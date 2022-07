Desde el comienzo de la guerra imperialista en Ucrania el pasado mes de febrero, nuestras televisiones han retransmitido d铆a y noche crudas escenas de violencia, comentadas por tertulianos y hombres de Estado que se lamentan enormemente. Cualquier joven, trabajador o trabajadora nos sentimos horrorizados por la situaciones que nuestros iguales est谩n viviendo en Ucrania o huyendo de Ucrania y rechazamos tajantemente la invasi贸n de las tropas de Putin.

Pero es incluso m谩s terrible si cabe c贸mo nuestra genuina solidaridad con el pueblo ucraniano est谩 siendo utilizada de una forma vergonzosa y repugnante para justificar a la OTAN y hacerle una lavada de cara de dimensiones hist贸ricas en letras may煤sculas.

Para nadie pasa desapercibida la hipocres铆a del imperialismo occidental: por un lado, la OTAN y el militarismo norteamericano llora p煤blicamente l谩grimas de cocodrilo ante las ciudades ucranianas bombardeadas y los millones de refugiados que huyen de la invasi贸n, sin otro inter茅s m谩s que la defensa de su bloque imperialista en la pugna por el dominio mundial adornado de un falso pacifismo y humanitarismo. Por otro lado, ocultan conscientemente el infierno al que miles de mujeres ucranianas est谩n siendo sometidas por parte de las 鈥渄emocr谩ticas鈥 potencias occidentales. Las redes de trata y el negocio de la prostituci贸n est谩n haciendo su agosto en esta guerra reaccionaria por ambos bandos. Pero la 鈥渉umanitaria, pac铆fica y democr谩tica鈥 no tienen ning煤n problema con ello. No solo no mueven un s贸lo dedo, sino que ocultan y amparan esta barbarie.

Elegir entre huir de la guerra y arriesgarte a ser prostituida

La guerra es terriblemente lucrativa, tambi茅n en el terreno de la explotaci贸n sexual. Por eso, centenares de proxenetas procedentes de distintos pa铆ses adscritos a la OTAN viajan miles de kil贸metros para enga帽ar, sobornar y raptar a mujeres y ni帽os que tratan de atravesar la frontera y huir de Ucrania, para despu茅s esclavizarlas laboralmente o en la mayor铆a de los casos, prostituirlas en los democr谩ticos pa铆ses occidentales. Lo hacen entre promesas de transporte, empleo, aceleraci贸n de los tr谩mites de asilo o de cuidado de los menores con los que emigran. El riesgo que las mujeres, especialmente las m谩s j贸venes, corren en la frontera de Ucrania es l铆mite y no existe ning煤n tipo de protocolo establecido por los gobiernos receptores de refugiados para evitar que las redes de explotaci贸n se aprovechen de la desesperaci贸n de miles de mujeres y familias humildes. La absoluta indiferencia de las autoridades tanto dentro como fuera de Ucrania hace que el intento de paliar esta situaci贸n recaiga 煤nicamente sobre las ONGs, cuyo papel se limita a concienciar del riesgo que supone cruzar la frontera a mujeres que no tienen otra opci贸n.

Desde el comienzo de la guerra no solo se ha incrementado la trata de mujeres ucranianas: el consumo de pornograf铆a ha crecido considerablemente desde el mes de febrero, y las b煤squedas de t茅rminos como 鈥減orno ucraniano鈥, 鈥渁dolescente ucraniana鈥 o 鈥渃hica ucraniana鈥 se han disparado en los principales portales pornogr谩ficos desde el momento de la invasi贸n. Es evidente que estos videos son grabados sometiendo y violando a mujeres que simplemente pretend铆an huir de la devastaci贸n de la guerra imperialista. Nos pitan los o铆dos con la hipocres铆a de la OTAN, que se apoya en el sufrimiento de la clase trabajadora cuando le beneficia, y cuando no, esconde sus verg眉enzas ante el rapto y explotaci贸n de mujeres y menores.

Pero el riesgo que las mujeres m谩s pobres y golpeadas corren de ser v铆ctimas de trata no ha surgido al calor de la guerra. La Organizaci贸n Internacional para las Migraciones (OIM) identific贸 algo m谩s de 1.000 v铆ctimas de trata ucranianas s贸lo en 2021. A d铆a de hoy, las mujeres ucranianas son ampliamente demandadas por las redes de tr谩fico europeas, prostituidas a trav茅s de p谩ginas de citas con anuncios como: 鈥溌縫or qu茅 vas a pagar X euros por una eslovaca si tienes una ucraniana m谩s barata?鈥.

Distintas organizaciones internacionales poco sospechosas de ser revolucionarias se帽alan el comienzo de esta masiva esclavitud sexual que sufren las mujeres ucranianas en la d茅cada de los 90, tras la disoluci贸n de la Uni贸n Sovi茅tica, momento en el que millones de mujeres y hombres pierden sus empleos y se lanza un plan salvaje de privatizaciones que alejaron a la clase trabajadora del acceso a servicios b谩sicos como la educaci贸n y la sanidad. Si bien la degeneraci贸n estalinista de la Uni贸n Sovi茅tica arras贸 con grandes conquistas para las mujeres y la clase trabajadora arrancadas en la revoluci贸n de 1917, la consolidaci贸n del capitalismo 煤nicamente supuso m谩s barbarie. Seg煤n un informe de Human Rights Watch (HRW), entre 1995 y 2000 en dos de las principales ciudades de Ucrania, Lviv y Kiev, las tasas de desempleo femenino superaban el 70%. Esto hizo sonar las alarmas con s铆mbolos del d贸lar entre proxenetas de todo el continente, que durante la d茅cada de los 2000 extendieron sus redes de trata en Europa, siendo la mayor铆a de las v铆ctimas provenientes de los Balcanes y la ex Uni贸n Sovi茅tica, particularmente Rumania, Bulgaria, Ucrania, Rusia y Moldavia.

Pobreza extrema para las mujeres bajo el reaccionario gobierno de Zelenski

As铆 mismo, las mujeres han vivido bajo p茅simas condiciones durante los 煤ltimos a帽os, mucho antes de que Occidente se lamentara por las vidas de los ucranianos y ucranianas. Justo antes del estallido de la guerra, las mujeres constitu铆an el 72,2% de los beneficiarios de asistencia social. Millones de mujeres trabajan sin contrato y las que tienen la suerte de ser contratadas, trabajan con una brecha salarial de g茅nero del 22%. El enorme paro femenino impide que miles de mujeres reciban una pensi贸n, cuyo importe es un 32% m谩s bajo que las que reciben los hombres.

Los aliados otantistas que retratan a Zelensky como un gur煤 de la democracia silencian esta realidad, al igual que han hecho durante a帽os con las granjas de mujeres ucranianas destinadas al jugoso negocio de los vientres de alquiler. No es secreto para nadie que Ucrania ha sido el centro neur谩lgico de estas pr谩cticas, no por casualidad, sino porque las condiciones l铆mite y la desesperaci贸n econ贸mica de las mujeres ucranianas se traducen en un 鈥渟ervicio鈥 infinitamente m谩s barato del que se puede conseguir en otros pa铆ses europeos. Cientos de testimonios de mujeres que se han visto sometidas, retenidas y hacinadas en 鈥渃l铆nicas de gestaci贸n鈥 muestran el horror y la aberraci贸n de este negocio que ata de pies y manos a las mujeres pobres a las que este sistema capitalista no ofrece ni ofrecer谩 una alternativa de vida digna.

Ning煤n bando imperialista liberar谩 a la mujer trabajadora 隆Fuera la OTAN y fuera Putin de Ucrania!

Es evidente que, mientras la invasi贸n de Putin en territorio ucraniano es completamente reaccionaria y nada tiene que ver con los valores que las y los aut茅nticos comunistas defendemos, el imperialismo occidental es la otra cara de la misma moneda. La OTAN, que no solo ha cerrado los ojos ante la cruda realidad de las mujeres ucranianas durante d茅cadas, sino que tiene responsabilidad directa de ello, no supone una alternativa a esta situaci贸n y prueba de ello es su completa indiferencia y abandono de las mujeres y la clase trabajadora ucraniana. Por eso, miles de activistas y militantes de la izquierda combativa y el feminismo revolucionario contemplamos con enorme indignaci贸n la postura del gobierno 鈥渕谩s progresista y feminista de la historia鈥.

El gabinete de Pedro S谩nchez se postra ante el imperialismo norteamericano para el que el pueblo ucraniano es simple carne de ca帽贸n en su lucha por mantener vivo su imperialismo decadente, todo esto con una oposici贸n nula por parte de Unidas Podemos que tambi茅n aplaud铆a recientemente al reaccionario Zelenski cuando acudi贸 al parlamento estatal a insultar nuestra memoria hist贸rica- comparando Ucrania con los ocurrido en Gernika en el 37. !Basta ya! Las y los que realmente decimos no a la guerra imperialista exigimos claramente: ni un euro, ni una bala, ni un soldado a la guerra imperialista. Lo 煤nico que liberar谩 a la mujer trabajadora y al conjunto de nuestra clase es el derrocamiento de este sistema capitalista caduco. 隆Si queremos paz, luchemos contra el capitalismo!