December 2, 2022

Xabel Garcia



Jos茅 Manuel Chico



Ex Insumisos. Participaron en la Coordinaora Asturiana Pola Insumisi贸n.

Se promueve un salto descomunal entre la destrucci贸n y muerte causada por las armas y los discursos que se utilizan para respaldar su empleo. La pensadora pacifista Simone Weil afirma que en la guerra es la propia vida la que se pierde, y este precio surrealista que pagan aquellos cuyas vidas son diezmadas lo cobra el mecanismo militar vigente, que act煤a seg煤n las leyes del capitalismo. As铆, uno de los factores estructurales de la guerra reside en que los que ocupan puestos de poder se benefician enormemente del militarismo.

El 17 de enero de 1961 el presidente de los EE.UU Eisenhower, nada sospechoso de tener una ideolog铆a antimilitarista, pronunci贸 un famoso discurso de despedida en el que denunci贸 la creciente injerencia del complejo militar-industrial, conformado por las fuerzas armadas y los fabricantes de armamentos, en la determinaci贸n de las pol铆ticas p煤blicas del pa铆s en una celebre frase: 鈥淓n los consejos de gobierno debemos cuidarnos de la compra de influencias injustificadas, ya buscadas o no, por el complejo militar industrial鈥 buscadas o no, por el complejo militar industrial鈥. La pertinencia de esta advertencia se puede comprobar hoy d铆a observando el desmesurado incremento del gasto militar en todos los pa铆ses.

Las empresas armament铆sticas son los vencedores de la guerra librada por la inaceptable invasi贸n imperialista rusa de Ucrania. Niamh Ni Bhriain coordinadora del programa Guerra y Pacificaci贸n del Transnational Institute (TNI), que se centra en el estado de guerra permanente y la pacificaci贸n de la resistencia, se帽ala que sus beneficios se han disparado entre el 23 de febrero y el 8 de junio. As铆 los precios de las acciones de Lockeed Martin subieron in 14%, los de Northrop Grumman un 22,3%, BAE Sistems 31,9%, Thales 39,4%, Leonardo 67,8% y los de Rheinmetall un 123,9% . Favorecer y mantener la guerra es la oportunidad/realizaci贸n de negocio.

La invasi贸n de Putin a Ucrania se ha convertido en la coartada perfecta de las 茅lites para provocar una deriva militarista y belicista en la Uni贸n Europea. El shock que produce la guerra ha permitido cohesionar a la opini贸n p煤blica de la UE sobre la base de un fuerte sentimiento de inseguridad ante las amenazas externas, legitimando el mayor aumento del gasto militar desde la segunda guerra mundial y favoreciendo una integraci贸n europea basada en la remilitarizaci贸n. Una decisi贸n pol铆tica que prioriza los beneficios de las empresas armament铆sticas, alimentando, en vez de frenando, la inestabilidad as铆虂 como la probabilidad de la guerra.

Seg煤n el estudio del Centre Del脿s d鈥橢studis per la Pau, el gasto militar real espa帽ol sobrepasar谩 en 2023 el compromiso de S谩nchez con la OTAN dedicando el 2,17% de su PIB a gastos de car谩cter militar. De cada 10 euros que invierta el Estado en 2023, 3 ser谩n para armamentos. El riguroso estudio de los Presupuestos Generales del Estado para contabilizar gasto militar real que (siguiendo el criterio que aconseja la OTAN a sus pa铆ses miembros) cada a帽o realiza Juan Carlos Rois, militante antimilitarista, publicado en la web del Grupo Antimilitarista Tortuga, se帽ala en el mismo sentido que Espa帽a se gastar谩 en 2023 m谩s de 48.800 millones de euros en gasto militar, una cantidad que califica como 鈥渆scandalosa cuya finalidad es m谩s escandalosa todav铆a鈥. Juan Carlos en una ampliaci贸n de su estudio publicada en el blog Planeta Desarmado de El Salto el 21/10/2022, Rois, concluye su estudio comparando el gasto militar con las partidas sociales con un resultado desolador que desenmascara crudamente la vocaci贸n social de los presupuestos del Gobierno PSOE-UP que miman el gasto militar, que ocupa el mismo tama帽o que la suma de casi todos los ministerios de vocaci贸n social juntos. As铆, 鈥渆l gasto militar espa帽ol supone m谩s de 230 veces el dinero que se destina a atender al Ingreso m铆nimo vital, m谩s de 2,17 veces lo que se destina a atender a todas las prestaciones de desempleo, m谩s de 10,5 veces lo que se destina a atender el total de gasto de pensiones no contributivas para las personas en peor situaci贸n, m谩s de 50 veces lo que se destina a inmigraci贸n, m谩s de 14 veces lo que se destina a todas las pol铆ticas de vivienda juntas鈥

En este contexto, de aumento sin fin de los gastos militares y del lenguaje belicista, el Ministerio de Defensa, el Principado de Asturias y el Ayuntamiento de Oviedo suscribieron, el pasado mes de julio, el Protocolo General de Actuaci贸n de la F谩brica de Armas de La Vega (Oviedo). Su objeto deber铆a ser, una vez extinguido el fin de la cesi贸n a Defensa: la fabricaci贸n de armas, su reversi贸n al uso civil para la ciudadan铆a. Sin embargo, las tres administraciones con intereses en la antigua f谩brica -Defensa, Principado y Ayuntamiento pretenden realizar una reordenaci贸n urban铆stica y puesta en valor de los terrenos de la f谩brica que oculta una operaci贸n especulativa. Si la movilizaci贸n popular y ciudadana no lo impide las administraciones se dan un plazo de escasos meses para firmar el convenio definitivo que permitir谩 comenzar los trabajos en la Vega.

Esta aciaga operaci贸n para la ciudadan铆a carbayona y asturiana atenta contra el patrimonio hist贸rico fracturando la unidad del recinto, al proyectar la entrada de la autov铆a por los terrenos de la f谩brica, bordeando el edificio de S谩nchez del R铆o. Asimismo, se acometer谩n derribos, rehabilitaciones, construcci贸n de viviendas, un aparcamiento y la descontaminaci贸n de los terrenos. El arquitecto especializado en urbanismo, Ignacio Fern谩ndez del P谩ramo, en un an谩lisis del citado protocolo publicado en el digital Nortes, advierte que 鈥渟orpresivamente corresponder谩 al Ministerio de Defensa la patrimonializaci贸n de la totalidad de los aprovechamientos lucrativos de cualquier tipo resultante del nuevo planeamiento, que ser谩n entregados por el Ayuntamiento de Oviedo鈥. Por tanto, contin煤a Ignacio, 鈥渓os beneficios de todo el aprovechamiento lucrativo de viviendas, locales y aparcamientos, corresponder谩n a Defensa, es decir, se convertir谩 suelo industrial contaminado, en dinero contante y sonante para, es de suponer, comprar armas鈥 y finaliza planteando que del protocolo no se extrae que el Ministerio, dado que es quien se lleva el beneficio ser谩 quien asuma tambi茅n las cargas, sino que estas corresponder谩n al Principado y al Ayuntamiento, y las tendremos que pagar a base de impuestos las y los ovetenses.

Este fin de semana se celebra una feria de la industria militar en la nave de ca帽ones de la Vega. Organizada por el llamado Hub de Defensa de Asturias, un acuerdo de colaboraci贸n entre 45 empresas de diversas especialidades y tama帽os que aportan tecnolog铆a y componentes para la industria militar. Las empresas asociadas expondr谩n y ofrecer谩n sus productos/mercanc铆as a los jefes militares de los tres ej茅rcitos y a los m谩s altos representantes de los Ministerios de Industria y Defensa. Es decir, aquellos que toman las decisiones sobre las armas y tecnolog铆as que adquirir谩 el ej茅rcito. Y que seg煤n subrayan sus promotores sit煤a al Principado como la sexta comunidad con mayor producci贸n en el sector militar. No ser铆a extra帽o que, 茅ste Hub s铆, pudiese contar con locales para oficinas y espacios de trabajo en los terrenos de La Vega.

Es preciso se帽alar que las tecnolog铆as militares representan una p茅rdida de oportunidad para otros sectores de la econom铆a productiva por los altos costes de inversi贸n que necesitan, con el a帽adido de que no existe un mercado de armas, pues 茅stas son adquiridas por los estados produciendo d茅ficit y inflaci贸n. Adem谩s, son antisociales, al enfrentar la fabricaci贸n de bienes de consumo a productos que no lo son como es el caso de las armas. Asimismo, se debe tener presente que en tiempos de emergencia clim谩tica que la industria militar en Europa tiene una huella de carbono anual equivalente a las emisiones de, al menos, 14 millones de autom贸viles. As铆 lo afirma el estudio Bajo el radar realizado por Stuart Parkinson, director ejecutivo del grupo Cient铆ficos para la Responsabilidad Global (SGR) y Linsey Cottrell, responsable de pol铆tica medioambiental de CEOBS. El Diario digital La Marea public贸 un reportaje sobre la huella de carbono de los sectores militares europeos destacando que se afirma en el citado informe que 鈥淓l Pacto Verde Europeo ningune贸 completa y deliberadamente todo lo que tuviera que ver con el impacto clim谩tico de la militarizaci贸n鈥. 鈥淓sto no es un descuido. Es parte de la narrativa de la UE afianzar el excepcionalismo en torno a la industria militar y de armas, para dibujarlos como inherentemente necesarios e intocables, cuando de hecho contribuyen significativamente a la crisis clim谩tica y deben ser abordados. La desmilitarizaci贸n debe formar parte de cualquier Acuerdo Verde cre铆ble鈥.

Si despu茅s de a帽os de aumentar el gasto militar, hemos duplicado el n煤mero de guerras y el n煤mero de muertes en dichas guerras, tenemos la cifra m谩s alta de poblaci贸n refugiada y desplazada, se han reforzado las l贸gicas de bloques, etc. quiz谩 en vez de insistir en m谩s gasto e industria militar y m谩s militarismo, es hora de construir otras pol铆ticas y estructuras de seguridad, mucho m谩s humanas, s贸lidas y efectivas.

Fuente: https://www.nortes.me/2022/11/24/