De parte de CNT December 21, 2022

A las cinco y diez de la tarde del 3 de marzo de 1976, los agentes de la Compa帽铆a de Reserva de Miranda de Ebro y de la guarnici贸n de Vitoria de la Polic铆a Armada recib铆an la orden de desalojar a los cerca de 4000 trabajadores y trabajadoras que se encontraban reunidos en asamblea de huelga en interior de la iglesia de San Francisco de As铆s del barrio de Zaramaga. La orden fue sacarlos como sea. Ese 鈥como sea鈥 se concret贸 en cinco trabajadores asesinados a balazos y m谩s de 150 heridos. El orden p煤blico hab铆a sido restablecido, y Manuel Fraga, a la saz贸n en aquel momento Ministro de Gobernaci贸n (Interior) afirmaba sin pudor y con altaner铆a que: la calle es m铆a. Sin duda una afirmaci贸n que pretend铆a silenciar y quitar al pueblo la calle como espacio de democracia, pero sobre todo de lucha.

Es inevitable recordar esos luctuosos sucesos y las soberbias palabras del ministro franquista cuando se afronta cualquier reflexi贸n sobre el concepto de orden p煤blico y paz p煤blica.

A nadie se le escapa que el derecho penal yel derecho administrativo sancionador, que nacen ambos del derecho a castigar del Estado (ius puniendi), han sido siempre, y son, una herramienta de control social imprescindible para el estado liberal burgu茅s. En realidad, para cualquier forma de estado.

El actual C贸digo penal data de 1995. Desde entonces se han perpetrado nada menos que 44 modificaciones en sus enunciados, y, al parecer, nos dirigimos en los pr贸ximos meses a la modificaci贸n n煤mero 45.

Son varios los apartados del texto penal que se pretenden reescribir, pero me voy a centrar solo, de una manera somera puesto que doctores tiene la iglesia, en lo que afecta a los 鈥渄es贸rdenes p煤blicos鈥 (art铆culos 557 y 557 bis).

La propuesta que se plantea desde el gobierno, a trav茅s de la modificaci贸n del art铆culo 557, es que ser谩n castigados con penas de prisi贸n de seis meses a tres a帽os los que, actuando en grupo y con el fin de atentar contra la paz p煤blica, ejecuten actos de:

a) Violencia sobre las cosas.

b) Violencia o intimidaci贸n sobre las personas.

c) Obstaculizaci贸n de las v铆as p煤blicas (si con ello se ocasiona un peligro para la vida o la salud).

d) Invasi贸n de instalaciones o edificios.

Adem谩s, contin煤a la propuesta del Gobierno, las penas de prisi贸n ser谩n de 3 a 5 a帽os cuando los actos anteriores se comentan por una multitud cuyo n煤mero, organizaci贸n y prop贸sito sean id贸neos para afectar gravemente el orden p煤blico.

Son muchos los comentarios y an谩lisis t茅cnicos que se podr铆an sacar de los anteriores enunciados, pero quiero solo se帽alar la peligrosidad de introducir en la normativa penal la referencia a conceptos jur铆dicos indeterminados tales como multitud o prop贸sitos id贸neos. 驴Qu茅 se considera multitud? 驴Cu谩les son los prop贸sitos id贸neos para afectar al orden p煤blico?. Nadie lo sabe. Ni la ciudadan铆a ni los operadores jur铆dicos llamados a aplicar la norma. Ante la falta de certezas, los jueces y juezas acudir谩n a la interpretaci贸n subjetiva de la misma, por lo que la inseguridad jur铆dica que se genera, y que tan estupendamente describe eso de 鈥渄epende del juez que te toque鈥, aumentar谩 hasta el infinito.

Por otro lado, se hace referencia a la finalidad de que con los actos anteriormente descritos se atente contra la paz p煤blica y a la afectaci贸n del orden p煤blico, pese a que ello nunca llegue a ocurrir. Lo cual es grav铆simo puesto que se est谩 castigado, cual Minority report, cosas que simplemente podr铆an pasar, pero sin que hayan pasado.

En ese sentido, es muy significativo, que, la propia exposici贸n de motivos de la propuesta de modificaci贸n de la ley, reconoce que lo que se est谩 configurando es un tipo de peligro que, aunque no exige que el orden p煤blico llegue a verse afectado o impedido, si requiere que se hayan dispuesto los elementos de una forma adecuada para haberlos puesto en peligro.

Paz p煤blica y orden p煤blico son conceptos que muchas veces son considerados como sin贸nimos, pero que, sin embargo, la propia redacci贸n de la norma hace que se puedan establecer algunas distinciones, que, en cualquier caso, no impiden que habitemos un territorio de frontera difusa entre ambos.

El Tribunal Supremo ha manifestado que a pesar de la proximidad y de las dificultades para la diferenciaci贸n entre la noci贸n de paz p煤blica y la de orden p煤blico. La paz p煤blica hace referencia a la normalidad de la convivencia con un uso pac铆fico de los derechos, especialmente los derechos fundamentales. Mientras que el orden p煤blico se refiere al funcionamiento normal de las instituciones y de los servicios.

Es decir, el concepto de paz p煤blica trasciende al de orden p煤blico, centrado en el normal funcionamiento de instituciones y servicios, para proyectarse hacia el conjunto de condiciones externas que permiten el normal desarrollo de la convivencia ciudadana y la efectividad en el ejercicio de los derechos fundamentales de la persona en un clima de libertad y respeto mutuo.

Tanto el concepto jur铆dico indeterminado de multitud o el de prop贸sito id贸neo, como la, desde siempre, frontera difusa entre orden y paz p煤blica, sin duda afectar谩n al derecho de protesta al ser herramientas que, en manos de la judicatura menos garantista, pueden propiciar un aumento de la punitividad de acciones tales como los piquetes informativos en un contexto de huelga.

En otro orden de cosas, no puedo dejar de se帽alar un dato que, digamos, me parece curioso. El actual art铆culo 557, establece que ser谩n castigados quienes actuando en grupo o individualmente pero amparados en 茅l, alteraren la paz p煤blica ejecutando actos de violencia sobre las personas o sobre las cosas. Sin embargo, la propuesta de modificaci贸n que se propone desde el gobierno establece que el castigo se impondr谩 cuando los hechos se cometan actuando en grupo y con el fin de atentar contra la paz p煤blica. Curiosamente, se propone la eliminaci贸n de la referencia a los actos individuales que no est茅n 鈥渁mparados鈥 por un grupo de personas. Se hurta as铆 a los jueces la posibilidad de interpretar que las actuaciones de 鈥渓obos solitarios鈥 en manifestaciones y concentraciones, que no sean secundadas por un grupo, puedan ser consideradas actos de des贸rdenes p煤blicos, remiti茅ndose, muy probablemente, a sanciones administrativas a trav茅s de la ley de protecci贸n de la seguridad ciudadana (ley mordaza)

La otra modificaci贸n relevante que se sugiere respecto a los delitos de des贸rdenes p煤blicos la encontramos en el enunciado del art铆culo 557 bis). Dicho art铆culo, que viene a sustituir al 557 ter) que se elimina, fue en su momento (2015) una respuesta del Gobierno a acciones muy concretas de los movimientos ciudadanos en lucha por el derecho a la vivienda (ocupaciones de oficinas bancarias). La principal novedad es que se explicita que los actos ser谩n castigados a煤n cuando no se ejecuten con violencia o intimidaci贸n, de manera que se quita a los jueces y juezas la posibilidad de hacer interpretaciones pro reo en aplicaci贸n del principio de proporcionalidad o de intervenci贸n m铆nima del derecho penal, cuando los actos y consecuencias de la protesta son de escasa entidad. Esto, sin duda, es una mala noticia.

Por 煤ltimo, y aunque no es objeto de ning煤n tipo de propuesta de modificaci贸n, creo que s铆 que es importante hacer una peque帽a referencia a ello, puesto que est谩 铆ntimamente relacionado muchas veces con los delitos de des贸rdenes, y es el hecho de que se est谩 perdiendo, una vez m谩s, una ocasi贸n estupenda para modificar lo relativo al delito de atentado a agentes de la autoridad, e introducir modificaciones que permitan atajar las condenas por este delito basadas exclusivamente en la denuncia del agente presuntamente agredido, pero sin ning煤n dato objetivo que acredite la misma o con un mero parte de lesiones que se帽ala una contusi贸n . Los enjuiciamientos por este tipo de delitos son, probablemente, los menos garantistas a lo que la ciudadan铆a puede enfrentarse y est谩n al nivel del antiguo r茅gimen.

En cualquier caso, est谩 por ver en que quedan todas estas propuestas gubernativas tras su paso por la centripetadora de las Cortes Generales (Congreso y Senado), y las enmiendas ombliguistas del sistema de partidos. No obstante, las modificaciones de este tipo de delitos siempre han estado orientadas a mantener intacto el monopolio de la calle por parte del estado y silenciar la voz de la misma. Parafraseando a Fraga, el gobierno bien podr铆a decir tambi茅n eso de la calle es m铆a.

Eduardo G贸mez

Secretar铆a Jur铆dica de Centro.

Aunque Fraga se encontraba en Alemania cuando tuvo lugar la masacre y le sustitu铆a en sus funciones el Ministro Secretario General del Movimiento Adolfo Su谩rez Gonz谩lez.

Es decir, entras en prisi贸n si o s铆.

Da帽o que sufre una parte del cuerpo por golpe que no causa herida exterior (Diccionario de la RAE)