De vez en cuando me da por escribir sobre Historia. Y siempre que lo hago empiezo por disculparme porque no soy historiador y cuando era estudiante siempre suspend铆a las asignaturas de historia. Mis reflexiones no son m谩s que eso, reflexiones de un lego en la materia.

Siempre que leo u oigo hablar de la 鈥淕uerra mundial鈥, y de la supuesta no intervenci贸n del gobierno espa帽ol ilegalmente usurpado por el militarista Franco, me planteo algunas cuestiones:

1陋. El golpe de estado fascista contra el gobierno legal de la II Rep煤blica espa帽ola tuvo 茅xito gracias a que las potencias fascistas y nazis europeas (Alemania e Italia principalmente) intervinieron activamente en la guerra, que, por lo tanto, no fue 鈥渃ivil鈥 como la mayor铆a de las personas historiadoras tituladas siguen apod谩ndola. Esa intervenci贸n b谩sicamente consisti贸 en experimentar una serie de estrategias militaristas de aniquilaci贸n contra las poblaciones civiles utilizando armamento de destrucci贸n masiva (aviones y barcos bombarderos).

2陋. Como el golpe de estado tuvo finalmente 茅xito y el gobierno de Espa帽a pudo ser usurpado por los militaristas fascistas con el ej茅rcito de Franco a la cabeza, las potencias fascistas y nazis europeas comprobaron la efectividad de las estrategias y armamento empleados. Esta constataci贸n dio lugar a que se lanzaran a su vez a atacar e invadir a otros pa铆ses europeos. Es decir, la llamada guerra 鈥渕undial鈥 hab铆a empezado ya en 1936 con la intervenci贸n en Espa帽a, y no en 1939 con la intervenci贸n en Polonia, como suelen indicar las personas historiadoras tituladas.

3陋. Suelen apuntar las personas historiadoras tituladas que el gobierno de Espa帽a no intervino en la guerra 鈥渕undial鈥, cuando, como sabemos, fueron los militaristas fascistas espa帽oles quienes la iniciaron con el apoyo de los fascistas y nazis del resto de Europa. Y, adem谩s, los milicianos republicanos espa帽oles participaron despu茅s activamente en el conflicto b茅lico integrados en diversos ej茅rcitos europeos (La Nueve en Francia, por ejemplo), a la vez que militaristas fascistas espa帽oles participaron apoyando a las potencias fascistas y nazis (la Divisi贸n Azul, por ejemplo).

4陋. En aquella gran guerra participaron los ej茅rcitos de muchos pa铆ses, principalmente de los pa铆ses europeos incluidas sus colonias en otros continentes. Tambi茅n participaron muchos pa铆ses asi谩ticos y los pa铆ses norteamericanos. Sin embargo la intervenci贸n de gobiernos independientes de Centroam茅rica y Am茅rica del Sur fue escasa, como fue escasa la participaci贸n de pa铆ses independientes africanos. (No estoy seguro si la palabra correcta es 鈥渋ndependientes鈥 para referirme a pa铆ses que ya no eran colonias europeas, 驴mejor pa铆ses soberanos?).

Por eso me suena siempre excesivamente rimbombante el calificativo de guerra 鈥渕undial鈥 que le asignan las mismas personas historiadoras que, por otro lado, nos dicen que Espa帽a supuestamente no intervino en la guerra, que me expliquen esta anticient铆fica contradicci贸n.

5陋. Las guerras nunca han sido, ni son, ni ser谩n mundiales, ni globales, porque siempre hubo, hay y habr谩 ciudadanas y ciudadanos que nos oponemos al militarismo. Ya en la II Rep煤blica espa帽ola hab铆a colectivos antimilitaristas que se opusieron activamente al golpe de estado, la 鈥淥rden del Olivo鈥, 鈥淟a liga de refractarias a la guerra鈥. Durante todo el conflicto b茅lico y en todos los pa铆ses que lo sufrieron hubo resistencias civiles, apoyadas por colectivos y ciudadan铆as afincadas en pa铆ses que no intervinieron y/o no sufrieron directamente los estragos. En todas las guerras hay miles de personas antimilitaristas, disidentes, desertoras, objetoras e insumisas que deciden no alistarse o abandonar los ej茅rcitos y campos de batalla.

En 1921 se fund贸 la IRG/ WRI (Internacional de Resistentes a la Guerra), una red antimilitarista y pacifista con m谩s de 80 grupos afiliados en 40 pa铆ses, comprometidos con la declaraci贸n de su fundaci贸n: 鈥淟a guerra es un crimen contra la humanidad. Por ello me comprometo a no apoyar ning煤n tipo de guerra, y a luchar por la eliminaci贸n de todas sus causas鈥. Aprovecho para recordar que sigue en prisi贸n el objetor de conciencia ucraniano Vitaliy Vasyliovych Alekseienko, quien el 15 de septiembre de 2022 fue declarado culpable de “evasi贸n del servicio militar durante la movilizaci贸n” y condenado a un a帽o de prisi贸n. Vitaliy debe ser absuelto.





