De parte de SAS Madrid January 21, 2022 74 puntos de vista

Europa termina en los Pirineos. Una locuci贸n que tuvo mucho 茅xito en el tardofranquismo y principios de la transici贸n con la que se hac铆a la referencia expresa por parte de vecinos europeos y compatriotas cr铆ticos, de lo mucho que le faltaba a Espa帽a para homologarse a una democracia europea avanzada.

Comprobamos con estupor y tristeza que la misma puede seguir, casi medio siglo despu茅s, siendo v谩lida para centenares de miles de empleados p煤blicos temporales en Espa帽a.

No de otro modo cabe calificar que, tras m谩s de dos d茅cadas de su promulgaci贸n, la Directiva 1999/70/CE del Consejo de 28 de junio siga sin encontrar transposici贸n en el Ordenamiento Jur铆dico interno, a nivel del empleo p煤blico.

Cabe recordar que dicha Directiva tiene por objeto, entre otros asegurar la no discriminaci贸n e igualdad de trato del trabajador temporal con respecto al fijo y adoptar medidas para prevenir y sancionar el posible abuso en dicha contrataci贸n temporal.

La consecuencia de su no trasposici贸n es por tanto la absoluta desprotecci贸n del trabajador temporal p煤blico espa帽ol. No solo respecto a su hom贸nimo fijo, si no tambi茅n respecto a un hom贸nimo europeo o peor a煤n, respecto a un trabajador temporal del sector privado nacional.

Si cab铆a alguna duda que esto podria cambiar con las medidas implementadas tanto por el Real Decreto-Ley 14/21, de 6 de Julio o por la reciente Ley 20/21, de 28 de diciembre, la publicaci贸n de la misma termina con cualquier duda sobre la conformidad de dichas normas con el Ordenamiento comunitario.

Y ello es as铆 tanto por lo que la Ley no regula, como por lo que regula mal.

Y asi, la nueva norma no establece medida alguna respecto a la problem谩tica del personal que se encuentra en abuso de temporalidad, puesto que de entrada ni siquiera establece medidas de inspecci贸n o detecci贸n de dichos fraudes (al contrario que lo que ocurre en el sector privado) y para continuar, ni define ni fija los hechos constitutivos de infracci贸n (presupuestos necesarios para incurrir en abuso), no fija tampoco que la trasgresi贸n de esos hechos constituyan una infracci贸n por 鈥渁buso de temporalidad鈥 y por ende no establece ning煤n tipo de sanci贸n o conjunto d sanciones por incumplimiento de la Directiva.

Por otro lado, las medidas adoptadas (esto es la convocatoria de procesos abiertos y de resultado incierto 鈥搒ea el concurso oposici贸n del art铆culo 2.1 o los procesos de concurso extraordinario de las DA 6 y DA 8 o la indemnizaci贸n regulada), suponen un claro incumplimiento de las sentencias del TJUE (19.03.20, 03.06.21, 07.03.18), de cuya simple lectura cabe deducir que la sanci贸n o conjunto de sanciones, han de ser proporcionadas, disuasorias y efectiva para eliminar las consecuencias del abuso en la victima y garantizar la eficacia de la Directiva, y por tanto:

La Organizaci贸n de procesos selectivos de car谩cter abierto (como los regulados en la Ley 20/21), no resulta adecuada para sancionar la utilizaci贸n abusiva de las relaciones de servicio.

Una indemnizaci贸n por extinci贸n de contrato (como la que prev茅 la Ley, y adem谩s 煤nicamente a futuro), no permite alcanzar el objetivo previsto por la Directiva y no puede constituir medida efectiva y disuasoria.

LA TRANSFORMACI脫N EN 鈥淚NDEFINIDO NO FIJO鈥 NO ES MEDIDA QUE PERMITA ALCANZAR LOS FINES DE LA DIRECTIVA

A toda esta cr铆tica, hay que sumar que la regulaci贸n de los procesos definidos en la nueva norma, resultan confusos, opacos y sujetos a unas interpretaciones y discrecionalidades por las Administraciones abusadoras, por lo que pronosticamos una dif铆cil implementaci贸n de los mismos, resultados dispares conforme a la interpretaci贸n que de los mismos realice cada administraci贸n (abusadora), y una enorme conflictividad judicial. Y todo ello ya que:

1潞. La Ley no resuelve los problemas de transitoriedad existentes entre los procesos dise帽ados antes, durante y despu茅s del 鈥榠cetazo鈥.

En esos tres momentos legislativos se han definido 鈥渂olsas de plazas鈥 que ahora concurren e interseccionan en las diferentes regulaciones. Si bien Ley posterior deroga lo anterior, la conflictividad judicial est谩 en la mesa.

Ya circulan rumores en la Xunta de Galicia que una interpretaci贸n restrictiva de la norma implicar谩 que apenas un m铆nimo porcentaje de plazas anteriores a 1.01.16 salgan a Concurso del art 61

2潞. La ley no tiene en cuenta la imprescindible distinci贸n jurisprudencial 鈥減laza鈥 o 鈥減uesto鈥.

Y as铆, se refiere indistintamente a ambos conceptos cuando no son equiparables. As铆, cuando la Ley habla de 鈥減lazas ofertadas o plaza convocadas鈥 no comprende que conforme a dicha Jurisprudencia lo que se convocan no son 鈥減uestos鈥 si no 鈥減lazas 鈥 plazas entendidas como un simple n煤mero de plazas y no con referencia a cada puesto concreto鈥.

Y as铆, la mayor parte de las plazas que se han ofertado o convocado, son eso, un simple n煤mero, sin poder por tanto determinar que 鈥減uestos en concreto鈥 se ofertan hasta la finalizaci贸n de los procesos.

3潞. Las bases de lo concursos podr谩n permitir cualquier cosa, desvi谩ndose del 鈥減resunto esp铆ritu de la Ley鈥.

Que exista personal abusado que concurse a 50 procesos y obtenga 20 puestos. Que exista personal funcionario de carrera que use este sistema como si fuera un concurso de traslados para acercarse a su administraci贸n de origen.

Que se primen ex谩menes aprobados recientemente en perjuicio de quien aprob贸 much铆simas pruebas y no le computen. Que como en educaci贸n se fije en 10 a帽os el tiempo m谩ximo valorable, cuando hay personal abusado con 30 a帽os, etc.

As铆 pues, pese a la nueva normativa los TTPs espa帽oles estamos m谩s desprotegidos ante el abuso que ning煤n otro colectivo. Cabe preguntarse entonces, 驴y esto porqu茅? La respuesta es evidente y la encontramos en el viejo aforismo Quid prodest?

A quien beneficia esta situaci贸n. Pues, imag铆nese el lector que un empresario particular tuviese en su mano la potestad de prescindir de la inspecci贸n de trabajo, anular las infracciones y sanciones de la LISOS y contratar de modo abusivo y temporal a cualquier empleado en su empresa. 驴Suena terrible, verdad?

Pues ni m谩s ni menos ese es el poder que las Administraciones P煤blicas ostentan sobre sus empleados temporales. Y por lo visto, pese a todas las declaraciones pol铆tica de unos y otros, en contra de la precariedad, la defensa de un empleo digno y dem谩s familia no est谩n dispuestos a soltar ese poder.

Y ello por no hablar de la 鈥渋nsumisi贸n鈥 del poder judicial respecto al caso omiso al art铆culo 4 de la LOPJ y de la jurisprudencia del TJUE, que ser铆a objeto de art铆culo propio.

Solo as铆 se explica, que en materia de empleo p煤blico, la Directiva 1999/70/CE siga sin trasponerse, y que Europa en 2022 siga terminando en los pirineos.

