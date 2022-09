–

El reformismo tributario ha sido com煤n denominador del Estado colombiano, reflejando gran inestabilidad en los ingresos p煤blicos. La rep煤blica (2021) afirma 鈥De hecho, solo desde el a帽o 2000, en cuatro periodos presidenciales, se han aplicado 12 reformas, es decir, un promedio de una modificaci贸n cada a帽o y medio. Seg煤n expertos, este fen贸meno empez贸 desde la constituci贸n de 1991 (p.1)鈥.

Esta situaci贸n ha reca铆do sobre los colombianos de a pie, ya que el tributo indirecto no diferencia los niveles de ingresos, conllevando a que las personas que tienen mayores ingresos no vean afectadas sus expectativas de vida, en contraste con la poblaci贸n de menor ingreso, quienes sufren de manera dr谩stica el alza de los precios a causa del aumento en los impuestos. Pero no siempre los impuestos tuvieron gran afectaci贸n sobre el nivel de ingresos de la mayor铆a de los colombianos.

En Colombia para el 1910 el panorama de los ingresos tributarios era muy distinto. Seg煤n Gonz谩lez. F. Calder贸n. V. (2002) en este a帽o el 73% del recaudo proven铆a de aduanas y recargos, el restante se distribu铆a entre otros impuestos. Entre el a帽o 1914 y 1918 fueron creados los impuestos al consumo, renta y complementarios, pero con una participaci贸n m铆nima en los ingresos tributarios de la naci贸n.

Con la creaci贸n de los impuestos al consumo y renta y complementarios, la composici贸n de los ingresos tributarios para 1923, a煤n reflejaban cambios, puesto que se depend铆a de aduanas y recargos en un 53%. Los dem谩s ingresos hacen referencia a impuestos meno-res, donde se encuentran los no tributarios y de capital.

Para 1938, desde el gobierno se avanz贸 hacia una pol铆tica fiscal progresiva, en la medida que se aumentaron los impuestos directos como el impuesto a la renta y complementarios. Con este aumento disminuyo a 33% aduanas y recargos y mientras que la renta y complementarios se ubic贸 como el segundo impuesto con un 13%.

En 1955, la participaci贸n de los ingresos por impuestos se invirti贸 respecto a los periodos anteriores. La renta tuvo mayor participaci贸n en la composici贸n tributaria, en adelante las apuestas por parte de los gobernantes fue por el aumento del impuesto al consumo.

Desde La reforma tributaria de 1976, el impuesto a las ventas va tomando un rol preponderante en la composici贸n de los ingresos tributarios, esto debido a las recomendaciones realizadas por un equipo de trabajo en asesor铆as tributarias lideradas por el economista Richard Musgrave, el cual planteo una pol铆tica tributaria regresiva en la medida que los impuestos indirectos tomar铆an una mayor participaci贸n en los ingresos tributarios, convirtiendo al impuesto a las ventas en el impuesto al valor agregado (IVA), (Gonz谩lez. Calder贸n, 2002), tal situaci贸n marcar铆a el rumbo de los impuestos en Colombia. Para el siglo XX, en t茅rminos tributarios ha estado marcado por un aumento considerable en los impuestos indirectos sobre los directos.

La figura 1. Muestra como las pol铆ticas tributarias han tenido un rol regresivo en la econom铆a colombiana, dado que los impuestos directos como lo es el del IVA ha tenido un mayor crecimiento que los impuestos indirectos como lo es el de renta. Las reformas tributarias desde la apertura econ贸mica han generado beneficios a los grandes capitales y empeorado las condiciones de vida de la poblaci贸n de menores ingresos (Hern谩ndez y Mart铆nez, 2020).

En el a帽o 2022 la instalaci贸n de un nuevo gobierno genera grandes expectativas por su postura progresista en la legislaci贸n tributaria. En tal sentido surge la inquietud sobre qu茅 medidas pudieran generar beneficios a las diferentes comunidades, ante dicha inquietud surge las siguientes propuestas:

Con el fin de estimular el consumo y la producci贸n agropecuaria se deben declarar libres del impuesto al valor agregado (IVA) a los territorios donde la poblaci贸n muestre vocaci贸n agropecuaria.

Dichos territorios deben contar con subsidios a los combustibles que permita disminuir su precio en un 50%, esto con el fin de disminuir los costos de producci贸n y que los productos no lleguen costosos a los diferentes sitios de comercio.

Se deben aumentar los grav谩menes a las empresas explota-doras de los recursos minero-energ茅ticos.

Se deben eximir a las empresas sin 谩nimo de lucro de la renovaci贸n de su calidad ante los entes correspondientes, para que queden eximidas del impuesto de renta y complementarios, ya que su objeto social no es el lucro particular.

Las cooperativas deben ser eximidas del 20% de sus excedentes que deben pagar a la DIAN de manera anual.

Desarrollar una Econom铆a de Fondos P煤blicos, en donde la conformaci贸n de un Grupo Econ贸mico Estatal con participaci贸n de los sectores populares logre los recursos necesarios para solucionar las demandas sociales.

Estas medidas no representan los cambios estructurales que requiere el pa铆s, pero permitir谩 dinamizar el desarrollo socioecon贸mico de los territorios de vocaci贸n agropecuaria, garantizando la soberan铆a alimentaria del pa铆s.

