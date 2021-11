–

Miles de refugiados, en su mayoría kurdos del Kurdistán iraquí (Bashur), luchan por sobrevivir en los bosques helados de Bielorrusia, cerca de la frontera con Polonia. Entre ellos hay cientos de niños, ancianos y enfermos, informó el periodista kurdo Ako Mejid.

Sin embargo, los refugiados indicaron que han abandonado sus hogares en el Kurdistán iraquí por razones políticas y económicas; es decir, por la ausencia de derechos básicos y un gobierno democrático, por el desempleo y fuertes subidas en los precios de bienes de primera necesidad como agua, electricidad, gasolina y pan. Se fueron porque perdieron la esperanza en el sistema político para el cambio a través de las elecciones.

Según los informes, muchos han dicho que, a pesar de sus dificultades actuales, no quieren regresar al Kurdistán iraquí.

Mientras los refugiados han estado esperando durante días con apenas comida y agua, a los voluntarios de organizaciones no gubernamentales que pretenden proporcionar ayuda humanitaria básica se les impide ingresar a la zona “restringida” en la frontera donde los refugiados están atrapados en el limbo.

Los refugiados habían ingresado a Polonia desde Bielorrusia el sábado por la noche, y fueron enviados de regreso a la zona militar en Bielorrusia durante las últimas horas.

Tres refugiados kurdos, uno de ellos identificado como Geylan Dilêr İsmil, un joven de Sulaymaniyah, ciudad del Kurdistán iraquí, murieron de hambre y frío mientras intentaban cruzar la frontera, informó Roj News.

Ako Mejid, que ha estado siguiendo el desarrollo de la crisis humanitaria en la frontera durante días, respondió las preguntas de Medya News, y proporcionó información sobre la situación actual. Si bien Mejid también publicó fotos en su página de Facebook, hizo una llamada de emergencia para pedir ayuda humanitaria, especialmente para alimentos y leche para los bebés y los niños.

-¿Podría resumir ahora la situación en los bosques de Bielorrusia? ¿Cuántos migrantes hay? ¿Cuál es el enfoque de la policía de Bielorrusia y Polonia?

-La policía de Bielorrusia mantiene su presencia detrás de los refugiados que esperan en la frontera con Polonia. Dicen que hay 300 refugiados, pero eso no es cierto. Creo que hay aproximadamente 2.500 y ahora se dirigen de Bielorrusia a Polonia. La mayoría de los refugiados habían viajado antes a través de Minsk, pero no se les permitió salir. Por eso, muchos habían decidido viajar a través de Grodno y luego a Polonia. La policía polaca aún no ha atacado físicamente a los refugiados, pero ha utilizado gases lacrimógenos.

Pero el enfoque de la policía de Bielorrusia hacia los refugiados ha sido espantoso. De ninguna manera los migrantes pueden regresar a Bielorrusia. Detrás de los refugiados, la policía de Bielorrusia espera y frente a los refugiados está la policía polaca. Por eso no pueden moverse.

Entre los refugiados, hay muchas familias. Hay alrededor de 200 o 250 niños. La situación aquí, es realmente mala. Los bebés necesitan suministro de leche y la gente necesita comida. Ayer por la noche hacía un frío increíble. Las tiendas estaban empapadas y heladas.

La gente está literalmente luchando por sobrevivir en circunstancias espantosas. Mientras hablo ahora, se escuchan los sonidos de los helicópteros de la policía polaca que vuelan sobre nosotros. Desde que la policía polaca patrulla a lo largo de la frontera, nadie puede dar un solo paso hacia Polonia.

-¿Cuál es el origen de la ola migratoria kurda? ¿Por qué tantos kurdos intentan cruzar Europa con tanta fuerza que, incluso, se arriesgan a morir?

-La mayoría de las personas han huido del Kurdistán iraquí porque dicen que se sienten desesperadas y culpan al sistema que tiene el gobierno que se ha creado allí.

La razón fundamental por la que la gente me dice que está migrando desde el Kurdistán iraquí es la falta de derechos humanos, libertad y democracia, y las altas tasas de desempleo. También hay personas que no pueden acceder al tratamiento médico urgente que necesitan en el sur de Kurdistán y, por lo tanto, quieren ir a Europa para recibir tratamiento.

Esta migración es el resultado de un enfado contra ambos partidos políticos que llevan años en el poder (PDK y UPK). Entre las razones por las que la gente está migrando está la falta de fe en la democracia, como se vio en las recientes elecciones en Irak y en el Kurdistán del Sur. La mayoría de la gente boicoteó las elecciones en masa y ni siquiera votó. Esto fue producto de su desesperanza y desconfianza en el gobierno.

Dado que la gente ha perdido la esperanza de un cambio significativo en el sur de Kurdistán, ha tomado las carreteras hacia Europa. La gente está reaccionando a la política del gobierno de Bashur de aumentar los precios de la gasolina, el gas, el diesel, el pan, el agua y la electricidad. A medida que aumentan los precios, aumenta el desempleo y no se pagan los salarios. Una de las principales razones de la migración es el desempleo generalizado. La mayoría de los jóvenes estudian en una universidad, pero después de graduarse no pueden encontrar trabajo, por eso quieren viajar a Europa.

-¿Hubo refugiados heridos al intentar cruzar la frontera o por ataques de la policía?

-Sí, hay algunas personas heridas. Aquellos que intentaron cruzar las cercas de alambre de púas para cruzar a Polonia, recibieron gases lacrimógenos. Hace unos días, la policía de Bielorrusia agredió físicamente a los refugiados, robaron los teléfonos móviles de las personas y confiscaron su dinero. También los atacaron con los perros de la policía. Pero la policía polaca aún no ha atacado físicamente a la gente. Pero usaron gases lacrimógenos contra quienes intentaron cruzar las vallas fronterizas de alambre de púas.

-¿Están los refugiados dispersos por el bosque, o estas miles de personas pueden moverse juntas o hay algunos que se han separado del grupo principal?

-Algunos de los 2.500 refugiados han desaparecido. No podemos recibir noticias de quienes se fueron recientemente de Minsk. No sabemos dónde están. La policía de Bielorrusia los ha llevado a otro lugar. Se desconoce el paradero de entre 200 y 400 personas. A veces escuchamos disparos en los bosques de Bielorrusia. La policía de Bielorrusia abre fuego contra los refugiados.

-¿Qué crees que pasará después? ¿Los refugiados piensan en regresar si no pueden cruzar la frontera en los próximos días?

-Los traficantes de personas, especialmente en Bielorrusia, han recaudado grandes cantidades de dinero de la gente. La situación de la gente es realmente muy mala, pero la mayoría de los refugiados dice que lo sacrificarán todo para llegar a Europa, y que seguirán adelante o que morirán. Por eso, la mayoría de los refugiados han decidido que no regresarán.

