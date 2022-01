–

De Trieste a Sicilia, en muchas ciudades de Italia, cientos de miles de personas llenan cada s谩bado calles y plazas invariablemente censuradas y enturbiadas por la propaganda alimentada por personal cient铆fico en n贸mina del sector de la bionanotecnolog铆a y el Big Data y por poderes cada vez m谩s vinculados a intereses espec铆ficos y agendas supranacionales que ahora marcan los pasos a dar especialmente en temas fundamentales.

Es la primera vez que tal cantidad de personas, ajenas a los esquemas habituales de partidos u organizaciones sindicales, salen a la calle con esta continuidad. Las antiguas distinciones y categor铆as no son 煤tiles para describir el desarrollo y las formas de este variado disenso contra este estado de cosas. Este escenario in茅dito nos lleva a preguntarnos qu茅 transmiten estos cuadrados y qu茅 contenidos expresan.

鈥淟ibertad, verdad鈥 son algunas de las consignas que se gritan en las calles contra las restricciones y el Pase Verde. Pero 驴libertad y verdad para qu茅? 驴Libertad consciente y verdad o reclamos reaccionarios vinculados a la agenda dirigida y empaquetada en otra parte?

Hay mucho m谩s en juego que una baldosa verde y un suero gen茅tico experimental.

鈥淣o Green Pass鈥 gritan las protestas, pero el 鈥渘o鈥 no debe terminar en ese pase, debe extenderse a ese modelo de mundo y de humanidad hacia el que nos transportan. Esto tambi茅n ser谩 importante para entender cu谩ndo, una vez completada su tarea, este pase se convertir谩 en otra cosa.

La limitaci贸n que vemos en muchas de estas disputas es que se limitan al Pase Verde sin entender lo que representa y el proceso en el que est谩 inmerso. Sin esta comprensi贸n, lo que est谩 en juego es esquivo y no podemos captar las transformaciones actuales que no solo transforman nuestras vidas, sino que se apoderan de nuestros cuerpos para el uso y consumo de los sistemas biotecnom茅dicos y los penetran.

El Green Pass es un paso hacia una sociedad cibern茅tica donde los c贸digos QR identificar谩n y rastrear谩n no solo los bienes, sino tambi茅n a nosotros: todos los cuerpos pasar谩n bajo ese escaneo, pero cuando la infraestructura digital a velocidades 5G y 6G est茅 lista, desde afuera entrar谩 nuestros cuerpos como ya sucede en otros animales.

Hay un hilo que une esta pseudo pandemia: los sueros gen茅ticos, el nuevo paradigma del mRNA, el Green Pass, la red 5G y la Identidad Digital ID2020. En este proceso, el Pase Verde es un acercamiento gradual y progresivo a la realizaci贸n de la Identidad Digital: un 煤nico c贸digo universal que contendr谩 todos nuestros datos personales, biom茅tricos y biol贸gicos y que gracias a la red 5G 鈥 al Internet de las cosas y la Internet de los cuerpos comunicantes- registrar谩 y dirigir谩 toda nuestra existencia en tiempo real. Avanzamos hacia el modelo de Cr茅dito Social Chino con un puntaje que decretar谩n las personas de la serie A y la serie B: a partir de enero de 2022 en Reino Unido una app en el reloj inteligente monitorear谩 datos sobre h谩bitos alimentarios y actividad f铆sica y formular谩 recomendaciones a seguir .

El fin 煤ltimo es desviarnos hacia una sociedad transhumanista con una transformaci贸n ontol贸gica y antropol贸gica del ser humano. Inteligencia artificial, edici贸n gen茅tica, reproducci贸n artificial, bionanotecnolog铆as, Internet de las cosas e Internet de los cuerpos comunicantes. Se completa as铆 la trilog铆a posthumana: transformaci贸n f铆sica, biol贸gica y digital, en una convergencia que cierra el c铆rculo de control y manipulaci贸n de todo lo viviente, hacia una sociedad posthumana y postnaturaleza.

Las primeras protestas en la mayor parte de Italia se concentraron en el rescate de peque帽as y medianas empresas, hab铆a quienes corr铆an el riesgo de cerrar y quienes perder铆an mucho dinero con las restricciones. Gente de clase media en su mayor铆a que nunca hab铆a protestado en su vida y que ve铆an perder esos m铆nimos privilegios y seguridades, pero los que supieron mirar m谩s all谩 vieron su propia extinci贸n, ya decidida y s贸lo aplazada por alguna ayuda econ贸mica. Ayudas econ贸micas que, de hecho, al satisfacer a la mayor铆a, ayudaron a vaciar las primeras plazas.

Defender la propia categor铆a econ贸mica, el trabajo y simplemente pedir 芦poder trabajar禄 mientras se inicia un reseteo a nivel internacional que muele toda libertad sin miedo a anunciarlo a diario, pone de manifiesto el grado de degradaci贸n humana en que hemos llegado, de hecho en los cierres para la mayor铆a no fue tan doloroso terminar en los brazos de Amazon. Estos pasos, que obviamente fueron estudiados y confirmados en el curso de la construcci贸n, eran bien conocidos por la 茅lite mundial que inaugur贸 el experimento de ingenier铆a social m谩s grande jam谩s realizado con esta pseudopandemia.

Mucha gente mira solo a s铆 misma, para escapar de lo que est谩 pasando, para mantener su trabajo, pocos salen a la calle contra este sistema en defensa de las generaciones futuras y de la humanidad en su conjunto. No se buscan c贸mplices, sino apoyo para sobrevivir cuando llega lo peor.

Aunque con el tiempo muchas personas presentes en las plazas han adquirido mayor conciencia de los procesos en curso, en general los llamamientos a las manifestaciones no expresan un panorama general, centr谩ndose en el 鈥淧ase No Verde鈥 y por la 鈥淟ibertad de elecci贸n鈥.

Finalmente, parece prevalecer el aspecto espiritual, donde el trabajo interior individual y grupal provocar铆a un renacimiento general. Pero nada m谩s lejos de esto es la propia realidad material que estamos viviendo donde, paso a paso, con una velocidad incre铆ble, la cortina digital y las nanobiotecnolog铆as nos envuelven y se convierten en la nueva normalidad.

芦No a la dictadura禄 leemos en muchos carteles en las calles, pero una conciencia real de estar en una dictadura debe llevar a respuestas consecuentes y adecuadas que debe haber hacia una dictadura y no a las esperanzas contradictorias de tener la posibilidad de acci贸n con abogados y juristas dentro de los recintos judiciales. Si estamos en una dictadura entonces no debe extra帽arnos que se haya desgarrado la Constituci贸n, el incumplimiento de sus propias normas, una carga policial, una ola represiva. Estos que vemos son solo los primeros indicios de una dictadura tecno-m茅dica que pronto desplegar谩 sus rasgos m谩s significativos. Un orden pol铆tico y social diferente a otros periodos hist贸ricos que no solo mostrar谩 fuerza, sino que entrar谩 en nuestras vidas y nuestros cuerpos.

芦Libertad de elecci贸n禄 es otro eslogan con respecto a estas llamadas vacunas que recientemente se aprobaron para ni帽os de 5 a 11 a帽os. Pero para nosotros no puede haber libertad de elecci贸n cuando se trata de un ataque a los cuerpos. Y este eslogan, aunque se considere una estrategia de comunicaci贸n exitosa, en realidad es contraproducente porque se abre a la experimentaci贸n masiva y al ataque a los cuerpos sin precedentes. As铆 como no puede haber libertad de elecci贸n para los OMG, porque aguas arriba rechazamos la modificaci贸n gen茅tica, la idea de ser vivo que subyacen en ellos y el mundo que constituyen. No puede haber libertad de elecci贸n para estos sueros gen茅ticos, solo oposici贸n total.

Las vacunas de ARNm son en realidad terapias g茅nicas, verdaderas plataformas de redise帽o celular. 鈥淓stamos hackeando el c贸digo de la vida鈥, dice el CEO de Moderna.

La medicina bio-tele-nano ser谩 el nuevo paradigma que transformar谩 el concepto mismo de salud y enfermedad, con inserciones de genes mRNA a nivel preventivo para cualquier patolog铆a, f谩rmacos a distancia, microchips dentro de nuestro cuerpo, implantes cerebrales, apps que monitorizar谩n todos los aspectos de nuestras vidas en tiempo real. Nuestras vidas, desde el nacimiento hasta la muerte, estar谩n constantemente sujetas a la voluntad de los algoritmos en una sociedad cibern茅tica tecno-m茅dica.

Desde semillas transg茅nicas hasta todos los cuerpos modificados gen茅ticamente y esterilizados para generalizar pr谩cticas eugen茅sicas de selecci贸n embrionaria y reproducci贸n artificial de generaciones futuras en salas de laboratorio.

鈥淢anos fuera de los ni帽os y ni帽as鈥. En este aspecto, las protestas son compactas y la defensa de los ni帽os y ni帽as es un punto fundamental para luchar contra la deshumanizaci贸n y la mutaci贸n antropol贸gica, muchas madres en la plaza decidieron no ceder.

Vivimos una situaci贸n nueva y extra帽a, donde los puntos de referencia a los que sol铆amos saltar, en los que contextos de izquierda, desde los m谩s moderados hasta los m谩s radicales -con algunas excepciones- organizan hisopados baratos controlando m谩s que los controladores estatales. , salen a las calles gritando 芦vacunas禄 para todos y todas -eslogan que nos remite a PMA para todos- organizan principales frente a las sedes de las multinacionales farmac茅uticas y biotecnol贸gicas, identificando las patentes y las altas ganancias de las multinacionales como las 煤nicas problemas con estas 芦vacunas禄.

[鈥 Aquellos que siempre han considerado marginales o incluso ridiculizados como una cr铆tica y una prioridad en la lucha contra las tecnociencias, ahora se encuentran carentes de herramientas para entender lo que significa esta campa帽a de vacunaci贸n, el nuevo paradigma del ARNm, y para entender esto, embestida sin precedentes por parte de tecn贸cratas transhumanistas eugen茅sicos que empuja directamente a nuestros cuerpos y que destruir谩 a las generaciones futuras.

S贸lo m谩s recientemente se ha prestado mayor atenci贸n a la implantaci贸n del Pase Verde, pero con una mirada separada del proceso global analiz谩ndolo s贸lo bajo el prisma de un mayor control por parte del Estado, demostrando una incapacidad para comprender las transformaciones actuales analizadas -aparte de unas pocas excepciones- a trav茅s de viejas interpretaciones que no captan toda la sociedad que se est谩 transformando.

驴C贸mo actuar en la realidad que nos rodea si no somos capaces de comprenderla y si no reconocemos las direcciones de este sistema tecnocient铆fico transhumanista?

Seguramente todo hoy no puede dejar de pasar por los procesos que se est谩n acelerando bajo el pretexto de esta pseudo pandemia. No puede haber cr铆tica dentro de la narrativa dominante y sin oposici贸n a estos sueros gen茅ticos: porque nunca nos cansaremos de reiterarlo, si no somos capaces de defender nuestros cuerpos nunca podremos detener la deriva transhumanista.

La pregunta no debe ser qui茅n baja a la calle y qui茅n se opone a este estado de cosas, sino qui茅n, durante meses que se han convertido en a帽os, est谩 mirando qu茅 pasa cuando no se hace c贸mplice y complicidad, en tiempos de dictadura, tambi茅n se aplica a los que callan.

Los tiempos del desconcierto por los muertos y los boletines de guerra ya no pueden ser excusa para ocultar la propia inercia y un eterno temor a tomar una postura clara y clara como esa contra los sueros gen茅ticos. Ni siquiera es posible esconderse detr谩s de la falta de conocimiento, el programa de la Gran Transformaci贸n ahora se revela paso a paso sin miedo. Por tanto, si ahora sabemos lo que nos espera, si hemos entendido que no estamos ante una pandemia y mucho menos ante un grave problema de salud, entonces los que han guardado un poco de pensamiento cr铆tico deber铆an mover el plan e indicar la verdadera naturaleza de la situaci贸n. problema al que nos enfrentamos. Si nos mantenemos en un nivel t茅cnico-sanitario, no lograremos que la gente entienda la magnitud del problema, dando la impresi贸n de que hay carencias por parte del propio sistema, como si las de Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson y todas las dem谩s biotecnol贸gicas fueran errores y no desastres anunciados. Eso s铆, la contrainformaci贸n siempre tiene su importancia considerable, pero no esperemos que las contradicciones derrumben sus planes, estas empresas son como el desarrollo de la sociedad tecno-industrial: se alimenta de cat谩strofes ecol贸gicas y sociales para reorganizar su estructura y justificar su propia presencia esencial.

Aqu铆 en Italia, la experiencia de estos meses muestra que el tiempo se acaba, la nueva estandarizaci贸n, liderada por los mejores expertos en rob贸tica, telecomunicaciones 5G, digital, convierte a Italia en el primer laboratorio experimental del mundo. Los peque帽os pasos para resistir la Gran Transformaci贸n son un comienzo, pero solo si van en la direcci贸n correcta. Tratar el 5G sin considerar el Internet de las Cosas es parcial y se abre a una cibersociedad, llamando plataformas de redise帽o celular biotecnol贸gico, vacunas, se abre a microchips en los cuerpos y nuevos tratamientos basados 鈥嬧媏n nanobiomedicina, hablando del derecho a la salud en medio de un reset global que tiene como punto de partida y mantenimiento su salud entendida como una obligaci贸n de salud, abre las puertas no de las c谩rceles, sino de las cl铆nicas psiqui谩tricas para disidentes.

Debemos volver a organizarnos en los territorios con la conciencia de traer no solo algo impopular, sino contenidos que son considerados por la mayor铆a como locos, 鈥渢e贸ricos de la conspiraci贸n鈥 o 鈥渘o vax鈥. El cambio que ven a su alrededor es demasiado grande y demasiado r谩pido, la mayor铆a de las personas luchan por seguirlo y detener sus pensamientos. La propaganda masiva funciona en todos los niveles posibles y otros grupos de trabajo trabajan diariamente en las sombras para crear un verdadero secuestro emocional que es una mezcla de miedo, impotencia, ira reprimida, esperanza de que las cosas cambien incluso si todo el horizonte revela algo diferente. . . Trivialmente descubrimos que cantidades sorprendentes de personas eran suficientes para garantizar trabajo, deporte y un poco de entretenimiento, no tanto para ceder a un sistema explotador y asesino. sino para confirmar y desarrollar los s铆ntomas de lo que ya era una sociedad erosionada en sus formas vitales. La infecci贸n al libre pensamiento no ha hecho m谩s que agudizarse, los pr贸ximos tiempos dir谩n si este mal se ha hecho manifiesto: las tecnociencias abiertas a no retorno.

Durante la Alemania nazi se cree err贸neamente que hubo poca o ninguna resistencia, algo que hubo, muy peque帽a, pero muy significativa no solo para ese pa铆s, basta pensar en la historia de los j贸venes de la Rosa Blanca guillotinados por el r茅gimen mientras sembraban semillas de libertad dando el ejemplo y la verdadera esperanza. Hoy, frente a todo esto, debemos, al menos, encontrar una medida del coraje mostrado por los j贸venes de la Rosa Blanca si la humanidad quiere sobrevivir.

La Agenda de hoy es 鈥渓a ingenier铆a del alma鈥 en su m谩xima expresi贸n con sus tecnociencias que nos empujan al precipicio con el fin 煤ltimo de la completa erradicaci贸n, laceraci贸n y sometimiento del esp铆ritu m谩s profundo del ser humano, para constituir un ser artificial. humanidad. Debemos estar dispuestos a sacrificarnos. Tenemos poco tiempo para actuar y las opciones son dif铆ciles: actuar en solidaridad contra esta megam谩quina o hemos terminado como humanidad, en una lucha que no puede aceptar compromisos.

鈥淟os estudiantes de Munich que en febrero de 1943 proclamaron la verdad sobre la tiran铆a en volantes y llamaron al sabotaje de la industria b茅lica, no eran pol铆ticos. Eran j贸venes cristianos llenos de vida鈥 Lucharon contra un fuego gigantesco con sus propias manos, con su fe, con su pobre mime贸grafo contra la omnipotencia del Estado. No pod铆a terminar bien, y su tiempo era corto. Incluso si los hermanos Scholl y sus amigos hubieran estado solos en la resistencia alemana, solos habr铆an sido suficientes para salvar una parte de la dignidad de los hombres que hablan alem谩n鈥. Tomas Mann

