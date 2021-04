–

Trochando Sin Fronteras – Abril 21 de 2021

En medio de la crisis que atraviesa el mundo y el país por cuenta de la pandemia del Covid-19, el Gobierno Duque presentó el proyecto de Ley Solidaridad Sostenible que fue un compromiso adquirido desde que el Fondo Monetario Internacional [FMI] (2020) le aprobó una Línea de Crédito Flexible por un total de US $12.200 millones, en la vieja lógica de gastar en un periodo para luego ajustar el recaudo, manteniendo a raya las calificadoras de riesgo país.

Tal como lo informó el Ministerio de Hacienda y Crédito Público [MHCP] (2021), con la propuesta de reforma tributaria se esperan recaudar $23,4 billones adicionales, para seguir pagando la deuda externa, continuar con programas asistencialistas como ingreso solidario y realizar las inversiones estratégicas que requiere el capital en términos de infraestructura.

La pregunta sería: ¿De cuál bolsillo van a salir esos $23,4 billones? La respuesta que ha dado el Gobierno Nacional es que saldrán de los trabajadores de ingresos medios, de tal manera que se disminuya la base gravable del impuesto de renta que obliga a pagar a quienes ganen más de 6,3 Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes (SMMLV) en el 2021, mientras que para el 2024 pagarán aquellos que ganen más de 2,3 SMMLV (MHCP, 2021). Así las cosas, por más que nos quieran empalagar con los impuestos irrisorios a la riqueza, a los dividendos, las triquiñuelas del IVA y los programas asistencialistas, lo cierto es que de los ingresos de los trabajadores medios saldrá $17 billones, es decir, el 72,6% de la propuesta de reforma.

Mientras tanto, los seis magnates colombianos: Luis Carlos Sarmiento Angulo, David Vélez, Beatriz Dávila de Santo Domingo, Jaime Gilinski Bacal, Alejando Santodomingo y Carlos Ardila Lule, logran salir avantes de su cruzada de no asumir la crisis y en cambio lograr fortunas por un monto de US $29.200 millones ($107 billones), osea 4,5 veces la nefasta reforma tributaria (Forbes, 2021).

Lo más paradójico de la situación es que capital se logra colocar a la cabeza, mientras estrangula a los trabajadores. Por un lado, captura parte de los salarios de los trabajadores de ingresos medios, que de oponerse pasarán como unos anti-solidarios, ante los 3,9 millones de desocupados, los 17’470.000 en situación de pobreza monetaria -Personas que tienen un ingreso monetario mensual igual o menor a $327.674-, y de estos, 4’689.000 en pobreza monetaria extrema- Personas que tienen un ingreso monetario mensual igual o menor a $137.350- (DANE, 2019). ¿Cómo negarse a aportar? Y la jugadita sale mejor, si a esto se le adereza el fortín electoral que representan los cerca de 18,8 millones de personas que serán parte del programa asistencialista como Ingreso Solidario, que por la lógica del consumo terminarán en manos de los conglomerados económicos, representados en los 6 personajes anteriormente mencionados.

Frente a esta situación el desgastado liberalismo de izquierda enquistado en las centrales obreras, no sale de sus ideas keynesianas, de renta básica o de regulación al sector financiero y cuando no, se arropa con el neoinstucionalismo pidiendo a gritos un pacto histórico para recomponer la institucionalidad, que no es otra que la del capital.

Ante este ataque encubierto que hace este Gobierno a los trabajadores, desde una posición de izquierda proletaria y por lo tanto clasista, debemos evitar caer en la trampa de decir NO a la actual propuesta de reforma tributaria quedándonos en la protesta sin propuesta. Claro que estamos por una reforma tributaria que redistribuya el ingreso nacional en favor de los ingresos laborales: incremento de los salarios, la prohibición expresa de la compra y explotación de fuerza de trabajo bajo condiciones que no aseguren salarios adecuados con cobertura social universal (informalidad), cambio orgánico en la estructura tributaria de modo que se reduzcan los impuestos regresivos como el IVA y se aumenten los progresivos como los que recaen sobre el capital (riqueza y patrimonio).

Al llegar a este punto, saltará los liberales de izquierda a decir que para materializar dichos cambios hay que cambiar la estructura del país, y precisamente hoy más que nunca hay que decir SÍ, el país requiere un ordenamiento social nuevo, congruente con una democracia real, popular, constituyente y no la embaucadora de los capitalistas. Por lo tanto, es necesario ir más allá de las urnas y de marchas nacionales, se requiere presión social efectiva a través de jornadas nacionales de movilización popular que dignifiquen la vida de las familias proletarias de nuestro país, reivindicando nuestra consigna de ¡A PARAR PARA AVANZAR!

