June 9, 2023

Si el librepensamiento, en sus or铆genes, consist铆a en el cuestionamiento de una serie de creencias preestablecidas, as铆 como de todo tipo de autoridad espiritual, hoy esta definici贸n podr铆a ser similar, pero hay que extenderla de modo amplio. Es decir, no se puede simplemente alabar al librepensador de hace siglos, pretender ser como 茅l en la actualidad, y no tardar en inaugurar nuevos dogmas y doctrinas establecidas. Para ser librepensador, o para tratar de serlo (mucho mejor dicho, ya que es tal vez una aspiraci贸n y tendencia m谩s que una realidad firme) hay que cuestionar toda afirmaci贸n instituida, buscar la verificaci贸n, indagar mediante una actitud racional, dejar atr谩s la tradici贸n y la autoridad, abandonar la abstracci贸n para enfrentarnos a una realidad concreta. Por supuesto, la herramienta imprescindible a priori es la duda; no se trata de un escepticismo tambi茅n dogm谩tico impuesto sobre todo lo que se nos ponga delante, sino una duda que abra la puerta a la cr铆tica de toda afirmaci贸n y posibilite un cambio amplio para el conocimiento.

En la Edad Media, eran sin duda librepensadores aquellos que cuestionaron la autoridad de la Iglesia legitimada por la divinidad (la mayor de las abstracciones). No olvidemos que el pensamiento medieval en Occidente se apoyaba en gran medida en una tradici贸n filos贸fica, principalmente en un Arist贸teles muy mediatizado por el Cristianismo, por lo que era algo que tambi茅n hab铆a que poner en duda y buscar la ruptura. Es curioso saber que Arist贸teles, como tantos otros grandes fil贸sofos, se le puede denominar tambi茅n cient铆fico; sus afirmaciones y m茅todos eran, obviamente, de gran valor hist贸rico y cultural, pero limitados por la 茅poca y demostrados falsos con el transcurrir del tiempo. Dicho esto para los amantes de otros conocimientos cient铆ficos ancestrales, de otras culturas, a los que no podemos denominar otra cosa que ciencia obsoleta. Hoy en d铆a a nadie se le ocurre defender una medicina tradicional grecorromana, por ejemplo, y sin embargo el gusto por el exotismo nos lleva a defender la ciencia obsoleta de otras culturas (China, India鈥).

Volvamos a la cuesti贸n del librepensamiento. El librepensador hist贸rico puso en cuesti贸n las creencias supersticiosas de su 茅poca y le admiramos por ello. 驴Somos capaces en la actualidad de hacer lo mismo? Es necesario mirar nuestra propia actitud con esa profunda cr铆tica y tal vez descubramos que, tantas veces, terminamos aceptando un mont贸n de discursos establecidos. El librepensador deber铆a poner en cuesti贸n todo tipo de discurso, instituido o alternativo (el cual, no hay que olvidar, tiene la aspiraci贸n de instituirse), incluyendo tambi茅n sus propias creencias, ideas y valores (que, inevitablemente, impregnar谩n todo el proceso). Resulta triste, en ciertos 谩mbitos en los que supuestamente se reivindica y propaga el librepensamiento, que tantas personas muestran poca o ninguna cr铆tica hacia sus propias creencias; en nombre del progreso y del libre examen, se acaba generando tambi茅n un dogmatismo que no cuestiona ni critica ni indaga, muestra un respeto excesivo por ciertos autores y acaba tambi茅n instituy茅ndose. En ello est谩 la clave, el librepensador es necesariamente subversivo, irreverente, peligroso para toda idea establecida; no puede mostrar un respeto religioso, ni siquiera o menos a煤n para autores e ideas que pueden resultarles sumamente atractivos (pero siempre cuestionables y con la posibilidad permanente de ser superados).

Hemos dicho que muchas personas que se consideran progresistas se refugian en una actitud aparentemente librepensadora para fundar un nuevo dogmatismo. Hoy, no es suficiente con romper solo con la tradici贸n religiosa, tambi茅n con otros paradigmas de pensamientos establecidos. El librepensador cree de verdad en el progreso; no es por supuesto una creencia ciega o ingenua, sino apoyada en una verificaci贸n racional para llegar a un terreno firme. Hay que ser consciente que la palabra 鈥榩rogreso鈥 est谩 a estas alturas sumamente pervertida por una civilizaci贸n m谩s que cuestionable a nivel, principalmente, 茅tico. Es por eso que la actitud librepensadora tiene tambi茅n que cuestionar, y destruir, esa falsa concepci贸n del progreso legitimada 煤nicamente en una raz贸n instrumental al servicio de intereses poco humanos (intereses del poder pol铆tico y econ贸mico, de la dominaci贸n). El librepensador saber que la independencia de criterio no es posible sin una consciencia de la propia individualidad, aunque sabiendo tambi茅n que el sujeto aislado poco o nada significa; su propio pensamiento, y actitud, va unida al conjunto de la sociedad, por mucho que la cuestione y la critique. Es por eso que el librepensamiento, si podemos llamarle as铆, deber铆a estar libre de coacci贸n externa, y buscar un compromiso con una verdad que tantas veces resulta esquiva a nivel social. Queremos pensar por ello que el librepensador est谩 fuertemente comprometido con el cambio social en base a paradigmas m谩s inteligentes, humanos y s贸lidos.

Desgraciadamente, sobra la 芦voluntad de dudar禄 del librepensador, a la que alud铆a Bertrand Russell, se acaba imponiendo tantas veces la 芦voluntad de creer禄. Muchas personas, en todos los 谩mbitos de la vida, acaban abrazando el dogma sin que tengan la necesidad aparente de recoger alguna prueba a su favor para verificarlo. Por ello, el primer paso donde habr铆a que trabajar es en que al menos se admita que es deseable y necesaria esa 芦voluntad de dudar禄, que no es sino el deseo de averiguar, para comprender lo importante que resulta indagar y profundizar. Se comprender谩 as铆 la extensi贸n de tanta irracionalidad y credulidad en el mundo. Se nos dir谩 que esa ausencia notable de raz贸n y tendencia hacia la creencia dogm谩tica es algo inherente al ser humano. Es posible, pero tambi茅n resulta contingente su desaparici贸n, o al menos la constante lucha contra ella mediante m茅todos muy terrenales de educaci贸n y conocimiento. Frente a una actitud librepensadora de cuestionar y utilizar la cr铆tica, as铆 como de cuestionar toda autoridad instituida y permanente, han sido la afirmaci贸n dogm谩tica y la exhortaci贸n legitimada en la dominaci贸n las que han contribuido a la hipocres铆a y a aportar m谩s males que soluciones en la existencia humana.

Capi Vidal