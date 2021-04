–

Probablemente si eres un lector blanco, cishetero y que encaja en los c谩nones b谩sicos de la sociedad europea occidental, nunca te habr谩s percatado de c贸mo tu contexto te ha facilitado encontrar y definir tu identidad, tus capacidades u oportunidades gracias a personas, pel铆culas, libros o cualquier cosa en la que te hayas visto reflejado. Esto es porque, por suerte, nunca has tenido que vivir en un mundo en el que tu persona es una minor铆a en comparaci贸n a las dem谩s y siempre has podido encontrar a alguien con caracter铆sticas e historias similares a las tuyas.

Por raro que parezca, es una situaci贸n privilegiada que algunos desgraciadamente no hemos tenido la oportunidad de vivir. La Real Academia Espa帽ola define referente como 鈥榗osa tomada como referencia o modelo de otra鈥. Los blancos espa帽oles hab茅is podido encontrar referentes positivos durante toda vuestra historia. Digo referentes positivos porque, vuestras historias, pueden estar protagonizadas por duques, estrellas del cine o arist贸cratas y a nadie le parecer谩 nada fuera de lo com煤n. Sin embargo, es un suceso casi milagroso leer o ver la historia de un negro que no sea esclavo, pobre, desdichado, de clase baja o con un coeficiente intelectual bajo. No nos muestran al gitano, negro o asi谩tico en situaciones afortunadas y agradables pero, desde luego, no tienen miedo a transmitir contenidos racistas en series como La que se avecina.

Me atrevo a decir que no nos lo muestran porque no se debe a una falta de contenidos sobre las realidades de la gente racializada, o sus capacidades para lograr 茅xito, sino a una falta de medios que hagan llegar estas historias a nosotros, y ya son d茅cadas e incluso siglos los que llevan viviendo familias negras en este pa铆s sin haberlas tenido en cuenta a la hora de representarles como una parte m谩s de la ciudadan铆a.

Sin embargo, a pesar de que lxs racializadxs tenemos una larga historia de carencia en cuanto a referentes, s铆 los ha habido internacionales aunque no nos han llegado tan f谩cilmente, ya que los medios nos mostraban lo menos posible hasta hace muy poco. Hoy en d铆a tenemos la suerte de contar con afroespa帽olas como Luc铆a Mbomio, Eva Ru铆z, Desir茅e Bela-Lobedde, o Famous y Nia de Operaci贸n Triunfo; adem谩s de contar con personas afrodescendientes internacionales tales como Viola Davis, Lupita Nyong鈥檕, Beyonc茅 o Indya Moore (entre muchas otras artistas negras). Sin embargo, cuando nos alejamos del 谩mbito de la m煤sica y la televisi贸n se nos va haciendo cada vez m谩s dif铆cil encontrar quien se parezca a nosotras y no precisamente por falta de personal. A la hora de buscar referentes en la literatura, tenemos una amplia cantidad de mujeres negras anglosajonas con las que podemos nutrir nuestro intelecto; con novelas, ensayos, poemas y dem谩s, y aunque pueda parecer que no nos falta acceso a estas lecturas, ya que contamos con tremendas escritoras como Toni Morrison o Alice Walker que s铆 han sido traducidas, lxs hispanohablantes s铆 carecemos鈥╠e traducciones que nos faciliten la lectura pues no debemos suponer que cualquiera tenga un nivel tan alto de ingl茅s como para comprender Barracoon: The Story of the Last Black Cargo de Zora Neale Hurston o The Wife鈥檚 Tale de Aida Edemariam.

Parece que todav铆a, en nuestra sociedad mayoritariamente blanca, no se nos da la importancia que tenemos como ciudadanos que somos y no son conscientes de que al igual que ellos han tenido la suerte de crecer con historias como Harry Potter, nosotrxs tambi茅n deber铆amos poder tener f谩cil acceso a una infinidad de libros cuyos personajes se asemejen m谩s a nosotrxs, pues aunque muchos no lo entiendan, s铆 hay diferencias sociales y culturales entre blancxs y racializadxs, hasta en los m谩s peque帽os detalles de nuestra vida. Esto afecta especialmente a lxs m谩s jovenes, justo en las edades que m谩s necesitamos referentes, ya que pocos de los libros juveniles dirigidos a j贸venes negrxs est谩n traducidos. Parece ser que, por alguna raz贸n, ven m谩s necesario traducir todos los libros de John Green y no cualquier romance entre dos personas racializadas (que abundan), que nos hagan sentirnos parte del mismo cuento de hadas. Poco a poco vamos teniendo m谩s libros disponibles en espa帽ol donde se hable de nosotrxs pero, aunque suelen tener el tema racial como tema principal, lo cual esta muy bien, ese no es el 煤nico objetivo.

Debemos empezar a ser conscientes de que, a pesar de nuestro color de piel, nuestros or铆genes y lo que esto ocasiona en nuestro d铆a a d铆a, nuestra vida no solo se centra en eso. Tambi茅n podemos contar historias de fantas铆a, amor o humor donde no todo sea lo que hemos sufrido, a cu谩ntos de nosotros han matado y cosas por el estilo. Esto no quiere decir que lo anterior no sea importante, pues tener consciencia de la historia de nuestra comunidad es algo que, tanto nosotrxs como lxs que no se ven directamente afectadxs, no debemos olvidar y sobre lo que no debemos dejar de informarnos. Pero lxs racializadxs no podemos rodearnos solo del dolor y el sufrimiento con el que cargamos desde hace siglos, ya que es una tortura para nuestra salud mental como lo ser铆a para la de cualquier otra persona. Aparte de no dejar de escuchar c贸mo el mundo en el que vivimos nos rechaza continuamente, nos viene bien contemplar c贸mo salvamos el mundo de un gran villano o c贸mo formamos una banda de rap exitosa, para vernos capaces de algo m谩s que de aguantar golpes y palos de todo el mundo.

Al fin y al cabo, para eso sirven los referentes y por eso nosotrxs, que tan pocos hemos tenido, los necesitamos tanto: para poder vernos cualificados para llegar todo lo alto que queramos con cualquier objetivo que nos propongamos. Como con muchas otras situaciones, lxs racializadxs nos hemos cansado de que nos invisibilicen y no nos tengan en cuenta. Ya es hora de que las editoriales espa帽olas sean conscientes de que lxs ni帽xs y adolescentes racializadxs tambi茅n existimos desde hace mucho en su mundo y sociedad y nos merecemos historias con las que podamos empatizar realmente con los personajes y sentir que la lectura nos refleja y nos pertenece para no crearnos inseguridades y sentimiento de marginaci贸n como llevan haciendo durante tant铆simos a帽os.