–

De parte de La Peste July 11, 2022 172 puntos de vista

DESDE MI PERSPECTIVA (primera parte) A lxs compa帽erxs de ideas y pr谩cticas afines, a pu pe帽i pu lamien kon pu che, a la pobla que sale a parar la olla, a lxs vigiladxs, a los explotadxs, a lxs oprimidxs y encarceladadxs:

Individualidad anarquista enjaulado desde hace meses por el escrache a clar铆n -un medio de comunicaci贸n explotador, vigilante y manipulador- tengo la posibilidad de hacer llegar estas l铆neas a quien sienta leerlas, a quien quiera entenderlas y a quien desee compartirlas. Ni indispensable ni esencial, me reconozco parte de una lucha hist贸rica conectada con muchas otras luchas diversas. Necesitamos terminar con la asfixiante rutina de este mundo obsoleto, de esta sociedad-c谩rcel que subestima y teme la fuerza de la solidaridad y el apoyo mutuo; sociedad construida sobre los pilares de la jerarqu铆a, el control y la coacci贸n, a cual intenta fragmentar dichas luchas de tal manera que se haga imposible percibirlas como totalidad. En esta lucha, nosotros los de la clase oprimida, sabemos que no estamos solxs, incluso traspasando las fronteras imaginarias impuestas por los estados, sabemos que hay compa帽erxs entre rejas o dejando la vida por un mundo nuevo.

No pretendo indagar en m茅todos o formas de lucha porque todas las formas reales son v谩lidas. S贸lo hacer aqu铆 un descargo y un posicionamiento sobre el c贸mo se nos juzga, expone y criminaliza caracterizando lo pol铆tico, lo medi谩tico y lo judicial:

En lo pol铆tico, la supuesta libertad que es condicional, esto es a condici贸n de la sumisi贸n y la falta de criterios propios; esa que nos ofrece el opresor, la rechazamos y despreciamos no sometiendo nuestra individualidad a estructuras verticales y partidarias de ning煤n tipo o color (ya sean celestes, amarillas, verdes, ni siquiera rojas). A esas estructuras y partidismos los combatimos de forma consciente y con placer; no coercionados por un deber o dogmatismo. Ni gu铆as ni seguidores. No me hago ilusiones de leyes disfrazadas de progreso que aseguran el Estado y la propiedad privada que explota y devasta y que mata toda forma de vida. No apoyo el orden existente ni a sus defensores, ni a sus falsos cr铆ticos. Entiendo que su estrategia basada en la pasividad es la b煤squeda de liderazgo. Porque luchan por el poder y no por la libertad, sostienen organizaciones jer谩rquicas que encierran en s铆 mismas las formas que dicen querer combatir. Tan acostumbrados est谩n a legitimar las v铆as legalistas 鈥揺sa legalidad del enemigo-, tan bien parados con prestigio y privilegios dentro de la dictadura del capital, con sus rid铆culas luchas institucionalizadas plagadas de march贸dromos, bailes y petitorios; tanta es su docilidad que cualquier acci贸n que no encaje con la fiesta de la democracia es, sin m谩s an谩lisis que el de su conformismo y su nula combatividad, producto de auto-atentados o en su defecto de infiltradxs. Dicho sea de paso habr铆a que cuadrar bien qui茅nes encajan m谩s ese tipo de figuras. Se ven variadxs tipos de acciones, la materializaci贸n de auto defensa y la confrontaci贸n contra la violencia ejercida por el estado y el capital y no permitir茅 m谩s la tergiversaci贸n de nuestras pr谩cticas por parte de integrantes de partidos que no comparten con la pobla y en los territorios en lucha m谩s que una foto en 茅poca de electoral. Por experiencia sabemos que ah铆 no se acercan sin escolta o patrullas evidenciando sus nefastos intereses y la clase a la que pertenecen.

Los administradores de la pasividad han impuesto una falsa alternativa: inmovilismo o infiltrados. Cualquiera que escape de los roles de 鈥渟u normalidad鈥 debe entrar a la fuerza en los de la dicha dicotom铆a. En esa l贸gica, todo el que quiera insurrecci贸n 鈥渓e hace el el juego al poder鈥 el cambio solo puede ser gradual sopena de convertirse en terrorista. No obstante sabemos, que un proyecto revolucionario es una movimiento informal, colectivo y de realizaci贸n individual o no es nada. Implica un ensalzamiento de lo inmediato, del placer de vivir o es falso y no representa nada m谩s que la sustituci贸n de un poder por otro. Son las revueltas concretas de lxs oprimidxs las que han hecho arder las bases sobre las que est谩n fundadas las construcciones ideol贸gicas del poder. Cuando las ideas no se realizan se pudren y pasan a engrosarel triunfo del enemigo.

En lo medi谩tico, Los medios tradicionales de comunicaci贸n tienen la funci贸n de generar el consenso de la sociedad siendo este mismo consenso una mercanc铆a, como lo es una hamburguesa o la necesidad de c谩rceles. La sociedad totalitaria es la que sabe darle a las cadenas el color de la libertad, constituyendo la mercanc铆a por excelencia. Sumado a esto, la represi贸n m谩s eficaz es la que anula el deseo mismo de rebeli贸n. El consenso es represi贸n preventiva, polic铆a de las ideas y de la decisi贸n.

Su producci贸n es tan material como la de los cuarteles y los supermercados. Los peri贸dicos, la televisi贸n y la publicidad son poder como lo son los bancos y los ej茅rcitos. Esta sociedad de jerarqu铆as y dinero produce violencia cotidiana y al tiempo que crea un espeso sistema de anestesia moral con que soportarla. La capacidad de percibir la violencia requiere por lo tanto cierto esfuerzo y es un requisito necesario para rebelarse contra los medios de comunicaci贸n que actualmente son una gran pr谩ctica para el sometimiento a esa brutalidad.

As铆 se allana el camino el aparato represivo del Estado, con una verdadera t谩ctica de confusi贸n cuyo fin es crear un conflicto permanente focalizado en los barrios pobres y entre una poblaci贸n previamente empobrecida, volviendo aceptable el conjunto de controles judiciales y policiales que reticulan la sociedad e invisibilizando as铆 el verdadero robo: la propiedad privada y su extensa cadena de c贸mplices econ贸micos y pol铆ticos. Esos que vendiendo sus disputas partidarias y la falsa dicotom铆a entre oficialismo y oposici贸n no son m谩s que los socios y benefactores de los grandes capitales formadores de opini贸n de una ciudadan铆a cegada. La sociedad del espect谩culo con su est茅tica destructiva se presenta hoy como un paisaje eclipse que se interpone entre nosotrxs y los verdaderamente importante: nuestrxs hermanxs de clase y la verdadera lucha. En nuestro caso particular fuimos expuestos en sus diarios y noticieros como enemigos p煤blicos por ser enemigos declarados de sus pr谩cticas c贸mplices del aparato represivo. Pero sobre todo por tener en nuestro poder las armas m谩s peligrosas contra este tipo de verdugos: libros e ideales.

Creemos, confirmamos y nos afirmamos como los enemigos internos que necesitan crear, es as铆 que nos hermanamos con mapuches, piqueteros, marginados, disidentes villeros y es nuestro orgullo que nos reconozcan como sus confrontadores, pero en el fondo ellos saben y realmente nos temen porque nuestro planteo es un juego mucho m谩s peligroso鈥 aun con toda la maquinaria de muerte y a tecnolog铆a a su servicio aun en esa diferencia abismal de fuerzas resurgen nuestros ideales y sue帽os donde no caben ni sus polic铆as ni sus juzgados ni rejas tampoco sus fronteras o banderas que dividen con el 煤nico objetivo de mantenernos idiotizados peleando unos contra otrxs. no es clar铆n nada nuevo ni siquiera un caso en particular es la mera copia de un engranaje occidental que genera opini贸n a la ciudadan铆a desinformando a todo los pa铆ses de Latinoam茅rica incluso anglosajona encontramos este tipos de multimedios c贸mplice y sost茅n de las mas ferocesdictaduras y los mas nefastos gobiernos democr谩ticos desorientando y endiosando a figuras de un espect谩culo deprimente e invisibilizando a las verdaderas personas yrealidades de la pobla,la kontracultura e individualidades en lucha, esto es claro cuando sacan sus titulares 鈥.en 鈥渓a crisis causo dos nuevas muertes鈥 cuando todos sabemos que fue el aparato represivo del estado. Tambi茅n cuando a Luciano arruga un pibe de 19 a帽os lo criminalizaban sin cuestionar los negocios sucios que maneja la polic铆a, es asi que en sus diarios y noticieros se sabe de la china cuellar o lxs miles asesinadXs en la c谩rcel porque ac谩 es estar en un centro legal de exterminio y tortura donde nuestras vidas no valen nada en sus noticias, cuando hablan de las recuperaciones territoriales los describen como enemigos internos violentos pero la realidad es que luchan por defender la tierra en contra del capital que ellos mismos representan. Muestran, como en las tapas de la dictadura, que Rafael Nahuel muri贸 en un enfrentamiento o elias garay fue accidentalmente asesinado por cazadores furtivos pero bien sabemos que los pe帽i fueron asesinados por el estado, por sicarios al servicio de la propiedad privada. A Santiago Maldonado lo desaparecieron 51 dias mientras en sus noticieros trataban de desviar la miradas hacia todo tipo de falacias repetidas d铆as tras d铆as, cuando apareci贸 su cuerpo aunque la( in)justicia no lo diga confirmamos lo que ya supon铆amos, otro compa帽ero asesinado por el estado y el capital. De los asesinados en la revuelta del 19 y 20 poco o nada se dice, solo afirman que son producto de la crisis econ贸mica mientras promueven y legitiman los reciclajes pol铆ticos para seguir perpetuando las mismas realidades en un estado c铆clico.

En lo judicial, el procesamiento en nuestra contra no es m谩s que otro teatro del poder. No nos declaramos ni inocentes ni culpables, quiz谩 porque entendemos que esa terminolog铆a es lisa y llanamente el idioma del enemigo. Pero hoy d铆a queremos, sin tener nada, acusar a los due帽os de todo.

Creo que si existiera tal escrache o una vereda manchada con restos de combusti贸n, si hay alg煤n tipo de culpabilidad en ese acto habr铆a que buscar sus or铆genes en sus oficinas, despachos y gabinetes donde se conforman hist贸ricamente sus organizaciones l铆citas criminales, donde se llevan adelante las injusticias m谩s aberrantes contra la poblaci贸n y las verdaderas intimidaciones p煤blicas cada vez que votan una nueva ley, administran un nuevo entendimiento con el fmi, venden al capital una porci贸n de territorio o cierran un titular criminalizando a nuestros pibes鈥

La c谩rcel es violencia, no busca eliminar la delincuencia sino s贸lo administrarla a favor de su clase. Los m谩s grandes delincuentes visten traje o uniforme y no los encontramos en la villas sino en nordelta y todo ghetto de chetos con seguridad privada y p煤blica.

Su coerci贸n diaria y sistem谩tica en nuestros barrios, territorios recuperados y tomas es violencia. Todo acto de respuesta a estas violencias en manos de la poblaci贸n es autodefensa por lo tanto que le pongan precio a nuestras vidas y sue帽os para salvaguardar al estado y el capital es terrorismo.

El objetivo de este montaje medi谩tico y judicial no es s贸lo reprimir a lxs anarquistas encarceladxs y m谩s amenazar al resto de los anarquistas y compa帽eros confrontacionales sino tambi茅n salvaguardar los intereses de su jefe: el capital.

Saben que no existe ni la organizaci贸n anarquista de la que hablan, ni el terrorista modelo que pretenden instaurar. No pueden caratularnxs, ni caracterizarnos con este modelo impuesto. Esto no es aplicable a las relaciones reales entre anarcos, individuos que se juntan sobre la base de la afinidad, que parten de las diferencias y desarrollan iniciativas sin formalizar sus uniones y manteniendo sus individualidades; que se organizan, cierto, pero nunca de manera r铆gida o vertical, por eso no podemos ser una banda u organizaci贸n propiamente, puesto que no aceptamos encuadrarnos, por tanto tampoco hay siglas, programas, ni los l铆deres o estatutos.

Incluso si todxs los acusados o todxs los anarquistas del mundo decidieran adem谩s de escribir, o debatir pegar carteles, desertar de trabajos formales, okupar y resistir, hacer ollas populares, apoyar recuperaciones, oponerse a multinacionales, saquear mercanc铆a, hacer un escrache, a煤n as铆 todo esto no nos convertir铆a en una banda, organizaci贸n ni mucho menos en terroristas. Es el poder quien necesita inventar e instaurar dicha acusaci贸n. Pero el problema no se reduce a esta cuesti贸n. Reducir significa comprender de manera parcial el proyecto represivo del Estado. Lo que mediante el poder judicial se pretende promover es una vez m谩s la idea de que fuera de la supervivencia, la sumisi贸n, la pasividad y la espera de reformas solo est谩 la prisi贸n. Buscan amedrentar y poner fuera de juego cualquier ejemplo de lucha insurreccional por fuera del marco institucional. Esto es, la p茅rdida de todo placer y autonom铆a, la negaci贸n de todo proyecto apasionante de romper lo establecido. As铆 resurge la represi贸n, ahora de la mano de tan bufonesca como infame figura de intimidaci贸n p煤blica a una empresa privada. A pesar de esta tergiversaci贸n de nuestras pr谩cticas y de la persecuci贸n ideol贸gica mediante una investigaci贸n rid铆cula que criminaliza compa帽eros por formar parte de grupos de participaci贸n libre para apoyar la lucha mapuche o para arreglar juegos en la plaza Luciano Arruga (instalaciones abandonadas por el Estado y reparadas para nuestros pibes) nos reafirmamos en la idea, nos mantenemos fuertes y en pie. Decidimos subvertir la tristeza y transformar la pena en rabia irreductible. Que las l谩grimas de tantxs individuos aplastadxs, encadenadxs y atormentadxs sea el 谩cido que disuelve los cimientos de este mundo, de esta civilizaci贸n que ha hecho de la alegr铆a una mercanc铆a que solo algunxs pueden tener. El goce de vivir una vida acorde a nuestrxs principios, el placer de la constante tensi贸n y confrontaci贸n con 鈥渟u mundo鈥 no es ajeno a nosotrxs. Nuestra verdadera alegr铆a solo ser谩 posible cuando todos los art铆fices y sus c贸mplices que aborrecemos se tornen impotentes. Tal vez no lo veamos con nuestros ojos pero eso no nos desalienta, nuestra mirada se extiende en la de todos los rebeldes por venir, no acortaremos el camino. Con su campa帽a de difusi贸n del miedo s贸lo reafirman nuestra convicci贸n de lucha contra el orden establecido. Procuramos que viva la anarqu铆a, nos tienen convictos porque estamos convencidos.

TODXS LXS DETENIDXS-DESAPARECIDXS ESTAN EN LA MEMORIA.

LXS 37 ASESINADXS EN LA REVUELTA DEL 19 Y 20 SIGUEN VIVXS EN CADA COMBATE.

DARIO SANTILLAN Y MAXI KOSTEKI PRESENTES EN CADA PIQUETE CONFRONTACIONAL

LUCIANO ARRUGA, PALY ALCORTA, MARCOS ACU脩A Y TODOS LOS ASESINADOS Y DESAPARECIDXS EN LA POBLA SIGUEN EN PIE.

CHINA CUELLAR Y TODXS LXS ASESINADAS/OS TORTURADXS Y REPRIMIDXS ESTAN ROMPIENDO ESTAS REJAS Y CADA MURO DE LAS PRISIONES.

SANTIAGO MALDONADO, EMILIA BAUCIS VIVEN EN CADA PIEDRA Y RESISTENCIA CONTRA EL ESTADO Y EL CAPITAL .

RAFAEL NAHUEL Y ELIAS CAYICOL SIGUEN RECUPERANDO TERRITORIOS ANCESTRALES.

ABAJO LOS MUROS DE LAS PRISIONES

MIENTRAS EXISTA MISERIA HABRA REBELION

MIENTRAS EXISTAN DESIGUALDADES HABRA INSURRECCION.

INDIVIDUALIDAD ANARQUISTA ENCARCELADO

9 DE JULIO DE 2022

TERRITORIO OCUPADO POR EL ESTADO ARGENTINO

Fuente: actividades anarquistas y afines en argensina