En la Arquitectura no jer谩rquica se encuentran 芦nanodispositivos id茅nticos con las mismas caracter铆sticas y capacidades, siendo todos equiparables o equivalentes, debido a que sus propiedades electromagn茅ticas pueden ser reconfiguradas por software芦. Este modelo de topolog铆a es altamente probable, conforme a las evidencias de la presencia de grafeno en las vacunas (Campra, P. 2021), las im谩genes de microscop铆a que fueron aportadas, la caracterizaci贸n del grafeno y las pruebas de los patrones advertidos en las muestras de sangre, especialmente los puntos cu谩nticos de grafeno GQD. De hecho, en la investigaci贸n de (Abadal, S.; Liaskos, C.; Tsioliaridou, A.; Ioannidis, S.; Pitsillides, A.; Sol茅-Pareta, J.; Cabellos-Aparicio, A. 2017) titulada 芦Computaci贸n y comunicaciones para el paradigma de metamaterial definido por software: un an谩lisis de contexto禄 se describe que 芦el grafeno es inherentemente sintonizable, se puede crear un SDM (metamaterial definido por software) permitiendo que los controladores cambien el sesgo electrost谩tico aplicado a las diferentes 谩reas de la hoja de grafeno鈥 manteniendo sus caracter铆sticas f铆sicas (贸pticas) y a帽adiendo as铆 una estructura l贸gica芦. Esta afirmaci贸n es fundamental, para comprender que el grafeno puede ser programado y controlado como si de software se tratara, tal como se muestra en la figura 8.

Fig.8. Esquema de la estructura l贸gica de un metamaterial definido por software, siendo el grafeno el metamaterial expresamente citado por los autores (Abadal, S.; Liaskos, C.; Tsioliaridou, A.; Ioannidis, S.; Pitsillides, A.; Sol茅-Pareta, J.; Cabellos-Aparicio, A. 2017)

Seg煤n se observa en la figura, este modelo podr铆a conformarse 芦a escala microm茅trica o nanom茅trica芦, usando varias capas de grafeno, que desempe帽ar铆an las funciones de sensor, actuador, enrutador y antena de comunicaci贸n. Tambi茅n se describe una caracterizaci贸n f铆sica que coincide con los rangos de longitud de onda electromagn茅tica EM que se vienen mencionando, en concreto 6GHz y la compatibilidad con el uso de antenas que operan en la banda de Terahercios (0,1-10 THz). En este mismo trabajo, el de (Abadal, S.; Liaskos, C.; Tsioliaridou, A.; Ioannidis, S.; Pitsillides, A.; Sol茅-Pareta, J.; Cabellos-Aparicio, A. 2017), se indica que uno de los m茅todos m谩s sencillos para la modulaci贸n y control de estos metamateriales de grafeno definidos por software (SDM) es la codificaci贸n de activaci贸n y desactivaci贸n de tiempo diferido TS-OOK, lo que representa pulsos l贸gicos para la codificaci贸n binaria de 0 y 1. Por ejemplo, 芦un 0 (1) l贸gico se representa mediante un silencio (pulso corto), respectivamente, con un tiempo relativamente largo entre transmisiones. Esto simplifica el receptor y reduce la probabilidad de colisiones. Adem谩s, este enfoque puede combinarse de manera oportunista con codificaci贸n de bajo peso y acceso m煤ltiple por divisi贸n de velocidad para maximizar su eficiencia芦. Por tanto, el modelo de se帽ales 芦TS-OOK禄 es el m茅todo de activaci贸n adecuado con el que se habilitan los mecanismos de petici贸n-respuesta / cliente-servidor en este tipo de redes. Por otra parte, analizando el art铆culo de (Abadal, S.; Liaskos, C.; Tsioliaridou, A.; Ioannidis, S.; Pitsillides, A.; Sol茅-Pareta, J.; Cabellos-Aparicio, A. 2017) se encuentra la respuesta a uno de los fen贸menos m谩s extra帽os que se hayan observado en las personas inoculadas con la vacuna del c0r0n@v|rus. Se trata del fen贸meno de la direcci贸n MAC que se observa con la b煤squeda de dispositivos conectados por bluetooth. Esto es debido a que los autores reconocen impl铆citamente la existencia inherente del protocolo de control de acceso al medio, tambi茅n conocido como MAC, expresado con las siguientes palabras 芦La captaci贸n de energ铆a es otro pilar de la nanorred, ya que puede permitir el concepto de redes perpetuas. Su impacto en el dise帽o de la pila de protocolos de las nanorredes ha sido objeto de una intensa investigaci贸n durante los 煤ltimos a帽os, cubriendo aspectos como la pol铆tica de consumo de energ铆a o el protocolo de control de acceso al medio (MAC) y evaluando el rendimiento potencial de la red. de redes perpetuas. La comunidad de metamateriales podr铆a beneficiarse de estas contribuciones, ya que un hito importante es hacer que los SDM sean reconfigurables sin comprometer su autonom铆a芦. Esto confirma sin lugar a dudas, que el fen贸meno de la direcci贸n MAC localizada a trav茅s de bluetooth es perfectamente factible. Esto se corrobora por completo cuando se revisa la investigaci贸n de (Mohrehkesh, S.; Weigle, M.C.; Das, S.K. 2015) con su modelo DRIH-MAC que es un protocolo de control de acceso al medio 芦iniciado por el receptor para la comunicaci贸n entre nanonodos en una nanorred electromagn茅tica inal谩mbrica禄 que coincide plenamente con el entorno electromagn茅tico del grafeno y que se basa 芦en los siguientes principios: a) la comunicaci贸n comienza a trav茅s del receptor con el objetivo de maximizar la utilizaci贸n de energ铆a; b) el esquema distribuido para acceder al medio est谩 dise帽ado en base a la coloraci贸n del gr谩fico (t茅cnica distribuida y predictiva); c) trabajos de programaci贸n de comunicaciones en coordinaci贸n con el proceso de captaci贸n de energ铆a芦. Para m谩s se帽as, los autores indican en sus conclusiones que el protocolo DRIH-MAC fue evaluado en comparaci贸n con el MAC 芦en el contexto de una aplicaci贸n de monitoreo m茅dico. Los resultados de la simulaci贸n mostraron que DRIH-MAC utiliz贸 mejor la energ铆a鈥 En el futuro, investigaremos el uso de DRIH-MAC en otras aplicaciones como Internet of Nano-Things o una red de nano-robots. Tanto el modelo de tr谩fico como los requisitos de la aplicaci贸n son diferentes en estas aplicaciones de nanorred. Una posible soluci贸n podr铆a ser un dise帽o h铆brido de topolog铆as centralizadas y distribuidas para abordar las necesidades de dichas redes芦. Estas conclusiones confirman por completo la aplicaci贸n de la MAC, su uso en los nanomateriales de grafeno definidos por software (SDM) y la existencia del protocolo de datos y paquetes tal como se muestra en las figuras 9 y 10.

Fig.9. Esquema del intercambio de paquetes de datos, cabeceras RTR (ready to receive) y su consumo de energ铆a optimizado. (Mohrehkesh, S.; Weigle, M.C.; Das, S.K. 2015)

Fig.10. P谩quete de cabecera RTR que precede al paquete de datos. (Mohrehkesh, S.; Weigle, M.C.; Das, S.K. 2015)

Entre las conclusiones cuantitativas el m茅todo DRIH-MAC, presenta una mejora en la utilizaci贸n de energ铆a de un 50% en comparaci贸n con el protocolo MAC t铆pico, lo que resulta fundamental en las nanorredes, por sus limitaciones ligadas a la escala y el entorno de aplicaci贸n. Otras evidencias sobre MAC en el sentido expuesto, pueden encontrarse en el trabajo de (Ghafoor, S.; Boujnah, N.; Rehmani, M.H.; Davy, A. 2020) sobre 芦protocolos para la nanocomunicaci贸n en Terahercios芦, el trabajo de (Mohrehkesh, S.; Weigle, M.C. 2014) sobre la 芦optimizaci贸n del consumo de energ铆a en nanorredes de banda de Terahercios禄 y el art铆culo de (Jornet, J.M.; Akyildiz, I.F. 2012) sobre 芦el an谩lisis de comunicaci贸n y recolecci贸n de energ铆a conjunta para redes de nanosensores inal谩mbricas perpetuas en la banda de Terahercios芦, especialmente relevante por coincidir en todos los casos con la banda de Terahercios ya mencionada de (0,1-10 THz) y por plantear el objetivo de energ铆a virtualmente infinita para los componentes de la red de nanosensores inal谩mbricos (WNSN) en el contexto biom茅dico de 芦la administraci贸n de f谩rmacos intracorporales o las redes de vigilancia para la prevenci贸n de ataques qu铆micos禄. Retomando la Arquitectura no jer谩rquica, resulta imprescindible citar los trabajos de (Liaskos, C.; Tsioliaridou, A.; Ioannidis, S.; Kantartzis, N.; Pitsillides, A. 2016 | Tsioliaridou, A.; Liaskos, C.; Pachis, L.; Ioannidis, S.; Pitsillides, A. 2016) ya que tambi茅n mencionan directa o indirectamente como trabajo relacionado las especificaciones de la capa f铆sica de antenas de grafeno, necesarias para el control de los nanonodos y la capa MAC con la que identificar las cabeceras y paquetes de datos que se transmiten en la red, as铆 como el protocolo de se帽ales b谩sico TS-OOK para la transmisi贸n y recepci贸n de la informaci贸n, coincidiendo igualmente con toda la caracterizaci贸n ya descrita.