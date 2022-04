–

El t茅rmino espiritualidad, debido a su apropiaci贸n por parte de la religi贸n, hasta el punto que casi se confunden en el lenguaje coloquial, se nos hace terriblemente antip谩tico. Y, sin embargo, merece que le prestemos atenci贸n, precisamente para desprenderle de esa condici贸n trascendente y sobrenatural y tratar de demostrar la superioridad de lo inmanente de cara a los valores humanos y la transformaci贸n social.

En el siglo XIX, en un momento en que la religi贸n no es ya necesaria, e incluso se considera perniciosa para el devenir humano seg煤n algunas corrientes de pensamiento, el t茅rmino 芦espiritual禄 se convierte en un sin贸nimo de humanismo y b煤squeda de la perfecci贸n en todos los 谩mbitos de la vida. A comienzos del siglo XXI, con la permanencia pertinaz de las religiones tradicionales, que tantas veces se repliega en el fundamentalismo m谩s reaccionario, y las necedades sincr茅ticas de la New Age, merece la pena que reclamemos la fortaleza de una espiritualidad basada en el verdadero progreso de los valores humanos y sociales. En m谩s de una ocasi贸n, se acusa de falta de espiritualidad a los que, no solo rechazan la religiosidad, sino que abiertamente se muestran contrarios a ella, cuando precisamente se realiza en nombre de una concepci贸n m谩s poderosa de la misma. No es un debate que, m谩s all谩 del loable rechazo a las instituciones religiosas y las manipulaciones teol贸gicas, en el que podemos estar de acuerdo sensibilidades muy diferentes, resulte sencillo; sin embargo, reclamamos ese derecho a considerar la espiritualidad como inherente a la naturaleza y al 谩mbito humano, rechazando todo fantas铆a fundada en lo sobrenatural. La espiritualidad est谩 tan contaminada por el sectarismo religioso, e incluso por el rechazo al conocimiento cient铆fico, que solo plantear la cuesti贸n ya resulta transgresor.

El amor al conocimiento no significa reducir la vida al 谩mbito cient铆fico; reclamamos tambi茅n con fuerza lo inmaterial, si con ello entendemos las emociones y los deseos humanos, no meras fantas铆as espirituales de dudosa val铆a. La filosof铆a, por encima del conocimiento cient铆fico, debe ocuparse de esa concepci贸n de la espiritualidad basada en las aspiraciones terrenales del ser humano; del mismo modo, la racionalidad y el pensamiento cr铆tico no pueden ser ajenas a nuestra visi贸n espiritual, por lo que la aleja as铆 inevitablemente de la estrechez dogm谩tica que suele acompa帽ar a la religiones. Con esto no quiere decirse que las personas dentro del sentimiento religioso no puedan vivir una espiritualidad basada en el fortalecimiento de los valores humanos, pero quiere invitarse con estas reflexiones a todo alejamiento del dogma y el sectarismo en el que con tanta frecuencia cae el pensamiento si abandona una racionalidad fundada en lo humano. Muchas personas, insisto, mostrar谩n su desacuerdo y querr谩n indicar la complejidad del asunto; de momento, se帽alar茅 al menos que la espiritualidad no es reducible a la religi贸n (que, desde nuestro punto de vista no es meramente reducirla, es tambi茅n distorsionarla); algunos fil贸sofos han querido hablar en este sentido de una 芦espiritualidad naturalizada禄 (t茅rmino con el que podemos estar de acuerdo).

As铆, puede ser ya una muestra de este tipo de espiritualidad la contemplaci贸n de la belleza presente en la naturaleza, aunque rechacemos obviamente ver un prop贸sito oculto en ella, ya que consideramos que nos introduce en no pocos problemas. Dentro de las emociones humanas, la confianza en el amor, de un modo personal, y en la fraternidad y solidaridad, a nivel social, es otro ejemplo de la espiritualidad que nos ocupa.

Hay quien quiere ver fuerzas trascendentes, ajenas a la comprensi贸n humana, intervinientes en el devenir humano. Aceptando lo contigente y limitado de la existencia humana, parece muy rechazable esa visi贸n trascendente, la cual ha tenido su transposici贸n en filosof铆as secularizadas. Hay quien ha querido hacer una lectura de Hegel, autor tan importante para la modernidad, como un empe帽o de naturalizar la espiritualidad intentando superar las religiones y toda filosof铆a sobrenatural. No soy ning煤n entendido en Hegel, y su idea de un esp铆ritu (sin贸nimo, en este caso de idea) que se va desplegando y perfeccionando a lo largo de la historia (con su posterior versi贸n materialista), se me hace francamente cuestionable. Sin embargo, esa lectura de Hegel como un intento de identificar espiritualidad con la ciencia y con la naturaleza es una visi贸n con la que s铆 podemos estar de acuerdo.

Del mismo modo, entendemos que la espiritualidad est谩 estrechamente vinculada a una actitud reflexiva, lo cual no supone elaborar respuestas definitivas como han pretendido ciertas doctrinas y dogmas; esa actitud reflexiva, por supuesto, va profundamente unida a las emociones y pasiones humanas. He mencionado a Hegel y suelo recurrir a uno de sus disc铆pulos capaz de elaborar una filosof铆a propia de cara a la fortaleza espiritual humana; Stirner confi贸 plenamente en la expansi贸n del yo individual sin ninguna abstracci贸n o doctrina, terrenal o metaf铆sica, que lo subordinase. Por otra parte, y como ya se ha dicho, no podemos concebir la espiritualidad sin su fuerte componente social y cosmopolita; si confiamos plenamente en el desarrollo personal, 茅ste no es posible sin tener en cuenta al resto de los seres humanos y al conjunto de la naturaleza.

La fortaleza humana y espiritual

Si echamos un vistazo a los significados de 芦Esp铆ritu禄, vemos que, al margen de todas las connotaciones religiosas (que son bastantes), tambi茅n es sin贸nimo de 谩nimo o valor; a nivel colectivo, tambi茅n significa un principio o car谩cter de algo (una ley, una 茅poca, una corriente art铆stica)鈥 As铆, el lenguaje es una consecuencia de la vida en todos los 谩mbitos, por lo que no es tarea f谩cil no identificar un t茅rmino con el esp铆ritu imperante en un periodo hist贸rico. Qued茅monos con la acepci贸n m谩s general de la palabra esp铆ritu, ese vigor o valent铆a tambi茅n en el terreno moral, por lo que de ninguna manera podemos aceptar su reducci贸n a un significado religioso o sobrenatural. Ser espiritual puede ser tambi茅n ser apasionado y valiente en muchos sentidos; para el caso que nos ocupa, en un sentido verdaderamente humano y social. Cuando alguien se refiere simplemente, con esp铆ritu y espiritual, al reino de lo sobrenatural, se帽alaremos su error; no solo eso, sino la profunda distorsi贸n que consideramos que significa aludir a lo fantasioso para ocuparse de lo terrenal.

Curiosamente, existe todav铆a otro derivado de la palabra esp铆ritu; se trata de las llamadas bebidas espirituosas, las que contienen un cierto grado de alcohol, y se llaman as铆 por considerarse que elevan el esp铆ritu. Sin 谩nimo de ser excesivamente moralista, no es f谩cil evitar acordarse de una frase de Bakunin: 芦El pueblo solo tiene tres caminos para librarse de su triste suerte: los dos primeros son los de la taberna y la iglesia; el tercero es el de la revoluci贸n social禄. No est谩 nada mal utilizar como argumento que, en aras del fortalecimiento de la conciencia (lo que podemos llamar tambi茅n espiritualidad), rechazamos en primer lugar los delirios espirituales y espirituosos.

Como ya he mencionado anteriormente, se suele confundir demasiado la espiritualidad con la religi贸n. Desde nuestro punto de vista, considerando la religi贸n perniciosa (por identificarse, entre otras cosas, con el dogma y con el inmovilismo), defendemos un concepto muy diferente de la espiritualidad. Aclarar茅, a pesar de dedicar ya mucho texto al asunto, que yo mismo no me termino de acostumbrar al t茅rmino; no obstante, merece la pena el esfuerzo. Consideramos que la espiritualidad pertenece por entero al 谩mbito humano; dejaremos por el momento a un lado a los animales, aunque sin establecer la r铆gida separaci贸n entre el ser humano y el resto de especies (algo, por cierto, muy propio del egocentrismo religioso). Espiritualidad es profundizar en los asuntos humanos, realizarse preguntas, lo cual no significa caer en respuestas delirantes. De nuevo, parafraseamos a Bakunin: 芦Yo no pongo nombre a mi ignorancia, lo coloca en un altar y lo llamo Dios禄 (p贸ngase aqu铆 el concepto que se quiera, para no aludir solo cr铆ticamente al monote铆smo).

La espiritualidad que nos ocupa, por lo tanto, es una actitud radical ante la vida, dejar a un lado lo superficial y lo meramente t茅cnico; es el desarrollo de la conciencia, tanto hacia el exterior como hacia el interior de uno mismo, aunque abandonando todo misticismo (y entiendo, por supuesto, que los sentimientos de cada persona var铆an en relaci贸n a este concepto). Espiritualidad es tambi茅n cierta comuni贸n con la naturaleza, por lo que inevitablemente hay que tener en cuenta al conjunto de la humanidad e incluso a las otras especies; rechazamos as铆 los sectarismos propios de los nacionalismos y las religiones. Como espero que se est茅 entendiendo a estas alturas, nuestro extenso y humano concepto de espiritualidad comprende, tanto la naturaleza como el arte, la literatura o cualquier creaci贸n humana que trate de elevar los sentidos; igualmente, forman un componente primordial los sentimientos m谩s nobles de fraternidad y de respeto a la vida.

Frente a las pr谩cticas y rituales propios de la religi贸n, y que tantas personas identifican con formas espirituales, defendemos aqu铆 una determinada forma de pensar, de sentir y de actuar. No decimos que cierta dosis de fe no sea importante, pero reclamamos una muy diferente; mencionamos ahora a otro anarquista, Errico Malatesta, cuando consideraba un sentido de la fe, no como una creencia ciega enfocada en el absurdo y la incomprensi贸n, sino como una potente mezcla de voluntad y esperanza en un mundo mejor. Una bella concepci贸n de la espiritualidad. Consideramos est茅ril confundir la fe con creencias religiosas, las cuales ocupan no pocas veces parte considerable de la filosof铆a en una tarea m谩s que cuestionable. Si, con cierta asiduidad, la religi贸n y la ciencia se han mostrado enfrentadas (a veces, de modo caricaturesco para verg眉enza de la religi贸n, aunque no siempre sea el caso), la espiritualidad que nos ocupa no puede ser ajena al conocimiento; si, como ya hemos dicho, la vida y la filosof铆a no es reducible al pensamiento cient铆fico, 茅ste es un factor primordial a tener en cuenta en aras de las explicaciones causales. Traemos ahora a colaci贸n una frase de Kant: 芦La ciencia es la organizaci贸n del conocimiento, pero la sabidur铆a es la organizaci贸n de la vida禄. La espiritualidad que reclamamos tiene mucho que ver con la ciencia y, especialmente, con la sabidur铆a.

La espiritualidad que estamos teorizando, de manera amplia y potente, debe ser constantemente puesta a prueba con los hechos. Solo a trav茅s de la pr谩ctica pueden demostrarse los m谩s nobles valores y sentimientos humanos; dejando a un lado un mundo fr铆volo, es necesario el desarrollo espiritual mediante la repetici贸n de actos nobles en el quehacer humano; esta actitud y esta pr谩ctica, como es sabido y resulta l贸gico, acaba repercutiendo tambi茅n en la conciencia y en los sentimientos. No estamos hablando de ingenuidad ni de una bondad aparente, ya que consideramos que es necesaria esa constante profundizaci贸n en los asuntos humanos para una actuaci贸n racional y 茅tica (dos herramientas esenciales para nuestro concepto de la espiritualidad); existen personas con mejor o peor intenci贸n, mediocres o brillantes, pero esas capacidades existen en potencia en la condici贸n humana; el desarrollo de su 芦espiritualidad禄 depender谩 entonces de ellos junto a una serie de factores ambientales (no lo dejemos nunca de lado). En cualquier caso, la espiritualidad no est谩 restringida a unos pocos, tal y como se han empe帽ado las religiones con sus santos y gur煤s; a prop贸sito de esto, nada tiene que ver la espiritualidad con la renuncia a los placeres terrenales, con el ascetismo o con el aislamiento. M谩s bien, el disfrute de la vida, tambi茅n en sociedad, es condici贸n indispensable para todo desarrollo espiritual; otro motivo para oponerse a ciertas creencias. La espiritualidad no es, ni m谩s ni menos, el intento de mejorar a nivel personal y de hacerlo tambi茅n con el entorno social.

A pesar de todo el contenido que hemos pretendido dar a nuestro concepto de espiritualidad, todav铆a hay que se帽alar su uso por demasiado farsante; del mismo modo, el deseo de asociar el t茅rmino a los m谩s bellos sentimientos humanos no quita que tantas veces se vincule con el mero sentimentalismo m谩s bien vac铆o de contenido. Es necesario, por lo tanto, tratar de otorgar ese contenido a la espiritualidad, identificado en suma con un potente humanismo racional y secular; todo ello para evitar que las personas, frente a un mundo pol铆tico y socioecon贸mico pobre, fr铆volo y ego铆sta, caigan en las m谩s absurdas creencias espirituales.

Capi Vidal