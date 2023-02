–

De parte de CNT-AIT Albacete





Conflicto sindical en la mansi贸n privada de Strancally Castle

(English version at the end)

Los adinerados propietarios del castillo de Strancally, en Irlanda, se enfrentan a una larga lista de reclamaciones presentadas por trabajadoras de su servicio dom茅stico y de mantenimiento.

Las reclamaciones son las siguientes:

Despido nulo.

Ausencia de algunas n贸minas.

Cantidades abonadas no reflejadas en las n贸minas.

Deducci贸n ilegal de salarios.

Impago de cantidades adeudadas.

Impago de cantidades de preaviso de despido.

Horas extras obligatorias por encima del m谩ximo permitido.

Ausencia de descanso semanal apropiado.

Contrato de trabajo que contiene informaci贸n falsa o enga帽osa.

Las trabajadoras, apoyadas por el sindicato libertario de la Marina Alta, denuncian que sufrieron el despido por solicitar una revisi贸n salarial y quejarse por la sobrecarga de trabajo que sufr铆an en la mansi贸n privada, y han anunciado que luchar谩n por conseguir su readmisi贸n en el puesto de trabajo.

La confederaci贸n anarcosindical CNT-AIT y sus organizaciones hermanas de la Asociaci贸n Internacional de Trabajadores han mostrado su solidaridad con las trabajadoras en lucha, y han notificado a la empresa la apertura de conflicto sindical y el inicio de acciones de apoyo. La asociaci贸n obrera Organise, con base en Irlanda, tambi茅n ha mostrado p煤blicamente su apoyo a las reivindicaciones.

Los inspectores de la Comisi贸n de Relaciones Laborales irlandesa (WRC) ya han confirmado la existencia de irregularidades en las n贸minas, certificando que el pago de las horas extras se realiz贸 incumpliendo la ley de salarios irlandesa (Payment of Wages Act).

La empresa familiar de los due帽os del castillo tendr谩 que facilitar las n贸minas no entregadas a las trabajadoras y regularizar sus salarios e impuestos, y ha iniciado un proceso de revisi贸n de los pagos a su numerosa plantilla de trabajadores 鈥渄om茅sticos鈥.

En un acto m谩s de prepotencia, los poderosos propietarios de Strancally Castle, Gianni y Michael Alen-Buckley, han contratado a un abogado que plantea un recurso a las quejas de las trabajadoras alegando que son 鈥渋nfundadas鈥, por lo que el resto de las reclamaciones de las trabajadoras queda pendiente de adjudicaci贸n por parte de la Comisi贸n de Relaciones Laborales.

Gianni Alen-Buckley, nacida Giancarla Maria Gerarda Forte, y su marido Michael se enfrentan a la acci贸n obrera auto-organizada de las anarcosindicalistas, que han dedicado m谩s de un siglo de historia a luchar contra el capitalismo y por una sociedad libre de explotaci贸n.

Union dispute in Strancally Castle private estate

The wealthy owners of Strancally Castle in Ireland are facing a long list of demands from their domestic and maintenance workers.

The demands are as follows:

Unfair dismissal.

Absence of certain payslips.

Amounts paid not shown in the payslips.

Unlawful deduction of wages.

Non-payment of salaries.

Non-payment in lieu of notice.

Mandatory overtime above the maximum allowed.

Lack of proper weekly rest period.

Core terms of employment containing false or misleading information.

The workers, supported by the libertarian union of the Marina Alta region in Spain, claim that they were fired for requesting a salary increase and for raising the issue of excessive overtime on the private estate, and have announced that they will fight for reinstatement.

The anarcho-syndicalist confederation CNT-AIT and its sister organizations of the International Workers鈥 Association have shown their solidarity with the struggling workers, and have notified the company of the initiation of an official union dispute and the organization of a range of solidarity actions. The Irish-based Organise workers association has also shown its support for the workers鈥 demands.

Inspectors from the Irish Workplace Relations Commission (WRC) have already confirmed payslip irregularities, certifying that the payment for overtime was made in breach of the Irish Payment of Wages Act.

The family company of the owners of the castle will have to facilitate the pay slips not delivered to the workers and regularize their salaries and taxes, and has begun a process of reviewing the payments to its large number of 鈥渄omestic鈥 workers.

In a further act of arrogance, the powerful owners of Strancally Castle, Gianni and Michael Alen-Buckley, have hired a lawyer who is appealing against the complaints of the workers, alleging that they are 鈥渘ot well founded鈥, so the rest of the workers鈥 demands are pending adjudication by the Workplace Relations Commission.

Gianni Alen-Buckley, born Giancarla Maria Gerarda Forte, and her husband Michael are facing the self-organized working class action of anarcho-syndicalists, who have dedicated more than a century of history to fight against capitalism and for a society free of exploitation.

Fuente: https://marina-alta.cnt-ait.org/2022/09/14/conflicte-sindical-a-la-mansio-privada-de-stancally-castle-irlanda/