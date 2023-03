Attac Espa帽a, Attac Noruega, Attac Austria y Attac Francia.

El pasado d铆a 14.03.2023, la Comisi贸n Europea public贸 en Bruselas su propuesta de reforma del mercado de la electricidad, que supuestamente mejorar谩 el 鈥渄ise帽o del mercado de la electricidad鈥 de la UE. La propuesta es una respuesta a la actual crisis energ茅tica y al aumento masivo de los precios en el sector el茅ctrico. Para Attac, sin embargo, esta propuesta es completamente inadecuada. No aborda el problema subyacente: la dependencia del mercado y los beneficios empresariales. Nuestro movimiento reclama reformas integrales que permitan la democracia energ茅tica, la seguridad del suministro y una transformaci贸n socioecol贸gica.

En la 煤ltima d茅cada, el poder de mercado y los beneficios de las grandes empresas energ茅ticas europeas no han dejado de aumentar debido a la liberalizaci贸n. El comercio de energ铆a y la especulaci贸n se han hecho m谩s frecuentes. Al mismo tiempo, asistimos a un dram谩tico aumento de la pobreza energ茅tica en Europa debido a las repentinas subidas de precios. Muchas personas ya no pueden permitirse satisfacer sus necesidades b谩sicas.

La nueva propuesta de la UE para reformar el mercado de la electricidad no aporta ninguna soluci贸n. En su lugar, el modelo europeo de suministro energ茅tico eficiente sigue centrado en la maximizaci贸n del beneficio en lugar del bien com煤n y los principios ecol贸gicos.

La reforma mantiene un sistema opaco, complejo y fr谩gil, con multitud de proveedores que realizan actividades in煤tiles e incluso perjudiciales. Sigue imponiendo a cada Estado miembro precios de mercado incontrolables que no reflejan los costes de producci贸n. S贸lo propone limitar el efecto de estos precios mediante mecanismos ampliamente insuficientes (contratos a largo plazo, productos financieros, etc.). Peor a煤n, fomenta el desarrollo de contratos privados que reservan determinadas centrales el茅ctricas a determinados consumidores, destruyendo as铆 cualquier forma de igualdad de trato.

鈥La propuesta publicada hoy lleva la firma de las grandes empresas energ茅ticas. Todav铆a no se vislumbra el fin de la especulaci贸n financiera y la maximizaci贸n de beneficios en la bolsa de la energ铆a鈥 explica Alberto Mart铆nez de Attac Espa帽a.

Los mecanismos de mercado no pueden garantizar la transformaci贸n socioecol贸gica del sistema energ茅tico. 鈥淧edimos a la Comisi贸n de la UE que siente las bases para una transformaci贸n justa del suministro energ茅tico. La liberalizaci贸n, la especulaci贸n burs谩til y el libre mercado nos han conducido a la crisis energ茅tica; esto debe terminar. Ahora tenemos la oportunidad de democratizar el sistema energ茅tico y hacerlo respetuoso con el clima. No debemos desaprovechar esta oportunidad鈥 explica Alberto.

Democracia energ茅tica 隆ya!

Por ello, Attac Austria, Attac Francia, Attac Espa帽a y Attac Noruega reclaman una transformaci贸n integral del sistema energ茅tico en aras del bien com煤n, la seguridad del abastecimiento y la procedencia de fuentes de energ铆a renovables. Nuestra propuesta se basa en el principio de la democracia energ茅tica e incluye dos exigencias principales:

1) garantizar el control p煤blico y un dise帽o democr谩tico del sistema energ茅tico y

2) emprender la necesaria transformaci贸n social y ecol贸gica del sistema energ茅tico.

Es necesario un control p煤blico y un dise帽o democr谩tico del sistema energ茅tico. 鈥La electricidad es una necesidad b谩sica que debe ser suministrada por un servicio p煤blico, en contra del principio de competencia que permite a las empresas privadas obtener beneficios monstruosos a costa de los usuarios, la calidad del servicio y los intereses p煤blicos鈥, afirma Lou Chesn茅, de Attac Francia. A medio plazo, el mercado con 谩nimo de lucro deber铆a sustituirse por un espacio europeo de la energ铆a cooperativo para acabar con la especulaci贸n burs谩til con la electricidad y el gas.

De este modo, el necesario equilibrio y comercio de la energ铆a podr铆a realizarse a trav茅s de organismos controlados p煤blicamente, garantizando la seguridad necesaria. Los pa铆ses y las regiones deber铆an tener libertad para establecer un sistema p煤blico basado en tarifas, que garantice la financiaci贸n de las unidades de producci贸n y un trato justo a los usuarios. Los proveedores de energ铆a privados y p煤blicos deben transformarse en organismos cuyo objetivo principal sea abastecer a la poblaci贸n y producir bienes y servicios b谩sicos, y no anteponer los beneficios a la seguridad energ茅tica, la justicia y la protecci贸n de la biodiversidad. Tambi茅n es importante promover y coordinar a los productores descentralizados y renovables, como las cooperativas energ茅ticas. Asimismo, cuando no haya suficientes energ铆as renovables para abastecer a las nuevas industrias, especialmente a las no esenciales, el control p煤blico de la red local debe decidir si esas nuevas cargas son admisibles, como es el caso de los nuevos centros de datos en Irlanda.

Frente a las crisis clim谩tica y social, emprender la necesaria transformaci贸n ecol贸gica y social del sistema energ茅tico debe ser una prioridad absoluta. Significa una fuerte reducci贸n del consumo total de energ铆a en la mayor铆a de los pa铆ses europeos y el paso a un sistema energ茅tico basado al cien por cien en energ铆as renovables. Tambi茅n requiere el acceso universal a la energ铆a, que debe inscribirse en el sistema energ茅tico europeo. Por ello, Attac aboga por una garant铆a energ茅tica b谩sica a escala europea con tarifas progresivas espec铆ficas para cada pa铆s. De este modo se protege a los hogares de la pobreza energ茅tica, se anclan los controles de precios y se encarece el consumo de lujo derrochador.

En las pr贸ximas semanas y meses desde Attac Espa帽a emprenderemos acciones para presentar nuestras propuestas. Esto es vital: La UE debe romper con la liberalizaci贸n energ茅tica y proponer la democracia energ茅tica para una transformaci贸n social y ecol贸gica.