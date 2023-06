–

En los 90鈥, Carlos Menem impuls贸 una reforma constitucional con la que los recursos naturales pasaban a ser de dominio 芦de las Provincias禄. Luego se modific贸 el c贸digo de miner铆a y dict贸 una bater铆a de leyes que garantizaban estabilidad fiscal por 30 a帽os a las empresas transnacionales mineras. La megaminer铆a en Argentina se inaugur贸 en Andalgal谩 (Catamarca) el 30 de Octubre de 1997, con la Minera La Alumbrera, que al d铆a de hoy solo ha dejado destrucci贸n, contaminaci贸n y saqueo. As铆, vimos avanzar el extractivismo, pero tambi茅n las resistencias de los pueblos, como en el 2003 en Esquel (Chubut), con un plebiscito que sepult贸 la miner铆a a cielo abierto con un 82% de la poblaci贸n que dijo 芦No a la Mina禄, gestando la primer ley provincial (Ley 5001). Los a帽os de resistencia contra la megamineria en los Nevados de Aconquija tambi茅n impactaron en la legislaci贸n. La lucha ambiental provoc贸 hasta una Ordenanza Municipal (la 029/2016), que prohibi贸 la actividad minera en el departamento, para luego ser blanco de las mineras. Algo similar ocurri贸 con la Ley 7722, sancionada en el 2007 y defendida por una pueblada en el Mendozazo en diciembre del 2019 o con el intento de 芦zonificaci贸n en Chubut禄 en el 2021, que buscaba modificar la Ley 5001 y que provoc贸 una rebeli贸n provincial. Hoy le toca a Jujuy la reforma constitucional, que ha sida tratada de forma fugaz y sin consulta previa. En esta nota cruzamos tres opiniones de asamble铆stas protagonistas de estos acontecimientos. Por ANRed.

Silvina Reguera (Asamblea El Algarrobo, Andalgal谩, Catamarca): 芦las dictaduras mineras solo cierran con represi贸n, abuso de autoridad, corrupci贸n, tergiversaci贸n de la ley y violaciones de derechos fundamentales禄



芦Lo que est谩 ocurriendo en la Provincia de Jujuy es un proceso similar al de nuestro pueblo, Andalgal谩. Es decir, quieren terminar de entregar los recursos naturales (litio, entre otros), que se encuentran en los territorios ind铆genas a lo largo y ancho de la provincia de Jujuy y, como si esto fuera poco, incluyeron dentro de la reforma constitucional en Jujuy, limitar el derecho a la protesta, evitar la consulta previa, libre e informada (pedida por las comunidades desde hace meses), y que es una obligaci贸n del Estado ya que as铆 lo ordena el Convenio 169 de la Organizaci贸n del Trabajo (OIT), negando as铆 el gobierno de Jujuy definitivamente todo derecho a las comunidades ancestrales a administrar sus territorios conforme a su propia cosmovisi贸n y autodeterminaci贸n.

Estos procesos de reforma constitucional no se dan por casualidad y las decisiones tampoco se toman de un solo lado. Tanto en la d茅cada de los 90鈥 como en la actualidad el Peronismo y el Radicalismo estuvieron en un total acuerdo en entregar los territorios a las transacionales extractivas, tal como est谩 sucediendo hoy en Jujuy.

Y es l贸gico, legal y justo que los pueblos salgan a defenderse de estos atropellos, porque adem谩s, a esta altura de la historia, ya se sabe que la clase dirigente act煤a sin licencia social para profundizar la corrupci贸n, la pobreza y la ausencia de justicia. Solo con el inter茅s de unos cuantos, usando palabras como 鈥渢ransici贸n energ茅tica鈥, 鈥渄esarrollo鈥, y 鈥減rogreso鈥. Porque los pueblos si hay algo que aprendieron es que nada de ello es cierto, y mucho menos, como les encanta decir, que 鈥渃uidan la huella de carbono鈥, cuando en realidad estamos hablando de da帽os irreparables, lisa y llanamente.

Las dictaduras mineras solo cierran con represi贸n, abuso de autoridad, corrupci贸n, tergiversaci贸n de la ley y violaciones de derechos fundamentales. Por ello, es enormemente valorable lo que est谩 haciendo el pueblo juje帽o, que lo 煤nico que quiere es ejercer el Derecho de Resistencia a la Opresi贸n.

La gran lecci贸n aprendida en todos estos a帽os es que los pueblos han comprendido el verdadero sentido de la AUTODETERMINACI脫N.

M谩s a煤n hoy, el hecho de que el Gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, es candidato a vicepresidente de la naci贸n, junto al Sr. Larreta, de la misma manera que el Ministro de Econom铆a Sergio Massa con el Sr. Agust铆n Rossi, candidatos a presidente y vice respectivamente, demuestra que no existe grieta en cuanto a la entrega de nuestros recursos naturales a los pa铆ses del norte. 鈥淓llos鈥 solo piensan en reprimir a quien se oponga a este modelo de desarrollo, el cual para nosotros es absolutamente inviable, desde cualquier punto de vista, sea ambiental, social, pol铆tico y econ贸mico. Jam谩s nos ha dejado nada positivo, solo destrucci贸n, contaminaci贸n, saqueo, persecuci贸n ideol贸gica, judicializaci贸n de la protesta, amenazas, sumarios administrativos, discriminaci贸n social, pobreza, miseria, sequ铆a y un largo etc茅tera.

Desde Andalgal谩 repudiamos profundamente el accionar del Estado en la provincia de Jujuy, y reivindicamos la justa movilizaci贸n en esa provincia para poner freno a una reforma constitucional absolutamente inconsulta. De una buena vez y para siempre, tiene que quedarles claro a los 鈥渕andatarios鈥 que ellos son eso, 鈥渕andados a鈥 鈥渁dministradores鈥 si se quiere, y deben bregar por el bien com煤n de las personas tomando como pol铆tica de estado el cuidado del ambiente y el respeto por los Derechos Humanos y Naturales, y cualquier modificaci贸n o discusi贸n sobre los destinos de los pueblos, debe ser consultada justamente con los pueblos, no dej谩ndonos afuera.

En ese sentido, partiendo de la base de que una reforma constitucional, cualquiera sea el lugar en donde se lleve a cabo, implica un nuevo contrato social, es decir, se abre un proceso participativo que necesariamente deben iniciarlo los convencionales constituyentes elegidos para escuchar a la sociedad, y es ah铆 en donde materializa el deseo de una sociedad de establecer nuevas reglas que garanticen la conservaci贸n de sus derechos, el reconocimiento de nuevos derechos conforme a los tiempos actuales, mejorar la calidad institucional, profundizar los canales de participaci贸n para la toma de decisiones en las pol铆ticas p煤blicas del Estado y a la vez poner l铆mites a ese poder del Estado para poder para garantizar y mejorar el sistema democr谩tico, incorporando nuevas formas de participaci贸n ciudadana, m谩s inclusivas y que consideren a todos los sectores sociales.

Este deber铆a ser el rol de los convencionales constituyentes, para evitar los autoritarismos y arbitrariedades antidemocr谩ticas en que incurren muy seguido los que ejercen el poder. Adem谩s, una de las tareas de los convencionales constituyentes es volcar en las nuevas normas constituyentes un esquema que garantice la independencia de poderes y todo lo nuevo que surja de la voluntad popular.

Se acercan las elecciones y los pol铆ticos est谩n cada vez mas lejos de la gente, se est谩n blindando, con una violencia que va in crescendo, en donde lejos de representarnos, nos excluyen, y dejan ver una carga de discriminaci贸n, racismo y el desprecio m谩s profundo a las poblaciones que se levantan en defensa del territorio禄.

Cristina Ag眉ero (Asamblea No a la Mina Esquel, Chubut): 芦luchar y resistir para no convertirnos en zonas de sacrificios es empatizar no solo con los que vienen sino tambi茅n con otros territorios禄



芦Cuando las asambleas territoriales le gritan a otra 鈥渆scucha, tu lucha es nuestra lucha鈥 es porque sabemos de lo que estamos hablando. Conocemos la indignaci贸n que genera cuando te quieren convertir en zona de sacrificio, cuando te violentan con las pr谩cticas, el lobby, la imposici贸n, la criminalizaci贸n y todo lo que se mueve desde 鈥渓os de arriba鈥, para impedir el ejercicio de los derechos m谩s b谩sicos 鈥渄e los de abajo鈥. Cuando pas贸 el Mendozazo, en el 2019, gritamos fuerte 鈥淢endoza, escucha, tu lucha es nuestra lucha鈥 y dijimos que las luchas estaban hermanadas, sin saber que dos a帽os despu茅s, en Chubut, resistir铆amos al saqueo del agua con el Chubutazo. Muchos a帽os antes, cuando en el 2003 se votaba en Esquel por el 鈥渟i鈥 o 鈥渘o鈥 a la mina, la revoluci贸n popular se hermanaba con Andalgal谩, al recibir la visita de integrantes de la comunidad, con la advertencia sobre la devastaci贸n que implicaba la megamineria. San Juan, La Rioja, Loncopu茅 y hoy entendemos que no es s贸lo megaminer铆a, el extractivismo en todas sus formas saquea y contamina nuestro cuerpo-territorio.

Los de arriba son los desconectados, los que se creen superiores, con la verdad suprema y que ocupan cargos con poder civilizatorio. Son aquellos que tienen los d贸lares de las empresas trasnacionales que les sirven de caja chica para la compra de voluntades y el financiamiento a la represi贸n de los pueblos.

Cuando me refiero a los de abajo, hablo de los conectados con la tierra, con los pies y el coraz贸n en ella, gestando luchas comunitarias, con horizontalidad y solidaridad.

El proyecto de habilitaci贸n de la megamineria en Chubut, mal llamado zonificaci贸n, tiene muchas similitudes con la reforma de la constituci贸n de la provincia de Jujuy:

El proyecto de reforma y el de zonificaci贸n fue redactado a espaldas del pueblo y nunca puestos a consideraci贸n de las comunidades que ser铆an afectadas por los mismos. Y en el caso de una reforma constitucional, como en Jujuy, cabr铆a esperar en plena democracia, que fuera ampliatoria de derechos y no restrictiva o regresiva. La finalidad, de todos estos avances que sufrimos las comunidades, es darle la legalidad que no tienen a los proyectos extractivos y ecocidas. Buscan acorralar las protestas, dejar sin derechos a las comunidades y legalizar la dictadura minera.

El proyecto de zonificaci贸n presentaba grandes y groseras contradicciones con normativa vigente, con la Constituci贸n Nacional y con los Acuerdos Internacionales ratificados por la Argentina. El proyecto de reforma Juje帽o es, como lo era la zonificaci贸n minera, inconstitucional.

Tanto la zonificaci贸n en Chubut y esta reforma en Jujuy, tuvo y tiene, respectivamente, por objetivo disfrazado de progreso, cercenar derechos y garantizar la dictadura minera.

No solo los proyectos encuentran grandes semejanzas, sino tambi茅n los contextos y otros actores que juegan fuerte contra las comunidades. Tanto en Chubut como en Jujuy, los medios hegem贸nicos de la desinformaci贸n funcionando como gacetillas de propaganda. La informaci贸n como una mercanc铆a, tambi茅n comprada por las mineras y distribuida a su conveniencia.

El Poder Judicial, independiente seg煤n la Constituci贸n, pero dependiente por corrupci贸n, tambi茅n juega un rol fundamental en los conflictos socioambientales de los territorios. Ninguna de las denuncias que se realizaron desde las comunidades y asambleas consigui贸 avanzar, mientras que la criminalizaci贸n y judicializaci贸n de los defensores ambientales estuvo a la orden del d铆a y en la actualidad tenemos en Chubut, m谩s de 40 judicializados por diferentes procesos, en el marco de la defensa del agua y la resistencia contra la megaminer铆a. En Chubut nadie fue responsable por las lesiones f铆sicas, ps铆quicas y emocionales que sufrimos ante la brutal cacer铆a que se extendi贸 por 6 d铆as. 驴En Jujuy? 驴Cu谩nto valen las lesiones de por vida ocasionadas por la represi贸n brutal del dictador Gerardo Morales? 驴Pagar谩n tambi茅n sus c贸mplices del Gobierno Nacional que actuaban peleas en Twitter?

Todo resulta m谩s claro y m谩s perverso cuando comparamos el rol del Poder Legislativo. Clave en el avance extractivista en Jujuy y clave en las semanas previas y durante el Chubutazo, cuando se modificaron las condiciones para la presentaci贸n de amparos y medidas cautelares, esenciales para allanar el camino del saqueo.

Tampoco en Chubut, como en Jujuy, se pudo distinguir la famosa grieta partidaria entre la derecha y los progresistas. Todos votaron por lo peor para el pueblo y en contra de sus derechos.

Lo que est谩 pasando en Jujuy es lo que pasa en todo el territorio de AbyaYala: los due帽os del mundo necesitan transicionar porque ya no est谩 bien consumir combustibles f贸siles鈥 lo que no se entiende es que se tome como soluci贸n la devastaci贸n de humedales, como lo son los salares, el derroche desmedido de agua pura y la destrucci贸n de ecosistemas vitales. Adem谩s, 驴c贸mo se entiende que avanzamos sobre el mar argentino porque se necesitan reservas de hidrocarburos para la transici贸n energ茅tica y se avanza sobre los humedales para obtener el litio necesario para la transici贸n energ茅tica? Hay algo que no cierra.

Agua, suelo, aire, ecosistemas enteros, bienes comunes esenciales. Ning煤n territorio queda exento. No importa que mineral necesiten, antes fue el oro, la plata, ahora es el litio y el uranio. El agua es la clave de todo. Toda actividad extractiva necesita agua. Mucha. Infinita. Y si nos sacan el agua, no nos queda nada. 驴Qu茅 tenemos que hacer entonces ante los acuerdos firmados por el Estado Nacional y algunas provincias, con la empresa Mekorot para la privatizaci贸n del agua?

Aunque el panorama es desolador, y parece que avanzan, la resistencia crece y se fortalece. Luchar sirve, dignifica, nos conecta, nos solidariza. Luchar y resistir para no convertirnos en zonas de sacrificios es empatizar no solo con los que vienen, sino tambi茅n con otros territorios. Es hermoso entender y sentir que no solo luchamos por nuestro presente y futuro, sino, principalmente, para evitar que esas nefastas ganancias que consiguen a costa de nuestra destrucci贸n, sirvan para someter a otros pueblos, a otras comunidades.

Cuando la tiran铆a es ley, la revoluci贸n es orden. Jujuy hoy, somos todos.鈥

Mar铆a Victoria Veracierto (Asamblea Pueblos por el Agua, Jujuy): 芦no puede una provincia sancionar una Constituci贸n que quite derechos, s铆 que agregue, pero nunca que quite禄



鈥淗ay que poner el 茅nfasis en dos conceptos. Uno es la ilegalidad y otro es la ilegitimidad. La ilegalidad, bueno, eso lo entendemos todos. Es la falta de reconocimiento de una norma, o sea, la falta de cumplimiento de una norma. Cuando decimos ilegitimidad, hablamos de la aceptaci贸n o no de la validez de un orden. Entonces, son cosas que est谩n relacionadas pero que son diferentes. Por un lado, la Constituci贸n que se acaba de sancionar en Jujuy y de publicar en el bolet铆n oficial, es ilegal porque entra en contradicci贸n con derechos adquiridos que est谩n en la Constituci贸n Nacional. No puede una provincia sancionar una Constituci贸n que quite derechos. S铆 que agregue, pero nunca que quite. Entonces ah铆 ya tenemos la ilegalidad de entrada de la norma porque, por ejemplo, quita derechos a los docentes, quita derechos a los colectivos que quieren expresarse en una lucha contra la acci贸n gubernamental que fuera, quita derechos en relaci贸n a los territorios, y a las comunidades ind铆genas.

La provincia con esta Constituci贸n se constituye en la autoridad de reglamentar y de regular la forma en que las tierras van a ser entregadas. 驴Cu谩les? 驴Cu谩ntas? 驴A qui茅nes s铆? 驴A qui茅nes no? O sea, concentran al poder ejecutivo de la provincia facultades que no le corresponden. El convenio 169 y la Constituci贸n Nacional hablan de estos derechos y es la naci贸n la que tiene que definir estas cuestiones, por supuesto, en articulaci贸n con la provincia. Nunca la provincia sola. Prepara el terreno para que el agua se convierta a煤n m谩s en un proceso de mercantilizaci贸n al que venimos asistiendo desde hace casi 20 a帽os en la provincia de Jujuy. Prepara el terreno para la privatizaci贸n del agua y expropia a los ciudadanos comunes de la capacidad de manejo del agua, tanto para riego como para consumo domiciliario. Esto claramente es quita de derechos.

Si decimos que la ilegitimidad de un acto es la aceptaci贸n o no de la validez de un orden, ese orden ser铆a la democracia, tenemos que retrotraernos y pensar qu茅 es la democracia. Supuestamente nos ense帽aron en la escuela que es el gobierno al pueblo. Sin embargo, en la democracia representativa, el pueblo no delibera, no gobierna ni delibera sino a trav茅s de sus representantes. Bien, entonces para que esos representantes tengan legalidad y legitimidad es necesario alg煤n mecanismo para que esos representantes est茅n en contacto con sus bases. Esta constituci贸n no fue solicitada por las bases.

O sea, en calidad de representaci贸n a qui茅n, el gobierno de Jujuy propone una reforma constitucional, ley que se vota en la legislatura, que se efect煤a, que se concreta con el voto de los convencionales constituyentes. Se trata en 15 d铆as cuando el plazo es de 90 y entre gallos y medianoche se sanciona. Luego se le quitan dos art铆culos cuando ya la convenci贸n constituyente no estaba sesionando. O sea, a instancias de qui茅n estos art铆culos se modificaron.

Bueno, de la lucha popular podemos pensar entonces la validez de la lucha popular para alcanzar esos derechos y que no hay otra para todos estos sacerdotes de los mecanismos democr谩ticos no violentos que podr铆amos definir violencia. Porque cuando rompen un ecosistema eso no es violencia. Violencia es cuando se rompen tres ventanas de la legislatura. Pero romper ecosistemas completos, desalojar comunidades, arrojarlas a las villas y a los cordones suburbanos, eso no es violencia. Violencia es cuando se rompen tres vidrios de la legislatura.

Pero bueno, vemos que hay distintas sensibilidades para medir la violencia y gente que reacciona ante determinados tipos de violencia pero no frente a otros. Cuando algo se hace a puertas cerradas, cuando es necesaria utilizar el monopolio de la coerci贸n que tiene el Estado contra quienes se supone debemos representar, quiere decir que ese contrato de representaci贸n est谩 roto. Por lo tanto es ileg铆timo.鈥