–

De parte de CGT Capgemini Madrid July 20, 2022 199 puntos de vista

Como

todos ya sab茅is, por el a帽o 2019 el gobierno oblig贸 a todas las empresas a

implantar el registro de jornada para de alguna manera controlar el exceso

de jornada (Real

Decreto-Ley 8/2019 de 8 de marzo, Carta de Derechos Fundamentales de la

Uni贸n Europea y Directiva 2003/88/CE del Parlamento Europeo)

Despu茅s

de 3 a帽os y que Capgemini lo dejara abandonado en el ba煤l de los recuerdos, ha arrancado nuevamente la maquinaria y ya

llevamos varias reuniones para querer implantarlo en este mes de Julio. 驴Ahora

si tienen prisa?

Lo

sorprendente es que simplemente hay que registrar en una aplicaci贸n el

registro de jornada que los trabajadores realizamos, pero no, Capgemini quiere

crear un protocolo de registro.

驴Y

para qu茅 regular algo que ya est谩 regulado? Pues seg煤n la empresa para que no haya 鈥渇lecos鈥

que no se sepan c贸mo imputar. Nosotros a esto le llamamos 鈥渋ntereses鈥.

Seg煤n

la empresa los trabajadores no sabemos qu茅 es trabajo efectivo (Nos recalcan que no somos un call

center, tenemos 鈥渇lexibilidad鈥, para ir a por los ni帽os, tomarnos un caf茅, y

eso no es trabajo efectivo)

Es

sorprendente que Capgemini nos venda a los trabajadores una idea de

flexibilidad, responsabilidad, objetivos, todo como una nueva forma de trabajar

y luego busque protocolos regulando lo ya regulado.

Nosotros

ya le hemos dicho a la empresa que no vamos a ceder a regular algo que ya

est谩 regulado en el

estatuto de los trabajadores y los acuerdos ya existentes. SI NO

EXISTE UN BENEFICIO PARA LOS TRABAJADORES QUE NO CUENTEN CON NOSOTROS.



Lo

triste es, que muy probablemente otras secciones sindicales s铆 le har谩n el

juego a la empresa. Recordemos que hace solo unos meses les avalaron un nuevo acuerdo de antig眉edad empeorando el que ya ten铆amos.



Os

mantendremos informados.

CGT,

otra forma de hacer sindicalismo es posible