente implicados en el cultivo de proyectos hegem贸nicos 鈥渘acionalizadores鈥 y de 鈥渃onstrucci贸n nacional鈥: (1) el sistema educativo, (2) los medios de comunicaci贸n de masas, (3) la burocracia y (4) los partidos pol铆ticos.

La naci贸n y el nacionalismo est谩n interrelacionados dial茅cticamente. Gellner ha insistido c茅lebremente en que 鈥渆s el nacionalismo el que engendra naciones, y no al rev茅s鈥. Es cierto que los nacionalistas aspiran a que sus creencias se institucionalicen. Sin embargo, la formulaci贸n de Gellner no es del todo correcta, ya que la naci贸n y el nacionalismo no pueden distinguirse claramente en t茅rminos de causa y efecto (al menos no cuando estos t茅rminos se utilizan de forma unidireccional y no dial茅ctica). En lugar de obsesionarse con la cuesti贸n de cu谩l determina al otro, de cu谩l es primero (el 鈥渉uevo o la gallina鈥, por as铆 decirlo), tiene m谩s sentido entender el nacionalismo y la naci贸n como dos dimensiones del mismo fen贸meno intersubjetivo, que operan simult谩neamente en diferentes niveles de conciencia, que se corresponden con lo 鈥減rogram谩tico鈥 y lo 鈥渂anal鈥.

El nacionalismo opera principalmente a nivel consciente, manifest谩ndose como 鈥渋deolog铆a鈥 鈥 en su n煤cleo, un programa pol铆tico que 鈥渟ostiene que la unidad pol铆tica y la unidad nacional deben ser congruentes鈥. La nacionalidad, por el contrario, opera principalmente en los niveles semiconsciente e incluso subconsciente, como un 鈥渟istema omnipresente de clasificaci贸n social鈥, un 鈥減rincipio organizador de visi贸n y divisi贸n del mundo social鈥.

-驴Qu茅 opina del proyecto de 鈥渘aci贸n democr谩tica鈥 de 脰calan? 驴Hasta qu茅 punto la 鈥渘aci贸n鈥 de su proyecto no es hegem贸nica?

-El rechazo de principio de la estrategia de 鈥渓iberaci贸n nacional鈥, entendida en t茅rminos de la b煤squeda de un Estado-naci贸n kurdo, ha incluido un conjunto bastante elaborado de argumentos contra los males insidiosos de lo que 脰calan denomina 鈥渘acionalismo feudal鈥, la mayor铆a de las veces en referencia al ejemplo de Barzani en el Kurdist谩n del Sur (Bashur, norte de Irak). La reorientaci贸n ideol贸gica y program谩tica del Movimiento por la Libertad de Kurdist谩n incluye, por tanto, no s贸lo la renuncia al objetivo de un Estado, sino, lo que es m谩s ambicioso, la aspiraci贸n a trascender por completo los confines del 鈥渋maginario nacionalista鈥. Tal trascendencia no debe confundirse con repudiar el orgullo de ser kurdo, sino m谩s bien con escapar de la dial茅ctica de 鈥渕ayor铆a鈥 frente a 鈥渕inor铆a鈥. De hecho, como ha insistido 脰calan, 鈥渆n el confederalismo democr谩tico no hay lugar para ning煤n tipo de lucha por la hegemon铆a鈥.

La autogesti贸n y la organizaci贸n aut贸noma de asambleas democr谩ticas directas, por no hablar de las milicias de autodefensa, para todos los grupos 茅tnicos y religiosos, es la alternativa a la tiran铆a de la mayor铆a, a la 鈥渓ucha hegem贸nica鈥 profundamente arraigada en la ideolog铆a del nacionalismo. Es mucho pedir para un movimiento que ha sacrificado tantas vidas por el sue帽o de un Gran Kurdist谩n. Un ejercicio de liderazgo democr谩tico, si es que alguna vez lo hubo, por parte de 脰calan, su intento de hacer so帽ar a sus seguidores con sue帽os internacionalistas de democracia radical, de imaginar formas de confederaci贸n que traspasen y vayan m谩s all谩 de las fronteras mentales impuestas por el culto a la comunidad nacional. M谩s f谩cil de pronunciar que de conseguir.

-Recientemente ha escrito un libro titulado 鈥淟uchas por la autodeterminaci贸n en el siglo XXI鈥. 驴Qu茅 le impuls贸 a hacerlo?

-Vivimos en una 茅poca de crisis existencial colectiva, en la que es imperativo que pensemos de nuevo las categor铆as fundamentales de la vida pol铆tica. Todos los ensayos recogidos en ese volumen reflejan una preocupaci贸n por la autodeterminaci贸n, un concepto y un principio tan indispensable como pol茅mico.

Casi todos los ensayos fueron compuestos a ra铆z de mi encuentro con el Movimiento por la Libertad de Kurdist谩n, cuyo l铆der e inspirador, Abdullah 脰calan, ha emprendido un impresionante y valiente esfuerzo por redefinir la autodeterminaci贸n, desde su solitaria celda de la isla de Imrali.

Antes de comprometerme activamente con la lucha kurda, mi orientaci贸n hacia los llamamientos a la autodeterminaci贸n hab铆a sido quiz谩 excesivamente cr铆tica. Hac铆a tiempo que era esc茅ptico respecto al paradigma de la liberaci贸n nacional en el que parece situarse con m谩s frecuencia el discurso de la autodeterminaci贸n. Mi convicci贸n era que existe una tendencia relativamente omnipresente a esencializar y cosificar el 鈥測o鈥 colectivo en este discurso y que, por lo tanto, la aplicaci贸n de una 鈥渉ermen茅utica de la sospecha鈥 parece la respuesta m谩s adecuada a todas y cada una de las apelaciones a dicho principio. M谩s concretamente, sostuve que en cualquier contexto en el que el discurso de la autodeterminaci贸n emerja como destacado, este discurso deber铆a someterse a un interrogatorio sociol贸gico, con el fin de esclarecer c贸mo est谩 integrado en constelaciones concretas de relaciones de poder materiales y sociales, y descifrar si tiende a legitimar y reforzar o, por el contrario, a subvertir las jerarqu铆as existentes.

Sigo convencido de que es crucial cultivar una sensibilidad sociol贸gica, es decir, ser consciente de c贸mo el discurso de la autodeterminaci贸n est谩 integrado en las relaciones de poder existentes y tiende a afectarlas en un contexto determinado. Sin embargo, al mismo tiempo, cada vez estoy m谩s convencido de que es igualmente importante prestar atenci贸n a las apropiaciones y resignificaciones creativas de las categor铆as centrales de este discurso tal y como se emplean en 茅pocas y lugares concretos. La transformaci贸n del Movimiento por la Libertad de Kurdist谩n, su esfuerzo por trascender el paradigma de la liberaci贸n nacional; por resignificar la autodeterminaci贸n en t茅rminos de lucha por una democracia radical y directa contra el Estado; la lucha por una acomodaci贸n multicultural y multirreligiosa; la lucha por la emancipaci贸n de g茅nero; y la lucha por la sostenibilidad ecol贸gica, me han impresionado por la potencia y el potencial de la continuidad discursiva y el cambio de paradigma simult谩neos.

En una palabra, lo que presenciamos es una convergencia entre las apelaciones a la doctrina de la autodeterminaci贸n y la b煤squeda del ideal confederal democr谩tico en el contexto kurdo. Se trata de una autodeterminaci贸n de otro tipo. Ya no est谩 alineada con la aspiraci贸n a un Estado-naci贸n kurdo soberano. Por el contrario, ha pasado a significar la lucha contra la jerarqu铆a ileg铆tima e injusta en todas sus formas, incluida la dominaci贸n del Estado sobre la sociedad pol铆tica y 茅tica, la dominaci贸n de una etnia o secta sobre otras, la dominaci贸n del hombre sobre la mujer y la dominaci贸n de los seres humanos sobre la naturaleza.

Una agenda muy ambiciosa, cuyo grado de aceptaci贸n por parte de los activistas y el n煤cleo del movimiento merece, sin duda, una investigaci贸n emp铆rica rigurosa. Sin embargo, incluso a nivel de imperativo program谩tico, la reorientaci贸n y rearticulaci贸n de la autodeterminaci贸n lograda por 脰calan, y al menos parcialmente emulada por sus seguidores en el movimiento, sigue siendo bastante notable.

-驴Qu茅 opina de la declaraci贸n conjunta de Suecia y Finlandia con Turqu铆a bajo los auspicios de la OTAN para luchar contra el movimiento kurdo tras su ingreso en la OTAN? 驴Cree que esto tambi茅n repercutir谩 en la AANES?

-Creo que demuestra la influencia estrat茅gica de Turqu铆a dentro de la OTAN en el contexto del conflicto que se est谩 desarrollando con Rusia. La OTAN ha optado por la Tercera Guerra Mundial, por lo que no es sorprendente que fascistas como Erdogan tengan poder. Esto deber铆a desarmar a cualquiera de la idea de que la OTAN es de alguna manera un aliado de los kurdos. Por otra parte, muestra la capitulaci贸n total de la socialdemocracia europea ante los dictados de la OTAN. En cuanto a la segunda parte de tu pregunta, s铆, esto aumentar谩 inevitablemente la presi贸n sobre la AANES por parte de las fuerzas del fascismo turco.

FUENTE: The Kurdish Center for Studies / Fecha original de publicaci贸n: 25 noviembre de 2022 / Traducido por Rojava Azadi Madrid

