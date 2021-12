–

De parte de Indymedia Argentina December 22, 2021

鈥La lengua penal muchas veces sigue hegemonizando nuestra imaginaci贸n pol铆tica, burocratizando nuestro modos de intervenir en los complejos entramados de violencia y vulnerabilidad, y moldeando nuestros cuerpos y sus econom铆as afectivas鈥 (Virginia Cano)

La visibilizaci贸n de los feminicidios y trasvesticidios es una conquista de los feminismos y transfeminismos. La organizaci贸n y movilizaci贸n permitieron poner en palabras estos cr铆menes de odio, y denunciar a los medios hegem贸nicos cuando tergiversan los hechos. Cada vez es m谩s estrecho el margen para hablen de 鈥渁sesinato pasional鈥 porque se impuso la relectura pol铆tica que desnaturaliza estos hechos. No obstante, como menciona Cano, 鈥la proliferaci贸n del marco punitivista no s贸lo seduce a los medios masivos de comunicaci贸n, que hacen del 鈥渃rimen y castigo鈥 insumo diario y reductible de su programaci贸n, tambi茅n se lleva parte importante de los esfuerzos, las estrategias y los afectos de nuestra militancia鈥.

En esta nota buscamos compartir algunos interrogantes y reflexiones sobre la trama en la que se gesta y reproduce la violencia. Trama que atraviesa nuestra forma de habitar, comprender, relacionarnos, organizarnos, etc. Algunas preguntas resultan inc贸modas, pero no hacerlas quiz谩s nos cierre la posibilidad de (re)construir la realidad.

Desde el activismo clasista y feminista tenemos pr谩ctica en develar la forma en la que somos oprimides y violentades por parejas, jefes, compa帽eres, gobernantes, etc. etc. Pero鈥 驴Cu谩ndo hablamos sobre la violencia que ejercemos sobre otres? 驴Por qu茅 nos callamos si provocamos un da帽o sobre otra persona? 驴Qu茅 hacemos si alguien comparte esa vivencia con nosotres? 驴Es posible salir de la l贸gica justificaci贸n/acusaci贸n? 驴Es m谩s f谩cil empatizar o que nos interpele el relato de una v铆ctima que el de alguien que ejerci贸 un da帽o? 驴La vivencia dolorosa de una persona comprueba todo su relato? 驴Qu茅 podemos hacer?驴Qu茅 alternativas existen frente a un hecho de violencia?

Un femicida no nace de un repollo

鈥淣ing煤n nombre propio, ni la enunciaci贸n de ninguna experiencia singular, es capaz de hacerle justicia a las responsabilidades colectivas, sostenidas y diferenciales que anidan en cada herida singular, en cada dolor personal, en cada grito que rompe el silencio y se vuelve colectivo鈥 (Virginia Cano)

Lejos de justificar a quienes ejercen violencia sobre mujeres, trans, travestis, no binaries o sobre otras personas por su orientaci贸n sexual, nos interesa indagar sobre las causas que radica la violencia porque entendemos que esas pr谩cticas son mucho m谩s que un problema individual. Lo personal es pol铆tico reza el tan grafiteado slogan. Que la violencia est茅 enmarcada en relaciones sociales (que son econ贸micas, pol铆ticas, regionales, de raza, de g茅neros) no elude responsabilidades individuales pero s铆, nos permite identificar recurrencias, historizarlas, pensar en posibles v铆nculos con otras variables de la vida social.

En palabras de Butler (2015): 鈥淟a criminalizaci贸n de nuestros problemas sociales acaba 鈥渋ndividualizando鈥 la responsabilidad y la esfera de intervenci贸n. Y esta individualizaci贸n no solo borra las responsabilidades comunes que sostienen un entramado de violencias estructurales, sino que tambi茅n invisibiliza la capacidad que tenemos 鈥 en mayor o menor medida 鈥 de ser v铆ctimas o victimarixs a la vez, agentes y pacientes de nuestras vidas, responsables m谩s o menos directxs de la vida de otrxs, sin lxs cuales no ser铆a posible niguna existencia鈥.

Si somos capaces de reflexionar sobre el origen de las violencias, 驴Por qu茅 a la hora de denunciar, difundir un caso o exigir justicia no podemos tener en cuenta todo el marco en el que se desarrolla?

驴Qui茅n es responsable? 驴Solo aqu茅l que ejecuta el da帽o/crimen/ delito? Cuando hablamos de robos en un barrio pobre de un pibe que tiene a煤n menos que une vecine nos detenemos a pensar en las causas de esa desesperaci贸n. 驴Ser谩 que cuando pensamos en los femicidas y abusadores seguimos pensando que son enfermos/ irrecuperables/ locos? 驴Acaso esas condiciones no son tambi茅n la consecuencia de la vida a la que nos arroja el capitalismo de nuestro tiempo?

Probablemente las caras visibles de la violencia sean, por un lado, la de quienes aprietan el gatillo, o prenden fuego, violan o sistem谩ticamente ejercen todo tipo de violencias, pero no podemos olvidarnos de todo el sistema hegem贸nico de dominaci贸n que es invisible. All铆 reside su efectividad. Por otro lado, est谩n quienes estuvieron del otro lado y padecieron en carne propia esa parte m谩s cruenta. Ambos son individuos que llegaron a relacionarse en un 谩mbito determinado, que trabajaban o no, con determinadas crianzas y con muchas violencias sobre sus cuerpos. Algunas m谩s visibles como los golpes por parte de las familias y otres adultes como les docentes (pr谩cticas que en t茅rminos hist贸ricos reci茅n se empieza a cuestionar) y otras menos aceptadas como violencias como las que ejercen jefes y patrones en cada trabajo, c贸mo las que se soportan si no hay acceso a un ambiente sano con condiciones de higiene y alimentaci贸n.

La lista podr铆a ser largu铆sima, pero en resumidas cuentas, 驴Por qu茅 no analizamos todo lo que se podr铆a haber hecho y no se hizo? 驴Por qu茅 siempre es m谩s f谩cil solo apuntar al acusado?

Insistimos, no estamos diciendo esto a las v铆ctimas de violencias. Nos estamos haciendo preguntas como trabajadoras, como feministas, como parte responsable.

Si s贸lo nos centramos en la individualizaci贸n de la violencia nunca se har谩 justicia鈥 Porque 驴Qu茅 es la justicia? 驴A qui茅n se la exigimos? 驴Qu茅 da帽o esperamos reparar? 驴Qu茅 implica obtener justicia?

驴Justicia?

Las prisiones no son lugares para encerrar a violadores seriales y asesinos, las prisiones son los violadores seriales y asesinos (Dean Spade)

La pena, en el sistema judicial actual en nuestro territorio, dice ser un castigo para el culpable pero tambi茅n un acto de aprendizaje para el resto. Est谩 m谩s que comprobado que esta perspectiva no se condice con la realidad. Las c谩rceles est谩n llenas de personas sin condena y que 隆oh m谩gicamente, son pobres! Las condiciones de vida en los penales y comisar铆as est谩n m谩s que alejadas de ser lugares de reinserci贸n social. 驴Qui茅nes son da帽ades?驴Quienes reciben el castigo? 驴El castigo repara el da帽o? En caso de cumplirse la condena, 驴Qu茅 viene despu茅s? 驴Acaso con m谩s violencia se educa a una persona para no cometer las mismas acciones violentas? Quiz谩s, avanzar en nuestras reflexiones nos permita acercarnos a entender que 鈥el modo que intentamos resolver algunos de nuestros problemas es parte del problema mismo鈥 (Tamar Pitch).

Sin negar el efecto inmediato del aislamiento de de los sujetos que ejercen violencias, muchas veces hasta incluso necesaria frente al riesgo de vida de una persona, no podemos olvidar que resulta una pr谩ctica posible y visible en t茅rminos de castigo. Pero no por ello, debemos desentendernos de los cuidados y reparos para las personas que ejercieron el da帽o. Como tambi茅n es importante advertir que 鈥el deseo de seguridad鈥, teje una trama que fomenta 鈥渆l terreno f茅rtil para los exilios y destierros que muchas veces acaban depositando en un par de nombres propios el deseo de separar a buena parte de mala yerba, las v铆ctimas de lxs victimarixs, lxs agresivxs de los agredidxs鈥 (Virginia Cano)

驴Acaso no estamos todes atravesades por esa trama? 驴Qui茅nes entrar铆an dentro de ese ideal de sujeto que no provoca un da帽o? 驴Qu茅 ideas, imaginarios, soluciones colectivas nos estamos perdiendo mientras quedamos atrapades en esta mirada binaria?

Desde un sector del feminismo, hoy repensamos las causas y los efectos del punitivismo para poder entender lo que ocurre y revisar nuestras pr谩cticas. No para encontrar una f贸rmula m谩gica que solucione una parte de la violencia que imparte este sistema, sino para construir y reconstruir nuestra interpretaci贸n de la realidad y la forma en la cual incidimos en ella. Pensamos que partir de preguntas, por m谩s inc贸modas que sean, son un camino para la praxis cr铆tica dentro y fuera de nuestras organizaciones que permitan ir construyendo otra sociedad.

Para cerrar esta nota y continuar con el debate, dejamos una reflexi贸n de Virginia Cano:

鈥淣osotrxs hemos experimentado los estragos subjetivos que provoca una pedagog铆a del miedo, la verg眉enza y el exilio, por lo que tenemos que ser muy cuidadosxs a la hora de reforzar este tipo de pol铆ticas de transformaci贸n de los sujetos. Idear estrategias colectivas de intervenci贸n desde la perspectiva de las responsabilidades comunes 鈥 aunque diferenciales 鈥 atenta contra las precariedades compartidas e inducidas, supone construir modos comunitarios 鈥 y no solo individuales 鈥 de resoluci贸n y reparaci贸n para nuestras comunidades y los espacios de construcci贸n pol铆tico -afectiva鈥.