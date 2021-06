–

De parte de La Haine June 4, 2021 71 puntos de vista

La voz de un compa nica irrumpe en escena grita al combatir: Estoy elevando morterazos con odio para el enemigo y suspiros llenos de ternura para vos… y recordándote hago el otro disparo (Nicolás desde otro ángulo grita ahí mismo): ¡Les estamos quebrando el culo, compa!!!

Dejarse de boleos seamos críticos

Si toda persona tiene derecho, a ser oída y respetada, vivir en paz e igualdad ante la ley según el modelo constitucional y de Derechos Humanos de los que el mundo tan “misteriosamente carece”, cabría preguntase, ¿realmente lo somos?. ¿Pero quienes son los accionistas del estercolero capitalista mundial como para respetar tal derecho, quienes los dueños de las fábricas de armas y por qué fabricar armas es legal, por qué no existe ningún control ciudadano ni por ley? Ahí va la segunda, ¿para qué, de qué sirve votar, por qué la presumible izquierda vota a toda esta carnaza involucrada, toda esta demencia que alimenta la extorsión e imposición de normas sociales a escala internacional por donde basa sus intereses el capitalismo para mejor asesinar e imponer la ley del embudo, si me matan es orden, si me defiendo es violencia?. Y, ahí va la tercera, ¿por qué solo unas pocas, como las bombas de racimo, las químicas o biológicas son consideradas digamos “poco éticas”, el resto incluidas las nucleares son perfectamente legales, y hasta bien vistas, acaso el voto es el timo de la estampita -utilizando a la izquierda como mordaza- que conlleva tales indignantes permisos, quienes se creen para maniobrar tan vilmente y pasar de “servir al pueblo” a reyes de la tiranía tomándose la ley por su mano, pisoteando todo derecho y sentimiento, por qué no voltear sus indignantes propósitos elevando la voz al viento sin interrupción del eco sobre todos los gobiernos mequetrefes de la farsa impuesta a dedo en coacción de urnas, cómo se atreve su desfachatez a utilizarnos contra otros pueblos?.

León Felipe observó el calibre de sus pasos la posición dispuesta en ellos y los escenarios que iba pisando, soltaba versos al paso como si hablara solo, con el ánimo de no confundir su objetivo: ‘Que no se acostumbre al pie a pisar el mismo suelo, ni el tablado de la farsa ni la losa de los templos… la mano ociosa es quien tiene más fino el tacto en los dedos decía Hamlet a Horacio viendo como cavaba una fosa y cantaba al mismo tiempo un sepulturero. Vivimos en un mundo de guerras permanentes y descalabros, un mundo en manos del eje central mayor de las matanzas imperiales, ellos son los terroristas, donde anidan las víboras micrófono en mano en los cielos rasos, techos y paredes de las cámaras ocultas en manos de la CIA. Ellos son, EEUU y el sionismo, los amos de las guerras junto a sus lacayos los más que aluden, la democracia, paz y progreso, los menos que respetan su propia farsa entre degradados, corruptos y vomitivos a su servicio. Y entre ellos, los que dicen que sin el voto de la ciudadanía no serían nada ni llegarían a gobernar, los mismos que en sus campañas hablan de libertades, donde se supone anidan nuestros derechos prometiendo lo que saben nunca van cumplir (porque lo saben, como saben su función para frenar todo cambio de clase sustancial por lo que son sabrosamente remunerados), mientras se elevan en círculo de unión interclasista a los cielos intocables, involucrando inocentes, flotan henchidos de “liderazgo” acampando a sus anchas en Congreso, Senado, entre concejalías, alcaldías y autonomías, consolidadxs por arte de birlibirloque como élite política y económica del derecho a vivir en paz y en gracia de Dios, siempre, por encima del pueblo jugando como les da la gana con nuestros impuestos, sin rendir cuentas, porque la verdad no existe en la hacienda donde las señorías, asientan sus posaderas, hasta derrapar juntos la mierda políticamente correcta. Ellos son, los que provocan y entrometen en nuestras vidas en don del bienestar de la nación; ellos, los mayores acosadores, a servicio de los mayores explotadores los que nos descamisan y despersonalizan para seguir robando lo que por derecho nos pertenece. Fabricar armas es un negocio muy lucrativo basta recordar los conflictos abiertos en Libia, Siria, Iraq, Palestina, Ucrania, Yemen, Sudán, Somalia, Afganistán… (Los enfrentamientos entre narcos, en México, necesitan abastecimiento permanente de armamento, mismos intereses del gringo sobre Colombia, que sumado a la ecuación de los señores de la guerra en África, el resultado es una tarta más que golosa en porciones de reparto).

El gobierno del Estado español como reminiscencia del nazifascismo que le apuntaló a dedo antes de morir, entró fuerte en ese mercado, es desde hace años el séptimo exportador de armas para el crimen de Estado y bandas paramilitares a nivel mundial solo por detrás de los grandes fabricantes en potencia de exterminio: EEUU, Rusia, China, a los que les siguen las potencias europeas de la OTAN como Alemania, Francia y Reino Unido. Para todas estas democracias capitalistas fabricar y exportar armas es totalmente legal como lo fue para el nazismo, financiarlas también lo es, las grandes entidades bancarias españolas participan en el gran negocio lideradas por el BBVA y Banco Santander. Esta unión de jerarquías bancarias, aseguradoras y empresas de inversión españolas han dedicado entre 2011 y 2015, alrededor de 6 millones de euros al sector bélico (Reveló Jordi Calvo investigador del Centre Delà s d’Estudis per la Pau). El estudio del Centre Delás que también recoge las inversiones de entidades internacionales señala que empresas como Airbus y Boeing (aeronaves militares), Maxam (explosivos), Navantia (buques), Finmeccanica (aeroespacial) o General Dynamics propietaria de la española Santa Bárbara Sistemas son las principales destinatarias de la inversión entre los que se encuentran el BBVA, el Santander, Deutsche Bank, Citibank e ING, son los más importantes financiadores de armas seguidos por la Banca March, Bankia, Caixabank, Banco Popular, Banco Sabadell y Bankinter. El súper-gigante español Maxam, es el mayor fabricante de explosivos de Europa, y segundo del mundo, el ránking lo lidera el gigante estadounidense Lockheed Martin, se debe sobre todo al alto volumen de aviones de combate, se trata de uno de los mayores proveedores de armamento del Departamento de Defensa de EEUU; además de aviones de guerra comercializa misiles, helicópteros y tecnología espacial. En 2016 las ventas del mayor fabricante del mundo crecieron un 10,7%, alcanzaron los 40.830 millones de dólares.

Conscientes de ser los más que fomentan la corrupción, los que elevan a don la degradación haciendo la vista gorda al narcotráfico de altura, homicidio, fraude, contrabando, apuestas ilegales, terrorismo, usura, prostitución, receptación, blanqueo de capitales, tráfico de armas, gestión de residuos… los que más armamento venden y utilizan, en nombre de la nación y defensa de la patria a forma de tapadera, implorando como la iglesia sumisión mazo a mazo por ley golpeando si hacemos alguna queja. Los que juegan con las mayores armas de trampas y tramposos utilizando de manera ruin la ley a su servicio como si tuvieran sobre ella derecho de pernada personalizando y apuntalando absolutismo en ostias de libertad. Ellos los que bendicen la represión y violación para terminar llegando al mismo punto de los círculos de las víboras, en estela larga de sombras de la OTAN entre guerras de imposición, porque si no hubiera guerras no existirían sus fábricas de armas ni su estado de bienestar, ni la apología y vicio que hay sobre ellas ni ese poderío y chulería de matón a sueldo protegido cerrando en circulo de dominio la producción de armás. Fábricas, no para la liberación de la clase proletaria, sino para fomentar a escala internacional el terrorismo criminal el mismo que alimenta al capitalismo en cadena de destrucción propiciando y creando mayor inestabilidad, control y dominio, que ya ni toser se va a poder pues conllevaría nuevas medidas y ya serían demasiadas vacunas para el cuerpo. Ellos son, los que fomentando drásticos conflictos de exterminio de culturas como en Iraq, como hace décadas está sucediendo en Palestina o como sucede en el Sáhara, entre otros pueblos en el mundo. Después de Lockheed Martin, la segunda empresa más poderosa de armamento es la también estadounidense Boeing, que hasta 2007, lideró la lista anual del SIPRI. Durante 2016 la división de defensa de la compañía facturó 29.510 millones de dólares, sobre todo por la venta de aviones de combate. Le sigue Raytheon, otra de las principales corporaciones de EEUU y líder mundial en fabricación de misiles. En total las empresas armamentísticas de Norteamérica concentran más de la mitad de las ventas totales, casi el 58%, esto se debe según el SIPRI, a las operaciones militares de EEUU fuera del país y a las compras de armamento por parte de terceros países. Entre los diez gigantes del negocio mundial de las armas figuran otras tres compañías estadounidenses más: Northrop Grumman que comercializa aviones de guerra, General Dynamics fabricante de aeronaves y tanques, y L-3 Communications como proveedor de sistemas de vigilancia y comunicación.

El periodista investigador y escritor chileno Ernesto Carmona, desempolvó una de las montañas de heces imperiales más nauseabundas, en ella encontramos que EEUU tiene aproximadamente el 5% de la población del mundo encerrada en sus mazmorras, más del 25% de toda la gente encarcelada en el planeta, ignorando que muchos de estos presos están “trabajando” para el complejo militar industrial que abastece al Pentágono, según Carmona dicha fábrica de explotación produce gafas de visión nocturna, chalecos antibalas, uniformes de camuflaje, aparatos de radio y comunicaciones, sistemas de iluminación y componentes para armas antiaéreas acorazadas de 30-mm a 300 mm, rastreadores de minas terrestres y equipamiento electro-óptico telemetría láser para vehículos de combate BAE Systems Bradley; los propios presos reciclan equipos electrónicos tóxicos y revisan los vehículos militares. A la mayoría de sus rehenes, presos comunes, los convierten en negoción de guerra redondo (por lo que la delincuencia lógicamente se fomenta de forma generosa desde el estado mayor de la política como pilar de economía), de explotación en cadena que produce una incalculable economía de estado, muy optimista como sueño americano además del pavo pavoneando acción de gracias en gloria y aleluyas a su bandera, como paz de bienestar chorreando litros de sangre, como putrefacción social de barrios marginados y guetos, entre los que fomentan la descomposición social que ni un periódico se pregunta a quién ha de pisar para convertir REAL su “puto sueño imperial”. En 2010 Joe Biden estuvo en Madrid siendo vicepresidente de Obama, traía las órdenes claras solo le interesó la base militar de Torrejón y el arrastre en tierra de Zapatero con toda la cúpula militar rindiendo pleitesía y vasallaje: ahí va la hostia, “somos de izquierda”, por qué no? Míster Joe como mandarín pantomima del yanqui, se sintió importante mucho importante como diría Rajoy, para entretener su función con políticos ‘del tres al cuatro’ tenía una función estratégica concreta mucho concreta: conocer y bendecir a la brigada paracaidista que iba para Afganistán, se trataba de animar la tropa a la misión de la OTAN, sobre Afganistán, dorarle la píldora poniendo en sus manos el inventivo de su resultado estimulante para “la paz y libertad mundial”, en definitiva, hacerles sentir héroes en nombre de la lealtad pues no todo lo que reluce en los medios europeos brilla con precisión y calibre exacto, ni en luz propia en agrado de todos, hay que ayudar a las democracias, y, si llega el caso, hay que exterminar naciones enteras pues no todo lo que huele mal, para el yanqui es mierda.

Pero la mierda sea en boca de Trump o Joe Biden, mierda es, aunque la llamen para mejor engañar, democracia, paz o libertad, oler siempre huele a lo que es. EEUU huele como todas sus misiones, su ejército huele a chamusquina como sus policías a sangre de sus crímenes racistas, el de sus oligarcas y sionistas exterminando palestinos, a sus hombres y mujeres más luchadoras, abusos, violaciones sexuales y acoso permanente arrinconando sobre alambradas, mientras se van haciendo con todo su territorio sus políticos corsarios y sus podridas leyes. EEUU huele como su academia de cine y una importante base social de su población misógina, racista y pistolera; todos estos exaltados, oler huelen a fascismo, pasan toda la vida condenando a muerte el comunismo sin ni siquiera saber el significado de su palabra, llamando a todo opositor delincuente “confundiendo” imperialismo con socialismo a la vez que admirando y ensalzando sin rubor el poder de los multimillonarios de las grandes mafias. Oler huele a esclavitud secuestrada, en sus mazmorras, sobre la que basan un sistema económico de especulación entre señales de tráfico, bancos de parques, placas de vehículos, mobiliario para oficinas federales como la Administración de Veteranos y Departamento de Defensa, huele, mucho huele, su sofisticado programa apesta a crímenes y criminales, su alta tecnología accesoria de misiles, aviones, carros de combate… población carcelaria más grande del mundo como rehenes hacinados en campos de concentración de producción esclava. USA huele. EEUU huele, Tío Sam y el Pentágono, la CIA y la OTAN, el FMI y su aliado FME, sus guerras bélicas huelen a imperio, huelen sus crisis y sus químicas pandemias eliminando poblaciones. En los últimos 30 años, EEUU, quintuplicó la población en sus prisiones gracias a la pinga del pingüe del sistema privado de prisiones que cobra por ‘cama’, además de extras de los que percibe grandes sumas a la sombra de los sobres e intromisiones bancarias por mano de obra esclava d` Unicor (Cuando asumió la presidencia Ronald Reagan en 1980 había 400.000 presos hoy superan los 2,3 millones). El Vaticano también huele; es esa llama divina bíblica del Palacio de la Santa Sede d` Dios en la tierra, el mayor accionista, de una de las más poderosas fábricas de armas en el mundo: Pietro Beretta.

Se trata de criminales inconfesos cuya criminalidad se explaya en el ámbito de la santa corrupción inmobiliaria y demás degradaciones no de menor importancia, claro que no es de conocimiento muy común, el vaticano es muy clandestino en su profecía, no todos los trabajadores del mundo saben que la fábrica de armas Pietro Beretta Ltda, es controlada por Beretta Holding SpA, que es el accionista mayoritario después de Gussalli Ugo Beretta y el IOR (Instituto para las Obras de Religión). Este último acrónimo, es lo que vulgarmente se conoce como el Banco del Vaticano (de la limosna, hermanitas de la caridad y Santa Teresa de Calcuta, cáritas y demás huchas para los niños de África) institución privada con fines de lucro fundada en 1942 por el Papa Pío XII, y, tiene su Casa Matriz en la mismísima Ciudad-Palacio o mansión del Vaticano. La relación del Vaticano, con la fabricación de armas, no es solamente un evento vinculado al mundo actual y moderno está asociada al crecimiento de la Roma cristiana al mando de la Iglesia Católica. Se puede rastrear hasta el siglo IV de la era cristiana de cuando, el emperador Constantino, se convirtió al cristianismo y puso a disposición del Papa Silvestre, una fortuna colosal, transformándolo con este acto en el primer Papa rico de la historia: “vividor de la paz por la gracia de Dios”. Siglos más tarde en una época mucho más cercana a la nuestra fue el nazifascista Benito Mussolini, quien gracias a la firma del Tratado de Letrán, entre su gobierno y el Vaticano le dio a la Iglesia Católica, una serie de garantías de medidas de protección por esa gracia graciosísima d` Dios en la tierra y de la mismísima divina pastora. La Santa Sede ha conseguido ser considerada como un Estado soberano en categoría absoluta, la que la otorga distinción en beneficios multimillonarios que le facilitan la evasión fiscal de sus propiedades, no necesitan pagar aranceles aduaneros. Dentro de esa aberrante política se le concede inmunidad diplomática, sus diplomáticos evangelizadores disfrutan de los privilegios de la “profesión” sobre las ocupaciones y guerras declaradas a guerrillas de liberación. La palabra d` Dios en la tierra concede pues total inmunidad a sus diplomáticos extranjeros reconocidos desde la Santa Sede. Siguiendo su larga tradición asociada al derramamiento de sangre, en 1933, el Vaticano demostró una vez más su capacidad de establecer negocios lucrativos con los gobiernos fascistas: el concordato de 1928 firmado con Mussolini, fue seguido por otro entre la Santa Sede y el Tercer Reich de Hitler. El Gerente Francesco Pacelli, fue una de las figuras clave en el pacto con Mussolini, su hermano, el cardenal Eugenio Pacelli futuro Papa Pío XII, fue responsable de la negociación de la Secretaría de Estado del Vaticano en la firma del tratado con la Alemania nazi.

Y es que estar contra el fascismo sin estar contra el capitalismo, rebelarse contra la barbarie que nace de la barbarie -decía Bertolt Brecht- equivale a reclamar una parte del ternero y oponerse a sacrificarlo. Dijo también en su tiempo como nadie lo hizo dentro del Estado español, ni siquiera los partidos que se definieron de la revolución, y hasta marxistas leninistas, teóricamente anticonciliadores con la farsa transición pero que a esta todos pidieron su legalización, abandonando el campo directo de lucha contra ese capitalismo que decían odiaban, imperialismo y monarquía… sirva pues como lección esta profunda y ejemplar reflexión del Comandante de la Revolución nicaragüense Tomás Borge (ante los cambios sufridos dentro de el FSLN y su revolución): “Es obligatorio hacer un balance que nos permita determinar el grado de responsabilidad que asiste a cada uno de nosotros en las fallas, errores e incapacidades. Por no haber hecho a su debido tiempo lo que correspondía hacer”.

NOTA

(Reflexiones desde la antesala del estercolero capitalista internacional) Desde ella se observan cada vez más exaltadas opiniones contrarias, a que Palestina, reaccione de forma implacable y decidida a la violencia represiva recibida en lluvia de desagravio bombardeos y cañonazos a la población civil desangrándose estos días en Gaza; a que los saharauis ataquen posiciones en su defensa frente a la ofensiva militar marroquí, acuciada por la busca y captura de sus líderes como si fueran criminales y no el gobierno de ocupación; incluso a la utilización lógica del derecho a la autodefensa del pueblo chileno y colombiano en las últimas revueltas represivas. Y el sudor recorre mi espalda gota a gota en aviso de alerta contra opiniones que encierran el punto exacto en clave de sumisión y desaparición de estas civilizaciones. Las gotas siguen cayendo y el sudor sigue recorriendo desafiando la “paz del olvido”, aquél 11 de septiembre de 1973, del otro carnicero de infausto recuerdo amigo entrañable del nombrado a dedo por Franco, Augusto Pinochet asesino de Salvador Allende… lanzando contra toda la población chilena sus sicarios y torturadores, violadores y asesinos que mutilaron hasta acabar con Víctor Jara, a cientos de rehenes retenidos hacinados bajo su ambición de muerte y, de este lado del mundo, donde hoy escribo esta nota Juan Carlos I (Rey impuesto) acabó ocupando la jefatura de Estado… con el renacía salvadora la casta rancia castrense de esa bota militar que se perpetúa, la que acabó con la vida de un millón o más seres de esa República de los grandes poetas y pedagogos, grandes maestros de escuela, pintores, científicos, escritores, directores de cine y pueblo campesino sin parangón en la historia… dejando miles de huérfanos, de niños robados, desparecidos aún sin saber su paradero entre cientos de miles expulsados al destierro seguidos de un reguero interminable de paisanxs de los pueblos abatidos acosados por la hambruna. La traición se fraguó muchos años antes de la llamada transición, que convirtió a Juan Carlos I, rey de los vencedores del genocidio contra los pueblos del Estado español vendido al imperio yanqui y a las potencias de la unión europea. La traición se consolidó y expandió a otros partidos de la oposición, sin oponer más que una engañosa verborrea abandonando los campos de batalla uniéndose ‘al borrón y cuenta nueva’ sobre la maloliente nauseabunda paz evangelizadora de las cruzadas. Los colaboracionistas de los partidos de “izquierda”, en un intento de finiquitar el franquismo, sin Franco, apostaron por filtrar cámaras al mundo la farsa que dio paso al juancarlismo franquista vigente. Los mismos poderes fácticos, de entonces, no descansan en sus campañas de intoxicación contra palestinos y saharauis como si sus opiniones partieran de nosotros y no del engendro represivo estratégico en tácticas de guerra, para seguir aplazando la conquista de los pueblos aplacando su lucha contra el exterminio y viacrucis impuesto a sus vidas. Poderes fácticos aferrados a que corra la sangre y se evapore sin que provoque arcada al resto del mundo; cercan los escenarios de guerra haciéndolos cotidianos, acostumbrándonos a sus descalabros levantando, como estos días en Libia, escenarios tenebrosos de la solidaridad y cooperación ocultando en ellos la rapiña de los amos de las guerras. Actúan serviles los nidos de la serpiente que se muerden la cola cercando sobre el cascabel de sus garras, arrastrándose de unos países a otros como lazarillos, sobrevuelan los minutos de la descarga del eje central del control sobre el mundo.

Se afirma a veces tópicamente que la experiencia es la madre de la ciencia, quisiera en este caso, basar mi punto de vista de la forma más objetiva y científica posible sobre datos históricos en los que me reafirmo evidentes y tan ciertos como valioso pueda seguir siendo en este caos impuesto “el derecho a la duda”, sin que ello imposibilite la claridad, sobre los acontecimientos que creo a tener en cuenta como enseñanza histórica… lo que mostró al mundo oprimido la guerra franco-argelina de cómo un pueblo colonial puede ser independiente pese a la represión masiva en métodos de tortura y derroche de criminalidad. Esta historia oculta muestra también que hubo y sigue habiendo muchos tipos de “alzados” acampando sobre el planeta, para mejor aclaración diré que` Lumumba fue ejecutado por -“los alzados”- una especie similar a los rebeldes libios; o sea, el presidente de EEUU Dwigth D. Einsenhower bajo antifaz: “sus enemigos congoleños” fueron quienes dieron luz verde al asesinato del líder independentista, y Bélgica lo hizo bajo la máscara: “campesinos airados”, reconociendo públicamente en el 2002, su participación en el crimen. Casos dramáticos los tenemos en los valientes pueblos de Vietnam, y Argelia, donde hubo que pelear duro para llegar a ser pueblos libres e independientes; el pueblo cubano por supuesto tuvo que luchar largo y dar muchas vidas para deshacerse del yugo español a finales del siglo XIX, y mas tarde, hizo lo mismo para terminar con una dictadura asesina lacaya del imperio gringo. Los sandinistas en Nicaragua tardaron años en derrocar por las armas otra dictadura macabra, la saga Somoza. El Salvador, una guerrilla fuerte, pudo tomar el poder tras una larga y sangrienta lucha durante años pero la traición, como en el Estado español, de parte de sus dirigentes y la implicación del gringo que no permitía ni permite nuevas revoluciones en América, truncó las ansias de libertad y de justicia del pueblo salvadoreño (Aquí la izquierda revolucionaria se fue integrando en la reconciliación, no con el proletariado sino con el fascismo y como resultado el hoy es una evidencia: más fascismo menos izquierda). Las revoluciones pacíficas, en Chile, al igual que aquí en la República ganaron las elecciones con un Frente Popular que les llevaría a hacer reformas del sistema capitalista, pero la historia se repite una y otra vez más: derrotando y asesinando sus principales actores y miles de ciudadanos imposible de contabilizar; hasta ahí llegaron. Otro país, Colombia, después de largos años de confrontación entre las guerrillas y el Estado corrupto de narcotraficantes asesinos; durante el gobierno de Belisario Betancur las fuerzas populares decidieron un alto a la lucha, para poder presentarse a los comicios “democráticos de elecciones” formando una unidad popular ‘La Unión Patriótica’ (1985): 2 candidatos presidenciales, 8 congresistas, 13 diputados, 70 concejales, 11 alcaldes y miles de sus militantes fueron asesinados por los grupos paramilitares, fuerzas de seguridad del Estado -ejercito colombiano- y narcotraficantes: muchos de los sobrevivientes tuvieron que abandonar el país. Igualmente en El Salvador, después de los bochornosos acuerdos de paz, entre la guerrilla y los militares, los únicos que se desarmaron fueron los primeros, a consecuencia de tomar esta medida, muchos guerrilleros ya desarmados fueron asesinados con total impunidad.

Maité Campillo (actriz y directora d` Teatro Indoamericano Hatuey)