Introducci贸n

El 11 de julio, una ola de protestas antigubernamentales sacudi贸 la realidad cubana a nivel nacional. Iniciadas desde las afueras del archipi茅lago, como San Antonio de los Ba帽os, cerca de La Habana, y Palma Soriano en la provincia de Santiago, las protestas se extendieron a varias ciudades y pueblos en menos de 24 horas. Miles de personas, encabezadas por los sectores m谩s precarios de la sociedad cubana, salieron a las calles de todo el pa铆s. Un hecho de estas dimensiones era desconocido no solo para el Estado cubano -la 煤ltima protesta popular, conocida como el 芦Maleconazo禄, tuvo lugar en 1994- sino para las propias clases populares cubanas. Estos dos enemigos irreconciliables, el estado y los dominados por el estado, midieron sus fuerzas en el contexto de un evento definitorio. La respuesta del estado cubano fue extremadamente violenta.Se han registrado 1.848 detenciones relacionadas con el 11 de julio. No puede haber duda sobre la naturaleza hist贸rica de estos eventos.

La resistencia a la dominaci贸n estatal nunca ha cesado en Cuba, una resistencia marcada por muchas complejidades, una resistencia que ha tomado muchas formas, tanto p煤blicas como individuales, una resistencia que tambi茅n ha sido cooptada por otros poderes y agendas. Pero una resistencia que siempre ha sido, en el fondo, la expresi贸n de las clases, grupos e individuos dominados por el autoritarismo del Estado cubano, y que, por tanto, ha sido siempre una resistencia leg铆tima y, m谩s que leg铆tima, ha constituido la esperanza de organizar un d铆a el asalto final al sistema de dominaci贸n, poniendo en marcha una liberaci贸n radical y verdaderamente revolucionaria. Las luchas populares nunca caen en el vac铆o y sus desarrollos nunca son lineales. Esto puede entenderse como su principal fuerza, pero tambi茅n como su aut茅ntica forma hist贸rica. Estamos convencidos de que la profunda crisis que enfrenta la sociedad cubana seguir谩 produciendo mayores resistencias. Pero por ahora, un a帽o despu茅s del marcador del 11 de julio, el acto de reflexi贸n es imperativo.

Hemos pedido a nuestros compa帽eros cubanos, integrantes del Taller Libertario Alfredo L贸pez y coordinadores del Centro Social Abra , que compartan sus ideas. Estas reflexiones son de lectura imprescindible. Estas reflexiones, sobre todo, ponen fin al car谩cter binario con que se entiende la correlaci贸n entre Estado y oposici贸n en Cuba, comprensi贸n que ha constituido el inter茅s hist贸rico de todos los poderes de dominaci贸n involucrados. No dudamos que estas reflexiones ser谩n apreciadas por quienes, con honestidad revolucionaria, se reconocen revolucionarios y se organizan para la revoluci贸n social.

Entrevista

Black Rose / Rosa Negra (BRRN): A un a帽o de las hist贸ricas protestas del 11 de julio, 驴c贸mo ve la situaci贸n en Cuba?

Member of Alfredo L贸pez Libertarian Workshop (ALLW): Bueno, hay varias cosas que forman parte del paisaje habitual de decadencia regional que estamos viviendo aqu铆, como parte de la decadencia de este mundo organizado en torno a las mercanc铆as. Hay un agotamiento importante de los recursos b谩sicos, hay una crisis alimentaria que se est谩 desenfrenando, una crisis energ茅tica, en fin, una crisis multidimensional que para los que vivimos los a帽os 90 en Cuba es algo que no es extra帽o. Pero sorprende lo que ha aprendido el Estado cubano sobre la gesti贸n de la escasez, en relaci贸n con las concentraciones de poblaci贸n, las zonas de conflictividad social y los polos de desigualdad social, especialmente con los cortes de energ铆a el茅ctrica y la adquisici贸n de productos escasos en medio de una escasez galopante. Esta educaci贸n estatista es producto de 62 a帽os consecutivos en el ejercicio del poder total sobre el tejido social de Cuba.

Sin duda hay grandes diferencias con respecto a antes del 11 de julio. Hay un descreimiento muy interesante en la forma y l贸gica operativa del Estado, el discurso del Estado y el oficialismo. Ahora hay un sano agotamiento de la credibilidad en la realidad oficial y en ese sentido es un momento muy interesante.

Junto a esto hay tambi茅n una ruptura bastante profunda del tejido social de solidaridad popular. Por supuesto, esto no es absoluto. Tambi茅n hay preciosas expresiones de solidaridad cotidiana y de ayuda mutua. Y bueno, con el tema de los cientos y cientos de personas encarceladas, para los d铆as del 11 de julio se ha desatado un movimiento solidario bastante interesante, s贸lido, que trasciende toda ideolog铆a.

Esto ha dado lugar a la importante salida de prisi贸n de personas vinculadas al 11 de julio, y al mismo tiempo que todo ello, el Estado cubano trata de rejuvenecer su imagen de benefactor/padre de la comunidad, que ha calado en el imaginario popular. en Cuba y ha creado realidades concretas en torno a esa imagen. Pero en general el momento actual ha hecho que la vida diaria aqu铆 sea extremadamente angustiosa. Hay un proceso migratorio interno muy fuerte hacia las grandes ciudades, hay una gran desesperaci贸n relacionada con c贸mo afrontar el d铆a a d铆a, las crecientes dificultades y, adem谩s, se sabe la certeza colectiva de que va a empeorar. y sentido, pero tambi茅n que el patr贸n opresor que domina a Cuba no es una sentencia eterna y que lo estamos empujando difusamente hacia otra din谩mica.

Debemos estar atentos a expresiones de reorganizaci贸n en el tejido social popular, de rearticulaci贸n de ese tejido social, porque realmente es la 煤nica opci贸n viable que tenemos, no s贸lo como anarquistas, sino como seres sociales. En momentos sumamente fundamentales como los que vivimos en Cuba, se hace muy transparente la funci贸n creadora colectiva de esa ayuda mutua explorada por Kropotkin.

BRRN: En un an谩lisis de las causas objetivas y subjetivas de las protestas un a帽o despu茅s: 驴Qu茅 ha cambiado? 驴Qu茅 ha quedado?

ALLW: Voy a empezar con lo que creo que ha quedado. Se ha mantenido una creciente erosi贸n de las capacidades de una vida m铆nimamente organizada. Ha continuado la destrucci贸n del mundo popular, campesino, rural en Cuba. Se ha mantenido el centralismo estatal, se ha reforzado la militarizaci贸n de la sociedad, la presencia de la polic铆a pol铆tica. La ausencia de opciones colectivas se ha mantenido frente a la crisis estatal y econ贸mica, y frente a todo el autoritarismo existente en Cuba.

Lo que ha cambiado: En primer lugar, creo que ha cambiado la relaci贸n entre las personas, la relaci贸n de masas entre las personas y el Estado, es decir. Hay una desnaturalizaci贸n creciente del Estado o del gobierno, de los gobernantes, de la polic铆a pol铆tica, y una desnaturalizaci贸n muy significativa de todo lo relacionado con la normalidad autoritaria en Cuba. Y bueno, ante todo esto, por supuesto, el Estado ha desplegado toda la maquinaria represiva y policial, apostando a la c谩rcel como soluci贸n. Por otro lado, est谩 el tema de recuperar el rostro comunitario del Estado, es decir, hay todo un conjunto de acciones que ha realizado el Estado, acciones de pura propaganda, de arreglar, digamos, un rostro comunitario, un rostro de atenci贸n a las poblaciones m谩s desfavorecidas, a las crecientes poblaciones perif茅ricas que se concentran en las grandes ciudades del pa铆s. Tambi茅n hay una mejora, en detalle, del trabajo con los centros de resistencia, de disidencia.

Hay una cara represiva que se ha vuelto mucho m谩s dura, mucho m谩s despiadada, y junto a todo esto contin煤a, aunque ahora menos, la cuesti贸n del desconocimiento de lo que est谩 pasando con el sistema penitenciario en Cuba. Cada vez hay m谩s familiaridad entre la gente con el tema de las c谩rceles en Cuba, el tema de los presos pol铆ticos. Esto, por supuesto, conlleva una gran tragedia familiar/personal, pero al mismo tiempo una toma de conciencia en amplios sectores de la sociedad sobre el car谩cter represivo, autoritario, policial, de toda la maquinaria gubernamental en Cuba. Y en ese sentido todo sigue igual, la realidad oficial sigue siendo la misma, pero por debajo hay una corriente muy grande de deslegitimaci贸n de todo el aparato estatal, y una incapacidad del Estado para dar respuesta al c煤mulo de todas las demandas sociales. .

Y en ese sentido, en medio de todo el desastre, en medio de toda la cat谩strofe que est谩 ocurriendo, se vislumbra un colapso de toda la maquinaria estatal, as铆 que a ver qu茅 pasa. Este derrumbe claramente va a ser profundamente violento, profundamente regresivo, pero esa desnaturalizaci贸n ya est谩 en marcha, ya est谩 ocurriendo, y esta desnaturalizaci贸n del autoritarismo y el estatismo en Cuba no tendr谩 otra salida que, como m铆nimo, la transformaci贸n y el agotamiento. Esta es una crisis del Estado tal como lo conocemos hoy en Cuba.

BRRN: 驴C贸mo ha reaccionado el Estado cubano ante la situaci贸n creada por el 11 de julio y c贸mo ve el papel del Estado en el momento actual?

Lo 煤nico que tiene disponible el estado cubano en este momento es la represi贸n, el miedo, la administraci贸n centralizada del miedo. Tiene tambi茅n a su favor la inmensa inexperiencia de la sociedad cubana en cuanto a aprender a reaccionar, a aprender a organizarse frente a todo el autoritarismo y todo el caciquismo existente. Tambi茅n tiene a su favor un 茅xodo constante y permanente de la juventud cubana, que es un factor de conservadurismo bastante grande. El Estado tambi茅n tiene a su favor todos los recursos econ贸micos y el dinero que entra por esta emigraci贸n, y ha aprendido a vivir desangrando demogr谩ficamente al pa铆s. Es un caso de laboratorio, de c贸mo un estado devora a una sociedad. El Estado tambi茅n tiene 60 a帽os de experiencia administrando la represi贸n, practicando la atomizaci贸n social. Pero hay que decir que esto ocurre en un contexto de creciente conciencia cr铆tica respecto del propio Estado en Cuba, y de la funci贸n

de las instituciones b谩sicas del Estado en cuanto a mantener la represi贸n, el control social, el verticalismo, y en ese sentido la el Estado le est谩 haciendo muy dif铆cil gestionar la credibilidad de su propia existencia. As铆 que este es un momento muy interesante.

BRRN: Las protestas del 11 de julio deben su relevancia, en parte, a la decisiva participaci贸n de la clase obrera cubana. Aunque sabemos que este es un punto de debate, quer铆amos saber 1) Tu opini贸n 2) 驴Qu茅 impacto ha tenido la protesta en la clase obrera cubana?

ALLW: En mi opini贸n, cabe precisar que, efectivamente, hay un papel protag贸nico de la clase obrera cubana, pero es la clase obrera desocupada, precaria, el mundo de las peque帽as ciudades y el mundo campesino que se ha urbanizado en la de la manera m谩s precaria posible, y adem谩s con una muy escasa conciencia de s铆 mismos como clase trabajadora.

Es bastante complicado si definimos que fue la clase obrera la protagonista de estos hechos. Realmente no hab铆a una organizaci贸n sindical cl谩sica, ninguna organizaci贸n sindical, ninguna organizaci贸n territorial ligada al trabajo. Fue fundamentalmente la poblaci贸n urbana, a partir del proceso de urbanizaci贸n informal que se est谩 dando en todo el pa铆s. Sin duda es un mundo derivado del trabajo, el mundo del obrerismo, pero sobre todo un mundo marcado por la precariedad, por el desempleo, por la falta de perspectiva de uni贸n como trabajador. En este momento en Cuba, y creo que en muchos otros lugares, ser un asalariado con un trabajo que da un salario fijo ya te coloca pr谩cticamente en la condici贸n de clase media m谩s que en la condici贸n de obrero.

Entonces en ese sentido, para decir que los protagonistas del 11 de julio eran de car谩cter obrero, pues habr铆a que hacer todos estos detalles. Por otro lado, est谩 el referente de las luchas sociales de los trabajadores en todo el mundo. Ese referente, el de la propia emigraci贸n cubana en Estados Unidos, que se convierte en un modelo al que aspirar, un modelo a seguir, y es sobre todo un modelo de consumidor reivindicado, un consumidor que finalmente logra acceder a todo un mundo de consumo. pospuesto por d茅cadas, por lo que se vuelve complicado en ese sentido hablar de la clase obrera. Se hace dif铆cil asociar el 11 de julio con una iconograf铆a obrera, proletaria, porque realmente no es muy f谩cil encontrarlo as铆, visualmente.

Por supuesto, a nivel te贸rico se puede decir que un hecho como el del 11 de julio fue protagonizado por la clase obrera. A nivel, digamos, de un an谩lisis sociol贸gico, anal铆tico, de comportamiento de clase y todo eso, claro que s铆, pero no es algo que se pueda encontrar visible y f谩cilmente en los comportamientos, en el tipo de sujeto que protest贸 en 11 de julio. Es m谩s bien en el mundo precario, el mundo de la pobreza generalizada, el mundo del desempleo, el mundo de la falta de sentido de la vida cotidiana, donde creo que tambi茅n est谩 la posibilidad de entender el tema del 11 de julio.

BRRN: Cientos de personas fueron detenidas en la respuesta represiva del estado al 11 de julio. 驴Cu谩l es el estatus de los presos pol铆ticos y c贸mo ve la naturaleza de la campa帽a para liberarlos?

ALLW: Los hechos del 11 de julio, y los encarcelamientos masivos que se han producido, han puesto en primer plano del conflicto social en Cuba la condici贸n de presos pol铆ticos, la condici贸n de presos pol铆ticos de cientos de j贸venes que nunca hab铆an tenido un v铆nculo formal con Cuba. lo que se llama pol铆tica. En ese sentido, el Estado cubano ya no puede manejar la idea de que en Cuba no hay presos pol铆ticos, que en Cuba no hay oposici贸n pol铆tica, que solo hay presos comunes, gente que simplemente viola las leyes en Cuba, ese discurso fue volado Hay toda una poblaci贸n carcelaria pol铆ticamente motivada ligada al 11 de julio que es bastante significativa, no tanto por los n煤meros sino por la forma en que se hizo p煤blico todo.

Hay que decir, por supuesto, que en Cuba hay una poblaci贸n carcelaria inmensa, con muy pocas estad铆sticas al respecto, pero se sabe y es algo que se percibe a diario, la presencia masiva de las c谩rceles en Cuba, la c谩rcel poblaci贸n en Cuba, la industria carcelaria en Cuba. Y todo esto lo ha puesto en primer plano el movimiento solidario que ha surgido de los cientos de presos por los hechos del 11 de julio. Y bueno, el movimiento que se ha organizado en torno a eso es un movimiento que ha trascendido todas las ideolog铆as, ha trascendi贸 orientaciones pol铆ticas espec铆ficas, y ha generado una sensibilidad anticarcelaria, dir铆amos, espec铆ficamente respecto a estas personas, no respecto a la prisi贸n como tal, como una instituci贸n. Hay muy poca discusi贸n sobre el tema carcelario en Cuba hoy, hay muy poca discusi贸n sobre la alternativa antiautoritaria a la cuesti贸n del castigo. Pero bueno, es un momento muy interesante, es un momento en el que estas cosas se han vuelto totalmente naturales, y en eso se ha avanzado mucho en comparaci贸n con hace un a帽o o dos a帽os, y bueno, eso es algo que hay que tomar ventaja.

Sin duda, el protagonismo, digamos ideol贸gico, de todo el movimiento anticarcelario es un discurso liberal gen茅rico. Pero esto est谩 abierto y disponible para otras lecturas, y para otras intervenciones. Y en ese sentido, bueno, todo lo que se ha desatado es sumamente doloroso, pero a la vez es muy interesante en t茅rminos no solo de aporte de ideas, sino tambi茅n como pr谩ctica organizativa, de c贸mo organizar la solidaridad, y eso tiene convertirse en un asunto pr谩ctico ordinario.

BRRN: 驴Cree que el 11 de julio tuvo un impacto en la correlaci贸n de fuerzas pol铆ticas en la isla? 驴Qui茅nes son los actores principales en este momento? 驴Qu茅 distingue a estos actores en el campo pol铆tico e ideol贸gico?

ALLW: Creo que m谩s que hablar de fuerzas pol铆ticas, deber铆amos hablar de fuerzas sociales desagrupadas, fuerzas sociales desagrupadas contra fuerzas policiales altamente organizadas, y b谩sicamente, la correlaci贸n de fuerzas entre la polic铆a pol铆tica y la sociedad cubana. Por supuesto, dentro de la sociedad cubana hay una peque帽a red de tendencias, de tensiones, y el 11 de julio sin duda elimin贸 esa correlaci贸n de fuerzas sociales, aunque creo que fue b谩sicamente a favor de la polic铆a pol铆tica. La polic铆a pol铆tica ha logrado desmantelar todas las expresiones organizadas y p煤blicas de oposici贸n en el pa铆s, han logrado desmantelar el Movimiento San Isidro , han logrado desmantelar el Archipi茅lago , han logrado desmantelar la UNPACUoposici贸n, y bueno en ese sentido, a nivel f铆sico, visible, la polic铆a pol铆tica ha triunfado en toda la l铆nea. Lo que no han logrado es recomponer la situaci贸n y las condiciones que dieron origen al 11 de julio. Por otro lado, est谩 el movimiento Patria y Vida , que ha tenido una notoria presencia medi谩tica, internacional, etc.

Esta 煤ltima tendencia ha mostrado una falta de propuestas sobre la vida cotidiana en Cuba, postergando todo el tema a la salida del gobierno, al fin del r茅gimen y al restablecimiento del capitalismo normal. Y, por otro lado, hay corrientes min煤sculas, de izquierda anticapitalista, de cr铆tica independiente, que han logrado cierta visibilidad y configuraci贸n propia fuera de la din谩mica del marxismo oficial en Cuba.

En ese sentido, el 11 de julio fue un catalizador para percibir en profundidad a la sociedad cubana y en especial a toda esa gran masa de marginados condenados a una vida de miseria, en la periferia de las grandes ciudades, y ha puesto el tema de la represi贸n y prisi贸n existente aparato en Cuba al frente y al centro junto con la magnitud y profunda arbitrariedad de ese aparato. A nivel f铆sico ha puesto de manifiesto la correlaci贸n de fuerzas favorable a la polic铆a pol铆tica, pero a nivel de circulaci贸n de ideas, disposiciones y voluntades, la polic铆a pol铆tica sabe que tiene muy poco margen de maniobra m谩s all谩 de la represi贸n masiva, que se intuye ser谩 el siguiente paso en lo que est谩 por venir en Cuba. En ese sentido, hay que estar preparados en cuanto a crear infraestructura, espacio, redes de apoyo, porque viene una represi贸n mucho m谩s dura.

BRRN: Futuro cercano: 驴Qu茅 l铆neas de desarrollo en materia de luchas sociales se vislumbran en Cuba?

ALLW: En cuanto a l铆neas de desarrollo inmediato de las luchas sociales en Cuba, creo desde hace bastante tiempo que es necesario seguir trabajando e insistir m谩s en la cuesti贸n de la organizaci贸n cotidiana de una vida alternativa, una vida disidente, una vida rebelde contra el orden establecido en Cuba, m谩s que organizar acciones, digamos, de protesta, que tambi茅n son importantes, acciones de rechazo al Estado. Tambi茅n debemos trabajar en la creaci贸n de infraestructura cotidiana, en todos los 谩mbitos, para crear un tejido social que no solo disienta verbalmente del sistema, sino que tambi茅n viva fuera del sistema. Tenemos que repensar el tema de la organizaci贸n, un tema que, con el 11 de julio, se ha convertido en una prioridad m谩xima.

En otras palabras, todas las formas de disidencia p煤blica con respecto al sistema fueron desarticuladas en gran medida tambi茅n por la inocencia organizacional y la falta de experiencia sobre c贸mo lograr la organizaci贸n, la falta de debate sobre c贸mo lograr una respuesta alternativa al sistema. Y es una oposici贸n que se ha organizado solo en torno a la cuesti贸n de exigir derechos, reclamar al Estado y bueno, se vio claramente que es muy f谩cil que el sistema rompa esto, con una concentraci贸n muy concentrada e hipervisible. liderazgo de ciertas personalidades, como Luis Manuel Otero, este del Archipi茅lago, Yunior Garc铆a, este se帽or de la UNPACU.

Tenemos que trabajar como anarquistas para crear infraestructura y organizaci贸n que no dependa de personalidades, que no dependa de cifras, que no dependa de rostros p煤blicos, sino que se organice en base a infraestructura, en base a formas de vivir, formas de vivir juntos, formas de supervivencia que encierran en s铆 mismas alternativas al caos que estamos viviendo. Esto no implica

enfrentarse todo el tiempo a la maquinaria policial, es decir, tan importante como enfrentarse a la maquinaria policial es tambi茅n la creaci贸n de formas alternativas. Esta es una pregunta que est谩 a la orden del d铆a en todas partes.

Estamos frente a una maquinaria hiperorganizada, hiperestructurada, represiva, policial y de control social con muchos recursos. En ese sentido, debemos avanzar y debemos trabajar en propuestas que han venido precisamente de nuestro campo anarquista, en repensar las nociones de organizaci贸n, las nociones de estructura, las nociones de pr谩ctica revolucionaria en relaci贸n con la vida cotidiana. En este sentido, las formas organizativas que son porosas a toda la estructura hipercentralizada de control deben ser consideradas y puestas en el centro de la tensi贸n. Tenemos que buscar m谩s caminos, tenemos que buscar, tenemos que experimentar, tenemos que dialogar, tenemos que ejercitar formas de organizaci贸n confrontacional cotidiana que nos permitan superar todas las barreras de control, todas las barreras del algoritmo policial.

Entonces, creo que esta es una l铆nea en la que debemos seguir trabajando para salir de este atolladero y ganar experiencia con lo que ha pasado este a帽o. Hay un c煤mulo de experiencias muy importantes y de ah铆 no se est谩n sacando conclusiones y entonces en ese sentido, bueno, este 11 de julio puede ser un buen momento para pensar en eso, para pensar en la situaci贸n de fracaso en la que se encuentra el movimiento social. en este momento en Cuba para luego repensar otras miradas, otras lecturas y otras pr谩cticas.

BRRN: 驴Cu谩l ha sido la trayectoria del Taller Libertario Alfredo L贸pez y del Centro Social Abra en el per铆odo de este 煤ltimo a帽o? 驴Hay un aumento del pensamiento y la organizaci贸n anarquista en Cuba?

TODO: El Taller Libertario Alfredo L贸pez y el Centro Social Abra, en la coyuntura del 11 de julio, antes y despu茅s: hay que decir que tiempo antes de este momento decisivo del 11 de julio, ya hab铆amos pasado por la coyuntura de cerrar el pa铆s, la ciudad, por la pandemia, que afect贸 nuestra din谩mica aqu铆 de una manera muy dura y directa. Tengan en cuenta que unos meses antes de que se declarara el cierre del pa铆s, est谩bamos trabajando en la V Primavera Libertaria que hab铆a sido un espacio muy interesante para navegar en una perspectiva anarquista antiautoritaria, un espacio de di谩logo, de encuentro, de pr谩cticas en una 茅poca del a帽o y que hab铆a estado funcionando con bastante eficacia. Tuvimos que paralizarlo, y eso tambi茅n llev贸 a una par谩lisis de la sociabilidad aqu铆 en el espacio.

Al mismo tiempo, esto nos conecta con el tema del concepto, con el tema de las formas de entender la gesti贸n del espacio. Y entendemos que si algo puede aportar un espacio como este es que sirva como espacio de encuentro y coordinaci贸n de las distintas voluntades, afinidades, personas, colectivos, que se agolpan aqu铆 en la ciudad, que tampoco son muchos. En este sentido, Abra no ha dejado de ser un espacio de encuentro, coordinaci贸n, formaci贸n, intercambio y gesti贸n de la vida cotidiana. Y esto ha sucedido sin ning煤n problema, en el sentido de que entendemos la necesidad y la posibilidad de crear infraestructura diariamente para poder hacer frente a este colapso que estamos viviendo. Pero es importante decir que hay varios compa帽eros que han adquirido notoriedad p煤blica en Cuba cuyos aportes de ideas, de formas de entender la realidad cubana, se han establecido en gran medida aqu铆. El Centro Social Abra es uno de los pocos espacios de encuentro entre personas que abarcan un amplio espectro ideol贸gico-pol铆tico y con las que aqu铆 hemos tenido di谩logos muy interesantes.

Hemos coordinado actividades de ayuda mutua para el sostenimiento de un colega nuestro que depende, por su condici贸n f铆sica, de la ayuda mutua y la solidaridad, y en base a eso nos hemos organizado. Tambi茅n estamos en una campa帽a de distribuci贸n de medicamentos, algo que ha sido sumamente dif铆cil porque el Estado ha saboteado todas las conexiones para recibir medicamentos desde fuera de Cuba, sobre todo desde Estados Unidos, pero bueno, no nos hemos quedado ah铆 tampoco. Estamos hablando de expresiones peque帽as pero muy concretas y papables, a trav茅s de las cuales ponemos en pr谩ctica lo que decimos, no solo a nivel enunciativo, sino practic谩ndolo en el d铆a a d铆a. Y esa solidaridad y esa ayuda mutua es el vector de organizaci贸n. M谩s que organizar un d铆a de confrontaci贸n o un d铆a de odio contra el sistema, que tambi茅n est谩 bien, es importante tener un espacio que no se queme, un espacio que no sea de inter茅s inmediato para la polic铆a pol铆tica, aunque no los dejemos llegar a la mirilla, pero es necesario generar pr谩cticas que no sean directamente confrontativas y si, organizacional. En ese sentido, ese ha sido el lugar del Centro Social Abra, incluso m谩s que el Taller Libertario Alfredo L贸pez, que es una organizaci贸n que ha sufrido mucho los embates del aislamiento, de los compa帽eros que se han ido del pa铆s, y realmente lo que ha m谩s actividad ha tenido es el espacio y, por supuesto, derivada del espacio, la perspectiva antiautoritaria que planteamos los que estamos aqu铆. As铆, podemos decir que hemos conseguido sobrevivir a toda la cat谩strofe que se ha producido tras el 11 de julio.

BRRN: Hist贸ricamente, desde finales del siglo XIX, los anarquistas cubanos han tenido una perspectiva distinta no solo de la clase dominante sino de otros sectores de la izquierda. 驴Qu茅 aportes puede ofrecer el anarquismo en este momento?

TODO: Esta pregunta se refiere al contexto cubano, obviamente. El anarquismo como corriente de pensamiento y pr谩ctica tiene una historia muy rica y silenciada en Cuba. Esto es algo en lo que han insistido Frank Fern谩ndez y algunos otros investigadores y escritores. Pero creo que el anarquismo tambi茅n tiene una iconograf铆a, personajes legendarios, con una colecci贸n peri贸dica muy rica que a煤n est谩 por estudiar en detalle, con una sociabilidad muy rica y con una vida p煤blica muy rica. Esto tampoco era muy grande, no creo que esto fuera muy grande tampoco. Por la forma en que la Revoluci贸n cubana trat贸 el anarquismo en Cuba, borr谩ndolo literalmente del mapa, existen ciertas mistificaciones en torno al tema, pero su presencia es significativa, sobre todo su capacidad de anclaje con la mentalidad, con el imaginario popular en Cuba. , en muchos lugares.

Creo que en este momento el anarquismo tiene un aporte muy importante que hacer en t茅rminos de concienciaci贸n sobre las formas de organizaci贸n contra la opresi贸n. Es decir, el anarquismo va mucho m谩s all谩 que casi todas las corrientes modernas de pensamiento en el sentido de que mira la cuesti贸n de la lucha por la justicia m谩s all谩 de la lucha misma, m谩s all谩 de centrarse en el opresor. El anarquismo tambi茅n est谩 muy atento a las din谩micas opresivas que se dan en la lucha contra la opresi贸n. Esto me parece un tesoro invaluable. El anarquismo tambi茅n presta mucha atenci贸n, o al menos tendencias de pensamiento importantes, a la din谩mica interpersonal, a la cuesti贸n de los roles sociales en los que nos encontramos involucrados, como padres, como maestros, como personas mayores, como personas. que viven en entornos urbanos, como personas que tienen un c煤mulo de informaci贸n que no necesariamente es conocimiento, y todas las jerarqu铆as que se generan a partir de esos roles. En este sentido, creo que el anarquismo est谩 muy atento a la vida cotidiana. Est谩 muy atento a los momentos de los hechos cotidianos, y qu茅 potencialidades tienen estos hechos cotidianos en t茅rminos de generar formas opresivas o formas liberadoras de configuraci贸n social.

Es un tremendo tesoro tener a mano ese legado y esas pr谩cticas en relaci贸n con los no anarquistas, que no son vistos como ignorantes o despose铆dos sino como personas con potencial para generar formas de pensar y actuar no autoritarias. As铆 que creo que el anarquismo est谩 preparado, al menos en su forma de operar en su percepci贸n de la realidad, para todos los desastres que se avecinan y para toda la desesperaci贸n que se avecina. Porque creo que el anarquismo comprende muy bien los profundos efectos psicol贸gicos y sociales de la apoteosis del Estado, la apoteosis del autoritarismo, la institucionalizaci贸n del autoritarismo. Por eso el anarquismo puede hacer aportes muy importantes en momentos de agotamiento, supuesto agotamiento de la capacidad del pensamiento para dar cuenta de las circunstancias que estamos viviendo.

El anarquismo tambi茅n nos permite tender puentes con todas las dem谩s corrientes de pensamiento que andan dando vueltas, que a煤n existen, que dan raz贸n de ser. El anarquismo nos permite comprenderlos, nos permite analizar la l贸gica del pensamiento en estos cuerpos de ideas y, al mismo tiempo, encontrar afinidad en los espacios m谩s dis铆miles, en las formas m谩s dis铆miles de percibir la realidad, en las experiencias m谩s dis铆miles de sociabilidad. Entonces, en ese sentido, el anarquismo permite trascender la l贸gica misma del 芦ismo禄 y verse como una actitud en la vida cotidiana que no necesita, digamos, de una estructura de tendencia, aunque, por supuesto, esto tambi茅n es perfectamente posible. y leg铆tima, y tambi茅n es necesaria una organizaci贸n tendenciosa. Pero creo que tambi茅n se puede ir m谩s all谩. Puede ser 煤til a una persona de tu entorno, a cualquier persona sin experiencia previa con tendencia organizativa, y por eso el anarquismo tiene una plasticidad extraordinaria para todas las circunstancias que estamos viviendo, sobre todo con el nivel de reestructuraci贸n que estamos viviendo. El anarquismo tiene una respuesta bastante rica y significativa. Y ese es el valor que veo en los conceptos y nociones de las pr谩cticas anarquistas en este momento.

Ahora mismo en Cuba, como resultado de la apoteosis autoritaria que estamos viviendo y de todo el agotamiento y desmoralizaci贸n del llamado Estado socialista, revolucionario, antiimperialista, como se llame, ese agotamiento y esa muerte lenta pero perceptible de todo este entramado de la Revoluci贸n del 59 ha arrasado tambi茅n con parte de lo amado por el pensamiento de izquierda en

Cuba. Este es el pueblo que se ha formado en su sensibilidad revolucionaria a trav茅s del Estado que hoy agoniza, y que ha dado lugar a un vac铆o creciente que ha sido llenado por el liberalismo, ha sido llenado sobre todo por el neoliberalismo, el anarcocapitalismo en los 煤ltimos meses, chovinismo patri贸tico oficial. En ese sentido, el anarquismo, al menos tal como lo entendemos, no ha sufrido esos ataques. Al contrario, ha ido ganando una presencia muy peque帽a.

Ese ha sido el aporte del Taller Libertario Alfredo L贸pez. Aqu铆 somos cuatro locos, cuatro gatos arando en el 谩rido mar de Cuba, pero sobre todo hemos logrado el respeto, sobre todo hemos logrado el privilegio de ser escuchados, de ser tomados en cuenta en nuestras consideraciones, nuestras propuestas, nuestras pr谩cticas. Esto es algo, nos parece, que habla de la actualidad del anarquismo en la Cuba de hoy, de que somos pocos pero que somos escuchados, tomados en cuenta por muchas corrientes de pensamiento en la Cuba de hoy, y desde hace varios a帽os. Esto habla de algo interesante, no solo de algo ingenuo, no solo de algo curioso -los t茅rminos m谩s ben茅volos con los que la cultura pol铆tica cubana dominante tiende a construir su representaci贸n del anarquismo- sino tambi茅n de algo que se ha ganado una cierta respetabilidad.

Creo que el anarquismo seguir谩 teniendo un modesto futuro en Cuba y que puede hacer un aporte en la medida en que trascienda todas esas l贸gicas personalistas, medi谩ticas, autorrepresentativas que han tenido los movimientos disidentes en Cuba en los 煤ltimos a帽os, tiempos, meses, y, sobre todo, que el anarquismo se convierta en un virus, en un germen que no tiene rostro, que no tiene nombre, pero sobre todo una l贸gica asumida, que mucha gente asume l贸gicas antiautoritarias en su forma de pensar, actuar, relacionarse, frente a la autoridad. Creo que esta puede ser la gran victoria del anarquismo, o al menos una peque帽a victoria que permita continuar la batalla. Esto es algo com煤n en todas partes. Por supuesto que las siglas, los nombres, las tendencias definidas son importantes para la estructuraci贸n y para la organizaci贸n entre los compa帽eros, pero, frente a la sociedad.

Yo creo que lo mejor del anarquismo puede venir por la forma de organizar la l贸gica cotidiana y por el comportamiento de cada uno, y que de ah铆 fluir铆a todo lo dem谩s, vendr铆a todo lo dem谩s: la historia de la tendencia, la historia de la lucha, la historia de la las figuras, pero lo primero es un modo de ser, un modo de proyectarse. Creo que esta ha sido una peque帽a gran victoria que hemos tenido aqu铆 en el espacio que hemos organizado en Cuba.

BRRN: 驴Cree que es v谩lido abordar un an谩lisis interseccional de raza, g茅nero y clase en el contexto tanto del 11 de julio como del desarrollo de las luchas sociales en Cuba? Desde la perspectiva espec铆fica del anarquismo cubano contempor谩neo, 驴cu谩les podr铆an ser algunas posibles premisas de an谩lisis en la intersecci贸n de las categor铆as mencionadas?

TODO: Por supuesto, es absolutamente v谩lida, en Cuba y en todas partes, y bien particularmente en Cuba, una sociedad profundamente marcada por las din谩micas de plantaci贸n del siglo XIX, y tambi茅n profundamente marcada por imaginarios racializados, producto de la plantaci贸n, y por la cuesti贸n de subordinaci贸n de g茅nero que tiene peculiaridades muy interesantes en Cuba, pero que tambi茅n existen. En ese sentido, pensar formas de abordarlo, formas de comprometerse con 茅l, es un tema org谩nico, consustancial, al punto que, bueno, no conozco mucho debate sobre el tema en nuestro entorno, y no No creo que sea porque la gente lo est谩 ignorando, sino porque se presupone esa intersecci贸n y tambi茅n se presupone la necesidad de comprometerse con esa intersecci贸n. Para m铆, en particular, el tema de g茅nero y raza es s煤per importante, y me recuerda a un grafiti de Banksy donde aparece un ni帽o con toda esa est茅tica punk, con la bandera anarquista, calzando botas, etc, etc, listo para ir a una manifestaci贸n, probablemente violenta, y su madre est谩 ajustando toda la est茅tica andamios, ella lo est谩 arreglando. Esa imagen me parece fundamental, en el sentido de que el 11 de julio y en general hechos como estos levantamientos masivos muestran la importancia de las mujeres, madres, hermanas, no solo en el enfrentamiento directo -que se dio, de hecho hay muchas ni帽as presas, que tambi茅n son negras, madres- pero tambi茅n en el sentido de que son ellas las que probablemente tienen una conciencia m谩s s贸lida y sentida de la necesidad de una infraestructura organizativa, una infraestructura cotidiana para superar esta lucha. probablemente uno violento, y su madre est谩 ajustando todo el andamiaje est茅tico, lo est谩 arreglando.

Entonces, siguiendo con la pregunta, los temas de g茅nero y raza son los que hacen m谩s visible externamente el tema de clase. Porque una sociedad como la nuestra, donde el Estado ha articulado un discurso de igualdad social, de avance de la condici贸n de la mujer en la sociedad, donde realmente ha habido avances muy importantes -el derecho al aborto, la igualdad econ贸mica en los salarios, una fuerte presencia de la mujer en instituciones de poder en Cuba, mujeres negras, blancas y mestizas. En este contexto, la cuesti贸n de clase debe afinarse, conect谩ndola con las experiencias cotidianas de las personas, especialmente desde el punto de vista de g茅nero y raza. Este es un terreno muy interesante que a nosotras mismas nos ha costado mucho articular como resultado de esta econom铆a dom茅stica en la que vivimos, dominada por los hombres. Las mujeres tienen muchos problemas para involucrarse en el activismo sistem谩tico, por lo que hacen aportes

en una retaguardia activa que pr谩cticamente se invisibiliza. Pero est谩n ah铆 y tienen una presencia s煤per importante en el sentido organizativo, en el sentido log铆stico, en el sentido de pensar la lucha m谩s all谩 de la revuelta directa contra el poder. Y se convierte en un reservorio de desnaturalizaci贸n de todas las opresiones.

Ahora mismo estoy en la ciudad de Camag眉ey, que es probablemente la regi贸n de Cuba donde hay menos presencia africana, y aqu铆 se ve muy bien que el Estado ha trabajado con mucho detalle el tema de la representaci贸n afrodescendiente de hombres y mujeres. mujeres en las instituciones de poder. Es algo que se puede notar. El gobernador de la ciudad, secretario del partido comunista a la vez, es afrodescendiente. El representante de la Fundaci贸n Nicol谩s Guill茅n aqu铆 en la ciudad de Camag眉ey es afrodescendiente. Tambi茅n hay mujeres afrodescendientes en puestos importantes. Por lo tanto, debe afinar el an谩lisis y las circunstancias en las que se llevar谩 a cabo ese an谩lisis. Porque el Estado tampoco es tonto con respecto a estos temas. Por supuesto, sin duda, hay regiones de Cuba donde esa articulaci贸n entre raza.

En los epicentros del levantamiento del 11 de julio, en las zonas urbanas perif茅ricas, marginales, en las ciudades, quienes asumen el liderazgo cotidiano en la lucha y sobrevivencia son las madres, generalmente madres solteras, abuelas. Entonces, lograr articular y naturalizar un discurso cr铆tico, rebelde y alternativo aqu铆 se vuelve fundamental, porque son las hero铆nas, no los hombres heterosexuales. En ese sentido, la cuesti贸n de la articulaci贸n de raza, clase y g茅nero es una variable que, como dije al principio, es profundamente integral a cualquier movimiento que exista en Cuba, tanto los movimientos alternativos como los representantes del Estado. En las luchas que vienen en el futuro, este es un tema que habr谩 que articular mucho m谩s y habr谩 que visibilizar m谩s el papel de esas mujeres negras, afrodescendientes, pero tambi茅n mujeres que no son afrodescendientes, pero que viven en la opresi贸n general, bajo la opresi贸n masculina. De hecho aqu铆 en Cuba desde las d茅cadas de 1930 y 1940 hemos tenido pensadores y activistas como Agust铆n Alarc贸n, Juan Ren茅 Betancourt o Salvador Garc铆a Ag眉ero, quienes ya a fines de la d茅cada de 1930 hablaban del plus-dolor, es decir, est谩 el dolor de los explotados en general pero est谩 el dolor del negro explotado, de la mujer explotada, lo que denota que es un tema integral y no siempre reconocido en Cuba por los activistas socialistas, anticapitalistas y antiopresores en general.

