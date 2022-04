–

De parte de La Peste April 12, 2022 217 puntos de vista

A lxs compañerxs de ideas y prácticas afines, a lxs laburantes que salen a parar la olla a pu peñi pu lamien kon pu che, al pueblo consciente a los explotados oprimidxs y encarceladxs.

El 22 de noviembre de 2021 en las inmediaciones del diario clarín medio explotador vigilantes y manipulador fue llevado a cabo un escrache que en los hechos dio como resultado una vereda manchada, pero que dicho medio aprovechó para victimizarse secundado por la clase política en su totalidad desde la izquierda electoralista hasta la derecha conservadora calificando la acción como un acto terrorista. Pero esto no es nuevo. Clarín utiliza el lenguaje del poder para manipular la opinión social. No olvidemos que este mismo medio funcionó como sostén y brazo legitimador de la última dictadura militar cívico eclesiástica comunicacional beneficiándose del régimen genocida de cual nuestras familias como tantas otras son víctimas y por lo cual jamás ha sido ni será juzgado ni mucho menos condenado. Porque la (in)justicia responde a los mismos intereses de clase.

Pero esto no es todo, clarín como todo multimedio monopólico en el mundo genera opinión en la ciudadanía para criminalizar a los sectores menos favorecidos de la población. Al mismo tiempo, mientras clarín se beneficia con ventas de territorios y bienes públicos traspasándolos a manos de trasnacionales, saluda y elogia a los personajes más nefastos de la clase política, los culpables de eternizar las deudas para que esa misma ciudadanía venda lo que le queda de dignidad y siga comprando sus discursos odiantes e identificando falsos enemigos internos en beneficios de capitales privados.

Clarín festeja el robo de tierras en favor de terratenientes y condena a las recuperaciones que permiten que la pobla acceda a una mísera vivienda. Clarín saluda la visita del presidente gringo de turno pero se enoja con quienes escuchan el llamado de sus ancestros; condena a quienes conservan la memoria del genocidio para favorecer lo actuado por la sociedad rural argentina; ama piñera pero desprecia a la revuelta; añora la represión y odia la autogestión para defender al capital a expensas de la vida y la libertad. Cuando hablamos de clarín hablamos del multimedio hegemónico de comunicación más grande del país. Medio que cuenta tanto con diarios y canales de televisión en capital federal e en las provincias, como también con blogs y toda clase de medios virtuales, revistas, radios. Clarín posee todo medio de manipulación de la opinión pública disponible pero por sobre todo mucho poder de alcance político y sustento económico aunque se empeña en hablar de libertad de expresión cuando sabemos que la libertad por estas tierras es sólo para quien pueda financiarlas. Hablar de “libertad de expresión” siendo un monopolio comunicacional no solo es contradictorio sino también una total falta de respeto a la población y a quienes buscamos con las pocas herramientas que contamos manifestar nuestra propia postura. Nuestras propias individualidades son contrarias tanto al llamado oficialismo como a la oposición, una falsa dicotomía entre diferentes sectores de la burguesía con los mismos intereses de clase. Ellos defienden al capital es decir la propiedad privada, el valor la mercancía y la explotación en general y ante esto no contamos con más que nuestra voluntad de expresar nuestro descontento, posicionamiento y perspectiva.

La carátula con la que intentan condenarnos es intimidación pública. Para nuestra persecución y posterior detención se utilizaron las fuerza de la policía federal, policía de la ciudad, la interpol, la unidad de investigación antiterrorista, la afi (ex side), el grupo geo, el servicio penitenciario federal y alrededor de 400 cámaras de vigilancia y control social. ¿Todo esto por una vereda manchada? ¿A qué llaman terrorismo? ¿Por qué un escrache contra un grupo privado es caratulado como intimidación pública? ¿A quién afecta realmente este escrache? Dicho escrache sólo puede afectar al poder y a quienes lo sostienen, profundizan y perpetúan pues denota que una parte de la clase oprimida no cree en las soluciones de quienes dicen representarnos.

Este sistema necesita ocultar las consecuencias desastrosas de su progreso y a través del control la persecución y la violencia institucionalizada acallar las voces de quienes osan enfrentarlo. Violencia es la marginalidad a la que el capital y la clase política nos empuja y somete, violencia es el genocidio por goteo en cada cárcel, violencia es el precio de la comida, violencia es el extractivismo, la explotación, el exterminio de la tierra y toda forma de vida que la habita, violencia es que llamen democracia al hecho de elegir el verdugo de tuno, violencia es que la mayor parte de la población carcelaria sea de sectores sociales intencionalmente perjudicados por el poder, violencia es la persecución al pueblo mapuche, violencia es la explotación y la precarización laboral, violencia es cada titular de los medios de incomunicación criminalizando la pobreza, violencia y terrorismo es la forma en la que utilizan el miedo para inmovilizar a la población.

Desde hace mucho tiempo venimos siendo perseguidxs quienes no contamos con los recursos para comprar su ley, su “justicia”, perseguidos por resistir y apoyar luchas, por estar contra el encierro y la cárcel, por arreglar juego en plazas de forma autogestiva sin depender del municipio, por denunciar a las multinacionales contaminantes responsables de centenares de muertxs solo en virrey del pino, por mencionar un caso. Perseguidos por apoyar la recuperación de tierras para habitar en gonzález catan, por solidarizarnxs con las víctimas de la explotación y los asesinatos por los dueños en talleres clandestinos en connivencia con el estado, por acompañar a familiares de víctimas de gatillo fscil, por estar siempre a favor de la digna lucha mapuche por recuperar el wallmapu robado por los estados genocidas de chile y argentina.

Pero la persecución no es sólo de nuestros compañerxs de ideas sino también con nuestrxs hermanxs asesinadxs en las barriadas, lxs desaparecidxs en democracia, lxs encarceladxs por expropiar y atentar contra la propiedad privada, origen de toda desigualdad.

Les afecta y nos persiguen sistemáticamente porque elegimos luchar por fuera de los marcos establecidos y permitidos por quienes crean generan, sostienen, mantienen. profundizan y se benefician con la desigualdad. Somos perseguidxs porque nuestra lucha es apartidaria, nuestras ollas son solidarias, no son para ganar un voto y nuestrxs murales no idolatran políticos ni partidos. Se intimidan y nos persiguen porque luchamos contra el capital y no contra el partido opositor con el afán codicioso de ocupar un cargo en un ministerio, el ejecutivo o una banca en el parlamento burgués . Somos sistemáticamente perseguidxs por negarnos a entregarle nuestras cabezas y corazones al poder, por no vendernos, por no tranzar, por no resignarnos, por sostener, por todos los medios, que un mundo sin amos ni oprimidxs es posible y necesario. Somos perseguidxs por entender que es de todxs la responsabilidad de la creación y el desarrollo de ese nuevo mundo de forma horizontal, porque así rechazamos las jerarquías y la representatividad que nos ofrece el opresor. Somos perseguidxs por nuestras ideas libertarias somos histórica y sistemáticamente perseguidxs encarceladxs y asesinadxs por ser anarquistas.

Dicen que las ideas son apruebas de balas, nosotrxs les aseguramos que también son aprueba de rejas y si ellxs tienen balas, leyes, propiedades, mercancías, nosotrxs tenemos piedras, voluntad, memoria combativa y dignidad insurrecta.

Algunxs individualidades anarquistas encarceladxs

4 de abril de 2022. Territorio ocupado por el estado argentino