Desde el 14 de abril de 2021,

las empresas est谩n obligadas a llevar un registro retributivo de toda su

plantilla con la entrada en vigor del Real Decreto de igualdad retributiva

entre mujeres y hombres

Como ya os hemos

comentado en otras ocasiones, en Avanade estamos trabajando en la realizaci贸n

de un Plan de Igualdad, y dicho plan conlleva la creaci贸n de un registro

retributivo.

驴Qu茅

es el Registro Retributivo?

Es el documento de

control de que se cumple el principio de igualdad

retributiva por trabajo de igual valor. Es decir, se busca

corroborar que, en una empresa, hombres y mujeres ganan lo mismo cuando son

equivalentes:

La naturaleza de las funciones o tareas efectivamente encomendadas.

Las condiciones educativas, profesionales o de formaci贸n exigidas para

su ejercicio. Los factores estrictamente relacionados con su desempe帽o,

Las condiciones laborales en las que dichas actividades se llevan a

cabo en realidad sean equivalentes.

驴Para qu茅 sirve?

Busca diferentes

objetivos:

Servir de instrumento de

referencia para analizar cu谩les son las causas de diferencias en

para analizar cu谩les son las causas de diferencias en las retribuciones y si el sexo es una de ellas. Mejorar la transparencia retributiva a fin de hacer aflorar posibles

discriminaciones.

a fin de hacer aflorar posibles discriminaciones. Reclamar una justificaci贸n de las desviaciones .

. Formar parte de la informaci贸n que una vez al a帽o, al menos,

tiene que facilitar la empresa al comit茅 de empresa .

. Facilitar las auditor铆as retributivas a las que deben

someterse las empresas obligadas a elaborar un plan de igualdad.

Cambios necesarios en el registro retributivo de Avanade

Por nuestra

parte tras haber analizado el registro retributivo conjuntamente con nuestra

asesora y haber mantenido varias reuniones con la empresa, hemos detectado que

su contenido no es correcto y que la informaci贸n de salarios promedios de

varios conceptos fundamentales como el 鈥渃omplemento absorbible鈥, 鈥渓as pagas

extras鈥 o el 鈥渂onus Avanade鈥 no refleja la realidad ya que no est谩

correctamente normalizado y anualizado. En este sentido hemos trasmitido estos

problemas a la empresa con el apoyo del resto de secciones sindicales CCOO, UGT

y CSIF con el objetivo de que se modifiquen para que el registro sea v谩lido.

Estamos pendientes de una reuni贸n con la empresa donde veamos este y m谩s

asuntos del Plan de Igualdad.

驴C贸mo puedo acceder a 茅l?

Todas las personas que

trabajamos en Avanade tenemos derecho a acceder al Registro Retributivo a

trav茅s de la representaci贸n legal de las personas trabajadoras en la empresa.

Por lo que, una vez finalizado el Plan de Igualdad, si estas interesado

en recibir informaci贸n sobre el registro retributivo, deber谩s ponerte en

contacto con nosotros o con otra persona del comit茅 para solicitarla.