December 16, 2021

En portada: Miles de migrantes haitianos subsisten en condici贸n de calle, a la espera de transportes del INM para salir de Tapachula. Foto: Santiago Navarro F.

Representantes de la Asociaci贸n de Refugiados Haitianos en Tapachula (ARHT) exigieron respeto a sus derechos humanos. Denunciaron que las y los migrantes de Hait铆 sufren constantes actos de discriminaci贸n, xenofobia y racismo por parte de distintos organismos migratorios en Chiapas.

鈥淎l llegar a M茅xico sufrimos de rechazo, hostigamiento y criminalizaci贸n por parte de las autoridades. Hay una negativa de garantizar nuestros derechos m谩s b谩sicos, principalmente por parte del INM (Instituto Nacional de Migraci贸n), la COMAR (Comisi贸n Mexicana de Ayuda a Refugiados) y ACNUR (Agencia de las Naciones Unidades de Ayuda a Refugiados)鈥, denunci贸 una integrante de la ARHT mediante conferencia de prensa realizada este mi茅rcoles (15).

En dicho evento, tambi茅n expusieron las condiciones en que ocurre el flujo migratorio de miles de personas, nacionales de Hait铆, quienes huyen de la situaci贸n de violencia generalizada que existe en el pa铆s caribe帽o, ocasionada por desastres naturales, pobreza extrema, inseguridad e inestabilidad pol铆tica.

鈥淧ara salvar nuestras vidas tuvimos que dejar a nuestros hogares, familias y patrimonio. Para llegar a M茅xico atravesamos el mar Caribe, recorrimos largos caminos desde Am茅rica del Sur para llegar a Brasil o a Chile, lugares donde no se nos permiti贸 establecernos de manera definitiva, entonces tuvimos que dirigirnos hacia el norte鈥, contextualizaron.

Durante la conferencia, una de sus principales demandas fue el llamado para la conformaci贸n de una mesa de di谩logo con el INM, la COMAR y la representaci贸n en M茅xico de la ACNUR, para con ello construir soluciones a las problem谩ticas de la comunidad haitiana que se encuentra en Chiapas.

Maltrato

Los representantes de ARHT detallaron que el INM ha sido la instituci贸n encargada de frenar y obstaculizar los tr谩mites de regularizaci贸n de las y los migrantes haitianos, as铆 como la responsable de realizar constantes operativos de detenci贸n contra los mismos.

Es durante las detenciones, se帽alaron, cuando reciben maltratos y arrestos violentos por parte de los funcionarios de migraci贸n. Adem谩s, enfatizaron que existen testimonios de migrantes quienes, a pesar de contar con documentos legales que garantizan su permanencia en M茅xico, estos son destruidos por parte de las autoridades. Tambi茅n denunciaron que los agentes de migraci贸n roban su dinero y tel茅fonos, maltratan a las mujeres embarazadas y a sus hijos, e incluso realizan deportaciones arbitrarias.

鈥淭odo eso, a pesar de contar con reconocimiento de medidas alternativas a la detenci贸n, lo que implica que tenemos el derecho a no ser detenidos, ni deportados. Durante nuestros traslados, pasamos mucho tiempo en el autob煤s, sin comida ni agua potable con nuestros hijos menores de edad鈥, acusan.

En lo que respecta a la actuaci贸n de COMAR, la ARHT acus贸 que dicho organismo no respeta los plazos legales para iniciar el tr谩mite de refugio, tampoco realiza las entrevistas ni dicta la resoluci贸n a sus procedimientos de acuerdo a una valoraci贸n adecuada de la situaci贸n de cada uno de ellos.

鈥淰emos que la Comar se tarda mucho en dictar resoluci贸n y en la mayor铆a de los casos no reconoce a los haitianos como refugiados para poder vivir en el pa铆s. La falta de este reconocimiento no nos ha permitido acceder a otros derechos, pues con frecuencia no aceptan a nuestros ni帽os en las escuelas, no tenemos acceso a hospitales, no podemos trabajar por falta documentos legales鈥, sostienen.

Entre otros detalles, tambi茅n refirieron que a煤n cuando realizan el registro para la solicitud de refugio, la COMAR no proporciona fecha para realizar la entrevista para la residencia, por lo cual viven periodos prolongados de incertidumbre y sin documentos legales que les permitan vivir en Tapachula.

Adem谩s, 鈥渓a forma en que (COMAR) analiza el caso de refugiados haitianos tiene un efecto racista鈥, denunciaron. De acuerdo a testimonios, las y los migrantes no son escuchados pues no cuentan con traductores ni tampoco se toma en consideraci贸n la violencia generalizada que se vive en Hait铆 y que los obliga a migrar.

鈥淎unque existe violencia generalizada en nuestro pa铆s (nuestro presidente ha sido asesinado, nuestros hermanos y hermanas han sido asesinados y han ocurrido terremotos en nuestro pa铆s), COMAR no reconoce esto, no nos otorga el refugio, no nos han tratado bien鈥, aseguraron mediante comunicado le铆do durante la conferencia.

Referente a la labor de ACNUR, los integrantes de la ARHT aseguraron que la oficina en M茅xico de esta agencia perteneciente a Naciones Unidas, ha actuado de manera discriminatoria, 鈥渕uchos refugiados haitianos duermen en las calles porque la ACNUR no les brinda ayuda y sus hijos est谩n sufriendo. Hemos observado que en la atenci贸n, la agencia no nos dan el mismo trato que a los latinos鈥.

Refugio

La ARHT es una organizaci贸n conformada en agosto de este a帽o y est谩 integrada por 3,000 haitianos, quienes comparten la idea de residir en la ciudad de Tapachula, frontera sur de M茅xico, a煤n cuando recientemente el INM ha realizado intentos de reubicar a sus connacionales hacia otros estados del pa铆s.

鈥淣osotros no aceptamos eso tampoco, por eso estamos aqu铆 para luchar junto con ellos (鈥) vamos a seguir viviendo aqu铆 por mucho tiempo aqu铆 mismo en Tapachula; por eso estamos pidiendo para que nuestros hijos tengan derecho de ir a la escuela鈥, demand贸 Wesly Luc, integrante de ARHT, quien hizo 茅nfasis en que debido a la demora en los tr谩mites, existen personas en situaci贸n de calle.

La ARHT enfatiz贸 que s贸lo tres por ciento de los haitianos que han llegado a Tapachula han sido seleccionados para recibir refugio. De acuerdo a datos de la COMAR, los migrantes de dicho pa铆s caribe帽o que solicitaron este tr谩mite en 2021 alcanz贸 un total de 47,494 personas, quienes permanecen en situaciones precarias en la ciudad fronteriza.