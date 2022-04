–

De parte de CGT Capgemini Madrid April 21, 2022 172 puntos de vista





¿Qué pretenden estos sindicatos con este referéndum, además de vendernos otra vez a los trabajadores, enfrentarnos entre todos nosotros? ¿Para que unos tengan retribución flexible otros trabajadores tienen que votar el deterioro de la antigüedad del colectivo general?

¿Cómo es posible que se plantee una votación general en la que unos colectivos salen perjudicados y otros beneficiados? ¿Cómo es posible que esto pase en una empresa con más de 8 sindicatos y a ninguno salvo a nosotros nos parezca que no es equitativo para todos los trabajadores?

Se trata de un referéndum única y exclusivamente lanzado por los 4 sindicatos firmantes y según ellos totalmente vinculante, pero en realidad es una votación sesgada para firmarlo y lavarse las manos de “responsabilidades” como Poncio Pilatos.

Por un lado, se plantea una votación para empeorar las condiciones de la antigüedad de los trabajadores del colectivo general Capgemini, mientras que otros colectivos como los de Sogeti 2012 o 2019 no les va a afectar esta medida. Por otro lado, se plantea una ‘’subida del km’’ a 0,21€, cuando otros colectivos tienen 0,26€ ¿no les afecta o es que les van a bajar su kilometraje?

Y por último y como colofón final, está la retribución flexible que parece que sí beneficia a todos, pero es algo que la empresa desligó de la negociación de la antigüedad desde el principio, y en la que tiene mucho que ver la armonización con Altran y la reciente sentencia del supremo sobre los tickets restaurant.

Y aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, vienen ahora la empresa y sus sindicatos de confianza a enredarnos a todos en una votación que beneficia a unos, que no tienen nada que perder, y perjudica a otros, que verán como sus subidas salariales por su esfuerzo se les recompensa con que no cobrarán su antigüedad.

Ya no sólo es entrar en la ética de esta votación enfrentando a los trabajadores entre ellos, es que no parece que sea ni legal. No nos extenderemos más en criticar a nadie y sobre la antigüedad y la falta de vergüenza de los firmantes, pero sí nos parece una pena que a unos sindicatos sólo les importen sus prebendas y firmar cosas para la empresa, siendo poco más que una extensión de RRHH e instrumentos muy valiosos para las empresas, y otros sólo miren para ciertos colectivos y les de igual perjudicar o que se perjudique al resto de trabajadores del colectivo general.