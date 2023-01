–

De parte de Briega January 27, 2023 221 puntos de vista

Reforma de las pensiones: ¡radicalicemos nuestras consignas! La movilización contra la reforma de las pensiones nos ofrece la posibilidad de avanzar en reivindicaciones más radicales que las de la izquierda parlamentaria y sindical: contra el trabajo, su división racista y su peso en nuestras vidas, etc.

¡LA MEJOR DEFENSA ES LA OFENSIVA!

La reforma de las pensiones nos brinda la oportunidad de presionar al gobierno para que intente revertir d├ęcadas de pol├şticas antisociales dise├▒adas para empobrecernos. Siempre que se salga de la l├│gica defensiva que propone la izquierda, y plantee consignas ofensivas. Han pasado a├▒os desde las luchas sociales son luchas para preservar las conquistas sociales frente a los ataques neoliberales. Es hora de contraatacar y conquistar nuevos derechos. ┬íSeamos realistas, pidamos lo imposible!

BALANCE DE PODER

La izquierda necesita ser abrumada para ser invitada a la mesa de negociaci├│n. Necesitamos entrar masiva y radicalmente en la lucha para evitar que nos traicione. O al menos, para no negociar demasiado. Debemos tomar inmediatamente el control de la protesta, organizar asambleas populares y fijarnos el cronograma y los medios de lucha.

¿HAY VIDA DESPUÉS DEL TRABAJO?

┬┐Por qu├ę conformarse con 60? El alargamiento de la vida ├║til de la poblaci├│n est├í directamente relacionado con la posibilidad de no morir en el trabajo. A los 62 a├▒os, el 25% de los m├ís pobres ya est├ín muertos. Adelantar la edad de jubilaci├│n y aumentar las pensiones significa conseguir que la jubilaci├│n no sea la antesala de la muerte. ┬íJubilaci├│n a los 50, no una pensi├│n por debajo del salario m├şnimo!

REDUCCIÓN DEL TIEMPO DE TRABAJO

Trabajar menos es vivir m├ís. Todos los estudios lo demuestran: nuestra concentraci├│n y productividad disminuyen con el tiempo. Islandia, B├ęlgica, Pa├şses Bajos, Reino Unido, Espa├▒a, Irlanda: en nombre de la productividad, cada vez m├ís jefes y gobiernos de todo el mundo proponen cambiar a una semana de 30 horas o 4 d├şas. Adem├ís, ┬íes bueno para el planeta! Trabajar menos para producir menos. Producir menos para desperdiciar menos. Y acabar con nuestras necesidades artificiales creadas por la sociedad de consumo.

SOLIDARIDAD DE CLASES

No nos olvidemos de los m├ís aplastados por el trabajo. Carne de jefe real, los trabajadores indocumentados viven y trabajan aqu├ş. ┬íY es su derecho! La preferencia nacional es la agenda de la extrema derecha, no la nuestra. ┬íRegularizaci├│n incondicional, fronteras abiertas, CRA cerradas e igualdad de derechos ya!

DEMOCRACIA EN EL TRABAJO

Si nosotrxs, lxs empleadxs, pudi├ęramos opinar, ┬ínos desgastar├şamos menos en el trabajo! Metas de mierda impuestas por las t├ęcnicas gerenciales neoliberales, horas extras no pagadas o mal pagadas, est├índares de seguridad insuficientes, pausas para comer demasiado cortas, derecho a desconectar no respetado… impongamos nuestros marcos colectivos para defender nuestros intereses, ┬ícreemos comit├ęs de base!

Nota Este texto est├í tomado de un volante repartido en una manifestaci├│n posterior a la del 19 de enero, titulado “Ni reforma, ni retiro: venganza, venganza, venganza”.