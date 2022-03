*A prop贸sito del indulto que hoy Jueves 17 de marzo 2022 el Tribunal Constitucional le di贸 a alberto Fujimori, bajo el silencio c贸mplice del gobierno de Izquierda de Pedro Castillo. Se comparte unas reflexiones sobre este tema que se hizo el a帽o 2017 cuando ocurri贸 lo mismo bajo el gobierno de PPK en plena 鈥渘oche buena鈥, desde una perspectiva anticarcelaria no selectiva*

Es una hipocres铆a, consecuencia de la l贸gica dominaci贸n, pedir por la libertad cuando se trata de cercanxs, y pedir por el encarcelamiento cuando queremos 鈥渜ue alguien pague por lo que ha hecho鈥. Delegando as铆 nuestra sed de venganza al mismo sistema que nos domina y controla. Normaliz谩ndolo, reforz谩ndolo, y reform谩ndolo para sentir menos apretadas las cadenas.

隆De este sistema no queremos nada ni necesitamos nada.!

Se hizo justicia, dice la derecha.

Liberaron al dictador, dice la izquierda.

驴Se dan cuenta como es que ambas posiciones est谩n legitimizando al Poder, uno d谩ndole la raz贸n y el otro queri茅ndole hacer entender que 鈥渙br贸 mal鈥 ?

Dictadorxs son todxs lxs que gobiernan y pretenden gobernar/nos, y aquellxs empresarixs quienes dirigen al mundo desde sus oficinas y 鈥減risiones domiciliarias鈥. No solo lo son Fujimori, Pinochet, Stalin, Castro, Franco, Hitler, Musolini, Thatcher, Merkel, Blair, Nixon, Netanyahu, Ch谩vez, Trump, Bush, Macri, Belaunde, Temer, 鈥 Tambi茅n lo son Evo Morales, Correa, Obama, Allende, Kennedy, Maduro, Guevara (aunque no fu茅 presidente, su repercusi贸n ideol贸gica de 鈥渞evolucionarix鈥 maquill贸 el fascismo), Dilma rousseff, Lxs Krishner, Humala, 鈥asta Paniagua; Y todxs aquelxs que quieran gobernar/nos como Mar铆a jes煤s Patricio Jimenez del EZLN, Ver贸nica Mendoza del Nuevo Per煤 o Marco Arana del Frente amplio, Pablo Iglesias del Podemos, 鈥 y todxs lxs dem谩s que tambi茅n se muestren como lxs salvadorxs desde el Poder, como Capriles entre otrxs, y lxs 鈥渞evolucionarixs鈥 que llegaron al Poder como Castro, Ortega, Lenin, y aquellxs que no llegaron al Poder central pero que dentro de sus c铆rculos ejerc铆an el Poder y algunxs ahora est谩n en la c谩rcel como entre otrxs, Abimael Guzm谩n.

Claro, si se sigue creyendo que la democracia es el camino o la meta, lo dicho p谩rrafo arriba no tendr谩 sentido. Convencerles de lo contrario ser铆a ya una p茅rdida de tiempo. sigan creyendo eso, sigan con sus vidas siendo parte 煤til de la izquierda (que cuando no es Poder se presenta como revolucionaria, y cuando es Poder intenta maquillar su fascismo y callar las voces en contra), sigan siendo parte activa y fructuosa de la dominaci贸n, sigan siendo esclavxs sumisxs, esperanzadxs en el Poder, y reformistas que luchan por menos horas de esclavitud, mejores salarios, mejores cargos sindicales o empresariales, y m谩s comodidades para hacer de su esclavitud 鈥渕谩s soportable鈥. Sigan alimentando al sistema con su consumismo (navide帽o y de a帽o nuevo entre otros) para luego seguir atadxs a ello con su amado trabajo, total 鈥渆so les hace dignxs鈥, 鈥渘o se puede ser revolucionarix si no se es de pueblo o de un sindicato鈥 鈥 orgullo proletario.

Lxs que hoy celebran que se le abran las rejas a aquel repudiable opresor expresidente (como lo son todxs), ma帽ana celebrar谩n el encarcelamiento de lxs opositorxs fuera del Poder y lxs que 鈥渟on de 鈥渙posici贸n鈥 dentro del Poder鈥.

Lxs que hoy reclaman que vuelva a la c谩rcel aquel repudiable opresor expresidente (como lo son todxs) y otrxs personajes de aquella regi贸n como Garc铆a, PPK, Humala, Toledo, Odebretch (director general de Odebretch que hoy est谩 en arresto domiciliario en su mansi贸n comp premio por 鈥渉aber colaborado con la justicia鈥), .. tambi茅n vayan a la c谩rcel; Ma帽ana reclamar谩n la libertad de sus dirigentes y/o aliadxs.

Y de hecho callar谩n cuando su gente quede expuesta a negocios turbios t铆picos del Estado, Municipio y Empresariado como el caso Odebretch y por nombrar solo uan figura que es de izquierda (Susana Villar谩n) en el cual han dicho en su mayor铆a de las opiniones m谩s 鈥渃r铆ticas鈥濃 鈥渇u茅 solo un error de ella鈥, mientras el resto de izquierda la sigue defendiendo diciendo que es una venganza pol铆tica del otro repudiable y tambi茅n manchado en ese caso y otros m谩s, Casta帽eda Lossio.

Y no olvidar ni pasar por alto aquel mensaje de 鈥淩econciliaci贸n Nacional鈥 orquestado por lxs rojos y hoy aplicado por el Estado con esta acci贸n del indulto, y como se ha hecho en otras regiones donde se han liberado dirigentes de grupos 鈥渞evolucionarios鈥 que iban por el Poder. Es el miso mensaje que se ha aplicado en Colombia entre las FAARC y El Estado, con el proceso de 鈥減az鈥 entre ETA y el Estado espa帽ol, y que podr铆a tambi茅n ocurrir en M茅xico entre el Estado y el narco cada vez m谩s, m谩s expuestos su alianza. Eso podr铆a ocurrir en otras regiones como Estados Unidos, Alemania, Rusia, 鈥 con lxs neonazis. Aberraciones del Poder y su circo medi谩tico que normaliza la opresi贸n legaliz谩ndola, excus谩ndola y minimiz谩ndola.

Como ver谩n, izquierda y derecha son parte del Sistema, tal cual lo es la c谩rcel. Por eso sostenemos que la c谩rcel debe abolirse, y no solo ser reformada ni 鈥渂ien manejada鈥 para que funcione como una instituci贸n que 鈥済arantize la justicia鈥.

鈥溌縀st谩s favoreciendo con ese discurso a lxs opresorxs encarceladxs ?鈥, dir谩n lxs reformistas, parte del sistema.

*Respondemos : Lxs que oprimieron y hoy fuera de la c谩rcel, est谩n m谩s expuestxs al alcance de nuestra rabia y de quienes fueron afectadxs por sus azotes. En la c谩rcel con sus comodidades estuvieron siempre custodiadxs por aquel blindaje que les otorga sus relaciones de Poder y Dinero.*

Si en realidad quieren tomar venganza de lo que hicieron, pues ah铆 le/s tienen, en las calles. A menos que quieran vivir delegando su rabia al Poder desde el Estado e industrias.

Se dice que la c谩rcel est谩 solo al servicio de quienes tienen Poder y Dinero. A煤n siendo esto cierto, no podemos ya tomarlo como 煤nico argumento para posicionarnos en contra de la c谩rcel, ya que esto nos har铆a caer en el reformismo. As铆 estar铆amos pidiendo que las c谩rceles est茅n al servicio de quienes no tengan Poder ni Dinero, del pueblo, del proletariado. La c谩rcel no fu茅, ni es, ni ser谩 la soluci贸n. Fu茅, es y siempre ser谩 parte del problema.

Lo cierto es que a la c谩rcel no la queremos m谩s, no la necesitamos !

鈥淓ncerrar a unx ser humanx en unos pocos metros cuadrados durante meses y a帽os. controlarle, espiarle, humillarle y privarle de sus sentimientos. Sin lugar a dudas la c谩rcel es una forma de tortura.

Y sin embargo, a pesar de lo atroz de la tortura, la sociedad no puede arregl谩rselas sin la c谩rcel. O mejor podr铆amos decir que la c谩rcel no es una simple emanaci贸n del Estado que intenta reprimir y/o aislar seres humanxs 鈥渄esviadxs, inadaptadxs, superfluxs o indeseables鈥. Al contrario, es una pieza org谩nica de la sociedad. Mirando bien la evoluci贸n de las cosas, podr铆amos sostener que la c谩rcel no es una extensi贸n de la sociedad, sino que la sociedad es una extensi贸n de la c谩rcel. Dicho de otra forma, la sociedad entera es una prisi贸n en la que las c谩rceles son s贸lo el aspecto m谩s evidente y brutal de un sistema que nos convierte a todxs en c贸mplices y afectadxs, todxs encerradxs.鈥

*Ante esto podr铆amos a帽adir que lo mismo aplicar铆a a otrxs individuxs sin importar la especie, y esos pocos metros cuadrados no ser铆a determinante para odiar las c谩rceles, pues as铆 sean cuartos amoblados como las c谩rceles modelos 鈥渉umanitarias鈥 en Austria donde algunxs presxs tienen la llave de su propia celda (solo de su cuarto y no del pabell贸n)

y en otras regiones o las que se pretenden construir, lo m谩s valioso para todx animal se estar铆a restringiendo, la libertad. La misma que 鈥渟utilmente se nos restringe con la imposici贸n de la sociedad*

鈥淟xs posibles 鈥渃ompa帽erxs de viaje鈥 que podr铆amos encontrar por el camino seguramente no se convertir铆an en revolucionarixs al escuchar nuestro serm贸n contra las c谩rceles (de los que solo critican las c谩rceles con rejas f铆sicas y no a la sociedad en s铆), pero quiz谩s podr铆an convertirse en nuestrxs c贸mplices como presxs en lucha contra una sociedad-c谩rcel que nos oprime a todxs.鈥

Ultimas noticias cuentan que grupos de izquierda han intentado llegar a la residencia del hoy presidente Pedro Pablo Kuzcynsky (PPK) por haberle dado el indulto a Fujimori, avivando as铆 esa b煤squeda de la l贸gica izquierdosa del 鈥渃osto social鈥 que trata de que haya muertxs como parte de la represi贸n a sus marchas y/o manifestaciones. Para arremeter estrat茅gicamente contra aquel personaje que ellxs mismxs cedieron el Poder llamando al 鈥淰oto Cr铆tico鈥 en tiempo de elecciones presidenciales. A quien estrat茅gicamente hoy quieren destituir para ser ellxs quienes ocupen ese puesto presidencial. En dicho acto hubo represi贸n y se informa de otros actos reformistas posteriores. Quienes tengan una mirada cr铆tica a todo este juego en el Poder, deslindar谩n de actos como este, y adoptar谩n sus propios actos acorde a sus ideas. Otrxs simplemente har谩n lo mismo como cuando Alejandro Toledo obtuvo el Poder haciendo un llamado a la insurgencia y al Poder popular.

Abajo la dictadura/democracia, 鈥

Abajo el Poder en cualquiera de sus formas y desde cualquier sitio de su ejecuci贸n !

Hormigas furiosxs

Sobre el indulto que se le di贸 ayer jueves 17 de marzo del 2022

Indulto a Fujimori: cronolog铆a del caso desde que PPK otorg贸 libertad al reo en 2017

Cambio de favores, El congreso se olvida de la vacancia presidencial a cambio del indulto

C谩rcel, polic铆a y Estado

Se puede buscar varios art铆culos y hasta libros que hablan sobre esta trilog铆a, pero compartimos un par de tuits que no sha parecido interesante por lo conciso de la explicaci贸n:

鈥淗ay un sector de la izquierda que abona por la c谩rcel, el castigo, la pena como forma de resoluci贸n de conflicto. Ese mismo sector ahora se sorprende porque hay polic铆a en las manifestaciones.

Si pides que haya m谩s c谩rcel, necesitas un orden que mantenga ese aparato, eso se llama polic铆a. Esto es una de las tantas razones por las que tenemos que empezar a pensar otras formas de resoluci贸n de conflicto que no pasen por la punici贸n.

Si queremos que no haya m谩s polic铆a, dejemos de pensar a la polic铆a c贸mo la forma de solucionar los conflictos. Dejemos de construir criminales y criminalidad 鈥

鈥淐uando no quieren que haya polic铆a, siguen pidiendo que colectivas hagan esa funci贸n. No quieren que haya polic铆as, pero piden que se resguarde de todos modos la propiedad privada (pongan muros de acero en las puertas).

Su deseo no es el de no acabar con la polic铆a, su deseo es de mantener ese orden por otros medios.

Para pedir que no haya polic铆a, el foco est谩 en pedir otra forma de organizaci贸n por fuera del estado, fuera de la propiedad privada. La polic铆a est谩 para resguardar ese orden, para protegerlo.

Que se cuide la propiedad privada es constataci贸n de una cosa evidente, la funci贸n del estado y de la polic铆a.鈥

Conclusiones finales

鈥淟os delitos se pagan en prisi贸n鈥 dicen clamando a la justicia del mismo Sistema que nos domina, controla y encarcela; Sistema que tambi茅n usa el mismo argumento cuando nos encarcelan por desobedecer su orden establecido.

Creer en la c谩rcel como herramienta de justicia, es aceptar nuestra propia domesticaci贸n adoctrinada por el Sistema de Dominaci贸n que nos hace dejar en sus manos nuestra sed de venganza hacia quienes nos hacen da帽o. Siendo a su vez la c谩rcel una de las mejores herramientas para castigar y amoldar luego a las mentes y cuerpos disidentxs que pasen a sus recintos, quedando listxs para una convivencia sumisa en su extensi贸n: la sociedad (c谩rcel).

Hormigas anticarcelarixs