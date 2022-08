Redes y democracia del común

Redes y democracia del com煤n

De nodos, redes y comunismo

La vida misma

Escribe Pedro Cazes Camarero

24/11/2020

Desde hace milenios, los seres humanos se organizan en redes para todo, sobre todo para trabajar. Cualquier red exige una condici贸n de posibilidad para existir: la comunicaci贸n. Si los miembros de una partida de caza en el paleol铆tico no hubieran tenido un lenguaje articulado para comunicarse, esta red no hubiera podido existir.

La condici贸n de posibilidad de la existencia de una red es la manera t茅cnica de comunicarse entre los nodos que la componen, por ejemplo internet. Pero la red, en s铆 misma no es, ni est谩 constituida por, la manera t茅cnica de relacionarse entre los nodos. En cambio, la red est谩 constituida por los nodos mismos, y por la relaci贸n existente entre ellos.

En una sociedad cuya organizaci贸n de la producci贸n es fordista, la cadena de montaje asigna a cada par de brazos un rol a una determinada velocidad e intensidad, para obtener un determinado producto: tambi茅n hay una red. Es una red centralizada alrededor del nodo burgu茅s (que organiza y comanda la producci贸n), y en torno al cual giran y se comunican los nodos obreros.

Seg煤n el marxismo cl谩sico, la liquidaci贸n del capitalismo fordista se lleva a cabo con una revoluci贸n, la cual destruye la red centralizada de la sociedad fordista, que la teor铆a marxista define como dictadura de la burgues铆a. Esta ser铆a sustituida por otra red, tambi茅n centralizada, que ser铆a la dictadura del proletariado. Desde esa perspectiva de an谩lisis, la red reci茅n formada se constituye en torno a un nodo 鈥減roletario鈥, que comandar谩 la producci贸n.

Sin embargo, esa nueva centralizaci贸n no reemplaza al fordismo. No liquida la forma que el nodo t茅cnico m谩s avanzado de la burgues铆a logr贸 instalar para acelerar la producci贸n. Si no reemplaza el fordismo, tampoco liquida al capitalismo.

El salario, el dinero y la legislaci贸n, esto es, la forma jer谩rquica de relaci贸n entre las personas, sigue vigente.

La dictadura del proletariado es una forma pol铆tica de dominaci贸n diferente que la de la burgues铆a, con una distribuci贸n quiz谩s m谩s equitativa del producto social. Pero en tanto se sostenga en el marco del fordismo, conserva el modo de producci贸n capitalista, aunque est茅 gestionado por el Estado.

Una propuesta alternativa, la democracia del com煤n, solamente puede ponerse en pr谩ctica en un marco social m谩s avanzado, el postfordismo. Esto implica dejar atr谩s una forma de relaciones humanas que, durante generaciones, se pens贸 que nos dignificaba mediante el trabajo y la relaci贸n salarial.

El postfordismo se genera y constituye a trav茅s del desarrollo, siempre revolucionario, de las fuerzas productivas. Llegado a un punto determinado de crecimiento de la composici贸n org谩nica del capital, la avanzada composici贸n t茅cnica de 茅ste permite dar el salto. As铆 como la maquinaria de determinado tipo y con determinadas fuentes de energ铆a permiti贸 el salto en la composici贸n org谩nica del capital para que emerja, hace m谩s de un siglo, el fordismo, la condici贸n t茅cnica de posibilidad para la emergencia del postfordismo es la inform谩tica, con la organizaci贸n de la vida humana entera alrededor del universo digital.

Sin la tecnolog铆a inform谩tica avanzada, no puede haber postfordismo. Y sin postfordismo, no puede haber democracia del com煤n.

Por ejemplo, en la sociedad contempor谩nea la telefon铆a celular es ubicua y aunque un trabajador realice una actividad 鈥渁trasada鈥, por ejemplo alg煤n tipo de trabajo f铆sico, su vida se halla organizada por el celular, la factura bancaria de la luz y el resto de los servicios, la tarjeta SUBE con la que se desplaza, etc. En una palabra, provisionalmente el desarrollo desigual de la t茅cnica se mantiene, pero ya la forma superior, inform谩tica, domina completamente el escenario. Avances t茅cnicos importantes ocurrieron en muchas 茅pocas, pero 茅ste lo cambiar谩 todo.

驴Por qu茅?

La subjetividad de las personas, en las nuevas generaciones sobre todo, se ve conformada por el rol creciente de la nueva t茅cnica, que no es s贸lo comunicacional, sino que va involucrando crecientemente la propia vida. Advirtamos, sin embargo, que una vez constituida la nueva subjetividad postfordista, ella ya no depende de los modos t茅cnicos de constituci贸n de la red. 脡stos se dan por sentado como naturales, porque sin ellos, sin cajeros autom谩ticos, facturas electr贸nicas, horarios digitales, etc., no es viable el propio sistema capitalista postfordista.

Es decir que el salto en la producci贸n no es solo un pasaje del fordismo (centralizado en el nodo burgu茅s o centralizado en la forma estatal), sino que la irrupci贸n del postfordismo como modo de producci贸n entra帽a -al mismo tiempo- un modo de comunicaci贸n, que a su vez es constitutivo del sistema. Repasemos: el salario y el dinero junto con el andamiaje legal y los aparatos de aplicaci贸n de esas relaciones, eran el centro en el fordismo.

En el postfordismo, el general intellect reemplaza la fuerza de trabajo y articula a los sujetos habitantes del capitalismo tard铆o, o a la nueva forma de democracia que madura entre las v铆sceras de 茅ste.

La arquitectura inform谩tica es robusta, porque los caminos para intercambiar la misma informaci贸n o coordinar cualquier actividad son m煤ltiples e intercambiables. De ese modo tambi茅n se articula la nueva subjetividad postfordista. Las relaciones entre los nodos pueden efectuarse por v铆a electr贸nica, por escrito e incluso por v铆a verbal. Mecanismos t茅cnicamente arcaicos, pero viables. Ya deja de importar la forma de la comunicaci贸n sino que importa entre qui茅nes se est谩n comunicando, o sea, qu茅 subjetividades se est谩n comunicando.

Si las subjetividades son fordistas, por ejemplo durante las d茅cadas de mediados del siglo XX, no importa si la transmisi贸n de los discursos son electr贸nicas (Broadcast) o no: siguen siendo 100 % capitalistas.

Ahora pasa exactamente lo mismo, pero al rev茅s; si las subjetividades son post-fordistas, no importa que nos corten Internet (y eso ser谩 solo por un rato, porque sin inform谩tica colapsa el propio sistema, por lo cual deber谩n devolverla): a trav茅s de la base papel o por telefon铆a de l铆nea, por se帽as o con un bol铆grafo en la pared, las subjetividades postfordistas continuar谩n si茅ndolo.

Para la red postfordista, constituida en el seno de la dictadura de la burgues铆a, 茅sta se convierte en una opresi贸n intolerable. Es una opresi贸n pol铆tica, pero tambi茅n estructural. Es el momento de la democracia del com煤n. Lo contrario de la dictadura de la burgues铆a ha dejado de ser la dictadura del proletariado (o sea, m谩s dictadura) sino la democracia. Y lo contrario de la burgues铆a ha dejado de ser el proletariado, ya que para que deje de haber amos es preciso que se extingan los esclavos: el escenario es ocupado por el com煤n.

Luis Lea Place aporta al an谩lisis de las redes y los nodos una observaci贸n. Las dictaduras de la clase burguesa y la de la clase proletaria responden al fordismo industrial.

Esa cadena de producci贸n y toda su din谩mica no fue cuestionada por la dictadura del proletariado, que funcion贸 con las propias codificaciones del sistema capitalista.

Es una demostraci贸n de los lazos agenciados (en el sentido deleuziano) de ambas dictaduras. La era digital permite la existencia de la democracia del com煤n y su car谩cter no representativo, que niega la delegaci贸n de la representaci贸n, y niega lo jer谩rquico. Su espacio es distinto al espacio fordista (asamblea presencial, estado, etc). Esta democracia funciona en el espacio de la mente, en lo p煤blico, pero no estatal.

Hoy luce m谩s evidente (驴por qu茅 no verlo a trav茅s del espejo de los gigantescos Fondos de inversiones o del poder de las Big Pharma?), que las naciones fueron la geograf铆a de la era industrial fordista, pero a cada momento se desdibujan sus contornos. Decir 鈥渋nternacional鈥 suena a viejo porque hay redes que son m谩s grandes que los pa铆ses, y no s贸lo eso: ni siquiera est谩n en la misma zona geogr谩fica.

En el postfordismo est谩 ocurriendo un fen贸meno nuevo con el sistema capitalista. Eso nuevo -que como dec铆amos, niega lo jer谩rquico- abandona la pir谩mide protot铆pica del sistema capitalista mundial, y se transforma en una red plana, ejercida por la Elite Financiera Global (EFG).

Esta elite tiene a su favor la ventaja de desempe帽arse en tiempo real, mientras el grueso de la humanidad todav铆a lo hace con vol煤menes de tiempo.

Sin embargo, al mismo tiempo, dej贸 de codificar e incluir en la jerarqu铆a de dominio a grandes franjas de las nuevas generaciones debido al abandono de ese lugar. Las nuevas generaciones se sit煤an fuera, no solo de la hegemon铆a de la EFG, sino tambi茅n de sus agenciamientos, lo cual configura una situaci贸n nueva de transformaci贸n del sistema.

Posiblemente no resulte de esperar un cambio brusco del sistema, como en otros tiempos, ni confrontaciones o 鈥渟oluciones finales鈥, sino formas graduales y aut贸nomas de transformaci贸n. Existe un post-capitalismo de ruptura con las tradiciones socialistas del siglo pasado: la democracia del com煤n.

En una l铆nea de pensamiento parecida se encuentra Jack Delaney, quien en su ensayo 鈥淚t鈥檚 time to nationalize Social Media And Big Tech鈥, del 11 de octubre de 2020, propone forzar la propiedad colectiva democr谩tica de las redes.

Se帽ala que casi el 40% de la poblaci贸n mundial est谩 asociado al consumo de informaci贸n en las redes, y que el porcentaje es mucho mayor entre la poblaci贸n m谩s joven: en los EE.UU. el 69% usa Facebook, un 73% usa regularmente Youtube (propiedad de Google).

La informaci贸n es un bien de uso y un bien de cambio en el postfordismo, pero por ahora es la burgues铆a la que captura esa masa descomunal, cuando en verdad la sociedad actual no precisa en absoluto de ese 鈥榥odo鈥 para sus intercambios.

Delaney propone la nacionalizaci贸n de esos gigantes inform谩ticos porque entiende que son un bien com煤n e indispensable, pero no halla modo de parar las fake-news (ese nuevo modo de la guerra del siglo XXI), en tanto est茅n en manos de las corporaciones.

Pedro Cazes Camarero 鈥 Magister en Epistemolog铆a 鈥 Investigador 鈥 Ex- director de Revista Crisis

Arte ef铆mero en Pomancillo芦 Arte: Bruno Ceballos Porta. Escultor. Catamarca 鈥 Argentina-

enviado por redlatinasinfronteras.sur@gmail.com