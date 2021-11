–

De parte de Memoria Libertaria November 4, 2021 80 puntos de vista

Secretar铆a de Comunicaci贸n

La Fundaci贸n Ferrer y Guardia a trav茅s de “La Distri” ha reeditado el libro de Juan Garc铆a Oliver “El Eco de los Pasos”. Se puede adquirir en la web de “La Distri”

La Fundaci贸n Ferrer i Guardia, ubicada en Valencia y perteneciente a CGT del Pa铆s Valenciano y Murcia, ha participado de la reedici贸n de 鈥淓l eco de los pasos鈥 de Juan Garc铆a Oliver por parte de Virus Editorial.

Si est谩is interesadas en adquirir un ejemplar lo pod茅is hacer a trav茅s de LA DISTRI, bien acudiendo a la Avenida del Cid 154 de Val猫ncia o a trav茅s de https://ladistri.cgtpv.org/producto/el-eco-de-los-pasos/ Si cualquier ente de CGT est谩 interesado en la adquisici贸n de ejemplares de 鈥淓l eco de los pasos鈥 no dud茅is en poneros en contacto con CGT PVyM.

Testigo privilegiado de las d茅cadas de 1920 y 1930, Juan Garc铆a Oliver estaba, en los setenta, en condiciones de narrar en primera persona el ciclo que hab铆a ido desde Salvador Segu铆 hasta Buenaventura Durruti; desde la eclosi贸n de lo que Chris Ealham ha denominado la 芦esfera p煤blica obrera de inspiraci贸n anarquista禄 hasta la revoluci贸n de 1936. Pero tambi茅n lo fue de la cu谩druple derrota que supuso la revoluci贸n frustrada, del p茅simo balance del anarquismo en el Gobierno, de la derrota b茅lica y del exilio.

El eco de los pasos, que editamos cuando se cumplen ciento veinte a帽os del nacimiento de su autor, es posiblemente una de las memorias m谩s pol茅micas y discutidas entre quienes protagonizaron la experiencia anarcosindicalista y revolucionaria m谩s importante del siglo xx. Causa de numerosos debates historiogr谩ficos y pol铆ticos en torno a unos acontecimientos de una relevancia hist贸rica capital, este libro no deja de ser un documento ineludible de la memoria obrera y libertaria.

Garc铆a Oliver (camarero, militante sindical y hombre de acci贸n) escribe con plena consciencia de su papel como dirigente y figura destacada, pero a la vez como un subalterno que se da a s铆 mismo la palabra y el derecho a narrar la historia desde su propia posici贸n. Una tensi贸n que se palpa paso a paso, en una autobiograf铆a donde lo individual se entrelaza con la experiencia com煤n, porque la memoria es colectiva; punto de partida que ha hecho de este texto una fuente fundamental y, a la vez, un territorio vivo de debate.

En esta edici贸n corregida (con un riguroso respeto al magn铆fico trabajo realizado en su momento por Jos茅 Mart铆nez) y acompa帽ada de un pr贸logo de Chris Ealham, hemos querido ofrecer un texto vivo, que interpele una vez m谩s a todas las generaciones que se posicionan en el hilo hist贸rico de la lucha social.

Pr贸logo de Chris Ealham es Senior Lecturer en el departamento de historia de Lancaster University, y co-editor de The Splintering of Spain: Historical Perspectives on the Spanish Civil War. Trabaja en temas sobre la protesta obrera y social en Espa帽a.