–

De parte de Lobo Suelto July 19, 2021 78 puntos de vista

Danza / reestreno 2021

LA TRAMPA DEL PARAISO PERDIDO

Direcci贸n y coreograf铆a de

Patricio Su谩rez y Rhea Volij

Funciones en julio y agosto

Reestreno para p煤blico y prensa: viernes 23 de julio a las 21 hs.

Funciones: viernes 23 y 30 de julio, viernes 6 y 13 de agosto a las 21 hs

Teatro: Espacio Callej贸n

Direcci贸n: Humahuaca 3759

Informes y reservas:

http://www.alternativateatral.com/obra64890-la-trampa-del-paraiso-perdido

Duraci贸n de la obra: 50 minutos

Sinopsis

驴Qu茅 podemos afirmar hoy de lo humano en los confines de la t茅cnica, en su vaiv茅n existencial entre lo org谩nico y lo inorg谩nico? 驴Qu茅 experiencia f铆sica constituye lo Cyborg? 驴Qu茅 formas de placer ensayamos dentro de nuestro para铆so indoor que se impone como expresi贸n de la vida en la Metr贸poli?

Cuerpos an贸nimos, andr贸ginos, t茅cnico-humanoides. Cuerpos-pregunta que conectan con fuerzas que insisten: Ad谩n entrando al para铆so sin saber qu茅 hacer con el deseo que lo acecha; mujeres-pollito aprendiendo a caminar arriba de sus tacones; Amy Winehouse resucitada en el acto de ver y ser vista.

驴Ser谩 posible borronear la domesticaci贸n, hacerle una burla a la hip贸tesis de una historia evolutiva y binaria? 驴Qu茅 chispas de subsistencia y humor podr谩n surgir de la fricci贸n del cuerpo con un m谩s all谩 cristalizado?

Un espacio vac铆o cercado de pinturas en blanco, alg煤n souvenir del para铆so perdido, y una criatura que se empecina en representarse a s铆 misma, frente a un espejo que adquiri贸 luz propia.

驴Qu茅 rebeliones del organismo har谩 estallar en medio del sinsentido, la confusi贸n y el entusiasmo?

Entramos al para铆so. Bailamos la trampa鈥

Ficha art铆stico t茅cnica:

Int茅rpretes: Popi Cabrera, Malena Giaquinta y RheaVolij

M煤sica: Patricio Su谩rez / Escenograf铆a: Sandra Iurcovich / Iluminaci贸n: Mat铆as Send贸n / Vestuario y Maquillaje: Silvia Zavaglia / Producci贸n: Su谩rez y Volij / Dise帽o gr谩fico: SIKE/ Fotograf铆as: Carolina Nicora

Asistencia de direcci贸n: Mai谩 No茅

Idea y Direcci贸n: Patricio Su谩rez y RheaVolij

Sobre el equipo

Rhea Volij

Es bailarina, core贸grafa, docente y directora. Se form贸 en danza contempor谩nea y cl谩sica con prestigiosas maestras en Argentina y Francia, donde estudi贸 butoh cinco a帽os con Sumako Koseki. Tom贸 seminarios de butoh con Carlota Ikeda, Magy Ganiko, Hisako Horikawa, Tadashi Endo, Minako Seki, Ko Murobushi, Akira Kasai y Sankai Juku. Tuvo maestras de danza como Renate Schotelius, Luis Baldassarre, Nora Codina, Catherine Diverr茅s, etc. Es profesora de Expresi贸n corporal. Uni贸 su formaci贸n con las artes marciales (kung-fu y tai-chi) y la t茅cnica de Fedora Aberasturi . estudia filosof铆a en la U.B.A y con Tom谩s Abraham, Silvio Maresca, Lamberto Ar茅valo. Ha presentado los siguientes solos: Amara la ni帽a fuego; Habla Casandra, La Huella de la Espuma, Latitud, Resplandece, sangre, Flor de Arena, Bolero Inm贸vil, Contrastes para una Bailarina y dos M煤sicos y dirigido numerosas piezas grupales de danza como Horda, Muerde inframundo, Elefantes, Excepto los muertos, Breve deslizamiento, Talek, etc. Ha dirigido a Isabel Beteta en M茅xico; la C铆a Trampaalojo (C贸rdoba): en Bs. As. a La Brizna, Himen贸ptera, C铆a. Esteparia. Colabor贸 con Cristina Banegas y con Pompeyo Audivert en las puestas de El pa铆s de las brujas, La se帽ora Macbeth, Medea, Ant铆gona V茅lez. Fue int茅rprete bajo la direcci贸n de Sumako Koseki, M谩ximo Salas y Majo Gold铆n. Sus obras se han presentado en Festivales y funciones en Argentina, Uruguay, Brasil, M茅xico, Ecuador, Chile, USA, Francia, Alemania, Italia, Espa帽a y Jap贸n. Ha recibido el apoyo de PRODANZA, FNA Y Fondo Metropolitano. Ha sido docente en la UNSM, UNLP y la UNA, donde tambi茅n ha dirigido al GEAM como directora invitada (2012/13/16/17). Participa en pel铆culas como protagonista de Todo se calma, mediometraje de V. Scaro y como bailarina y core贸grafa en Cad谩ver exquisito, de Luc铆a Vasallo. Participa de varias publicaciones en Segunda, DCO, Notaciones abisales, etc. Es parte del B铆os po茅tico, diplomado en l铆nea. Su trabajo te贸rico indaga en el encuentro entre el butoh y las filosof铆as de la inmanencia occidentales. Su obra Habla Casandra es parte del Cat谩logo de danza con las 10 obras m谩s relevantes en estos 煤ltimos 10 a帽os.

Patricio Diego Suarez:

Director en artes esc茅nicas, investigador, m煤sico, performer y docente. Est谩 recibido de periodista en TEA, curs贸 la carrera de Filosof铆a en UBA y se form贸 en filosof铆a pol铆tica con Diego Sztulwark (2007-2014). Actualmente cursa la Licenciatura en Ciencias Sociales y Humanidades en Universidad Nacional de Quilmes, trabaja en el Diploma Superior sobre Ciencias Sociales de FLACSO junto a Silvia Duschatzky y es coordinador y docente del trayecto audiovisual del Centro de Formaci贸n Profesional 24.

Dentro de las artes, actualmente es creador y director de 鈥淐arne Argentina. Preludio para un cyborg de las pampas鈥 y la serie de instalaciones perform谩ticas 鈥淒e c贸mo aprender a estar solo鈥. Tambi茅n core贸grafo y director de la obra de danza 鈥淟a trampa del para铆so perdido鈥 junto a la bailarina Rhea Volij, con quien trabaj贸 como dramaturgista, asistente y dise帽ador sonoro de obras anteriores. En 2018 fue int茅rprete del Laboratorio de Creaci贸n II del Teatro Nacional Cervantes, dirigido por Silvio Lang; actor de la obra Museo Ezeiza 73, dirigida por Pompeyo Audivert y Andr茅s Mangone en el Centro Cultural San Mart铆n. Recibi贸 subsidios y becas del Fondo Nacional de las Artes, PRODANZA y el Instituto Nacional de M煤sica.

En danza se form贸 con Rhea Volij, Juan Onofri y Amparo Gonz谩lez, Silvio Lang, Andrea Manso y realiz贸 distintos seminarios. En actuaci贸n, con Ricardo Bart铆s, Mariana Oberztern, Pompeyo Audivert, Andr茅s Mangone, Laura Paredes, Paula Acu帽a, y Julieta Carrera. Estudi贸 dramaturgia con Mauricio Kart煤n, Mariano Tenconi Blanco y Nacho Bartolone.

Respecto a su carrera musical, es compositor y creador del proyecto Potlatch (2014), con un disco editado en 2019 (鈥淩铆o Brujo鈥). Tiene dos discos solistas previos, Las otras formas (2011) y Crimen, f谩bula y disfraz (2013), este 煤ltimo distribuido por el sello Sura Music y rese帽ado y promocionado por el Club del disco. Se desenvuelve adem谩s como compositor y dise帽ador sonoro para artes esc茅nicas.

Popi Cabrera

Es bailarina, actriz, performer e instructora de Qi Gong Tai Chi. Se form贸 inicialmente en Danza Cl谩sica en la Escuela de Danza de la provincia de Tucum谩n (ESEA) 1994-2003. Acad茅micamente en la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Tucum谩n como Int茅rprete Dram谩tica, mientras que en paralelo estudi贸 Danza Contempor谩nea y Actuaci贸n en distintas Instituciones con destacadxs maestrxs. Actualmente en Buenos Aires contin煤a tomando seminarios y clases sobre distintas t茅cnicas, g茅neros y estilos. Se forma en Danza Butoh con Rhea Volij con quien en diciembre del a帽o 2018 estrenaron la obra 芦La Trampa del Paraiso Perdido禄 dirigida por Rhea Volij y Patricio Diego Suarez. Adem谩s, contin煤a su 煤ltimo a帽o de estudio en Ter谩pia Shiatzu y Guia Qi Gong con Jimena D铆az y Carlos Trossman en la Escuela Kan Gen Ryu, estudi贸 en el a帽o 2016 el Instructorado en Qi Gong Tai Chi con Anibal Bonelli en la Escuela Mundo Tai. Desde el a帽o 2012 trabaja con la danza improvisaci贸n y movimiento consciente con los maestros Carlos Osatinsky y Fernando Nicolas Pelliccioli con quienes trabaj贸 en Tucum谩n las obras 芦Pido el Silencio禄 a帽o 2012 y 芦Nadie puede ser Alguien Alguien puede ser Nadie禄 a帽o 2014. Ha participado profecionalmente en Tucum谩n en numerosas obras de teatro y danza desde la interpretaci贸n y direcci贸n. Adem谩s, trabaj贸 en distintas escuelas de la capital y el interior como tallerista de teatro y danza. En Buenos Aires particip贸 como performer en 芦Furiamadre禄 obra con Fondo Nacional de las Artes dirigida por Rodrigo Herrera a帽o 2017. Fue Performer en 芦Paso del Tiempo禄 dentro del marco Festival Arte Joven BEATS & ARTS 2016 con direcci贸n de Tiziano Cruz. Fu茅 Asistente en 芦Sin Valor Agregado禄 danzas m谩s audiovisuales de Carlos Osatinsky y Fernando Nicol谩s Pelliccioli dentro del marco Festival de Danza Buenos Aires, Teatro San Mart铆n a帽o 2016. En agosto del a帽o 2017 imparti贸 su primera residencia sobre experimentaci贸n en Danza Improvisaci贸n en la monta帽a (Valle Calchaqu铆) continuando con esta experiencia en el a帽o 2018 y 2019 introduciendo la Danza Butoh como foco de los encuentros.

Malena Giaquinta

Es artista esc茅nica. Su formaci贸n en danza comenz贸 en Mendoza en donde integr贸 la Compa帽铆a de Danza Contempor谩nea de Luc铆a y Valentina Fusari (2008-2011). En Buenos Aires particip贸 del Proyecto de Formaci贸n de Artistas Contempor谩neos para la Escena F.A.C.E-UNTREF como alumna regular y como asistente (2013-2017). Es Danza Movimiento Terapeuta (Instituto Brecha, 2014) instructora de Pilates Reformer y de Stretching Global Activo. Recibi贸 la beca Cazadores Edici贸n 2016 de investigaci贸n, formaci贸n y producci贸n coordinada por Pablo Rotemberg, In茅s Armas y Sergio Baz谩n. Realiz贸 seminarios intensivos con maestros nacionales e internacionales como Joao Fiadeiro, Fabiana Capriotti, Lucas Condr贸, Carmen Pereiro Numer, Marina Sarmiento, Pierrik Malebranche, Nicol谩s Pelliccioli y Carlos Osatinsky, Andrea Manso Hoffman, Miguel Robles. Como int茅rprete trabaj贸 con directores como RheaVolij, Fagner Pavan, In茅s Armas, Carlos Coccia, Nicol谩s Licera Vidal, Ana Caterina Cora,Ivana Zacharsky y Tamia Rivero. Integra el Colectivo Dominio P煤blico con el cual realiz贸la obra Ciberpunks que recibi贸 el apoyo del INT, Proteatro e Iberescena. Particip贸 de festivales como el Festival Buenos Aires Danza Contempor谩nea, DA DA Danza, Ciclo Mir谩!, LODO, Nuevas Tendencias, Danzafuera. Realiz贸 performances y obras en el Centro Cultural San Mart铆n, Centro Cultural Kirchner, Centro Cultural de la Cooperaci贸n, Ciudad Cultural Konex, entre otros. Dirigi贸 Banco de Plaza (Ciclo Tardes de Butoh 2016/ Archi Piel Lago 2017) y Parque (C.C. S谩bato 2018, apoyo de Galp贸n FACE).Actualmente es bailarina en la obra La Trampa del Para铆so Perdido de RheaVolij y Patricio Su谩rez; en Sinfon铆a Big Datade Fagner Pavan (co-producci贸n de Revista Anfibia y Casa Sof铆a); en Es perro porque ladra de Nadia Lozano y en Cad谩ver Exquisito, pel铆cula de Luc铆a Vasallo. Cursa la carrera de Licenciatura en Curadur铆a en Artes (UNA).

Me gusta esto: Me gusta Cargando…

Relacionado