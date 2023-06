–

De parte de Reflexiones Desde Anarres June 2, 2023 426 puntos de vista

┬┐Qu├ę queremos decir exactamente cuando hablamos de tener una

“ideolog├şa”? Huyendo de la utilizaci├│n de la filosof├şa como herramienta

elitista, y como separaci├│n del mundo de las ideas con la realidad

cotidiana (algo que puede observarse como muy habitual), parece importante

reflexionar sobre este aspecto, y por varios motivos. Por un lado,

vivimos en una sociedad básicamente conservadora, en la que tener una

ideolog├şa parece una cosa arcaica propia de personas dogm├íticas que

desean, in├║tilmente, cambiar el mundo conforme a un modelo establecido y, desgraciadamente, incluso a un nivel vulgar, es el pensamiento que ha

triunfado: las grandes ideolog├şas murieron y todo intento de

resucitarlas supone el peligro de una nueva tentaci├│n totalitaria.

Si

nos situamos en una posici├│n muy diferente, personas que aseguran tener

una ideolog├şa se parapetan en ello como si ya todo estuviera dado de

antemano y no fuera necesario un mayor esfuerzo humano. Digamos que de

la palabra “ideolog├şa” puede hacerse una lectura polis├ęmica, en alguna

de las cuales deber├şa haber cierto nivel de profundidad, o simplemente

podemos definirla como un “conjunto de ideas” (de una persona o de una

colectividad). En cualquiera de los casos, reducir la ideolog├şa a algo

dogmático o relegarla a algo ya superado o considerarla una actitud

inmadura son visiones pobres y, dir├şamos, resultado de un nefasto momento

que vivimos para el pensamiento. Toda persona tiene (o se ve influida)

por un conjunto de ideas, por una ideolog├şa, y otra cosa muy diferente

es mantenerse bien alejado, tanto de actitudes dogmáticas (adaptación de las ideas a la realidad sin verificación alguna), como del

papanatismo (dejar que otros piensen por nosotros y no realizar esfuerzo cr├ştico alguno para cuestionar la realidad que ponen delante de nuestros ojos). Desgraciadamente, nuestra sociedad es m├ís proclive al papanatismo,

es decir, a dejarse seducir por el pensamiento ajeno; además, como las

personas con cierta influencia y alcance mediático no se caracterizan,

en su mayor├şa, por un gran nivel intelectual, ni ├ętico, el siempre

reprobable papanatismo campa a sus anchas amparado en ese paup├ęrrimo

nivel.