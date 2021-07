–

Entrevista a Joanna Boche艅ska, directora de la Secci贸n de Estudios Kurdos en el Departamento de Estudios Iran铆es, en el Instituto de Estudios Orientales de la Universidad Jagell贸nica (Cracovia).

-En 2018, se public贸 tu libro Rediscovering Kurdistan鈥檚 Cultures and Identities: The Call of The Cricket (Redescubriendo las culturas e identidades del Kurdist谩n: La llamada del grillo). Por favor, cu茅ntanos sobre el prop贸sito principal del libro y lo que te motiv贸 a escribirlo.

-El libro es el resultado de nuestro proyecto de cinco a帽os titulado 鈥溌緾贸mo hacer audible la voz? Continuidad y cambio de la cultura kurda y de la realidad social en perspectivas poscoloniales鈥. El proyecto fue financiado por el Centro Nacional de Ciencias de Polonia y su principal prop贸sito era crear un nuevo equipo de investigaci贸n. Dio la oportunidad a algunos j贸venes investigadores que quer铆an desarrollar su inter茅s en los estudios kurdos. Dos de los cap铆tulos, de Karol Kaczorowski y Artur Rodziewicz, fueron los resultados de sus proyectos individuales, pero cooperaron con nosotros desde el principio. Exploramos temas muy poco estudiados, como la transformaci贸n 茅tica visible en las narrativas modernas kurdas (Joanna Boche艅ska), el papel sociopol铆tico de las instituciones culturales kurdas (Renata Kurpiewska-Korbut), las negociaciones sociales de identidad entre los nuevos migrantes kurdos en Estambul (Kar Kaczorowski), las exploraciones poscoloniales de la Biblia en el contexto kurdo (Marcin Rzepka), factores 茅tnicos y religiosos de la identidad caldeo-asiria en una interfaz con los kurdos en el Kurdist谩n iraqu铆 (Krzysztof Lalik), y la identidad yazid铆 entre el mito moderno y antiguo (Artur Rodziewicz). Como pueden ver, estos cap铆tulos tocan diferentes temas, pero tambi茅n tienen en cuenta otros grupos 茅tnicos y religiosos que residen en el Kurdist谩n. La perspectiva poscolonial sirvi贸 de paraguas para nosotros, vinculando diferentes temas y enfoques bajo la bandera de 鈥渃贸mo el pueblo kurdo y otras minor铆as hacen que su voz sea m谩s audible a pesar de la discriminaci贸n que enfrentan en Oriente Medio鈥.

-En Am茅rica Latina poco sabemos sobre los kurdos, y mucho menos sobre los estudios kurdos. 驴Podr铆as contarnos un poco sobre el desarrollo de los estudios kurdos en la academia europea?

-Creo que los estudios kurdos son un campo relativamente nuevo, pero al mismo tiempo en desarrollo intensivo. En los 煤ltimos a帽os, su desarrollo le debe mucho a los j贸venes acad茅micos kurdos que viven en Europa. Sin embargo, este campo sigue estando dominado por temas pol铆ticos. Aunque se justifica por la dif铆cil situaci贸n de los kurdos en Oriente Pr贸ximo y el inter茅s de los medios de comunicaci贸n, centrado en la guerra y los conflictos, da lugar a una imagen muy simplificada de los kurdos. Se les asocia constantemente s贸lo con guerra y pol铆tica, lo que suma a su deshumanizaci贸n. Afortunadamente, la joven generaci贸n de investigadores, artistas y activistas kurdos es m谩s consciente de ese peligro, y en la 煤ltima d茅cada trajeron cambios: la cultura kurda y la investigaci贸n sobre la cultura kurda recibieron m谩s atenci贸n. Sin embargo, todav铆a hay muy pocos centros acad茅micos que ofrezcan cursos de idioma kurdo y se centren en los estudios kurdos. Creo que esto deber铆a cambiar definitivamente.

-Eres muy activa y formas parte de varios proyectos. Expl铆canos sobre 鈥淎ctivism and Its Moral and Cultural Foundation: Alternative Citizenship and Women鈥檚 Roles in Kurdistan and the Diaspora (ALCITfem), y c贸mo estudiantes, activistas y acad茅micos de Latinoam茅rica podr铆an ser parte de dicho proyecto y hacer contacto con ustedes.

-ALCITfem es un programa de investigaci贸n interdisciplinar que tiene sus ra铆ces en los estudios literarios, la antropolog铆a cultural, los estudios de g茅nero y la sociolog铆a. Metodol贸gica y te贸ricamente, el proyecto combina y conecta humanidades con ciencias sociales a trav茅s de la cooperaci贸n de los siguientes institutos: la Secci贸n de Estudios Kurdos del Instituto de Estudios Orientales (Facultad de Filolog铆a) de la Universidad Jagell贸nica (Cracovia, Polonia), el Centro de Investigaci贸n de G茅nero de la Universidad de Oslo (UiO), el Centro de Estudios Avanzados de poblaci贸n y religi贸n (CASPAR) de la Universidad de Econom铆a de Cracovia (CUE) , el Instituto Fafo de Investigaci贸n Laboral y Social en Oslo, y el Museo de Asia y el Pac铆fico (Varsovia). El programa de subvenciones fue dise帽ado para apoyar la cooperaci贸n polaco-noruega. Se financia con las llamadas Becas Noruegas, operadas por el Centro Nacional de Ciencias de Polonia. Junto con el profesor Wendelmoet Hamelink (UiO), el Dr. Karol Kaczorowski (CUE), el Dr. Dobros艂awa Wiktor Mach (CUE) y la Dra. Nerina Weiss (Fafo), aprovechamos esta oportunidad para desarrollar la cooperaci贸n en los estudios kurdos.

El proyecto se basa en la noci贸n de 鈥渃iudadan铆a alternativa鈥, que planeamos conceptualizar de mejor manera durante el proyecto. Sin embargo, se centra en las muchas iniciativas kurdas que est谩n animadas por el deseo de ser reconocidos como kurdos y ciudadanos de un Estado. Mientras que los estados oficiales como Turqu铆a, Siria e Ir谩n evitan reconocerlos como ciudadanos con 鈥渋dentidad kurda鈥 que impone la asimilaci贸n a la cultura de la mayor铆a, los kurdos llegan a sus propias ideas de lo que puede ser la ciudadan铆a kurda 鈥渁lternativa鈥. Buscan el apoyo de sus propias redes e instituciones para desarrollar iniciativas sociales y la cultura kurda.

Las ideas 鈥渁lternativas鈥 kurdas incluyen la independencia, pero no se reducen a ella. Adem谩s, implican la cooperaci贸n y la coexistencia entre diversos grupos 茅tnicos y religiosos. Ciertamente, las mujeres son una parte inseparable y muy activa de esta realidad 鈥渁lternativa鈥. Estudiaremos la ciudadan铆a alternativa kurda enfoc谩ndonos en dos espacios profundamente interrelacionados: el activismo iniciado por las mujeres y sus fundamentos morales y culturales. Esto se investigar谩 en cuatro paquetes de trabajo: la representaci贸n de las mujeres en la literatura y el cine kurdos (Joanna Boche艅ska); activismo encubierto de mujeres kurdas (Wendelmoet Hamelink); 鈥淗aciendo familia鈥 (Karol Kaczorowski, Nerina Weiss), y ecofeminismo (Dobros艂awa Wiktor-Mach). Por lo tanto, el proyecto se centra tanto en pr谩cticas altamente visibles como en pr谩cticas m谩s discretas y, al mismo tiempo, investiga c贸mo el activismo est谩 arraigado en las tradiciones culturales y morales.

-Dentro de los estudios kurdos hay un aspecto muy interesante que es la literatura kurda. Cu茅ntanos sobre la literatura kurda contempor谩nea, sus temas principales y especialmente la literatura kurda escrita por mujeres.

-La literatura cl谩sica kurda se desarroll贸 a partir del siglo XIV, y aunque no han sobrevivido muchas obras, algunas de ellas, como el poema 鈥淢em y Zin鈥, de Ehmed锚 Xan卯, poseen un valor especial para los kurdos y contienen motivos muy interesantes. Mem y Zin fue escrito en dialecto kurmanj卯 a finales del siglo XVII por Ehmed锚 Xan卯. Hoy en d铆a, es percibida por los kurdos como la primera obra literaria que expresa ideas nacionales kurdas. De hecho, menciona la necesidad del propio reino, pero la atenci贸n de Xan卯 se centra m谩s bien en la cuesti贸n del gobernante justo. Lo que es mucho m谩s interesante, desde mi punto de vista, es que Xan卯 nos muestra la diferente dimensi贸n del amor, comenzando desde el amor humano entre los personajes principales Mem y Zin, y terminando en el amor y el perd贸n ilimitados de Dios. Es, ciertamente, una de las pocas (si no 煤nica) obras musulmanas cl谩sicas en las que Dios es descrito como Ma艧没q (Amado) y A艧iq (Amante). Esto significa, que Dios no es percibido como un Todopoderoso distante que debe ser simplemente amado y admirado por los seres humanos. 脡l puede estar dispuesto a enredarse en el mundo humano, con el fin de amar y perdonar. Percibo esta idea de un Dios Amoroso como verdaderamente revolucionaria para el mundo musulm谩n del siglo XVII.

La literatura moderna kurda se desarrolla hoy en d铆a en unos pocos dialectos de la lengua kurda: Kurmanj卯, sorani, badini o zazaki. Tambi茅n hay autores que escriben en idiomas oficiales de los estados en d贸nde viven, como turco, 谩rabe y persa, y muchos migrantes kurdos (o la segunda generaci贸n de migrantes) escriben en idiomas europeos, como el ingl茅s o el alem谩n. La literatura moderna kurda no tiene una vida f谩cil en el Oriente Medio. La lengua kurda fue prohibida en Turqu铆a, Siria y, en gran medida, tambi茅n en Irak e Ir谩n, y todav铆a se reconoce como oficial s贸lo en Irak. Como resultado, muchos kurdos no pueden leer en kurdo. Es m谩s, por ejemplo, en Turqu铆a las librer铆as generalmente no est谩n abiertas para vender literatura en lengua kurda. A pesar de estos obst谩culos, la literatura moderna sigue desarroll谩ndose. Mirando desde la perspectiva de los 煤ltimos 20 a帽os, incluso puedo decir que se desarrolla intensamente a pesar de todos los obst谩culos.

Los investigadores kurdos indican principalmente que la literatura kurda crea el 鈥淜urdist谩n imaginado鈥, en el que se resiste la opresi贸n y la asimilaci贸n. Sin embargo, me parece interesante tambi茅n por otras razones. Mi proyecto anterior analiz贸 las transformaciones 茅ticas de la sociedad kurda retratadas en la literatura, que conceptualiz贸 como 鈥渃onstruir la ficci贸n de la dignidad鈥. Creo que la dignidad, que se convirti贸 en la base de los derechos humanos, es un invento moderno. No es s贸lo un concepto, sino una cierta imaginaci贸n o ficci贸n que se encuentra detr谩s de ese concepto. Seg煤n mi investigaci贸n, la ficci贸n de la dignidad nos proporciona el reconocimiento del valor de la vida con su contexto corp贸reo y fr谩gil y el futuro bastante incierto en el cielo o el infierno. Dignidad es una palabra antigua, pero poco a poco ha ido adquiriendo un nuevo significado.

Primero se ha desarrollado dentro de la cultura europea, raz贸n por la cual se vincul贸 a la cultura y el patrimonio europeos. En otras palabras, la llamada imagen 鈥渦niversal鈥 de un ser humano se vincul贸 al propio contexto europeo. Sin embargo, si queremos que el mundo sea verdaderamente inclusivo y 鈥減oscolonial鈥, necesitamos ser conscientes y abiertos a los otros contextos de los seres humanos dignos que est谩n arraigados en otras culturas ind铆genas. Estas culturas pueden ser hoy la inspiraci贸n para todos nosotros. Es m谩s, apreciar el valor de la vida adquiere un nuevo sentido y urgencia con respecto a los cambios ambientales que ponen en peligro toda la vida del planeta.

Adem谩s, la literatura kurda es una de las principales fuerzas que est谩n detr谩s de la revitalizaci贸n de la lengua kurda. Proporciona nuevas palabras necesarias en la vida cotidiana y ofrece un nuevo significado a las ya existentes. Al profundizar en la dimensi贸n psicol贸gica, enriquece no solo la cultura kurda, sino que tambi茅n ayuda a las personas a expresarse. Por lo tanto, comienza a desafiar a la cultura dominante al proporcionar el vocabulario m谩s moderno que hasta ahora solo exist铆a en las lenguas oficiales. Al utilizar no solo el kurdo est谩ndar, sino tambi茅n el vocabulario local extra铆do de las diferentes regiones kurdas, una tendencia visible especialmente entre los autores de la generaci贸n m谩s joven, se suma a la documentaci贸n ling眉铆stica.

Hay bastantes autores kurdos cuyas obras he analizado y me parecen interesantes: Bakhtiyar Ali (algunas de sus novelas han sido traducidas al ingl茅s y al alem谩n), Sherzad Hassan, Eta Nehayi, Mehmet Uzun, Hesen锚 Met锚, Jan Dost, Helim Y没s卯v, o la generaci贸n m谩s joven representada, por ejemplo, por Mehemet Dicle. Las mujeres escritoras definitivamente no son tan numerosas como los hombres escritores. Pero ha habido bastantes poetisas interesantes como J卯la, Nah卯d y Bahar Hosseini, Kajal Ahmad o Jana Seyda, que dieron forma a las emociones de mujeres y reflexiones sobre temas muy diferentes.

-El cinekurdo, especialmente las narrativas en el cine kurdo, es otro aspecto que me parece muy interesante. De hecho, hay varios festivales de cine kurdo en Europa. Cu茅ntanos sobre este tema y c贸mo nosotros, en Am茅rica Latina, podemos encontrar algunas de las pel铆culas.

-Es una buena pregunta. El cine kurdo no es f谩cil de descubrir. Est谩 disponible durante los festivales y en algunos casos en internet. La pandemia ha abierto los festivales al p煤blico global y eso es realmente un avance muy positivo que puede atraer la atenci贸n de un nuevo p煤blico. Ser铆a muy bueno que las pel铆culas exhibidas durante los festivales pudieran estar disponibles por un m贸dico precio (una entrada de cine) durante todo el a帽o. Realmente ayudar铆a a los kurdos a promover su cultura y llegar a la audiencia mundial.

Hay algunos directores muy conocidos, que hoy son los iconos del cine kurdo, como Y谋lmaz G眉ney, Bahman Ghoabdi o Kaz谋m 脰z. Ellos establecieron algunos temas e im谩genes, que hoy en d铆a se perciben como 鈥渆xclusivamente kurdos鈥 y que son 鈥渃itados鈥 y desarrollados por otros directores de cine. Por ejemplo, la escena de pasar las monta帽as cubiertas de nieve, que aparece por primera vez en Yol, de Yilmaz G眉ney, ha sido repetida y recreada por Bahman Ghobadi y todav铆a la descubro a煤n en algunas pel铆culas kurdas nuevas.

Aparte de estos personajes famosos, hay muchos j贸venes cineastas kurdos que hoy en d铆a est谩n descubriendo nuevos temas, tanto en las pel铆culas de ficci贸n como en las de no ficci贸n. El 煤ltimo Festival de Cine Kurdo de Londres ofreci贸 una gran oportunidad para ver muchas pel铆culas maravillosas. Mi favorito fue el documental de siete minutos titulado Dance of Love, de Mohammed Farajzadeh, que ofreci贸 la nueva visi贸n de la hombr铆a kurda, tan a menudo asociada solo con un h茅roe valiente que lucha contra la opresi贸n, o simplemente como un macho. En cambio, tuvimos la oportunidad de seguir a un anciano dedicado a su esposa, que sufre de Alzheimer. Para entretenerla, desarrolla sus habilidades art铆sticas y cubre el interior de la casa con pinturas sofisticadas. Estos siete minutos, en mi opini贸n, ofrecen m谩s en t茅rminos de promoci贸n de la igualdad de g茅nero que muchas conferencias largas y libros elaborados. Esta pel铆cula es tambi茅n un ejemplo de un tema que se centra en la vida cotidiana de los kurdos, descubriendo muchas actividades fascinantes que nunca hubi茅ramos conocido. Aparte de esa peque帽a historia, hubo m煤ltiples grandes pel铆culas que tocaban problemas sociales (por ejemplo, el Santo Pan, de Rahim Zabihi), la persecuci贸n, la discriminaci贸n y la resistencia del pueblo kurdo (Madre Berfo y B卯r, de Veysi Altay), o traumas hist贸ricos (Infierno, de Borhan Ahmadi). Adem谩s, fue fascinante descubrir por primera vez algunas pel铆culas animadas kurdas, como Shirin y Farhad, de Rahim Karimzadeh, o Wood de Yasin Zahrabi.

Creo que el cine kurdo tendr谩 mucho que decir en las pr贸ximas d茅cadas y espero que pueda atraer la atenci贸n mundial sobre la actividad art铆stica kurda, al tiempo que desaf铆a el estereotipo generalizado que retrata a los kurdos simplemente como guerreros o refugiados.

-T煤 estudias espa帽ol, y est谩s interesada en esta regi贸n. Cu茅ntanos sobre las similitudes entre la lucha kurda y la lucha por el reconocimiento en Am茅rica Latina. 驴Hay un contacto entre ambas luchas?

-Lo que atrajo mi atenci贸n cuando visit茅 por primera vez Espa帽a, o mejor dicho Catalunya, fue la presencia visible de la 鈥渓engua minoritaria鈥. Pronto descubr铆 que en el llamado mundo espa帽ol, incluyendo Am茅rica Latina, hay un mont贸n de otras lenguas ind铆genas que se siguen hablando, y lo que es m谩s: en muchos casos llegaron a ser reconocidas como lenguas oficiales. Creo que la cuesti贸n de la lengua minoritaria no es s贸lo una cuesti贸n de su 鈥渟upervivencia鈥, sino que tambi茅n afecta a la calidad de nuestra existencia. La diversidad cultural y biol贸gica tiene mucho en com煤n, y plantea la cuesti贸n de la disponibilidad de ideas para las generaciones futuras. Me parece muy interesante que la lucha de los kurdos y las minor铆as latinoamericanas se deba, entre otras cosas, a la lengua, a convertirla en una herramienta de trabajo de la educaci贸n y la comunicaci贸n modernas, y no solo en el recuerdo del pasado o para guardarlo en un museo.

Por mi propia experiencia, puedo decir que poder hablar kurdo para un extranjero es muy poderoso, tanto para la comunidad kurda como para el extranjero. Despu茅s de haber visto las reacciones muy positivas a mi torpe kurdo, yo misma tambi茅n me sent铆 empoderada para aprenderlo. Esta es la raz贸n por la que, creo, que 鈥渟alvar鈥 las lenguas ind铆genas no es s贸lo la tarea de los hablantes nativos, sino tambi茅n de la comunidad global. No es un acto de misericordia, sino m谩s bien una forma de enriquecer nuestra realidad moderna. A medida que buscamos constantemente la 鈥渋nnovaci贸n鈥, creo que mucho se esconde en los recursos culturales sin explotar en todo el mundo. Es interesante comparar las pol铆ticas ling眉铆sticas desarrolladas por los kurdos y los activistas latinoamericanos.

Es m谩s, para muchos autores kurdos la literatura latinoamericana se convirti贸 en una fuente principal de inspiraci贸n. Mehmet Dicle, cuyas historias he traducido al idioma polaco, sugiere que los kurdos y los habitantes de Am茅rica Latina tienen mucho en com煤n al comparar su realidad social o hist贸rica. Es m谩s, en ambas regiones las tradiciones orales se han convertido en una inspiraci贸n para los escritores modernos. Como muchas veces destac贸 Dicle, su tierra inventada de As没s comparte alguna caracter铆stica con el folclore kurdo y el Macondo de Gabriel Garc铆a M谩rquez. Esto identifica claramente ciertas inspiraciones y establece v铆nculos 鈥済lobales鈥 muy interesantes entre estas realidades tambi茅n, aparentemente muy distantes. Aprender espa帽ol era mi sue帽o cuando le铆a al chileno Pablo Neruda cuando era adolescente. Ahora, esta idea ha vuelto a m铆 cuando se inspira en un trasfondo cultural muy diferente y el nuevo inter茅s en el mundo hispanohablante.

-El movimiento feminista en Am茅rica Latina es muy poderoso y la lucha feminista kurda es tambi茅n un aspecto muy importante de la identidad nacional moderna kurda. 驴Cu谩les son las coincidencias entre ambas luchas? 驴C贸mo podemos poner en contacto a ambos movimientos feministas?

-Ciertamente, no soy especialista en la lucha feminista en Am茅rica Latina, pero me pareci贸 interesante leer sobre Dolores Cacuango, una activista feminista de Ecuador, que invent贸 y promovi贸 la educaci贸n en la lengua kichwa. Las mujeres en Kurdist谩n tambi茅n vinculan su actividad feminista con el cuidado de su idioma. En el pasado, hab铆a en su mayor铆a madres o abuelas analfabetas que solo hablaban en kurdo para sus hijos. Hoy en d铆a, muchas mujeres j贸venes coleccionan y publican la tradici贸n oral en su lengua materna, ense帽an kurdo en cursos privados, como Zahra Mohammadi en Ir谩n, que recientemente fue condenada a 10 a帽os de prisi贸n por su actividad.

Sin embargo, la tarea principal para las mujeres kurdas, latinoamericanas y muchas otras en todo el mundo, es convertirse en seres humanos dignos que puedan decidir sobre s铆 mismas y continuar con su vida profesional sin ser elogiadas y marginadas, al mismo tiempo que 鈥渕adres鈥. Aunque soy muy respetuosa con aquellas mujeres que decidieron convertirse en madres -me parece que ser madre es el trabajo m谩s dif铆cil-, creo que las mujeres pueden tener muchas cosas interesantes que decir y contribuir al mundo moderno.

-驴Cu谩l es la importancia de conocer la historia, la cultura y las luchas y desarrollos contempor谩neos kurdos para las esferas acad茅micas y pol铆ticas de Am茅rica Latina?

-Creo que la zona kurda, como muchas otras zonas marginadas de nuestro mundo moderno, todav铆a se percibe a trav茅s del prisma de estar 鈥渟ubdesarrollada鈥, 鈥渁trasada鈥, 鈥渘ecesitada de asistencia y apoyo鈥. Este es, de hecho, un enfoque muy deshumanizante. Contrariamente a eso, para m铆 esa 谩rea siempre fue una fuente de ideas interesantes y de fortaleza moral. Escuchar a personas que logran organizarse tanto en circunstancias tan dif铆ciles, siempre me ha inspirado. Al mismo tiempo, me encontr茅 con personas que pod铆an re铆r y bromear conmigo a pesar de que su vida era a menudo muy dura y su pasado lleno de muchos traumas que son dif铆ciles de imaginar.

Creo que la historia kurda y las luchas contempor谩neas nos ense帽an a ser responsables. Si un grupo de j贸venes que luchan contra ISIS en Rojava (Kurdist谩n sirio) pueden, al mismo tiempo, construir escuelas y hospitales, desarrollar pr谩cticas ecol贸gicas y organizar festivales culturales y ferias del libro, podemos hacer mucho m谩s para hacer de este mundo un lugar un poco mejor.

