Reflexiones hacia la despatriarcalización y desjerarquización de la academia

Nos manifestamos por mundos despatriarcales y desjerarquizantes

Publicado el 28 de abril de 2023 en El rumor de las multitudes

Las denuncias p煤blicas por abuso sexual y extractivismo intelectual contra Boaventura de Sousa Santos nos han interpelado a reflexionar colectivamente sobre los retos encaminados hacia la despatriarcalizaci贸n y desjerarquizaci贸n de la academia.

Ante la publicaci贸n de la entrevista a la Weychafe, compa帽era e intelectual Moira Mill谩n, en el diario El Salto, as铆 como del cap铆tulo intitulado 鈥淭he walls spoke when no one else would: Autoethnographic notes on sexual-power gatekeeping within avant-garde academia鈥 鈥撯淟as paredes hablan lo que nadie m谩s dir谩: Notas auto-etnogr谩ficas sobre el poder-sexual como control de acceso en la academia progresista鈥 (Viaene, Laranjeiro y Tom)鈥濃, no solamente no podemos callar sino que debemos se帽alar que, desde tiempo atr谩s, hemos venido levantando la voz y llevando a cabo acciones concretas personales y colectivas, en nuestros propios espacios acad茅micos, universitarios, activistas, organizacionales y en nuestras colectivas, redes y movimientos para denunciar, combatir las jerarqu铆as de saber/poder intr铆nsecas a la Academia, as铆 como la violencia de g茅nero, el acoso y el abuso sexual. Sin embargo, reconocemos que todo lo que hemos logrado hacer y caminar sigue siendo insuficiente y requiere no parar, redoblar esfuerzos, tejer m谩s y m谩s luchas, sintonizarnos mejor para poder parar/transformar de ra铆z las actuales guerras y violencias contra las mujeres, la Madre Tierra, les otres, les ni帽es y los pueblos del mundo.

No podemos olvidar que el patriarcado es la forma m谩s antigua de dominaci贸n. La humanidad aprendi贸 a dominar en el cuerpo de la mujer, como bien lo afirman los diversos feminismos de Afro/Abya-Yala/Latinoam茅rica. El patriarcado es una configuraci贸n onto-epist茅mica que privilegia la jerarqu铆a, la apropiaci贸n, la negaci贸n de lxs otrxs, el control, el fetichismo de las cosas, la reproducci贸n, la violencia y las guerras. Moldea profundamente las subjetividades y afecta la vida de todes. La Academia ha sido uno de sus pilares m谩s efectivos, pues ha participado activamente en la creaci贸n de dicha visi贸n de mundo instrumental, objetivizante, competitiva y jer谩rquica a trav茅s de sus pr谩cticas naturalizadas de saber/poder.

La crisis civilizatoria por la que transita el planeta Tierra es el resultado del cis-heteropatriarcado en su entroncamiento hist贸rico con el capitalismo, los colonialismos, el antropocentrismo y las jerarquizaciones raciales, sexuales y capacitistas. Este es el complejo trasfondo que invocamos al denunciar las m煤ltiples formas de violencia ejercidas sobre las mujeres, las cuales han sido una constante de la historia. Es el mismo trasfondo que ha desatado el Terricidio (Moira Mill谩n), potente cosmopol铆tica conceptual acu帽ada por el Movimiento de Mujeres y Diversidades Ind铆genas por el Buen Vivir que se origin贸 en el Puelmapu hace ya una d茅cada.

Ante la intensificaci贸n de la barbarie cis-heteropatriarcal con la policrisis, reafirmamos nuestra determinaci贸n de lo que venimos ya haciendo y no solo diciendo o suscribiendo: seguir luchando encarnada y situadamente para transitar hacia la creaci贸n de sociedades verdaderamente pospatriarcales, pluriversales centradas en el cuidado, la cooperaci贸n, la libertad y la erradicaci贸n de toda forma de jerarqu铆a subordinante 鈥搒ociedades donde todas, todos y todes, junto con los dem谩s seres vivos, podamos co-existir nos贸tricamente, en crianza mutua y, como nos dice la ecofeminista venezolana Liliana Buitrago, en el ejercicio amoroso de la interdependencia (chat del Pacto Ecosocial del Sur). Nuestro compromiso con este proyecto colectivo en construcci贸n ha sido 鈥搚 es鈥, desde nuestro quehacer diario. Pero sabemos que a煤n se requiere de la creaci贸n sostenida de sociedades y academias (as铆, con 鈥渁鈥 min煤scula y en plural) muy diferentes a las actuales.

La Academia: un campo de disputa

La Academia (con A may煤scula y en singular) es para nosotras(os) un campo de disputa y estamos ah铆, sin duda, posicionadas(os) todos y todas las que osamos entrar en 茅l, dialogar con 茅l, retarlo, habitarlo y/o co-construirlo. Muchas(os) de nosotras(os) hemos ocupado ese espacio por decisi贸n y convicci贸n y sabemos minuto a minuto a qu茅 nos enfrentamos. Por eso es que el manifiesto 鈥Todas sabemos鈥 nos resuena e interpela cuando afirma que el extractivismo epist茅mico es estructural y no solo un evento aislado en la Academia. Cuando afirma que la Academia es jer谩rquica y jerarquizante y que promueve la acumulaci贸n de poder de quienes est谩n en la c煤spide. Muchos de ellos, en tiempos recientes, han sido acusados de abuso y acoso moral o sexual. En este contexto, las mujeres que denuncian son cuestionadas, mientras que el denunciado se presenta entonces como 鈥渧铆ctima鈥.

Los abusos sexuales son la parte visible de un sinf铆n de pr谩cticas cis-heteropatriarcales y machistas que van desde la complicidad entre acad茅micos(as) a la hora de publicar y recircular citaciones hasta los acosos que se denuncian constantemente.

Vale agregar que, por lo general, los sistemas para reportar el acoso sexual y moral, as铆 como el extractivismo epist茅mico, lejos de abordar y reparar el da帽o resultan, muchas veces, en meras declaraciones que dan la impresi贸n de que algo se har谩, pero en el fondo 鈥渟irven de movimientos performativos que validan el no hacer realmente nada鈥 (e.g., Sara Ahmed). De igual manera hay que tener en cuenta que tanto la forma que toma el acoso como las respuestas institucionales suelen ser diferenciadas, especialmente cuando se trata de acad茅micas, activistas e intelectuales de grupos subalternizados y racializados. 驴A qui茅n le importan? (Yu Derkys) 驴Qui茅n est谩 dispuesto a escuchar esas denuncias? 驴Cu谩ntas mujeres racializadas y subalternizadas no est谩n cansadas de hablar y hablar y de que nadie las escuche? 驴Qui茅n est谩 dispuesto a hacerse tiempo para escuchar e interlocutar en medio del no-tiempo-violento-y-sist茅mico en el que vivimos?

La Academia no deja de ser un reflejo de la sociedad sembrada por opresiones y rebeliones, con la diferencia de una autonom铆a reconocida para proteger el pensamiento cr铆tico. Este en muchas ocasiones es instrumentalizado para proteger a quienes ocupan lugares de poder. Los abusos sexuales, tal y como sucede en el resto de la sociedad, son la parte visible de un sinf铆n de pr谩cticas cis-heteropatriarcales y machistas que van desde la complicidad entre acad茅micos(as) a la hora de publicar y recircular citaciones hasta los abusos y acosos sexuales que se han denunciado y se denuncian constantemente.

Mujeres ind铆genas y Academia

En noviembre del 2018, en Buenos Aires, en una cena informal de intercambio de nuestras vidas y luchas, la compa帽era Moira Mill谩n nos comparti贸 a varias(os) de nosotras(os) lo que ahora se public贸 en el peri贸dico El Salto. A la distancia uno podr铆a preguntar: 驴por qu茅 Moira lo compart铆a solo en el espacio privado? 驴Por qu茅 no hab铆a hecho la denuncia legal correspondiente? En su entrevista, Moira menciona sus razones. Haci茅ndonos una severa autocr铆tica, podr铆amos preguntarnos: 驴por qu茅 nosotras(os) 鈥搒us escuchas鈥 no actuamos contundentemente y, en ese mismo momento, la instamos y acompa帽amos a emprender la denuncia correspondiente ante las instituciones acad茅micas a las que pertenec铆a el denunciado o con las que colaboraba en un claro rol de liderazgo intelectual transnacional? 驴Qu茅 s铆 hicimos?: 1) Acuerpar a Moira y al movimiento del que ella es parte, en los espacios acad茅micos a los que las hab铆amos invitado. 2) Articular incansablemente 鈥搗arias de nosotras(os)鈥 con ella y el movimiento, as铆 como con otras compa帽eras y movimientos, para buscar mejores maneras de enfrentar violencias y despojos. 3) Fortalecer el tejido transnacional de alternativas auton贸micas de facto y sin permiso.

Vale agregar que al d铆a siguiente de la referida cena arrancaba el panel al que hab铆amos invitado a Moira Mill谩n y a las compa帽eras del Movimiento de Mujeres y Diversidades Ind铆genas por el Buen Vivir, todo en el marco del 鈥淧rimer Foro Mundial del Pensamiento Cr铆tico鈥 y de la 8a Conferencia Latinoamericana y Caribe帽a de Ciencias Sociales de CLACSO. Ah铆 tuvimos la oportunidad de hacer con Moira, nuestras otras invitadas y el p煤blico asistente, un primer acto pol铆tico-acad茅mico para exigir un lugar digno para llevar a cabo nuestro panel. Entonces procedimos a una toma colectiva del espacio frente a uno de los auditorios grandes. La gota que derram贸 el vaso fue el imposible acomodo de la silla de ruedas donde trasladaban a la colega feminista Mercedes Olivera (en paz descanse), quien era nuestra comentarista. La silla de Mercedes ni siquiera pod铆a entrar en el diminuto espacio que hab铆a merecido nuestro panel. Luego de la toma, ya en el auditorio grande, continu贸 la participaci贸n de Moira y de todas las mujeres ind铆genas invitadas por nuestro Grupo de Trabajo 鈥淐uerpos, Territorios, Resistencias鈥 (GT CUTER).

Un auditorio repleto acuerp贸 con contundencia el panel y la palabra de las invitadas. De alguna manera, el acto de rebeld铆a que protagonizamos 鈥搃nvitadas, anfitrionas y p煤blico鈥, se tradujo en algo as铆 como: 隆No pasar谩 ni un solo trato no-digno para mujeres racializadas, subalternizadas! Eran tiempos en que la CLACSO aprobaba la entrada de m谩s y m谩s grupos de trabajo donde hab铆a lideresas, intelectuales y sabias(os) de territorios comunales. As铆 que creemos que nuestra 鈥渞evuelta colectiva鈥 sent贸 un precedente importante.

Las palabras y el actuar de Moira sintonizaba con el nuestro y nos ayudaron a ratificar el camino personal 鈥搚 colectivo鈥 que traemos desde d茅cadas, antes de 2016 en que empezamos a ser el Grupo de Trabajo CUTER: habitar las instituciones acad茅micas y universitarias de las que somos parte, las instituciones alternas que vamos construyendo con las mujeres, les otres y los pueblos en resistencia, de manera digna y respetuosa buscando no caer en ventriloqu铆as y extractivismos. Abrir espacios dentro y fuera de la Academia para ir posicionando el tipo de trabajo/vida/lucha que ellas y nosotras(os) practicamos.

Cotidianamente, en los diversos territorios que habitamos (incluido el territorio acad茅mico), minuto a minuto, caminamos con nuestra cuerpa y senti-pensamiento acciones concretas para enfrentar las violencias, opresiones y guerras. Esa es la forma en que diferentes miembras(os) del Grupo de Trabajo CUTER abrazamos, acuerpamos y 鈥渞etejemos la red de la vida鈥 (Lorena Cabnal y la Red de Sanadoras Ancestrales del Feminismo Comunitario Territorial) de la mano de mujeres ind铆genas, afrodescendientes, afrodiasp贸ricas, campesinas, populares, alter-urbanas, as铆 como de diversidades sexuales en diferentes tiempos y geograf铆as.

Las salidas del laberinto: insuficientes y peligrosas

Respetamos y comprendemos los diversos caminos que las denunciantes de abuso y acoso sexual toman en la b煤squeda de justicia, de reparaci贸n del agravio, as铆 como para lograr la sanaci贸n de toda la sociedad. Creemos que al centro de nuestras reflexiones y denuncias sobre el acoso sexual y el extractivismo epist茅mico, debe estar el cuidado. Es importante tener en cuenta los tiempos de quienes habiendo sido violentadxs comparten en confidencialidad sus experiencias. Respetar los tiempos para sanar es una forma de cuidado. Esto significa no tomarse el derecho de exponer p煤blicamente una experiencia de acoso sexual y extractivismo epist茅mico sin el consentimiento expl铆cito y el acompa帽amiento a la persona violentada. Hacerlo re-victimiza y promueve el punitivismo y no la reparaci贸n. En pocas palabras, al centro est谩n las v铆ctimas, sus tiempos y necesidades.

En muchos casos, las denunciantes toman la v铆a legal o jur铆dica. De hecho, hoy los movimientos de mujeres y de pueblos en resistencia est谩n, simult谩neamente, en los tribunales y en las calles moviliz谩ndose. Viene entonces una pregunta obligada: 驴de qu茅 justicia hablamos? 驴C贸mo alcanzarla? 驴Qu茅 v铆a 鈥揹e las m煤ltiples posibles鈥 tomar? 驴Qui茅nes nos sentimos interpeladas(os) para acompa帽arlas? Y todo ello sabiendo que, hasta en los pa铆ses llamados 鈥渄emocr谩ticos鈥, la justicia impartida por el Estado se compra y en los pa铆ses no-democr谩ticos las violencias de g茅nero en m谩s de un 95% quedan impunes. Dicho esto, no es extra帽o que afirmemos que no podemos esperar mucho de la justicia cis-heteropatriarcal ofrecida por las instituciones acad茅micas o por el Estado.

Instamos a las diversas instituciones acad茅micas involucradas en casos de abuso y acoso sexual y de extractivismo epist茅mico a revisar sus protocolos y comit茅s de 茅tica y de violencia epist茅mica y de g茅nero.

Sabemos que el aparato punitivo y la cultura del castigo son parte esencial del andamiaje del Estado y de las sociedades modernas y que, a trav茅s de ellas, se perpet煤an las sociedades carcelarias articuladas a la extracci贸n y la acumulaci贸n, con sistemas de justicia que pretenden mantener 鈥渓a seguridad y el orden鈥 mientras se ensa帽an contra las poblaciones empobrecidas, marginalizadas y racializadas.

Como se帽ala un reciente texto sobre anti-punitivismo feminista, ninguna salida est谩 libre de contradicciones y complejidades. M谩s a煤n, somos conscientes de la importancia de reconocer que 鈥渆l debate sobre anti-punitivismo no puede caer en la f谩cil tentaci贸n de acomodarse en lo te贸rico鈥 (Laia Serra). Esta es la tentaci贸n institucional y academicista. Para el anti-punitivismo feminista hay que adentrarse en la 鈥渢ormenta pol铆tica de la puesta en pr谩ctica鈥 de las justicias, si bien el horizonte te贸rico-pol铆tico pueda/deba ser la autogesti贸n feminista de las violencias y la visi贸n abolicionista de la sociedad y la justicia. Como bien dice la autora: 鈥渓a autogesti贸n colectiva de las violencias al margen del Estado [del aparato de la ley y del aparato punitivo que lo subyace] es una alternativa que a煤n est谩 en construcci贸n鈥 y, agregamos nosotras(os), presenta otros riesgos y retos.

Somos testigas(os) de la digna rabia que expresa Moira en su denuncia y, con ella, muchas mujeres que no han recibido la atenci贸n necesaria y que siguen padeciendo la violencia del sistema cis-heteropatriarcal, acad茅mico y del despojo en diferentes territorios. Como trabajadoras(es) de las Ciencias Sociales miembros del GT CUTER resistimos con y entre pueblos 鈥搈ujeres, hombres, ni帽es, j贸venes y comunidades enraizadas con la tierra鈥. Las denuncias que vamos acompa帽ando o acuerpando en procesos, trayectos de investigaciones colaborativas, investigaciones desde las acciones colectivas nos permiten afirmar que el subconsciente cis-heteropatriarcal tambi茅n se reproduce en muchas colectivas, organizaciones y movimientos alter-nativos. Quebrar a las mujeres, por v铆a sexual, hace parte del despojo y del dominio imperialista-capitalista-homoc茅ntrico que pretende aniquilar la dignidad personal y las subjetividades colectivas y comunales.

Nos convocamos y les convocamos a seguir creando lugares concretos de desjerarquizaci贸n del poder y lugares de sanaci贸n frente a la impunidad institucionalizada y estatalizada. Como trabajadoras(es) de las Ciencias Sociales en intersecci贸n con artistas, activistas y feministas territoriales y comunales, seguiremos desenmascarando y combatiendo, personal y colectivamente, cualquier forma de humillaci贸n, exterminio y cooptaci贸n de mujeres en los territorios y, persistiremos en seguir sanando del sistema cis-heteropatriarcal en los diferentes lugares donde estemos, del g茅nero que seamos, de los territorios que habitamos y de las historias que escribimos y caminamos.

Los movimientos de v铆ctimas de violaciones de derechos humanos enfatizan cuatro criterios que nos parecen eminentemente aplicables a los casos de acoso y abuso sexual: el derecho a la verdad, a la reparaci贸n, a la no repetici贸n y a la justicia. En ese sentido instamos a las diversas instituciones acad茅micas (nacionales, latinoamericanas, caribe帽as y transnacionales) involucradas 鈥揹e una u otra forma鈥 en casos de abuso y acoso sexual y de extractivismo epist茅mico a revisar sus protocolos y comit茅s de 茅tica y de violencia epist茅mica y de g茅nero. Es, sin duda, importante declarar 鈥渢olerancia cero y rechazo al acoso sexual鈥 (CLACSO), pero creemos que es insuficiente.

Creemos que en todos los espacios donde nos movemos y desempe帽amos como trabajadoras(es) de las Ciencias Sociales, activistas y feministas debemos seguir trabajando en colectivo y de la mano de las autoridades institucionales en la implementaci贸n de protocolos, comit茅s y pol铆ticas internas (expl铆citamente accesibles) para promover los mecanismos adecuados y expeditos para prevenir, denunciar, debatir, actuar frente a actos de abuso y acoso sexual y de violencia de g茅nero y epist茅mica. Cada instituci贸n acad茅mica nacional por lo general tiene comisiones y c贸digos ad hoc, las coordinadoras acad茅micas supranacionales lo deben de tener, revisar y actualizar permanentemente. Y si no lo tienen, crearlo. No es suficiente 鈥損or lo que ya argumentamos arriba鈥 dejar que hagan el trabajo las 鈥渃omisiones independientes鈥. Repetimos: es insuficiente, e incluso peligroso, por las razones ya argumentadas.

Nos deja sin aliento y nos indigna la respuesta de Boaventura de Sousa Santos, reducida a 鈥渧enganza鈥 ante las ex estudiantes denunciantes v铆a la auto-etnograf铆a. 鈥淟a propia teor铆a social feminista nos se帽ala que no existe lugar alguno, no existe sujeto alguno intocado por las relaciones de dominaci贸n y sus intersecciones. Para emanciparnos de ellas, para hacerlas retroceder, tenemos que mirarlas de frente, reconocerlas en nosotras mismas, no tratar de ocultar en qu茅 partes de nosotras habitan鈥 Es sac谩ndolas a la luz, debati茅ndolas, que nace la posibilidad de cambio鈥 (Lang y Segato).

Tambi茅n sabemos que requerimos de comunidades acad茅micas y societales dispuestas a debatir a fondo, a aprender permanentemente, a ampliar nuestra imaginaci贸n y (re)crear colectiva y permanentemente procesos emancipatorios 鈥損raxis libertadoras鈥 frente a las omisiones, indiferencias y cualquier expresi贸n de revictimizaci贸n de las agraviadas y de las diversas comunidades afectadas. Creemos que lo que tambi茅n est谩 en juego es la construcci贸n colectiva de sociedades justas, relacionales y sanadoras; mundos otros posibles aqu铆 y ahora, como dicen y hacen las, los, loas zapatistas.

Firman el texto:

Xochitl Leyva Solano (Chiapas, M茅xico)

Arturo Escobar (Colombia/EE.UU.)

Rosalba Icaza (Pa铆ses Bajos/M茅xico)

Patricia Botero (Colombia)

Valent铆n Val (Chiapas, M茅xico/Argentina)

Jorge Alonso (Guadalajara, M茅xico)

Ferm铆n Ledesma (Chiapas, M茅xico)

Maydi Estrada Bayona (GT CUTER)

Aline De Moura (Brasil)

Lola Cubells Aguilar (Pa铆s Valenciano, Espa帽a)

Alain Basail Rodr铆guez (Chiapas, M茅xico/Cuba)

Axel K枚hler (Chiapas, M茅xico/Alemania)

Alberto C. Vel谩zquez Sol铆s (Yucat谩n, M茅xico)

Leandro Bonecini de Almeida (Brasil)

Carmen Ventura (M茅xico)

Jes煤s Gonz谩lez Pazos (Euskal Herria-Pa铆s Vasco)

Luiza Dias Flores (Amazonas, Brasil)

Hu谩scar Salazar Lohaman (Cochabamba, Bolivia)

Rosa Claudia Lora Krstulovic (Ciudad de M茅xico, M茅xico)

Wendy Harcourt (Pa铆ses Bajos)