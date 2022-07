–

El 19 de julio de 2012 se declaraba la autonom铆a en la ciudad de Kobane, fecha referente para el proceso de transformaci贸n revolucionario que vive el noreste de Siria. Esta d茅cada de resistencia y construcci贸n de autonom铆anos ofrece valiosas experiencias de las que podemos aprender importantes lecciones. Y ante todo nos deja tambi茅n profundos cambios y transformaci贸n personal a quienes hemos decidido formar parte de la revoluci贸n.

Celebrar una d茅cada de revoluci贸n no es algo que suceda a menudo, y todav铆a son menos las que pueden seguir llam谩ndose tal despu茅s de 10 a帽os. La historia nos ha dejado numerosos ejemplos de luchas armadas y movilizaciones sociales masivas que terminan corrompidas o cooptadas por fuerzas externas a los pocos a帽os. Pero Rojava est谩 logrando no solo sobrevivir, sino ahondar en la construcci贸n de la autonom铆a democr谩tica, con sus dificultades pero tambi茅n con autocr铆tica para evaluar y seguir mejorando. Sin duda hay contradicciones y carencias que, para quienes quieran denostar este dif铆cil proceso de transformaci贸n social, les ser谩n 煤tiles razones para hacerlo. Para m铆, las cosas que he visto y aprendido aqu铆 condicionan mi forma de ver las cosas. En parte por todo lo que he aprendido aqu铆, en parte por los v铆nculos emocionales y vivenciales creados con estas tierras y las personas que la habitan. Esta no es por lo tanto una mirada neutral, objetiva, est茅ril. Es una mirada de quien, buscando aprender y entender desde una perspectiva de solidaridad cr铆tica, toma partido en el conflicto.

Quienes nos embarcamos en esta traves铆a para vivir la revoluci贸n desde dentro, a menudo encontramos inspiraci贸n y paralelismos con la revoluci贸n de 1936, iniciada tambi茅n un 19 de julio. Recuerdo con cierta nostalgia los debates con mi amigo Joan, que andaba leyendo 鈥淗omenaje a Catalu帽a鈥 en los primeros meses de nuestra llegada, cuando nos encontr谩bamos en nuestra vida diaria con situaciones parecidas a las que describ铆a Orwell en su libro. Esto nos llev贸 a pensar que en los procesos revolucionarios suelen suceder din谩micas parecidas, y probablemente as铆 sea. Frantz Fanon menciona en su libro 鈥淟os condenados de la tierra鈥 la bien conocida cita de 鈥淟os 煤ltimos deben ser los primeros鈥 para resumir el proceso de descolonizaci贸n. Imagino que esta frase puede aplicarse a todos los movimientos oprimidos y marginalizados que aspiran a una revoluci贸n. Es en estos procesos de empoderamiento, cuando quienes se encuentran al margen de la sociedad pelean por hacerse con su justo lugar en ella, que se desarrollan din谩micas y procesos que se repiten, resonando una y otra vez a trav茅s de la historia.

Internacionalismo en el siglo XXI y el eco de las brigadas internacionales

Cuando pis茅 Rojava por primera vez, hace poco m谩s de cinco a帽os, el tiempo de las YPG como milicias populares 鈥揹e vecinas y vecinos con kalashnikov en mano, defendiendo sus casas y sus tierras鈥 se iba desvaneciendo poco a poco. La llamada Coalici贸n Internacional contra ISIS, liderada por Estados Unidos, no solo trajo la contradicci贸n de colaborar con la primera potencia imperialista mundial, trajo tambi茅n la reorganizaci贸n de dichas milicias en lo que vino a llamarse las Fuerzas Democr谩ticas Sirias. Esta reestructuraci贸n militar, que sirvi贸 para expandir los n煤meros de combatientes, mejorar su armamento y su legitimidad, trae ciertas reminiscencias de lo que aconteci贸 con las milicias populares del 36, en nuestro caso a petici贸n de la influencia sovi茅tica.

Pero en Rojava no hay un KomIntern manejando los hilos, coordinando desde Par铆s el traslado de decenas de miles de militantes. No hay una tercera internacional, con decenas de partidos socialistas afiliados, y con capacidad de mandar armamento y brigadas enteras listas para combatir. Quienes viajamos a Rojava lo hacemos mayormente de forma individual, a veces en peque帽os grupos, dejando atr谩s nuestros hogares para unirnos a la revoluci贸n. Nuestros n煤meros quedan lejos de las decenas de miles que, casi un siglo atr谩s, viajaron a Espa帽a para luchar contra el fascismo. Pero eso no nos impide estudiar y trazar paralelismos sobre lo que signific贸 entonces la guerra en Espa帽a y lo que significa hoy la guerra en Siria, y Rojava en particular.

En 2017, las FDS, en un esfuerzo combinado entre el pueblo kurdo y el pueblo 谩rabe, probaban su eficacia liberando Manbij y luego Raqqa, capital de facto del Estado Isl谩mico en Siria. La guerra fragu贸 alianzas que permitieron a la administraci贸n aut贸noma, hasta entonces predominantemente kurda, expandirse m谩s all谩 de sus tradicionales 谩reas de influencia. Este giro estrat茅gico se dio en sinton铆a con el paradigma internacionalista del movimiento, buscando unir las fuerzas democr谩ticas m谩s all谩 de identidades nacionales, trabajando con los diferentes pueblos en un proyecto democr谩tico com煤n para Siria y para Oriente Medio. M谩s importante que acoger a quienes, proclam谩ndonos internacionalistas, viajamos desde Europa o Am茅rica hacia Kurdist谩n, es probablemente este trabajo de unir diferentes pueblos y etnias m谩s all谩 de sectarismos y conflictos el mayor logro del internacionalismo en Rojava.

Los 鈥渙ccidentales鈥 nos encontramos con grandes contradicciones a la hora de entender las complejas din谩micas inter-茅tnicas en Oriente Medio. Hace apenas un siglo, el colonialismo Europeo explot贸 esa gran diversidad a su favor, instigando conflictos y guerras entre distintos grupos que le permitieran establecer su hegemon铆a colonial. Traemos por tanto esta responsabilidad a帽adida, pues parte de la riqueza y los privilegios que tenemos son herencia de la colonizaci贸n y explotaci贸n de los pueblos que, ahora, nos ense帽an lo que significa hacer una revoluci贸n. Y tengo que decir, no sin cierta verg眉enza, que la gente aqu铆 no nos guarde rencor alguno. Bien al contrario, nos reciben con los brazos abiertos y nos muestran con paciencia lo que est谩n construyendo, esperando que esta experiencia nos sirva para expandir su revoluci贸n (que tambi茅n es nuestra) m谩s all谩 de sus tierras. Que llevemos la revoluci贸n a nuestros hogares.

Aunque luego, cuando volvemos a casa y tratamos de poner en pr谩ctica lo aprendido, pronto nos damos cuenta que no va a ser tarea f谩cil. Que la revoluci贸n de Rojava es el resultado de una larga lista de factores de los cuales, el m谩s relevante, son las d茅cadas de trabajo previo construyendo un amplio movimiento revolucionario. Cuando hevals nos preguntan por organizaciones revolucionarias en nuestras tierras, no es f谩cil responder. A menudo me he encontrado eludiendo la pregunta con evasivas, hablando sobre lo dif铆cil que es vivir en la modernidad capitalista, sobre el individualismo que impera en occidente, sobre el oportunismo y la falta de compromiso de quienes se hacen llamar militantes o activistas. Tras a帽os dando este tipo de respuestas, empiezo a pensar que, en efecto, son solo excusas, y que la 煤nica forma de realmente responder a esas preguntas es aceptar la realidad que vivimos: El derrumbe de las ideas revolucionarias ante el devenir del capitalismo global en occidente. Aceptar esta realidad debe ir acompa帽ada de la voluntad de cambiarla, del compromiso para sembrar semillas que permitan a las pr贸ximas generaciones transformar la sociedad sin tener que empezar de cero.

Pero mientras estos aprendizajes y reflexiones me inundaban, con la ilusi贸n y la fascinaci贸n de ser parte de una revoluci贸n que est谩 ganando -doblegando el terror del Estado Isl谩mico-, una nueva guerra dio paso a una nueva etapa. El Estado Turco, importante aliado y soporte del Daesh, no pod铆a tolerar que el proyecto revolucionario se hiciera con el completo control de la frontera, y en enero de 2018 se iniciaba la primera agresi贸n directa del Estado Turco contra Rojava: la invasi贸n de Afrin.

Una nueva guerra, una nueva era

Las FDS, acostumbradas en esos tiempos a la guerra contra el Daesh, se encuentran de repente frente un enemigo que cuenta con todo el arsenal de la OTAN a su servicio. Aviones de combate turcos bombardean incansablemente las posiciones defensivas, drones armados con visi贸n t茅rmica y misiles guiados 鈥渘eutralizan鈥 desde kil贸metros de altura cualquier elemento que pueda hacer frente a su avance. La guerra cambia, y la resistencia frente al enemigo tiene que cambiar tambi茅n. Los aviones turcos no hab铆an bombardeado nunca antes Rojava con esta intensidad, pero esta no era una guerra nueva para el pueblo kurdo, pues es una guerra que lleva libr谩ndose en las monta帽as de Kurdist谩n por m谩s de cuatro d茅cadas. Para las guerrillas del movimiento de liberaci贸n, que defienden las cumbres de la cadena monta帽osa del Zagros-Tauros, los F-16 turcos son el pan de cada d铆a. Desgraciadamente, transmitir estos conocimientos y preparar a quienes combaten en este nuevo frente, es una tarea que no puede hacerse de la noche a la ma帽ana.

No solo el personal militar sufre las consecuencias de la guerra, pues es la poblaci贸n civil la que pierde sus hogares cuando, una vez m谩s, ven como la guerra llama a sus puertas. Recuerdo la historia que me cont贸 Fatma en Ashrafia, barrio en la periferia de la ciudad de Afrin. Fatma hab铆a llegado a la ciudad unas pocas semanas antes, y compart铆a un peque帽o piso a medio construir con otras dos familias que, como ella, hab铆an tenido que huir de las bombas turcas. En un 谩rabe todav铆a incomprensible para mi, una epopeya errante de m谩s de cinco a帽os de 茅xodo fue narrada ante m铆.

Fatma hab铆a nacido y crecido en Alepo. Cuando empez贸 la llamada primavera 谩rabe en 2011, se uni贸 a las protestas con la esperanza de un futuro mejor. A medida que el conflicto militar escalaba, los constantes bombardeos de la fuerza a茅rea Siria la llevaron a buscar refugio en la cercana ciudad de Manbij, pues desde 2012 los movimientos de oposici贸n al r茅gimen se hab铆an hecho con el control de la ciudad. Desgraciadamente no pudo pasar mucho tiempo all铆, pues en 2014 el avance de la barbarie del Estado Isl谩mico la llev贸 de nuevo a buscar refugio en otras tierras. As铆 fue como ella y sus tres hijas y dos hijos llegaron a la regi贸n de Bilbile, una peque帽a ciudad al norte de Afrin. Poco m谩s de tres a帽os despu茅s, los aviones turcos empezaron a bombardear los alrededores de su casa y tuvo que huir de nuevo, buscando refugio en la ciudad de Afrin. Por aquel entonces la ciudad se encontraba asediada por el avance de grupos islamistas apoyados por Turqu铆a. Tras una 茅pica resistencia de dos meses, la ciudad de Afrin tuvo que ser evacuada, dejando m谩s de un mill贸n de personas sin hogar. Nuevos campos de refugiados, construidos a toda prisa y sin casi apoyo internacional, se convierten en el improvisado hogar miles de familias que hu铆an del frente de guerra, entre ellas la de Fatma.

Ver los bombardeos en Afrin, presenciar la ciudad asediada por las bombas enemigas, me hizo recordar las historias que mi abuela me hab铆a contado de cuando, siendo ella ni帽a, era nuestra ciudad la que se encontraba bajo los bombardeos. Historias de como su padre, mi tatarabuelo, la escond铆a junto a su madre, hermanas y hermanos entre dos colchones, con la esperanza que si las bombas ca铆an cerca, esos ra铆dos jergones pudieran obrar alg煤n tipo de milagro. Cuando la escuchaba no entend铆a que pod铆an hacer un par de colchones de lana frente a las bombas o al derrumbe del edificio, pero fue en Afrin que pude dar sentido a esa historia.

Cuando caen las bombas no puedes sentir m谩s que impotencia, angustia, miedo de que alguna caiga demasiado cerca. Una forma de combatir esta abrumadora sensaci贸n de impotencia es buscar algo 煤til que hacer; sentir que, a pesar de las circunstancias, sigue habiendo un resquicio de agencia en tu existencia. Buscar refugio bajo una mesa, proteger a los seres queridos entre dos colchones, coger la c谩mara y grabar en una direcci贸n aleatoria, son formas de sentir que tienes cierto control sobre la situaci贸n, que existes y que hay cosas que puedes hacer m谩s all谩 de ahogarte en el p谩nico y la incertidumbre.

Cuando la excepci贸n se convierte en norma

Menos de dos a帽os despu茅s de la ocupaci贸n de Afrin, el ej茅rcito turco y dem谩s grupos islamistas volv铆an a atacar. Las ciudades de Serekaniye y Gire Spi fueron el foco de atenci贸n en la segunda invasi贸n, as铆 como los pueblos y aldeas a su alrededor. Tambi茅n Til Temir y Ain Issa terminaron a pocos kil贸metros del frente, sufriendo las pesadas consecuencias de la ambiciosa guerra de Erdogan. La poblaci贸n de Rojava, todav铆a en shock por la perdida de Afrin, tuvo que asumir una nueva derrota militar; junto con la desgarradora realidad de miles de familias que, de nuevo, quedaban hacinadas en campos de refugiados tras perder sus hogares. La guerra contra el Daesh, a pesar del duro y sangriento esfuerzo que supon铆a, hab铆a sido fuente de ilusi贸n por construir un mundo mejor. Pero esta guerra era distinta, y no era nada f谩cil encontrar esperanza frente al 鈥淕oliath鈥 de relucientes aviones de combate y sibilinos drones armados. Esa zozobra pod铆a sentirse tambi茅n en la sociedad, que unida a las pesadumbres de la pobreza y la escasez causadas por el embargo econ贸mico, dificultaba el d铆a a d铆a de una poblaci贸n agotada tras casi 10 a帽os de guerra.

Importantes avances sociales ten铆an lugar, pero tambi茅n importantes retos con los que a d铆a de hoy seguimos peleando. La escolarizaci贸n en kurdo, las comunas vecinales, las banderas de YPG/YPJ en las plazas y puestos de seguridad ya no eran una novedad. Era la nueva normalidad en los territorios liberados, y tras a帽os funcionando, ya no generaban la ilusi贸n que evocaban los primeros d铆as de la revoluci贸n. Las manifestaciones espont谩neas celebrando la revoluci贸n eran cada vez menos frecuentes. Las cooperativas no resultaron ser m谩gicas instituciones que solventaran milagrosamente los problemas econ贸micos, sino simplemente espacios de trabajo y producci贸n horizontal que requieren esfuerzo para funcionar. Los consejos de justicia popular no han puesto fin a los cr铆menes y robos, pero contribuyen a construir un modelo a manos de la comunidad, menos punitivo y m谩s restaurativo. La victoria contra el Estado Isl谩mico no ha supuesto el fin del odio fan谩tico y los ataques salafistas, pero los ha reducido enormemente tras derrotarlo en el campo de batalla, evitando que el fascismo teocr谩tico se impusiera como fuerza hegem贸nica. La consolidaci贸n de instituciones populares y democr谩ticas, con reconocimiento y legitimidad tanto para quienes habitan el nordeste de Siria como para algunas fuerzas exteriores, ha permitido entre muchas otras cosas acoger e integrar de manera admirable a miles de desplazados internos. Y no hablamos solo de quienes hab铆an perdido sus hogares en la guerra contra el Daesh o en los territorios ocupados por Turqu铆a, tambi茅n familias que se encontraban en otras regiones de Siria, territorios bajo la autoridad del gobierno de Bashar Al Assad que huyen en busca de mejor vida, encuentran refugio en territorios de la Administraci贸n Aut贸noma.

Los avances logrados han de defenderse con cuidado, pues los enemigos de la revoluci贸n tienen sus propios planes. Turqu铆a lleva a帽os reasentando sus mercenarios en los territorios ocupados, acogiendo diferentes grupos islamistas, incluidos mandos del daesh. Diferentes grupos islamistas siguen organizando atentados, y aunque sus planes a menudo son mermados, no siempre se les detiene a tiempo. Hace apenas medio a帽o, en enero de 2022, los combates a gran escala volvieron a la ciudad de Haseke, cuando cientos de ex-combatientes del Daesh se amotinaron en la prisi贸n. Algunos lograron escapar del edificio, y durante varios d铆as sembraron el caos en los alrededores del centro penitenciario. La guerra contra Turqu铆a sigue latente, y los frentes alrededor de los territorios ocupados, aunque inm贸viles, est谩n activos. Se mantiene una guerra de 鈥渂aja intensidad鈥, con constantes bombardeos de morteros y puntuales ataques con drones a objetivos espec铆ficos. Estos conflictos se cobran vidas de manera regular, especialmente por los drones que tratan de eliminar comandantes y otros militantes claves, en sus intentos de desestabilizar las cadenas de mando preparando la nueva invasi贸n que viene.

Recuerdo con cierta amalgama de pesar y alivio cuando, visitando algunas familias cercanas, familias que me hab铆an ayudado a aprender su lengua y a comprender mejor como fueron los primeros a帽os de la revoluci贸n, me contaban por primera vez sus cr铆ticas ante la situaci贸n. Quiz谩s era por la confianza y la amistad fraguadas con el tiempo, quiz谩s porque al fin y al cabo yo ven铆a de otras tierras, pero comentarios cr铆ticos con algunas decisiones del movimiento eran compartidos entre tazas de t茅. Esas conversaciones ten铆an lugar con una extra帽a mezcla de frustraci贸n y verg眉enza, de enfado y de impotencia. Familias que hab铆an abierto sus casas desde los primeros d铆as del movimiento, que hab铆an sido parte fundamental de la insurgencia clandestina en los tiempos m谩s dif铆ciles, lamentaban las dificultades por las que pasaban. Y con raz贸n.

Al principio me sorprendi贸, pues no es com煤n que las familias sean cr铆ticas con el movimiento y menos con internacionales. Pero la cr铆tica constructiva es sana y necesaria, y una revoluci贸n que no construya un pueblo cr铆tico no merece llamarse Revoluci贸n. Es bonito ver que las familias, la gente corriente que sostiene esta sociedad, se sabe con derecho a criticar y pedir cuentas a las y los militantes, pues al fin y al cabo deben rendir cuentas ante el pueblo que aspiran a liberar. Y a veces es tambi茅n nuestra responsabilidad como revolucionaries internacionalistas inspirar confianza, recoger esas cr铆ticas, reflexionarlas y trabajar para ser parte de la soluci贸n, no del problema. Quienes venimos de fuera podemos tener cierta facilidad para infundir esperanza, pues cuando alguien que viene de lejos dejando atr谩s su tierra y su gente, aprende tu idioma y trabaja d铆a a d铆a en las mismas condiciones que el resto de poblaci贸n, se cultiva una cierta admiraci贸n y respeto. Este respeto viene con la responsabilidad de contribuir a identificar las enormes dificultades a las que se enfrentaba Rojava, as铆 como la importancia, ahora m谩s que nunca, de mantenernos firmes frente al enemigo.

Puede que la utop铆a so帽ada no se haya erigido con magnificencia, m谩s bien se va enraizando poco a poco, d铆a a d铆a, con sus avances, sus carencias y sus contradicciones. Para quienes entendemos que la revoluci贸n es un proceso y no un evento, nos queda armarnos de paciencia y seguir trabajando para afianzar y expandir este mundo que llevamos en nuestros corazones.

Revoluci贸n a pesar de todo

A veces me paro a pensar lo que podr铆a haber sido la revoluci贸n de 1936 si hubiera tomado otro camino. 驴C贸mo se habr铆a desarrollado la sociedad si el fascismo no hubiera vencido la guerra, si no hubiera impuesto a sangre y fuego su particular visi贸n del nacional-catolicismo? Quiz谩s la revoluci贸n nos habr铆a tra铆do decepciones, retos insalvables y conflictos internos, pero por suerte o por desgracia no hubo tiempo para verlo, no pudimos desencantarnos de la revoluci贸n que no pudo ser. Para quienes entonces creyeron en un mundo mejor, tuvieron que ver sus sue帽os ahogados en el exilio y la clandestinidad. No puedo m谩s que mantener mi admiraci贸n por miles de militantes sin nombre que siguieron luchando tras perder la guerra, ya fuera como maquis en la pen铆nsula, contra los nazis en las trincheras de Europa, o compartiendo sus ideas y experiencia tambi茅n por Am茅rica Latina.

Pero la revoluci贸n de Rojava no ha sido derrotada, sigue habiendo esperanza en este rinc贸n de oriente medio que ha osado desafiar el orden establecido. No siempre es f谩cil, y hay momentos en que la duda, la incerteza, la frustraci贸n, el agotamiento, hacen mella. No son pocos los d铆as que me enfado, que me entristezco, que me decepciono, que me pregunto qu茅 hago aqu铆. 驴Qu茅 estar铆a pensando para dejar atr谩s mi vida y venir a este remoto y llano desierto, tierra de inviernos fr铆os y veranos de infierno, con absurdas tormentas de arena y tan lejos del mar? Pero luego hay d铆as que todo cobra sentido, que valoras todo lo aprendido y recuerdas lo dif铆cil que es tratar de construir un nuevo mundo. D铆as que admiras los esfuerzos de las familias a tu alrededor por seguir adelante, de hevals que trabajan d铆a y noche para que esto funcione a pesar de las dificultades, de la gente joven que ha crecido en la revoluci贸n y que son la esperanza de un futuro mejor. Y son estos d铆as los que luego, cuando vuelves a tu hogar, te hacen pensar que quiz谩s la decisi贸n correcta es regresar a Rojava.

Tras 10 a帽os, los esfuerzos a medio-largo plazo empiezan a dar frutos. Los consejos municipales se afianzan en su gesti贸n territorial. Cooperativas agr铆colas funcionan a buen ritmo, construcci贸n de carreteras, distribuci贸n de energ铆a, sistemas de alumbrado p煤blico con placas solares. Varios hospitales nuevos prestan servicios sanitarios a la poblaci贸n, y recientemente se ha graduado la primera promoci贸n de estudiantes de medicina de la universidad de Rojava, junto a otros estudiantes de diferentes modalidades como sociolog铆a, agricultura o ingenier铆a qu铆mica. El noreste de Siria es probablemente la regi贸n m谩s segura y estable del pa铆s, con m谩s libertades democr谩ticas y desarrollo cultural. Ciudades enteras c贸mo Kobane o Raqqa han sido reconstruidas tras la guerra, y todo ello sin necesidad de imponer un Estado o un gobierno centralizado, sino promoviendo descentralizaci贸n y autonom铆a comunitaria en un proyecto federativo. Las fuerzas de autodefensa son respetuosas y disciplinadas, sin abusos de autoridad contra la poblaci贸n y manteniendo a ralla los grup煤sculos del estado isl谩mico que tratan de desestabilizar la zona. Los conflictos inter-茅tnicos se han reducido enormemente y las nuevas generaciones son escolarizadas en sistemas biling眉es promoviendo la diversidad cultural. Pero sin duda el mayor desarrollo es el movimiento de mujeres. Mucho se ha escrito sobre esto y no me toca a mi contarlo, pero sin duda alguna es la mayor transformaci贸n social imaginable. El impacto del trabajo realizado por el movimiento de mujeres influir谩 no solo Kurdist谩n, no solo Siria, y no solo oriente medio. La sororidad construida entre mujeres kurdas y 谩rabes ser谩 un factor decisivo para el futuro de oriente medio y del mundo entero, pues es el verdadero coraz贸n del movimiento de liberaci贸n.

Una nueva guerra en el horizonte

Mientras escribo estas l铆neas, varios convoyes del ej茅rcito turco han estado cruzando la frontera en las 煤ltimas semanas, amenazando p煤blicamente con invadir Rojava de nuevo. En menos de un a帽o se celebrar谩n elecciones en Turqu铆a, y Erdogan se sabe d茅bil. Las encuestas apuntan que el AKP perder谩 su mayor铆a absoluta, y una nueva invasi贸n de Rojava es la 煤nica carta que le queda para mantenerse en el poder, atrayendo de nuevo las fuerzas ultra-nacionalistas y avivando los sue帽os de expansi贸n territorial del fascismo turco. Los acuerdos alcanzados en la 煤ltima cumbre de la OTAN en Madrid, donde Suecia y Finlandia aceptaron criminalizar al pueblo kurdo a cambio de su entrada en la alianza militar, son una muestra m谩s de la complicidad de occidente con el autoritarismo de Erdogan. La pregunta no es ya si Erdogan volver谩 a invadir Rojava, sino cu谩ndo va a hacerlo. Tras casi dos a帽os de relativa estabilidad militar, los preparativos defensivos a ambos lados del frente se han reforzado como nunca hab铆an podido hacerlo antes. Redes de complejos t煤neles se extienden en la zonas lim铆trofes de los territorios ocupados, kil贸metros y kil贸metros de refugios subterr谩neos para protegerse de los bombardeos enemigos. Est谩 por ver hasta que punto estos preparativos pueden o no cambiar el curso de la guerra.

La diplomacia jugar谩 tambi茅n un importante papel. Tanto Rusia como Estados Unidos han mostrado su rechazo a las amenazas de Erdogan, pero con la guerra de Ucrania y las contradicciones entre ambas potencias, los acuerdos y negociaciones pueden ser decisivas para la supervivencia de Rojava. La supremac铆a a茅rea est谩 en juego, pieza clave en las anteriores invasiones, pues los indisciplinados grupos islamistas que sirven de infanter铆a de Erdogan, no tienen nada que hacer frente a las FDS si no cuentan con el apoyo de drones y aviones de combate. Est谩 por ver tambi茅n que papel jugar谩n el Estado Sirio e incluso Ir谩n, que con el apoyo de Rusia han logrado mantener el gobierno de al-Assad en pie, gobierno que aspira todav铆a recuperar control de las zonas liberadas por el movimiento kurdo. Turqu铆a tiene su mirada fija en Kobane, la capital espiritual de la revoluci贸n, pues Erdogan sabe que hacerse con el control de la ciudad que derrot贸 al Daesh ser铆a un importante golpe de efecto, necesario para recuperar la credibilidad que ha perdido estos 煤ltimos a帽os. La dura resistencia de las guerrillas en las monta帽as de Bashur (Kurdist谩n en Iraq), ha puesto en entredicho una y otra vez la eficacia de la estrategia militar del ej茅rcito turco, que ante la falta de significativos avances recurre cada vez con m谩s frecuencia al uso de armas qu铆micas ilegales. La comunidad internacional hace o铆dos sordos ante estas infracciones, como se constat贸 tras la invasi贸n de Serekaniye, donde qued贸 probado como Turqu铆a us贸 f贸sforo blanco contra poblaci贸n civil y no hubo ning煤n tipo de represalia por ello. Con este complejo tablero, portavoces de las SDF han declarado en varias ocasiones que, si Turqu铆a ataca, la guerra se extender谩 a lo largo de toda la frontera. Aunque esta amenaza fue lanzada previamente a la 煤ltima invasi贸n sin que se hiciera efectiva, esta vez los preparativos y la capacidad ofensiva de las FDS permite imaginar un escenario distinto. Rojava no puede permitirse que Turqu铆a ocupe m谩s territorio, mucho menos si esto incluye Kobane, as铆 que una respuesta desesperada de guerra total parece m谩s cre铆ble esta vez.

Con esta compleja amalgama de actores, de intereses cruzados, de proyectos pol铆ticos antag贸nicos, es muy dif铆cil hacer predicciones sobre lo que el futuro nos depara. Para quienes venimos de fuera, tras a帽os construyendo puentes de internacionalismo, ahora m谩s que nunca la solidaridad tiene que ser la ternura de los pueblos. Ya no bastaba con esl贸ganes y declaraciones simb贸licas de solidaridad moral y abstracta, pues si Rojava cae, caer谩n con ella las esperanzas de un futuro mejor. La victoria del fascismo en Espa帽a fue seguida de la segunda guerra mundial, pues sabemos que el fascismo avanza si no se le combate. Viendo el auge de la ultra-derecha en Occidente no es un escenario imposible de repetir, con el agravante que las fuerzas revolucionarias son hoy una sombra de lo que fueron.

Rojava nos ha recordado que la revoluci贸n no solo es posible, sino necesaria, y que est谩 en nuestras manos contribuir a su desarrollo. Kurdist谩n, naci贸n excluida del sistema de estados-naci贸n, nos muestra como el problema puede ser la soluci贸n, y como la construcci贸n de autonom铆a democr谩tica puede convertirse en una alternativa al modelo de Estado-naci贸n, patriarcal y capitalista por naturaleza, que impera en nuestras sociedades. Rojava es un oasis en el desierto, un experimento pr谩ctico de transformaci贸n revolucionaria, una oportunidad para aprender y desarrollar lo que puede ser la sociedad del futuro. Pero para que as铆 sea debemos asegurar su existencia, su supervivencia como organismo pol铆tico y social. Y la supervivencia de Rojava es solo posible si se extiende, porque la revoluci贸n es como el agua, que cuando se estanca se corrompe. La revoluci贸n debe fluir, cual rio, hacia el mar de la libertad.

FUENTE: Pau Guerra /Rojava Azadi Madrid

