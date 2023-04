–

De parte de CNT-AIT Albacete April 25, 2023 211 puntos de vista





La Confederaci贸n Regional de Levante de la CNT-AIT ante el 1潞 de Mayo:

Han pasado ya 132 a帽os desde aquel 1 de Mayo de 1886 en el que 200.000 trabajadores de los EEUU, se declararon en huelga en vindicaci贸n de la jornada laboral de 8 horas; mientras otros 200.000 trabajadores consegu铆an la conquista de la reducci贸n de jornada en sus empresas s贸lo con la amenaza de la huelga. Fueron momentos muy duros para la clase trabajadora que se ve铆a forzada a trabajar en muchos casos jornadas de m谩s de 12 y 14 horas al d铆a.

En Chicago, la batalla fue tan cruenta que el movimiento obrero se tuvo que enfrentar no solamente con la patronal y con el gobierno, sino contra esquiroles y asesinos a sueldo de las empresas. La represi贸n fue tan grande que al t茅rmino del enfrentamiento social, hab铆a muerto un polic铆a, cientos de trabajadores hab铆an sido detenidos y ocho obreros anarquistas fueron procesados, condenados a prisi贸n y 5 de ellos a la pena de muerte. Unos a帽os despu茅s, las condenas y acusaciones fueron calificadas de falsas y se indult贸 a los que cumpl铆an la pena de prisi贸n. Estos hombres fueron conocidos como los M谩rtires de Chicago. A pesar de que sucumbieron a la muerte, los anarquistas de Chicago se convirtieron en una bandera de la reivindicaci贸n obrera, y el proceso al que fueron sometidos, en una de las mayores injusticias cometidas por el Estado contra el movimiento obrero que todav铆a hoy, retumban en nuestras conciencias.

A pesar de la distancia, la situaci贸n de la clase trabajadora en la mayor铆a de los pa铆ses del mundo no ha mejorado demasiado desde entonces y en muchos casos no consigue satisfacer sus necesidades m谩s b谩sicas.

Mientras que las trabajadoras y trabajadores se encuentran totalmente sometidos por la cultura capitalista, las organizaciones patronales hacen una fuerte defensa de la organizaci贸n e imponen sus condiciones en las empresas, casi sin ning煤n tipo de obst谩culos. En la mayor铆a de los casos aprovech谩ndose de la desmovilizaci贸n sindical en los centros de trabajo provocada por la implantaci贸n del sistema de representaci贸n delegacionista impuesto por las Elecciones Sindicales, los Comit茅s de Empresa, las subvenciones del Estado, los liberados, y todo un sistema de representaci贸n sindical pensado para impedir la organizaci贸n de los trabajadores sobre la base de las asambleas, las Secciones Sindicales y la acci贸n directa, y dirigido principalmente al di谩logo y a la paz social, que en todos los casos solamente puede suponer una renuncia a la lucha obrera, una apuesta por la negociaci贸n en si misma, y en definitiva en una traici贸n clar铆sima a la clase trabajadora.

Desde las instituciones del Estado se tiene un firme compromiso con preservar y garantizar los beneficios empresariales, aun a costa de nuestra miseria, un ejemplo est谩 en la p茅rdida de poder adquisitivo que est谩 sufriendo la clase trabajadora a causa del incremento del precio de los alimentos y otros productos de primera necesidad, mientras que los beneficios empresariales se incrementan a帽o tras a帽o. Por si esto fuera poco, contin煤an amenazando con aumentar la edad de jubilaci贸n y abaratar las pensiones para poder garantizar la estabilidad de 茅stas. La reforma que se firm贸 en 2011 ya aument贸 la edad de jubilaci贸n hasta los 67 a帽os con una perdida de poder adquisitivo de las personas pensionistas de un 15%, y todo esto con el acuerdo de los sindicatos C.C.O.O. y UGT. Como clase obrera, debemos empezar a organizarnos y no permitir m谩s abusos de este tipo. En Francia le ha declarado la guerra al Estado porque no acepta que la existencia humana se centre unicamente en producir con el objetivo de garantizar la estabilidad del Estado y de los beneficios empresariales cuando, ni al Estado ni a los capitalistas les importa lo m谩s m铆nimo ni nuestro bienestar, ni nuestra estabilidad econ贸mica y la clase obrera francesa est谩 demostrando que est谩 dispuesta a todo con tal de tumbar la reforma de las pensiones porque no sirve a los intereses de la gente, y aqu铆 deber铆amos de tomar nota de lo que est谩 pasando en nuestro pa铆s vecino.

Para llevar adelante una lucha de esta envergadura se necesita una clara conciencia de clase, es importante entender que no puede haber conciliaci贸n alguna entre el mundo representado por la clase trabajadora y el que representa el capitalismo. La unidad y acci贸n de la clase trabajadora se debe desarrollar dentro de los m谩rgenes de la autogesti贸n rechazando la profesionalizaci贸n, la burocratizaci贸n, la jerarquizaci贸n, la corporativizaci贸n y sobre todo la falta de independencia econ贸mica y pol铆tica.

El anarcosindicalismo pone en valor la acci贸n directa de la clase trabajadora, con la intenci贸n de desbordar los l铆mites de la judicializaci贸n de los conflictos sindicales, del di谩logo y de la paz social, y que nos lleve directamente a una lucha por el control de los medios de producci贸n, de servicio y de consumo.

Por un 1潞 de Mayo Anarcosindicalista. 隆Uni贸n, acci贸n, autogesti贸n!

1潞 DE MAYO

CONVOCATORIAS REGIONALES DE LA CNT-AIT

ALACANT: 11.30, Concentraci贸n en la plaza Espa帽a (frente plaza de toros).

HELL脥N (Albacete): 11:30, Concentraci贸n en la plaza del Ayuntamiento; 13:00, Mitin en Parque Municipal.

PEDREGUER ( Marina Alta, Alacant): 12:30 Concentraci贸n en los Porxens; 14:00 Comida en el Ateneu Popular de Pedreguer; 15:00, Mesa redonda.

https://levantecntait.wordpress.com/