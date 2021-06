Netanyahu es un maestro de la intriga y un h谩bil agitador. Pero, sobre todo, ir con el flujo de la historia creada por Occidente fue clave para su 茅xito

Es demasiado pronto para descartar a este hombre lleno de defectos y profundamente desagradable.

Binyamin (Bibi) Netanyahu ha sido expulsado del cargo, por ahora. Es demasiado pronto para escribir su obituario pol铆tico: este maestro de la manipulaci贸n a煤n puede volver, incluso como primer ministro de Israel, un cargo que ya ha ocupado m谩s tiempo que nadie: 1996-99 y 2009-21, un total de 15 a帽os. Lo que ofrezco aqu铆 es solo una breve evaluaci贸n a mitad de su carrera.

Netanyahu ha logrado dominar la pol铆tica israel铆 durante tanto tiempo, no solo por su habilidad como intrigante y artista de la mentira, en lo que supera a Tony Blair, capaz de hacerlo con la mano en el coraz贸n y un rostro p茅treo de sincera inocencia. 1 Tampoco su prolongado control del poder se debi贸 煤nicamente a sus t茅cnicas demag贸gicas y agitadoras y al uso h谩bil de las redes sociales y convencionales. La raz贸n m谩s profunda de su 茅xito pol铆tico es que est谩 en sinton铆a con las tendencias hist贸ricas, tanto nacionales como internacionales.

Demograf铆a

El proyecto sionista de colonizaci贸n est谩 impulsado por una din谩mica inherente. Un modo de colonizaci贸n basado en la limpieza 茅tnica de los pueblos ind铆genas en lugar de explotar su fuerza de trabajo, es como un gas, en el sentido de que se expande para llenar todo el espacio disponible. La pregunta en cada etapa del proyecto ha sido qu茅 espacio est谩 realmente disponible para ello. Despu茅s de la guerra de junio de 1967, Israel se encontr贸 ocupando Cisjordania y la Franja de Gaza, con una gran poblaci贸n 谩rabe palestina, muchos de ellos refugiados de la Nakba de 1947-49 o sus descendientes. Unas 400.000 personas fueron limpiadas 茅tnicamente durante esa breve guerra, pero eso dej贸 alrededor de un mill贸n. 2 La poblaci贸n de Israel en ese momento era de aproximadamente 2,8 millones, de los cuales 2,4 millones eran jud铆os. 3Pr谩cticamente todos los l铆deres israel铆es estaban comprometidos con la doctrina sionista de que los jud铆os ten铆an el derecho sagrado de colonizar toda Palestina (‘Eretz Yisrael’). Pero la colonizaci贸n sionista requer铆a m谩s tierra, no una poblaci贸n 谩rabe adicional que diluir铆a a la mayor铆a jud铆a. Esto lleg贸 a conocerse como el “problema demogr谩fico” de Israel.

Por razones de ideolog铆a religiosa sionista, Jerusal茅n oriental fue tratada como un caso especial: a fines de junio de 1967, fue anexada ilegalmente a Israel, junto con una gran zona circundante. En los Altos del Gol谩n sirios ocupados por Israel, cuya tierra f茅rtil codiciaban los kibutzim ‘socialistas’ israel铆es, la poblaci贸n 谩rabe fue r谩pidamente expulsada: la mayor铆a (las estimaciones var铆an entre 100.000 y 180.000) fueron limpiados 茅tnicamente, dejando atr谩s a 6.000 miembros de la minor铆a drusa (que Israel decidi贸 considerar como no 谩rabe). 4 El territorio fue luego anexionado ilegalmente a Israel.

Pero la poblaci贸n palestina era mucho mas numerosa en las partes restantes de Palestina reci茅n ocupadas y, con su alta tasa de crecimiento natural, plante贸 un “problema demogr谩fico” mucho mayor. 驴Se podr铆an limpiar 茅tnicamente estos territorios? 驴Ser铆a factible? 驴Ser铆a aceptado por los partidarios imperialistas de Israel? 驴No provocar铆a una hostilidad intensificada y da帽ina de los pa铆ses 谩rabes y musulmanes?

No pas贸 mucho tiempo antes de que surgieran dos enfoques de este problema. El m谩s cauteloso fue marcar ciertas 谩reas escogidas, en su mayor铆a menos densamente pobladas, como el valle del Jord谩n, para la colonizaci贸n y eventual anexi贸n, mientras que el resto deb铆a ser administrado en procuraci贸n en nombre de Israel. 驴Pero qui茅n ser铆a el apoderado? Un plan inicial, propuesto por Yigal Allon, era conseguir que Jordania realizara este servicio. Sin embargo, el rey Hussein de Jordania se neg贸 a aceptar este c谩liz envenenado. La alternativa obvia era conseguir que alguna autoridad palestina actuara como autoridad colaboracionista, administrando las zonas densamente pobladas con una autonom铆a limitada.

Esto se propuso con el enga帽oso t铆tulo de “soluci贸n de dos Estados”. Inicialmente fue apoyado por algunos sionistas de ‘izquierda’, aunque incluso Menachem Begin, quien originalmente se opuso vehementemente, 5 acept贸 una versi贸n de ella en sus acuerdos de Camp David de 1978 con el presidente de Egipto, Anwar Sadat.

Despu茅s de la primera intifada (1987-91), cuando Israel consider贸 que la represi贸n directa de la resistencia popular palestina era demasiado costosa en t茅rminos del esfuerzo militar y moral, este plan, seguido por Shimon Peres y Yizhak Rabin, se convirti贸 en la pol铆tica oficial israel铆. Fue sellado en los acuerdos de Oslo de 1993, que, por supuesto, no mencionaron un estado palestino, pero establecieron la “Autoridad” Palestina. Incluso mientras se negociaban los acuerdos, los colonos mesi谩nicos continuaron colonizando los territorios ocupados. Rabin y Peres no hicieron nada para detenerlos.

El plan Sharon

Tras el asesinato de Rabin, Netanyahu, que hab铆a agitado brutalmente contra 茅l, fue elegido primer ministro en 1996. Pertenec铆a a un grupo de l铆deres cuyo enfoque del “problema demogr谩fico” de Israel era m谩s extremista y agresivo. No vieron la necesidad de otorgar ning煤n tipo de autonom铆a a los palestinos y se opusieron a los acuerdos de Oslo. Su objetivo a largo plazo era perpetrar una importante limpieza 茅tnica, de hecho, una segunda Nakba. El principal defensor original de este enfoque fue Ariel Sharon, un veterano general con una brillante reputaci贸n militar, aunque cuestionable, y el “h茅roe” de la masacre de Sabra y Chatila de 1982. Pero Netanyahu, 21 a帽os menor que 茅l, ten铆a lo que le faltaba al ‘bulldozer’ de Sharon: una pulida capacidad diplom谩tica y una familiaridad cercana con los EEUU, donde hab铆a pasado seis a帽os cuando era ni帽o y adolescente, terminado su educaci贸n secundaria, y regresado para estudiar en una prestigiosa universidad.

En el escenario estrat茅gico perseguido por estos intransigentes, Jordania iba a jugar un papel central, pero todo lo contrario al del plan Allon. M谩s que un socio, ser铆a el chivo expiatorio. En lo que se conoci贸 como el plan Sharon, las masas palestinas ser铆an empujadas al otro lado del r铆o. El r茅gimen hachemita de Jordania ser铆a derrocado. Por supuesto, este escenario no podr铆a surgir de la nada: los eventos regionales tendr铆an que brindar una oportunidad conveniente: 鈥淯n levantamiento en Jordania, seguido por el colapso del r茅gimen del rey Abdullah, … presentar铆a tal oportunidad, al igual que un espectacular acto de terrorismo dentro de Israel con cientos de v铆ctimas”. 6

Seg煤n este plan, Jordania ser铆a declarada la ‘nueva Palestina’, un estado palestino, al otro lado del r铆o. Como era de esperar, el rey de Jordania rechaz贸 indignado esta idea. 7

Que esto era lo que pensaba Netanyahu al principio de su carrera pol铆tica, cuando era viceministro de Relaciones Exteriores, se desprende de un discurso que pronunci贸 en la universidad de Bar-Ilan en noviembre de 1989. En este discurso deplor贸 la incapacidad de Israel a la hora de explotar la Crisis de la Plaza de Tiananmen, cuando los ojos del mundo se desviaron del Medio Oriente y se posaron en China, y aprovechar esta oportunidad para llevar a cabo una limpieza 茅tnica.

Netanyahu dijo a los estudiantes que el gobierno no hab铆a aprovechado las situaciones pol铆ticamente favorables que se hab铆an presentado para llevar a cabo expulsiones “a gran escala” en unos momentos en los que el da帽o habr铆a sido relativamente peque帽o. 鈥淪igo creyendo que existen oportunidades para expulsar a mucha gente鈥, dijo Netanyahu. 8

Hasta el d铆a de hoy sigue convencido, con raz贸n, de que, en una oportunidad regional adecuada, la reacci贸n internacional a una limpieza 茅tnica importante no ser谩 suficiente para causar da帽os irreparables a Israel. Su estrecha familiaridad con la escena pol铆tica estadounidense le dice que, incluso cuando se opongan algunos sectores del establishment pol铆tico (como pas贸 descaradamente durante la presidencia de Obama), siempre puede obtener apoyo del lado republicano, as铆 como del gran lobby evang茅lico pro-Israel, sin mencionar el sector sionista de la comunidad jud铆a norteamericana. De hecho, se ha jactado de su h谩bil manipulaci贸n de los pol铆ticos estadounidenses en una reuni贸n informsl con una familia de colonos, que se grab贸 sin su conocimiento. 9

En cuanto a las reacciones adversas de los pa铆ses 谩rabes y musulmanes, Netanyahu percibi贸 hace bastante tiempo que sus reg铆menes reaccionarios se preocupan poco por los palestinos. De hecho, ha logrado forjar una alianza con los reg铆menes 谩rabes m谩s reaccionarios, principalmente el de Arabia Saudi, contra el enemigo com煤n, Ir谩n. Esta alianza tambi茅n es importante en relaci贸n con el escenario de limpieza 茅tnica. La casa real de Saud es un viejo enemigo de la familia real hachemita de Jordania.

El apoyo saudi para derrocar al r茅gimen jordano podr铆a ser muy valioso. Como recompensa, los saud铆es reemplazar铆an a los hachemitas como custodios del Haram ash-Sharif de Jerusal茅n, el tercer lugar sagrado del Islam, agreg谩ndolo a los dos lugares sagrados de La Meca y Medina, de donde los saudis expulsaron a los hachemitas en la d茅cada de 1920.

Los acontecimientos recientes en Jordania, con informes de un complot contra el rey, pueden tener algo que ver con este escenario.

En el 谩mbito internacional m谩s amplio, Netanyahu ha forjado 煤tiles relaciones de amistad con ‘dem贸cratas’ populistas anti-liberales de derechas de ideas afines: el l铆der antisemita de Hungr铆a, Viktor Orb谩n, Narendra Modi de la India, Vladimir Putin de Rusia y otros, incluido, por supuesto, Donald Trump. (con qui茅n comparte su aspiraci贸n de volver al candelero pol铆tico).

Defectos de car谩cter

Puede preguntarse: si Netanyahu ha tenido tanto 茅xito pol铆tico, 驴c贸mo de hecho lo ha conseguido?, 驴qu茅 provoc贸 su ca铆da (aunque sea posiblemente temporal)? La respuesta en esta parodia de tragedia griega reside en sus defectos de car谩cter. No solo es repulsivamente avaro (lo que lo arrastr贸 a sus peque帽os problemas con la ley), sino tambi茅n dominante y cruel con aquellos subordinados que no est谩n preparados para ser sus lacayos. (Existe una fuerte evidencia de que su entrometida se帽ora, Sara, es a煤n m谩s taca帽a y m谩s horrible con el personal). Es digno de menci贸n que el instigador original de la crisis pol铆tica que ha durado dos a帽os y que termin贸 con la ca铆da de Netanyahu, Avigdor Lieberman, fue el asistente personal de Netanyahu. Su sucesor como primer ministro, Naftali Bennett, tambi茅n fue un ayudante cercano, pero fue insultado repetidamente por Netanyahu en p煤blico. Un tercer pilar de la coalici贸n anti-Netanyahu, Gideon Sa’ar, es un desertor del partido Likud de Netanyahu, y sin duda se sinti贸 infravalorado como subordinado de Bibi.

Pero la alianza forjada por sus descontentos ex seguidores de derecha con una variedad de socios de gobierno de ideas distintas no puede durar mucho. As铆 que cabe esperar que las noticias sobre el regreso de Netanyahu al gobierno no tarden mucho, siempre que pueda mantenerse fuera de la c谩rcel.

—-

Notas:

鈥淓l presidente franc茅s Nicolas Sarkozy calific贸 al primer ministro israel铆 Benjamin Netanyahu de ‘mentiroso’ en una conversaci贸n privada con el presidente estadounidense Barack Obama que se transmiti贸 accidentalmente a los periodistas durante la cumbre del G20 en Cannes. “No puedo soportar a Netanyahu, es un mentiroso”, dijo Sarkozy a Obama, sin saber que los micr贸fonos de su sala de reuniones estaban encendidos, lo que permiti贸 a los corresponsales en un lugar separado escuchar una traducci贸n simult谩nea. ‘Est谩s harto de 茅l, pero tengo que tratar con 茅l incluso m谩s a menudo que t煤’, respondi贸 Obama, seg煤n el int茅rprete franc茅s 鈥 (Yann le Guerniou, Reuters , 8 de noviembre de 2011). 鈫╋笌 www.badil.org/phocadownloadpap/Badil_docs/bulletins-and-briefs/Bulletin-…鈫╋笌 www.jewishvirtuallibrary.org/population-of-israel-palestine-1553-present. 鈫╋笌 V茅ase I Shahak, Informe de Washington sobre asuntos del Medio Oriente ‘Memory of 1967 鈥 La limpieza 茅tnica alimenta la ideolog铆a de los colonos del Gol谩n鈥 , noviembre de 1992: www.wrmea.org/1992-november/memory-of-1967-ethnic-cleansing-fuels-ideology -of-golan-colonos.html. 鈫╋笌 As铆 lo revel贸 el acta del gabinete israel铆 de junio de 1967, desclasificada 50 a帽os despu茅s; ver www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4962794,00.html. 鈫╋笌 M van Creveld, ‘El plan de Sharon es expulsar a los palestinos a trav茅s del Jord谩n’ The Sunday Telegraph 28 de abril de 2002. 鈫╋笌 www.jpost.com/Diplomacy-and-Politics/King-Abdullah-II-Jordan-will-never-…鈫╋笌 M Shalev, ‘Utilice las oportunidades pol铆ticas: Netanyahu recomienda expulsiones a gran escala’ Jerusalem Post 19 de noviembre de 1989. 鈫╋笌 Netanyahu: ‘As铆 es como romp铆 los acuerdos de Oslo con los palestinos’, 28 de noviembre de 2010 (video en www.youtube.com/watch?v=3-5hUG6Os68). 鈫╋笌

* Mosh茅 Machover es un veterano militante socialista antisionista israel铆 que fue co-fundador de la extinta Organizaci贸n Socialista de Israel (Matzpen).

weeklyworker.co.uk. Traducci贸n: Enrique Garc铆a para Sinpermiso. Extractado por La Haine