–

De parte de La Peste September 16, 2021 88 puntos de vista

La introducción de la tecnología digital e Internet en nuestra vida diaria (ordenadores, teléfonos, pero también objetos conectados, pases de metro, pasaportes biométricos, drones, etc.) ha transformado sin lugar a dudas la sociedad. Por tanto, ha transformado el capitalismo, que hace sociedad. UCL debe actualizar su análisis del capitalismo integrando estas transformaciones. —- El

seguimiento del capitalismo es, según afirma la socióloga Shoshana Zuboff-unienne (el “rostro” del concepto), la forma de capitalismo surgida en la década de 2000 en Google, especializada en la extracción de datos personales, su refinamiento y comercialización de los productos. adquirido. Las fuentes de datos personales son los servicios en línea (buscadores, redes sociales, video bajo demanda, “computación en la nube”, etc.), objetos conectados (“Internet de las cosas”), etc.

La tecnopolicia es, según el manifiesto de la campaña del mismo nombre (en la que la UCL es parte interesada), la puesta bajo total vigilancia del espacio urbano con fines policiales. De manera más general, se trata de la vigilancia de toda la población (no solo urbana) por parte del Estado mediante soluciones digitales.

Los dos conceptos son interdependientes. Lejos de un divorcio entre los Estados y el sector digital privado, protagonizado por los medios dominantes con cada anuncio de una ley desfavorable para Gafam (Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft), el capitalismo de vigilancia y la tecnopolicia se desarrollan de manera conjunta gracias a un connivencia entre las dos partes. En Occidente, los gigantes digitales, Gafam, Zoom, Twitter y Uber, están poniendo en escena su independencia mientras despliegan un intenso cabildeo para ganar asociaciones público-privadas como Health Data Hub (plataforma para los datos de salud franceses que cayeron en manos de Microsoft) o imponer productos. como la aplicación de rastreo anti-covid19 de Apple y Google. En China, la connivencia es aún más explícita, ya que Baidu, Alibaba, Tencent y Xiaomi, los Gafam chinos, cuentan con el apoyo oficial del Estado y se benefician, por ejemplo, de medidas proteccionistas que ralentizan el establecimiento del Gafam. Los estados compran productos de gigantes digitales y permiten que se produzca la concentración de monopolios a pesar de las leyes antimonopolio y, a cambio, las empresas ofrecen sus capacidades de vigilancia a los estados policiales.

Capitalismo de vigilancia, ¿una ruptura ?

Argumentos a favor de la ruptura

Para Shoshana Zuboff, el capitalismo de vigilancia es una ruptura en la historia del capitalismo comparable al fordismo.

La capacidad de los capitalistas de la vigilancia para espiar cada uno de nuestros movimientos (por defecto, cada dispositivo Android es rastreado en tiempo real las 24 horas del día por Google Maps), para predecir nuestro comportamiento futuro (análisis de big data o big data ) y, sobre todo , para influir en ellos (tres ejemplos: publicidad dirigida, el escándalo de manipulación electoral de Cambridge Analytica y el juego Pokémon Go que lleva a los jugadores a la puerta de un comerciante que pagó expresamente por él), es una amenaza sin precedentes para nuestras libertades.

La materia prima de los datos personales es desmaterializada y gratuita, una combinación sin precedentes en la historia del capitalismo.

La explotación capitalista de esta materia prima es tan rentable que los servicios online de dos de los líderes del capitalismo actual, Google y Facebook, son gratuitos: estos servicios no son bienes de consumo, son trampas de datos personales. Más cuantificado, en 2019 la actividad de los servicios online representó para Amazon (cuya principal actividad aparente es sin embargo la venta

online, no la vigilancia) el 12% de la facturación pero la mitad de los beneficios (2, 2 mil millones de dólares).

De manera más general, los mercados específicos de este capitalismo son muy atractivos. Los proveedores históricos de sistemas operativos Apple y Microsoft han cambiado en gran medida su enfoque a los servicios en línea, con el fin de competir mejor con Google, Facebook y Amazon, y los Gafam forman el top 5 por capitalización de mercado actual (con un máximo histórico de 1000 mil millones para Apple). Otras cifras: en 2013 el sector de corretaje de datos personales representó una facturación anual estimada de 200 mil millones de dólares en los Estados Unidos, casi tres veces el presupuesto anual total asignado por el gobierno de los Estados Unidos a sus servicios de inteligencia. Las cifras del Titanic probablemente superaron en gran medida en 2020,

Los actores históricos de la economía “real” y los antiguos servicios públicos también se han apoderado del mercado de datos, en particular a través de los dispositivos Linky, Gazpar, etc.

Si la materia prima son datos personales, ¿cuál es el papel de los usuarios de Internet en la cadena de producción ? Consumo ? ¿Materia prima mía ? Trabajo libre ? ¿Una mezcla de los tres ? Esta pregunta no tiene precedentes.

Argumentos en contra de la ruptura

Para el periodista canadiense-británico Cory Doctorow, la primera característica de los gigantes digitales no es su poder de predicción e influencia. Este es su principal argumento de venta, pero gran parte de él en realidad sería una mentira. Sabemos, por ejemplo, que el reconocimiento facial hereda prejuicios racistas y sexistas en la sociedad y tiene altas tasas de fracaso contra negros y mujeres en Estados Unidos. Asimismo, el programa de vigilancia masiva PRISM, revelado por Edward Snowden, costó más de $ 100 millones pero no evitó un solo ataque terrorista. La característica de los gigantes digitales sería más bien su ambición monopolística. Y el monopolio no es un fenómeno nuevo.

Para el sociólogo francés Sébastien Broca, Zuboff no sitúa el capitalismo de vigilancia en una perspectiva histórica y olvida que el deseo de moldear el comportamiento público es al menos tan antiguo como la invención de la publicidad (pone el ejemplo de la publicidad Edward Bernays, que marcó la 1920).

¿Qué puesto para la UCL ?

Por tanto, el debate entre especialistas no está zanjado. Además, carecemos de una luz economista sobre estas “rupturas” del capitalismo. Por lo tanto, UCL debe permanecer cauteloso. Una posición cautelosa consiste, para los firmantes de este texto, en adoptar el vocabulario del capitalismo de vigilancia y la tecnopolicia, que a pesar de sus fallas tiende a imponerse en el debate público, y a reconocer la posición dominante de este capitalismo hoy (la dominación puede ser compartido con varios, eso es evidente), mientras se sigue estudiando la posibilidad de una ruptura.

¿Qué posibilidades de luchas por la emancipación ?

La estrategia de la UCL frente al capitalismo de vigilancia y la tecnopolicia gira en torno a cuatro ejes: el desarrollo de la contracultura libre-bibliotecaria, el trabajo de sindicalización, la defensa de las demandas inmediatas y la vinculación con otras luchas.

Movimiento Libriste

La brecha contracultural del movimiento de los hackers y el software libre se encuentra con un merecido éxito (por ejemplo, la asociación Framasoft). Desarrollar una contracultura no es necesariamente parte de las estrategias habituales de UCL. Pero sería un error político ignorar este movimiento cuando a menudo afirma ser libertario y que el enriquecimiento mutuo es posible. La UCL debe apoyar esta contracultura, cuando va en dirección a la autonomía y la emancipación, aprender de sus concretos logros anti-centralistas, ser ejemplar promoviendo el software libre y, a través de la educación popular y la formación del movimiento social, para ampliar la audiencia afectada por este movimiento.

Sindicalización

Las condiciones de trabajo en el “micro-trabajo click” son a veces tan deplorables (pago por tarea, sin contrato, medicina colectiva u ocupacional, teletrabajo 100%, etc.) que el objetivo de la sindicalización parece inalcanzable de inmediato. Sin embargo, los sindicatos se han podido formar en casos más favorables (Amazon, Uber, Deliveroo). Los sindicalistas revolucionarios deben

acompañar estos éxitos y buscar organizar la mayor franja posible del proletariado oprimido por los gigantes digitales. Algunas uniones o colectivos parasindicales existentes están imbuidos de una contracultura de espíritu libre, lo que hace necesario articular los dos primeros ejes.

Además, si aceptamos la idea de que alimentar los productos de vigilancia de los gigantes digitales es un trabajo gratuito, entonces debemos traducir las nociones de sindicalización y huelga en este contexto.

Reclamaciones inmediatas

Las siguientes demandas son hechas por las asociaciones liberales o por los sindicatos digitales, y forman una buena base para la UCL:

prohibición de la extracción de datos personales sin consentimiento explícito ; interoperabilidad de plataformas (es decir, obligando a las actuales redes penitenciarias, Facebook, Twitter, etc., a ser compatibles entre sí y con alternativas gratuitas, con el fin de descompartimentar las comunicaciones) ;

prohibición de técnicas de identificación automatizadas (reconocimiento facial,

marcha, etc.) ;

derecho inalienable al anonimato ;

derecho inalienable al cifrado de las comunicaciones de un extremo a otro ;

abolición de patentes y, en primer lugar, patentes sobre organismos vivos y patentes de software (y, por lo tanto, legalización del intercambio cultural o científico y de todos los códigos fuente) ;

reforma de la educación en informática (con mayor conciencia de los problemas descritos anteriormente) ;

Ofrecer sistemáticamente una alternativa no digital para los trámites administrativos y de la vida diaria y asegurar la defensa del uso del pago en efectivo.

Convergencia con otros sectores en dificultades

El vínculo entre la lucha contra la tecnopolicia y el antifascismo es obvio y ya está integrado por organizaciones específicas. Las derivas autoritarias de los regímenes ” democráticos” (revelaciones de Snowden, ley de Seguridad Global, etc.) así como el fortalecimiento del autoritarismo de Estados como China o Israel (ambos a la vanguardia del reconocimiento facial) concretan este vínculo.

El vínculo con la lucha ambiental es una preocupación importante (el costo ecológico de la tecnología digital ha sido documentado por Greenpeace por ejemplo) pero debe fortalecerse aún más. Finalmente, los vínculos con el antirracismo o el antipatriarcado, menos visibles hasta ahora, también existen y deben ser mejor explotadas. Dos ejemplos:

los vínculos forjados durante el estado de emergencia bajo Holanda entre la CCIF y la Quadrature du Net.

las movilizaciones de colectivos feministas o LGBTI contra la ciberviolencia (cyberbullying, dispositivos de rastreo conyugal o infantil, etc.) y por el derecho al anonimato.

Union Communiste Libertaire

Original en frances: https://www.unioncommunistelibertaire.org

Traducción automática A-Infos

Recibido el 10 de septiembre del 2021

Colaboraciones a edicionesapestosas[arroba]riseup.net