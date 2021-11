–

Los cambios legislativos, las reformas laborales, representan la legalidad aplicada con mano de hierro sobre las clases asalariadas y la flexibilidad ha inspirado toda la legislaci贸n laboral desde hace casi cuarenta y tres a帽os hasta ahora, generando un marco de relaciones laborales inseguro para la persona trabajadora y precarizando de manera integral todo el trabajo asalariado, y ha disuelto el car谩cter colectivo del conflicto, individualizando las relaciones laborales y tratando de sustraer la naturaleza social y colectiva de las relaciones salariales.

Se ha alcanzado la homogeneizaci贸n a la baja de las condiciones de trabajo, en torno al criterio de flexibilidad, y ha posibilitado la reestructuraci贸n salvaje que el empresariado ha llevado a efecto en todos los sectores de actividad, sin l铆mites institucionales y sin resistencia sindical.

En el 2017, existi贸 una propuesta de consenso, elaborada por la Fundaci贸n para la Investigaci贸n sobre el Derecho y la Empresa (FIDE), donde participan magistrados y magistradas de la Sala IV (Social) del Tribunal Supremo, de la Audiencia Nacional en su Sala de lo Social, del Tribunal Constitucional y ex presidenta del TC, de despachos de abogados empresariales (Ur铆a Men茅ndez, Baker & Mckenzie), Sagardoy Abogados, 谩reas laborales y abogac铆a de grandes empresas (El Corte Ingl茅s, Bankia, SEAT, etc.), ex ministros de Trabajo del PSOE y abogados, economistas y soci贸logos ligados al mundo acad茅mico y sindical, que ya enunciaba que se han constituido las bases propositivas de lo que pudiera ser un nuevo cap铆tulo de 鈥渄i谩logo social鈥 garante de la 鈥減az social鈥, ahora impuesta por derrota e inacci贸n del mundo del trabajo.

El grupo, actuando como lobby, propon铆a a los agentes sociales y pol铆ticos que鈥 鈥渆s necesario una ordenaci贸n consensuada de las relaciones laborales鈥, y lo hac铆an desde esa cultura de la 鈥渢ransici贸n democr谩tica鈥 que da continuidad al r茅gimen y al sistema, sin posibilidad de ruptura o cambio de rumbo.

Las bases ideol贸gicas de quienes suscriben ese documento, son reflejo de esa heterogeneidad que se concept煤a como socialdem贸crata y derecha 鈥渞acional鈥, siendo el gozne donde giran todos ellos, la asunci贸n del 鈥減royecto europeo鈥, como el mantra que marca o debe marcar, los l铆mites reformadores.

驴C脫MO PLANTEAN LA REFORMA DE LA LEGISLACI脫N LABORAL, despu茅s de casi cuatro a帽os negociando de consenso?

Por medio de un pacto pol铆tico[1], que tenga continuidad y traspase el tiempo pol铆tico electoral鈥 lo que se considera fundamental para la seguridad jur铆dica de trabajadores y empleadores, asentamiento y consolidaci贸n jurisprudencial y doctrinal, certidumbre del resto de operadores y credibilidad y confianza generales del sistema legal e institucional.

Y un pacto social鈥 鈥渆n ese pacto los interlocutores sociales han de asumir el papel protagonista que les corresponde, que es prioritario y fundamental para la eficacia de la ordenaci贸n legal鈥濃

Y dentro del proyecto europeo鈥 鈥渦na legislaci贸n laboral enmarcada en el 谩mbito de la Uni贸n Europea鈥︹[2]

Por una parte, se trata de resolver el grave problema de una 鈥渕ala calidad t茅cnica de las leyes laborales鈥 ya que las 煤ltimas legislaciones han venido generando inseguridad jur铆dica a las dos partes del conflicto (capital-trabajo) y as铆 declaran鈥 鈥渓a calidad t茅cnica de la legislaci贸n laboral es un elemento clave de seguridad jur铆dica, aporta previsibilidad y evita litigiosidad鈥︹

La Reforma de la Reforma debe centrarse en dotar de una 鈥渘ueva estructura y nuevos contenidos en la norma epic茅ntrica de la legislaci贸n laboral espa帽ola, el Estatuto de los Trabajadores鈥︹. Consideraban que se deber铆a incorporar nuevos t铆tulos en el ET: uno, el relativo a los derechos fundamentales de los trabajadores en las relaciones laborales y, otro, la incorporaci贸n de los procedimientos aut贸nomos de resoluci贸n de los conflictos colectivos y de la regulaci贸n b谩sica de las relaciones laborales de car谩cter especial (lo que se ha denominado uberizaci贸n de las relaciones laborales), etc.

Las negociaciones realizadas en estos cuatro a帽os han 鈥渃onsensuado鈥 en cuatro cap铆tulos la 鈥渞eforma de la reforma鈥: CONTRATACI脫N en primer lugar; Flexibilidad en temas de ca铆da de actividad, en vez de despidos colectivos (adaptar el ET a la legislaci贸n pandemia en caso de ERTE); Negociaci贸n Colectiva y el cuarto eje, adaptaci贸n a la jurisprudencia europea respecto a temas incluidos en la Carta Social Europea.

CONTRATACI脫N:

Necesidad de mantener el contrato indefinido como modalidad ordinaria y t铆pica del ordenamiento laboral, para todas las actividades permanentes de las empresas. Se retirar铆an gran parte de los est铆mulos (fiscales) a lo que se denomina fondos[3] para la creaci贸n de empleo y se fijar铆an topes m铆nimos por ley (15%), respecto a los contratos temporales realmente causales y contratos formativos, a la vez que el contrato a tiempo parcial debe cumplir sus finalidades espec铆ficas.

En primer lugar, se considera que nuestra legislaci贸n laboral permite 鈥 鈥渦n alto grado de temporalidad y rotaci贸n irregulares del sistema espa帽ol de contrataci贸n y sus consecuencias perjudiciales para la calidad del trabajo, la Formaci贸n y los derechos de los trabajadores, as铆 como para las necesidades de mejora de la productividad y competitividad de nuestra econom铆a y las empresas鈥︹

En segundo lugar, de manera mayoritaria, concluyen sobre鈥 鈥漧a necesidad de incorporar a la legislaci贸n laboral, formulas efectivas y eficaces de control y disuasi贸n de ese uso indebido de la contrataci贸n temporal a-causal鈥︹濃︹渓a contrataci贸n temporal irregular, acausal, ha de dar lugar a indemnizaciones claramente disuasorias鈥︹

Las sentencias del TSJUE, as铆 como del Tribunal de Derechos, han cuestionado toda la pol铆tica de 鈥渂ajo coste en la contrataci贸n鈥 del Estado espa帽ol y especialmente en sus Administraciones P煤blicas, lleg谩ndose al consenso por parte de los reformadores y modernizadores de nuestro modelo de relaciones laborales que se debe revisar鈥 鈥渓a incoherencia que provoca el uso de la contrataci贸n temporal en el sector p煤blico y por las Administraciones P煤blicas, debiendo modificarse la regulaci贸n legal al respecto, teniendo en cuenta, entre otros extremos, las experiencias derivadas del Derecho de la UE鈥︹[4]

Especialmente resulta relevante su opini贸n acerca de lo que no es sino la mayor lacra de nuestra legislaci贸n laboral, la descentralizaci贸n productiva que desde los a帽os 90, viene dotando de un poder omn铆modo al empresario para eludir los derechos laborales colectivos, a trav茅s de la organizaci贸n del trabajo en contratas y subcontratas o empresas multiservicios.

Decimos que resulta relevante, pues ya en la anterior legislatura del PSOE con Magdalena Valerio a la cabeza del Ministerio de Trabajo, se lleg贸 al acuerdo de modificar el art铆culo 42 (Subcontrataci贸n), y opinan que鈥 鈥渓a regulaci贸n del trabajo en contratas y subcontratas, incluidas las realizadas en empresas multifuncionales, han de basarse en razones de especializaci贸n productiva, evitando su utilizaci贸n como mecanismo de dumping social, mediante la precarizaci贸n de las condiciones de trabajo y la realizaci贸n de operaciones de cesi贸n ilegal de trabajadores鈥︹

Y por 煤ltimo, realizan dos llamadas a 鈥渓os reformadores鈥 para que 鈥 鈥漞l legislador defina el concepto y efectos de los grupos empresariales en el 谩mbito laboral鈥︹ y 鈥 鈥渢ener en cuenta las repercusiones en nuestro ordenamiento laboral de las Sentencias del Tribunal de Justicia de la UE, dictadas en los asuntos respecto a la discriminaci贸n y contrataci贸n鈥︹

FLEXIBILIDAD INTERNA

El consenso construido y deseado por parte de Gobierno, Empresarios y Sindicatos 鈥渕ayoritarios鈥 durante la pandemia, a trav茅s de 鈥渕ecanismos efectivos de flexibilidad negociados y utilizaci贸n adecuada鈥 (ERTE y no despidos), pasa a ser uno de los ejes vertebrales de la 鈥渞eforma de la reforma鈥, pues el crecimiento y la competitividad de la econom铆a depende ello.

Las medidas empresariales de flexibilidad interna han de ser causales, siendo expresi贸n de un trabajo estable, de calidad, flexible y adaptable, para lo cual se modificar谩 el art铆culo 64 del ET, para un conocimiento suficiente y objetivo de las representaciones sindicales en orden a su negociaci贸n.

Adem谩s, dichas medidas de flexibilidad interna deben ser estimuladas o incentivadas, tambi茅n econ贸micamente (exenci贸n de cuotas de la seguridad social y exenci贸n de pagos de salarios), y contar con procedimientos de seguimiento para la valoraci贸n de sus efectos.

El modelo 鈥減andemia鈥 de quien est谩 legitimado para ese 鈥渃onsenso鈥, parece que es el que se llevar谩 a la hora de la negociaci贸n en las medidas de flexibilidad interna, es decir, suprimir la legitimaci贸n de consulta y negociadora de representaciones de los trabajadores 鈥渁d hoc鈥 y dejar dicha legitimaci贸n en 鈥渞epresentaciones sindicales fuertes y permanentes o estables鈥︹ y ampliar los sistemas de soluci贸n extrajudicial de conflictos en estos procedimientos.

NEGOCIACI脫N COLECTIVA

Es prioritaria la recuperaci贸n de la autonom铆a de la negociaci贸n colectiva. En esto parece que todas las partes est谩n de acuerdo, a la vez que, como ya se defin铆a en el documento FIDE, se busca鈥 鈥渆stablecer el principio de especialidad o de preferencia aplicativa del convenio colectivo de empresa鈥︹ como soluci贸n intermedia entre qui茅n tiene prevalencia, si el del sector o el de empresa, pues se fijar铆an garant铆as para su utilizaci贸n adecuada como: respeto a la autonom铆a colectiva, tama帽o de la empresa y la legitimaci贸n sindical en la negociaci贸n colectiva de empresa.

El otro tema, el de la ultraactividad de los convenios, puede ser que los 鈥渘egociadores鈥 encuentren una soluci贸n que satisfaga a todas las partes, si se cierra bien el MECANISMO DE SOLUCI脫N de conflictos o no acuerdo durante los periodos de negociaci贸n (bien colectiva, bien de modificaciones de condiciones de trabajo), y el mecanismo de 鈥渁rbitraje de com煤n acuerdo鈥 puede resultar la 鈥渟oluci贸n鈥.

Al centrar las modificaciones en el refuerzo de la autonom铆a colectiva, se hace una clara apuesta por el reforzamiento de los sujetos negociadores, es decir, aquellos que ostentan 鈥渞epresentatividad acreditada鈥[5]. De tirar adelante con esto, se niega el actual marco de juego del鈥 鈥渞econocimiento rec铆proco de la interlocuci贸n鈥︹ y apuestan claramente por 鈥渞epresentatividades fuertes鈥. El documento FIDE ya lo se帽alaba鈥 鈥淟a Negociaci贸n Colectiva en la Empresa, instrumento esencial de flexibilidad interna, necesita de representaciones sindicales fuertes y estables鈥︹

El actual gobierno 鈥渕谩s progresista de la historia鈥, el poder ejecutivo, no se tiene que disfrazar de socialdem贸crata, porque la socialdemocracia es quien ha representado y ejecutado mejor todas las reestructuraciones del mercado de trabajo y de la econom铆a, llevadas a cabo en el Estado espa帽ol, desde una ortodoxia 鈥渆con贸mica y pol铆tica鈥 al servicio de los intereses de las grandes corporaciones (industriales y financieras) y quienes dominan todos los mercados de todos los sectores, siendo la 鈥渞eforma de la reforma鈥 algo que har谩n y adem谩s, de manera coral, con los agentes sociales (empresarios y sindicatos).

M谩s all谩 del ruido, el cual cumple un papel esencial: invisibilizar o distorsionar el drama que supone el acontecimiento, el PSOE/UP en su documento firmado de gobierno, nunca dijeron que derogar铆an totalmente la Reforma Laboral, por lo tanto Calvi帽o no es la mala del neoliberalismo, sino que ambas posiciones pol铆ticas escribieron, y as铆 consta, que se derogar铆an los aspectos m谩s lesivos y se ir铆a en la senda de un nuevo Estatuto de los Trabajadores que modernizara el modelo de relaciones laborales del Estado espa帽ol. Lo mismo le dijeron a Bruselas en las l铆neas que abordar铆an en el mercado de trabajo y Bruselas, de acuerdo[6].

El secretario general de CC.OO., Unai Sordo, dice lo mismo鈥 鈥渓a reforma ser谩 parcial y no se tocar谩 el art铆culo 56 (despidos, indemnizaciones, salarios de tramitaci贸n鈥) y claro, si el trabajador o trabajadora que es despedido injustamente, sea el despido nulo o improcedente, no es resarcido e indemnizado conforme al da帽o y perjuicios causado por tal injusticia, dif铆cilmente podemos hablar de derechos colectivos, si no existen derechos individuales y adem谩s, derechos fundamentales.

Flexibilidad Pactada entre los 鈥渁gentes sociales鈥, pudiera ser una buena conclusi贸n de este 鈥渘uevo pacto social鈥 entre el capital y sus representantes en el mundo del trabajo. Pero que no se nos 鈥渧enda鈥 como una reposici贸n de los derechos laborales y sociales que se han quitado y sustra铆do a la clase trabajadora. Y lo dicho, sin Derechos individuales, no es posible el Derecho colectivo, como tampoco la justicia social.

[1] Semeja el tiempo pol铆tico de 1977, con los Pactos de la Moncloa: sistema pol铆tico en crisis, econom铆a en crisis (hiperinflaci贸n, modelo productivo industrial en reconversi贸n鈥) y con ruptura de la paz social de 鈥渇acto鈥 por las luchas aut贸nomas de la clase obrera.

[2] La condicionalidad de la U鈧 para recibir los Fondos de Recuperaci贸n y Resiliencia, viene fijada en criterios concretos: reforma del sistema de reparto p煤blico de las pensiones (vamos, mercantilizarlas y disminuir las pensiones p煤blicas) y la reforma o contrarreforma del mercado de trabajo que debe pivotar sobre dos ejes esenciales instituidos por Bruselas: la flexiseguridad, es decir, flexibilidad en la gesti贸n de la mano de obra de tal manera que esta no impida la competitividad y la productividad de los negocios, a la vez que se debe tener un 鈥渕arco de prestaciones que aseguren unas rentas m铆nimas a quien pierde el trabajo鈥. La 鈥渕ochila austriaca禄 y el contrato 煤nico, ser铆an el referente id贸neo de dichas pol铆ticas europeas.

[3] En el 鈥渃onsenso FIDE鈥 se critican los incentivos econ贸micos a la contrataci贸n por ineficaces y proponen鈥 芦la supresi贸n de las m煤ltiples mal denominadas modalidades contractuales meramente instrumentalizadas en torno al establecimiento de bonificaciones鈥︹

[4] Los planes de consolidaci贸n de plazas de 鈥渋nterinos e interinas鈥 en las AA.PP. (el Izetazo + CC.OO., UGT, CSIF), no son sino un intento de respuesta a la desverg眉enza de unas pol铆ticas precarizadoras y violadoras de los derechos fundamentales de cientos de miles de trabajadores y trabajadoras.

[5] Al reforzar este mecanismo legal en cuanto a quien tiene u ostenta 鈥渞epresentatividad acreditada鈥 y no hacer ninguna menci贸n reformadora en la legislaci贸n actual que regula esta materia, hacen una clara apuesta por el 鈥渂isindicalismo鈥 (CC.OO. y UGT), haciendo bueno el criterio pol铆tico ideol贸gico ya instituido en el AMI de que鈥 芦quien tiene capacidad de negociar es quien tiene capacidad para hacer cumplir lo que se negocie鈥濃

[6] 鈥淟a Comisi贸n Europea ha aceptado el componente del mercado laboral que envi贸 el Gobierno espa帽ol y que fue presentado a los Agentes Sociales (CEOE, CC.OO. y UGT) por un amplio equipo ministerial liderado por la vicepresidenta primera del Gobierno, Nadia Calvi帽o. En tal componente remitido a Bruselas no hay ning煤n elemento contradictorio con lo que estamos negociando en materia laboral鈥 (Unai Sordo, secretario general de CC.OO. en un art铆culo en el diario.es

