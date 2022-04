–

Es dif铆cil defender el concepto de estabilidad cuando se est谩 en una monta帽a rusa. Pero a finales de 2021, hace escasamente cuatro meses, la aprobaci贸n de los presupuestos m谩s expansivos 鈥渄e la historia鈥 -como viene siendo ya habitual dado el car谩cter del Gobierno de Coalici贸n Progresista (GCP)-, que deb铆an hacer realidad el Plan de Reconstrucci贸n y Resiliencia europeo, situaban en la mejor perspectiva posible la negociaci贸n y aprobaci贸n de la reforma laboral. La gesti贸n de las ayudas europeas, v铆a ley del presupuesto, hab铆a abierto en canal el bloque de la derechas pol铆ticas y sociales. Mientras el candidato conservador Pablo Casado romp铆a cualquier opci贸n de gobierno de coalici贸n bipartidista con el PSOE y exig铆a a Vox que se sometiera a su hegemon铆a, Garamendia, dirigente de la patronal CEOE, contribu铆a al nuevo consenso social pos-PP. A su vez, la ministra de trabajo y dirigente designada de Unida Podemos en el GCP, Yolanda D铆az, y los sindicatos CCOO y UGT admit铆an los l铆mites impuestos a la reforma laboral por la Comisi贸n Europea.

驴Qu茅 m谩s estabilidad pod铆a pretender el r茅gimen del 78? Bajo el cesarismo de Pedro S谩nchez se establec铆a un nuevo consenso social que deb铆a sostener la pol铆tica de reconstrucci贸n para la salida de la crisis con un escudo social reforzado, cuyos primeros beneficiarios -como demostrar铆an los resultados de las empresas y la banca- era la derecha social, a cambio de una pol铆tica de rentas contenida en la negociaci贸n colectiva, que evitase una escalada de conflictividad social. La 鈥減ol铆tica de mal menor鈥 se convert铆a en la formula natural de la estabilidad de este equilibrio que representa el GCP: todo intento de ruptura del r茅gimen en la periferia implica una ruptura reaccionaria en el centro, todo incremento de salarios una garant铆a de aumento de beneficios.

Lo que quedaba era un largo per铆odo preelectoral hasta las elecciones a finales de 2023. Su principal obst谩culo eran las propias contradicciones estructurales del r茅gimen del 78, en forma de corrupci贸n, cloacas policiales, cuesti贸n catalana o el S谩hara Occidental, por otra parte largamente arrastradas. Y de pronto un misil en Ucrania convirti贸 todo lo s贸lido en chatarra.

Los efectos de la guerra de Ucrania

La invasi贸n rusa de Ucrania el 24 de febrero ha trastocado todo este escenario: ha minado las ya optimistas previsiones de continuar la recuperaci贸n de 2021, haciendo saltar el escudo social con la inflaci贸n; ha dado un nuevo aliento al bloque de la derecha social y pol铆tica tras la formaci贸n del gobierno PP-Vox en Castilla y Le贸n y la sustituci贸n de Casado por Alberto N煤帽ez Feij贸o como su candidato. Mientras tanto, la propia reproducci贸n del GCP depende de la reconstrucci贸n del espacio a la izquierda del PSOE, sin que la candidata designada, Yolanda D铆az, haya iniciado ni siquiera el 鈥減roceso de escucha鈥 pre-constituyente.

Quiz谩s bastar铆a comparar la evoluci贸n de las encuestas con la correcci贸n de las predicciones de crecimiento del Banco de Espa帽a y la Comisi贸n Europea para caracterizar el a帽o y medio que espera hasta las elecciones.

En el primer caso, la encuesta del CIS de marzo y la publicada poco despu茅s de la empresa 40dB -tras la aparici贸n en escena de Feij贸o-, muestran el reforzamiento de la movilizaci贸n de las derechas frente a la relativa apat铆a de la base social de las izquierdas, especialmente de Unidas Podemos. Si el CIS sit煤a al PSOE siete puntos por delante del PP (31,5% frente a 23,8%), esta ventaja se reduce a la mitad en solo un mes seg煤n la encuesta de 40dB, con una ventaja de solo 2,5 puntos del PSOE. Con el ascenso moderado de VOX y la ca铆da continua de Ciudadanos, las derechas obtendr铆an 169 esca帽os, lo que seguir铆a situando la mayor铆a parlamentaria de 176 en manos de las derechas autonomistas y las izquierdas soberanistas vascas, catalanas y gallegas. Pero el bloque de las izquierdas, con 143 esca帽os, ser铆a m谩s dependiente. La suma de esca帽os del PSOE y el PP ser铆a de 204. P煤blico publica hoy un estudio de Key Data con un “empate t茅cnico” PSOE-PP y un bloque de derechas de 172 esca帽os. Y ello explica la inicial estrategia bifronte de Feij贸o.

En el segundo caso, las predicciones de crecimiento, el Banco de Espa帽a ha rebajado un punto las publicadas por la Comisi贸n Europea en febrero, del 5,4% al 4,5% para 2022 y otro para 2023, del 3,9% al 2,9%, con una inflaci贸n disparada del 7,9% en 2022 y del 2,0% en 2023, pero admite que 鈥渆st谩n plagadas de una extraordinaria incertidumbre鈥 a la baja. Es decir, las consecuencias de la guerra de Ucrania erosionan en un 50% las predicciones de crecimiento y la inflaci贸n agrieta enormemente la eficacia del escudo social del GCP.

Conflictividad social y pol铆tica de rentas

Tras la aprobaci贸n esperp茅ntica de la reforma laboral, gracias al error de un diputado del PP, sus efectos sobre el crecimiento del mercado de trabajo se han hecho sentir. El n煤mero de empleados ha crecido a 20, 18 millones de trabajadores y un tercio de los nuevos 153.900 contratos son indefinidos. Pero esta tendencia al reforzamiento de la capacidad de negociaci贸n y auto-confianza de los trabajadores se ve contrapesada por la pobreza severa acumulada, que seg煤n Caritas ha pasado del 9,5% al 11,2%, creciendo en 2,5 millones y sumando a un total de 5,3 millones de personas.

Tras el pulso en la subida del salario m铆nimo interprofesional, el pasado mes de febrero, la pol铆tica de rentas para hacer frente a la erosi贸n de los salarios por la inflaci贸n se ha convertido en la siguiente prueba de fuerzas del escudo social. Si las subidas con una inflaci贸n del 2% se han situado en los 煤ltimos convenios en una media de 1,5%, la propuesta de la patronal para la renovaci贸n del Acuerdo para el Empleo y la Negociaci贸n Colectiva (AENC) -marco pactado de la pol铆tica de rentas-, es de 2,5% en 2022, con una inflaci贸n prevista del 7,9%, del 2% para 2023, con una inflaci贸n del 2%, y una subida del 1,5% en 2024. A lo que se acumular铆a un 1% adicional si la productividad por trabajador sube entre el 2% y el 4%. Es decir, una perdida acumulada, de cumplirse las predicciones, de mas de un 5% en 2022, que se consolidar铆a en 2023 y que ampliar铆a la brecha entre el aumento de la productividad y el crecimiento del salario m铆nimo, rompiendo la tendencia de los 煤ltimos cinco a帽os.

La propuesta sindical de CCOO y UGT son aumentos del 3,5% en 2022, 3,2% en 2023 y el 3% en 2024, con la suma de la diferencia de la revisi贸n del IPC anual, de manera que no haya perdida de poder adquisitivo mediante la extensi贸n de esta clausula, que actualmente solo protege al 30% de los trabajadores con convenio, tras casi doblarse en los 煤ltimos meses. En el caso de los trabajadores con el SMI o pensiones m铆nimas, los sindicatos piden una prestaci贸n temporal y de pago 煤nico. El Banco de Espa帽a ya ha intervenido para limitar cualquier revisi贸n al c谩lculo de la inflaci贸n subyacente (3,4%), excluyendo los aumentos de precios de energ铆a y alimentos.

Pero fue precisamente el precio de la energ铆a, en concreto del gas贸leo, el que hizo estallar el conflicto con los transportistas, que en una semana amenaz贸 con desabastecer las redes de comercio minorista. La promesa de bonificaciones sin concretar, a la espera de acuerdos en el Consejo europeo de marzo, no fue suficiente para desconvocar a aut贸nomos y pymes, cuyas asociaciones desbordaron a la Plataforma del sector que hab铆a convocado las movilizaciones. Alentadas por las derechas, con el apoyo de la gran patronal del sector- CNTC y FNATE- comenzaron a arrinconar al GCP hasta conseguir 20 c茅ntimos de rebaja por litro en ayudas directas al momento de repostar.

Con este trasfondo lleg贸 Pedro S谩nchez al Consejo Europeo del 27 de marzo, donde su objetivo fue lograr con Portugal una cl谩usula de 鈥渆xcepcionalidad ib茅rica鈥, que permitiera poner un tope al precio del gas del sector el茅ctrico y evitar que con el 15% imponga su coste marginal a toda la factura de la luz, a pesar de las cr铆ticas de Alemania y Holanda de que ello implicaba acabar con la unidad del mercado energ茅tico com煤n. Con un golpe de efecto, consigui贸 lo que buscaba, y el margen de maniobra para que tres d铆as mas tarde el GCP aprobase su 鈥淧lan nacional de respuesta a las consecuencias econ贸micas de la guerra鈥, que Albino Prada ha analizado en SP, un segundo escudo social por un importe del 1,5% de los presupuestos.

La propuesta de las derechas: desgravaci贸n fiscal

Frente a las medidas temporales del segundo escudo social -prohibici贸n de despido por causa objetiva por el precio de la energ铆a, tope de aumento de alquileres al 2%, aumento del 15% del ingreso m铆nimo vital, subvenciones generales a los combustibles, prorroga de 10.000 millones de cr茅ditos del ICO..- la derecha, con Feij贸o al frente, ha centrado su programa de oposici贸n en la desgravaci贸n fiscal.

Tras una semana de filtraciones y globos sonda, la propuesta se ha concretado en una carta de Feij贸o a S谩nchez, quince d铆as despu茅s de su encuentro en La Moncloa, con la oferta de un pacto de estado. La propuesta consta de varios elementos: 1) Una rebaja del IRPF de hasta 10.000 millones de euros, creando un nuevo m铆nimo adicional de 50 euros que no tributaria y deflactando la inflaci贸n; 2) la entrega de 200 a 300 euros anuales a las familias que no declaran; 3) la bajada del IVA de la electricidad al 4% o 5%, y no solo al 10% como ha hecho el gobierno; 4) nuevas reducciones de los precios de los carburantes; 5)utilizar el 7% de los fondos europeos, 4.900 millones para incentivos fiscales a las empresas. En definitiva, de lo que trata la propuesta es de una renegociaci贸n de los presupuestos aprobados por la coalici贸n que apoya al GCP y dar al PP un derecho de cogesti贸n de los fondos europeos post-Covid que viene reclamando para condicionar la pol铆tica social y econ贸mica del GCP (鈥淨ue Ejecutivo y la alternativa de gobierno trabajen juntos asuntos tan relevantes鈥).

T茅cnicamente, la rebaja fiscal propuesta por el PP supondr铆a la mitad de la recaudaci贸n por IRPF, superando el 4% del PIB, en un momento en el que el aumento de la recaudaci贸n prevista de unos 9.000 millones esta ya comprometida con el programa de bajada de impuestos del GCP en la factura de la luz, que se situar谩 entre los 7 y los 12 mil millones dependiendo de su extensi贸n.

Las empresas espa帽olas, por otro lado, han salido de 2021 con unas ganancias sin precedentes de 64.021 millones de euros, despu茅s de haber perdido 9.389 millones en 2020. El crecimiento del 5% de la econom铆a espa帽ola y del 6% de la mundial ha supuesto un aumento de la facturaci贸n interanual del 13,8%. Si en la siderurgia las ganancias fueron del 43% superiores, del 42 en la automoci贸n, pero en el caso de Telef贸nica fue del 414% gracias a la reestructuraci贸n de la multinacional. El sector bancario -sometido a una fuerte reestructuraci贸n, cierres de oficinas (el 55% desde 2008) y reducci贸n de personal tras las fusiones (16.500 empleos)- ha obtenido tambi茅n beneficios por valor de 19.866 millones de euros, tras haber perdido en 2020 mas de 5.000 millones.

El problema presupuestario m谩s importante en 2022 en relaci贸n con la inflaci贸n ser谩 la revalorizaci贸n de los nueve millones de pensiones, con efecto retroactivo desde el 1 de enero, que solo ser铆a factible con aumento de la deuda p煤blica cuando el banco Central Europeo ya ha anunciado el repliegue de su pol铆tica de flexibilizaci贸n cuantitativa mediante la compra de bonos y la subida paulatina de los tipos de inter茅s. El peligro de una nueva crisis de gesti贸n de la deuda, con la subida de las primas de riesgo, no es suficiente sin embargo para cambiar la orientaci贸n del gran capital de preferir la emisi贸n de deuda al aumento de la recaudaci贸n fiscal y presionar por la reducci贸n del gasto p煤blico a los niveles anteriores a la crisis del covid.

Detr谩s de las propuestas del PP se esconde en realidad un nuevo plan de ajuste, cuyos primeros beneficiarios ser铆an los tenedores de bonos p煤blicos.