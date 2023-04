–

que le perseguían dos sombras, Jaime, dos imágenes indelebles, dos fantasmas.

Una era la de Nima agonizando en la ladera, la de Nima envuelto en el nailon amarillo

y desgarrado de viejas tiendas de campaña abandonadas en el Cwm occidental,

mientras él paleaba nieve y jadeaba exhausto bajo la sombra interrogante del

Everest. Luego lo cogió en brazos para bajarlo a aquel foso y ese peso indescifrable

era Nima y no lo era. Se alejó de él en la oscuridad, hacia la penumbra

insegura de la cascada de hielo, esa frontera de seracs y abismos que separaba

dos mundos opuestos. O eso había pensado hasta entonces. Más abajo de la cascada

estaba el mundo de los hombres y sus tonterías. Por encima de ella, el

territorio de la libertad y la escalada, el lugar donde la solidaridad y la

belleza no solo eran posibles, sino también compromisos incodificables. Ahora

sabía que eso no era así, que casi nunca era así. Los hombres habían llegado

hasta allá arriba en busca de belleza y conocimiento, pero inevitablemente se

habían traído con ellos su egoísmo, su vanidad y sus residuos de plástico.

Clavó la pala en la nieve y se alejó de Nima. Se llevaba la sensación de que

acababa de enterrar no solo a su amigo, sino también cualquier posibilidad de

inocencia.

Lo enterró muchas noches. No únicamente en el

Cwm occidental, en el Himalaya, no solo aquella noche febril bajo las

estrellas, sino en este hemisferio, bajo esta luz, en esta geografía de caliza

y hayales, bajo esta nieve familiar del Isarre, muy cerca del refugio. Sí,

aquellas noches de vino y humo, en las que hablaba frente al fuego, destilando

memoria, cuando no podía más y se quedaba callado, absorto, a menudo se

levantaba y salía al exterior, a enfrentarse al frío, a la densa niebla y a la

ventisca. Se quedaba entonces un rato fuera. Y yo sabía que había ido a

enterrar a su amigo, al joven sherpa, porque necesitaba enterrarlo de nuevo

para poder conciliar el sueño una noche más.

La otra sombra es la de Claire. Se había

enamorado de ella como un adolescente, aunque siempre supo que no le convenía.

Una mujer con cuerpo de escaladora, con piel de terciopelo y labios de perdición

que cogía un taxi o se enamoraba de su guía con la misma facilidad. Él no lo

sabía, pero yo sí. Claire se llevaba la misma huella de dolor que dejaba en

David. La misma. O quizás más, porque a la agonía de la separación sumaba la

culpa. Era ella quien se debatía en un dilema salvaje, no David, no su

prometido millonario de California. Ellos estaban exentos. Era ella. Quizás

David podría olvidarla, pero ella había decidido vivir una vida en la que no

podría desentenderse del escalador europeo y la decisión que había tomado

respecto a él. Una vez más, David podría habitar sus propias vivencias sin

cuestionamientos duros, porque no había tenido que elegir entre opciones

comprometidas, mientras Claire no podría hacer lo mismo, ya que las personas libres

nunca se desvinculan de sus decisiones, ni de las consecuencias de estas. En

eso consiste, entre otras cosas, la libertad.

Luego David me habló de un taxi que se alejaba,

que se movía entre una multitud asiática, con cabezas de monjes, con dialectos

guturales, con ricksaws, con bicicletas. El taxi se alejaba de David igual que

David se alejó de su amigo en el Cwm occidental.

Nima está muerto. David se siente muerto.

Claire va en ese taxi. Siempre va en ese taxi.

Cuando llega al hotel, ella está haciendo el

equipaje. Camina hacia el balcón y se queda mudo mientras mira el ajetreo de la

calle. Está rodeado de gente y solo. Fuma y acata al mismo tiempo la

imposibilidad de respirar. Cada gesto, cada mínimo movimiento le duelen

intensamente, igual que cuando está en altura, a 8.000 metros, y la hipoxia y

el frío le maltratan, le agreden sin remisión. Hace demasiado calor y siente

frío. Claire ha llegado a su lado, está justo detrás de él, pero la siente tan

lejana que le acosa el miedo. De repente, el cuerpo amado se convierte en

tristeza, porque ya no nos habla, porque ya no podemos tocarlo ni comprenderlo,

porque se ha trasfigurado y resulta inalcanzable. No podemos abrazarlo. Es un

misterio. Como la muerte. Ella dice:

—Lo siento, David.

—Él ha venido, ¿no? —pregunta, sin dejar de

mirar a la calle, como si estuviera muy interesado en los pregones de los

vendedores, en el humo de los puestos.

—Sí, está en un hotel al otro lado de la

ciudad.

Surge un largo silencio, uno en el que no

saben qué decirse. Un silencio preñado de nada.

—No sé qué decir.

—No hay nada que decir.

Ella se retira. La oye recoger sus cosas,

abrir la puerta, cerrarla. Luego la ve en la calle. Camina entre la gente,

entre los puestos de mercancías y comida. Va en busca de los taxis. David desea

que se vuelva, que le busque con la mirada, una mirada herida. Y espera que

regrese a la habitación, que abra la puerta, que le abrace, sonriendo, y que

diga, como si nada hubiese pasado: «No pienso dejarte, no puedo hacerlo». Pero

no es eso lo que ocurre, sino ella siguiendo su camino hacia los taxis,

inalcanzable ya, y David pensando que se está convirtiendo en recuerdo, en memoria,

en humo, en nada, sin darse cuenta de que ella asume un coste superior. Claire llega

a la calzada y levanta la mano para pedir ese taxi definitivo.

El taxista abre el maletero de su coche e

introduce el equipaje. Ese gesto habitual, cotidiano, que David ha visto miles

de veces, es ahora puro dolor. El portón del maletero se cierra. Parece que lo

hace muy lentamente. Luego Claire entra en el taxi. En ningún momento se ha

vuelto hacia el balcón ni da muestras de querer o necesitar hacerlo. David

sigue el taxi con la mirada, hasta que dobla la esquina y desaparece.

De repente está solo en el hotel, en la

habitación donde se han alojado durante un mes entero, donde han follado

durante un mes entero, ese mismo mes que ahora le parece improbable, leve, como

si nunca hubiera existido, como si hubiera sido un sueño o un deseo. El mismo

hotel destartalado y caluroso que acogió su llegada desde las montañas, que les

ofreció una bañera para lavar su cuerpo y su alma. El mismo hotel donde un

ventilador decrépito removía el aire pesado y somnoliento, sin resultados

apreciables, un ventilador que se columpiaba amenazante sobre sus cuerpos insomnes,

abrazados a la oscuridad. El mismo hotel donde los muebles habían perdido el

brillo de la laca y mostraban cicatrices de tiempo y de carcoma. El mismo hotel

donde cada día les habían despertado los gritos de los vendedores y el zumbido

de las bicicletas; donde las desvencijadas celosías dejaban pasar una luz

dorada en la que flotaban limaduras de polvo. Ella decía que nunca había estado

en un hotel como ese, tan pintoresco, tan llamativo, cuando lo que en realidad

sucedía era que estaba en la cumbre de su decadencia. También decía que nunca

había amado a nadie de esa manera, que nunca había follado de esa manera, que

probablemente nunca volvería a hacerlo.

Regresa a la habitación y el olor de ella

sigue allí, en las sábanas, en las toallas, en el frasco de su perfume olvidado

sobre la repisa del baño. David lo coge con ansiedad y lo aspira lentamente,

con los ojos cerrados. Luego intenta engañar al dolor con gestos prosaicos,

como orinar o afeitarse, pero sabiendo que vendrá y que tratará de imponerle su

luto.

Intenta dormir y entonces le inunda la

ausencia, ese momento en que no se oye nada salvo el dolor. El dolor se oye,

suena a hueco, y no quiere negociar, no quiere armisticios, sabe que tiene la

partida ganada. Desgarra un almohadón con las manos y la habitación se llena de

plumas aleteantes. Las ve volar a su alrededor, como nieve, como copos

lentísimos y leves, antes de posarse en todas las superficies. Vuelve a

tumbarse en la cama. Bebe whisky. Bebe un líquido que resbala sobre su pecho,

que humedece las sábanas. Se sumerge en un letargo en el que el hombre que

sufre en la cama se confunde con el hombre que agoniza sobre hielo, en la

montaña, abandonado y vulnerable como un recién nacido.

Cuando despierta, es ya de noche. Los ruidos

ascienden desde la calle espesa de calor. Se levanta y mira por las celosías.

Ve las luces erráticas de las bicicletas, los puestos ambulantes de comida

pregonando su mercancía con humo, los tenderetes de abalorios rodeados de

turistas, ávidos de adquirir gadgets espirituales a precio de saldo. Ve Asia.

Ve lo que los occidentales han decidido que sea Asia: un enorme bazar de gangas

metafísicas, cúpulas doradas, monjes budistas, karma tranquilizador, sexo

infantil, comida exquisita, esclavos textiles, siervos electrónicos, montañas de

deseo.

Vuelve a respirar el perfume de Claire. Lo recuerda

todo: besar, gemir, reírse, penetrar, suplicar, correrse sobre ella o dentro de

ella. Por detrás. Abajo. Correrse arriba. Dolor. Su semen en la piel

electrificada de Claire. Su piel como un derrame. Arroja el frasco a la

papelera y baja a la calle. Corre desde la destartalada penumbra de aquel

cuarto hasta la cenagosa turbiedad de Asia, tropezando por las escaleras

oscuras y rotas. Va a ser su última noche en el continente hipnótico. Se

sumerge en su caos y en sus olores fermentados. Fuma opio para ser fiel a un

adiós estetizante y perverso. Quiere despedirse de escalar ochomiles, de esa

tentación casi irresistible para cualquier alpinista. Quiere destruir sus

pulmones, su resistencia física, su capacidad aeróbica, su fuerza de voluntad; quiere

olvidar el sueño de ser Messner. ¿A quién le importa? ¿Un tipo de Madrid que

quiere ser Messner? ¡Pero qué estupidez! Piensa que Asia ya no tiene nada que ofrecerle.

En ella ha perdido su alma, a su hermano, a Claire. Piezas de un puzzle.

A la mañana siguiente, cuando se despide del

hotel, el recepcionista le sugiere que debe pagar el almohadón desgarrado.

Apenas dos días más tarde, su avión despega

en el atardecer de Katmandú. Ve la ciudad abajo, nimbada por una nube de polvo.

Desde la ventanilla del avión, también puede contemplar el resplandor insomne

de los Himalayas.

Pedro Sáez Serrano. Refugio. Ed. Desnivel, 2021