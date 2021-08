Lxs compas de La Corda (grupo anticarcelario de Tarragona-Reus) comparten esta carta de Raul Tom谩s Cuenca, preso en Mas d鈥橢nric (Tarragona) y participante de la Propuesta de Lucha Colectiva. El compa帽ero se pronuncia con una reflexi贸n general de su opini贸n sobre las c谩rceles, y comenta que 芦ha pasado por unos meses complicados que lo han apartado del papel y el boli禄. El cartel de arriba es de una jornada realizada en Pontevedra (Galicia) el pasado mi茅rcoles 28 de julio.

Julio 2021. Prisi贸n de Tarragona.

Espa帽a es uno de los pa铆ses de la comunidad europea con mas c谩rceles en proporci贸n de habitantes. Solo en Catalunya hay 9. Con dinero publico se construyen, se mantienen, se paga a lxs funcionarios y todo el personal de supuesta re-inserci贸n. Adem谩s de todxs lxs que trabajan en y para la direcci贸n general de Instituciones Penitenciarias o Serveis Penitenciaris de Catalunya. Nadie se cuestiona toda esta clase de infraestructura, la utilidad de la misma y qu茅 funci贸n cumple en realidad. Todo este engranaje es un negocio. Aunque venden la idea de que a lxs presxs se nos mantiene y suponemos un gasto enrome, en realidad se hace un buen negocio a nuestra costa, y muchas personas y empresas se lucran y sacan enormes beneficios de nuestra desgracia. Y este es el negocio visible, estoy seguro que a partir de eso hay muchas mas callejuelas y artima帽as que les sirven para sacar dinero.

Instituciones Penitenciaras recibe un dinero por cada preso que tiene encerrado. 驴Como no les va a interesar que estemos aqu铆 cuantos mas mejor y cuanto mas tiempo mejor?

Y aqu铆 el poco material que hay est谩 medio roto, o son donaciones de otros centros o otros servicios. La comida es nefasta, pero claro, con hambre comes lo que te pongan. En lo que son lxs presxs no hay tanto gasto como la sociedad imagina. Recortan de todos lados para ahorrar hasta el ultimo c茅ntimo. Donde se despilfarra el dinero es en todos los mamoneos que hay alrededor. EN comida por cada uno de nosotrxs, 驴qu茅 se gastan al dia? 驴5 euros? Seguro que de algun modo consiguen justificar nuestra manutenci贸n por una cantidad mucho mas elevada que la realidad. Yo os digo, aqu铆 el dinero se derrocha por todos lados, pero no precisamente en nosotrxs.

Yo soy delincuente por mi adicci贸n a las drogas. Pero aun as铆 me considero mas honrado que cualquier pol铆tico y cualquier persona que vive o saca beneficio de nuestra situaci贸n, donde la desigualdad y la pobreza ha tenido mucho que ver. Seguimos viendo la pobreza, la gente de barrios marginales y castigados, gente que no puede pagar el alquiler o que les cortan la luz鈥 驴Como pens谩is que afecta est谩n estas situaciones a una persona? 驴Vivir desde siempre y de forma permanente en esta desigualdad permanente?

Los carceleros no son trabajadores. Son grupos organizados, que se encubren y se respaldan siempre entre ellxs, act煤an como una banda. Abusan, pegan y en ocasiones llegan a matar. Ellxs si infunden terror. Est谩n compinchados con m茅dicos forenses, fiscales y jueces. Son todos culpables. Cuando alguien aparece muerte, en el informe se limitan a apuntar el d铆a y la hora, y si ha muerto por asfixia, por intoxicaci贸n o lo que sea. Pero nosotrxs que pasamos aqu铆 24 horas, un d铆a tras otro, sabemos muy bien cuando alguien se ha ahorcado de verdad. No es poco habitual el caso que te aten y te metan una paliza entre 7 o 8 carcelerxs, a veces esperando su turno para desahogarse. Es que llegan a disfrutar鈥

Quiz谩 es verdad que no vamos a conseguir nada, y no es por auto-desanimarnos. Pienso que mucha gente de la calle no se mete en esta lucha, ni se plantea lo que pasa aqu铆 dentro, en parte porque nos silencian por todos lados, pero tambi茅n porque muchas personas viven o sobreviven haciendo frente de forma permanente a una violencia psicol贸gica y estructural brutal, y que todas sus energ铆as van destinadas a eso. Nuestra lucha es necesaria, pero al final es solo una peque帽a porcion de un pastel de mierda, la verdadera violencia sistem谩tica est谩 en la calle.

Aqu铆 en Mas d鈥橢nric conozco solo a 3 o 4 funcionarios de hace mas de 20 a帽os, en el a帽o 1998 yo tenia unos 22 o 23 a帽os, y esos guardias cuando en la Modelo, ven铆an a cachear la celda, cuando nos cog铆an la hero铆na o los porros o el chocolate, y nos lo tiraban en el v谩ter y a veces ni te met铆an un parte por esas chorradas. Y claro que les dec铆amos cabrones hijos de puta. Pero ahora han pasado 25 a帽os y las relaciones son completamente distintas. Ahora te expedientan por cualquier tonter铆a, se sienten intocables. No tienen miedo alguno que les pueda pasar algo, no les pasa por la cabeza que vaya ha haber ninguna clase de consecuencia. No hay ni un m铆nimo respeto.

Aqu铆 dentro la linea de quien es amigo o enemigo es confusa. Hay carceleros que son unos cabrones y que, aun siendo nuestro enemigo, a veces nos echan una mano y nos sorprende. Y al rev茅s, presxs con los que hemos confiado que de repente un d铆a te traicionan o se venden por nada y menos. A veces hay que vigilar mas con lxs presxs que con lxs carcelerxs, porque almenos los primeros sabes ya de entrada de qu茅 palo van y cual es su papel. Si no los conoc茅is bien, no os f铆es de ninguno.

Eso genera unas desconfianzas generales, el no saber relacionarnos ya de manera natural con las personas. Pienso que acabamos teniendo relaciones distorsionadas. Lxs amigxs casi nunca son reales, son solo fruto de las circunstancias. Nadie estamos bien aqu铆 dentro, tenemos mil movidas que nos impiden ser personas 鈥渘ormales鈥 que pueden resolver las cosas de forma 鈥渘ormal鈥. Y estamos continuamente en depresiones, bajones, cambios del estado de animo, problemas para controlar nuestros impulsos鈥 yo mismo he estado bastantes meses muy muy jodido. No pensaba que volver铆a a verme de esta manera. Pensaba que ya no caer铆a otra vez. Pero la presi贸n es demasiado fuerte, a veces insoportable. Despu茅s de mucho tiempo, me he inspirado a volver a coger papel y boli y querer compartir cosas que simplemente me pasan por la cabeza.

Un abrazo.

Raul