De parte de Nodo50 June 4, 2023 320 puntos de vista

Las elecciones municipales y auton贸micas del 28 de mayo han resultado un desastre para el Gobierno de Coalici贸n Progresista (GCP). Las fuerzas pol铆ticas en el representadas han perdido 6 gobiernos auton贸micos, los ayuntamientos de Valencia, Sevilla y Zaragoza, con una merma muy considerable de su poder territorial. Barcelona est谩 en juego entre un posible, pero dif铆cil, tripartito de izquierdas, o un bipartito independentista. La reacci贸n del presidente del gobierno, Pedro S谩nchez, ha sido inmediata y ha adelantado la convocatoria de las elecciones generales del 10 de diciembre al 23 de julio. La creciente polarizaci贸n se convierte en un pulso todo o nada en el que el principal objetivo de las izquierdas es evitar un gobierno de la derecha extrema y de la extrema derecha PP-Vox.

Breve balance del 28 M

El PP ha obtenido m谩s votos que en 2019 (31,5% por 22,6%), pero el PSOE no ha perdido muchos (28,1% por 29,4%, unos 400.000 votos). Vox dobla (7,2% por 3,6%). Las izquierdas han perdido votos porque no han logrado movilizar a los votantes, aunque la abstenci贸n no lo explique todo. Se han mostrado divididas y en algunos casos enfrentadas abiertamente en el espacio a la izquierda del PSOE. Por lo que respecta al principal partido del GCP, hay un sector minoritario de sus dirigentes y de su electorado que critica abiertamente su pol铆tica de alianzas, comprando el discurso de las derechas, o las pol铆ticas de igualdad impulsadas por Podemos.

Por su parte, las derechas han liquidado a un competidor, Ciudadanos. Este hecho ha facilitado concentrar el voto, ya que en muchos casos el crecimiento del PP es b谩sicamente lo que pierde C鈥檚. En Arag贸n, el PP gana 94.554 votos y Vox, 33.000; C鈥檚 pierde 102.135. En Valencia, C鈥檚 pierde 430.245 y el crecimiento del PP y Vox ni siquiera recupera esos votos (358.640 y 23.938). Incluso en la Comunidad de Madrid, el PP obtiene mayor铆a absoluta y porcentaje de votos superiores por la abstenci贸n, pero todas las derechas pierden votos. Ayuso se deja 33.228; C鈥檚, 76.822 y Vox 85.445. En total pierden 195.495 votos, que las izquierdas no logran recuperar por la divisi贸n y por quedarse fuera Unidas Podemos al no llegar al 5% (158.831 votos).

En Catalu帽a, con una participaci贸n 8 puntos inferior a la media estatal, el PSC (23,4%) se convierte en el partido m谩s votado en las municipales, aunque las tres fuerzas independentistas sumar铆an el 39,6% (Junts 18,1%, ERC 17,1%, CUP 4,4%), una ca铆da conjunta de 5 puntos que absorbe pr谩cticamente ERC. Vox gana casi 4 puntos, reparti茅ndose a partes iguales con el PP (8,1%) los restos de Ciudadanos. Los Comunes se mantienen pr谩cticamente igual (8,7%), con la mitad de sus votos concentrados en Barcelona, pero pasa de ser la primera a la tercera fuerza.

En Euskadi, con una abstenci贸n de cinco puntos m谩s (39,89%), EH Bildu consigue 119 concejales m谩s (1.050, el 29,21%) frente a un PNV que pierde 79 (981, 31,69%) y su socio PSE-EE que tambi茅n pierde 17 (207, 16,2%). El PP gana tambi茅n 16 concejales (71, 8,35%). La confluencia alrededor de Podemos pasa de 65 a 46 concejales (5,745). En Navarra, EH Bildu gana 25 concejales (345, 21,34%), situ谩ndose como el segundo partido m谩s votado detr谩s de Uni贸n del Pueblo Navarro (246, 25,27%). El PSN-PSOE pierde 6 concejales (227, 15,7%).

En Galicia, el PP es la fuerza m谩s votada, aunque se le siguen resistiendo las grandes ciudades (excepto Ferrol) y avanza el BNG sumando 134 concejales m谩s, con la casi desaparici贸n de las Mareas. El bloque de izquierdas sigue siendo mayoritario, 669.053 votos por 554.112 votos el PP. Vox sigue sin tener representaci贸n.

El visible desastre no debe ocultar que en Catalu帽a las izquierdas superan por unos 500.000 votos a las derechas; que en Euskadi ganan tambi茅n por m谩s de 100.000 votos, que hay un empate en la Comunidad Valenciana, mientras que en Madrid la derecha se impone por m谩s de 500.000 votos y en Andaluc铆a por 140.000.

Proyecciones cara al 23 J

A la espera de las primeras encuestas tras la convocatoria de elecciones (El Pa铆s anuncia una este lunes), que probablemente recojan el ambiente de desmovilizaci贸n y desconcierto de las izquierdas tras el 28 M, disponemos al menos de las proyecciones realizadas con los resultados de las elecciones municipales y auton贸micas. Dado que la tasa de participaci贸n en las segundas elecciones generales de 2019 fue de 68,23% (una ca铆da de 3,5 puntos de las primeras, el 71,8%) y en estas elecciones municipales y auton贸micas ha sido del 63,9%, con una ca铆da de -1,29% de las 煤ltimas), cabr铆a esperar un hipot茅tico aumento tendencial de entre 3 y 5 puntos de participaci贸n el 23 J en el caso de una movilizaci贸n de los electorados de las izquierdas, sobre todo de concentrarse el voto de la izquierda del PSOE en Sumar.

Por utilizar solo dos de estas proyecciones, la de El Pa铆s y la de El Mundo, con l铆neas editoriales a favor de uno u otro bloque, ambas coinciden en que el PP ser铆a el partido m谩s votado y con mayor crecimiento de esca帽os (143-139) y podr铆a con Vox (15-17) alcanzar los 158-156 esca帽os, por lo que necesitar铆a a帽adir a su bloque parlamentario, para alcanzar la mayor铆a de 176 votos, otros 18-20 diputados. Pero la suma de potenciales aliados (CC, UPN, PRC鈥) no alcanzar铆a en el mejor de los casos la mitad de los mismos.

Por su parte, el bloque progresista podr铆a contar con 122-120 esca帽os del PSOE, con 20-14 de la izquierda agrupada en Sumar, es decir 136-140 votos. Pero de repetirse la mayor铆a parlamentaria actual, podr铆a a帽adir en la moci贸n de investidura entre 33-24 votos m谩s, lo que le acercar铆a a la mayor铆a parlamentaria m谩s que el bloque de las derechas extremas.

Sin embargo, El Mundo introduce un escenario adicional en su proyecci贸n. Que el resultado de las elecciones del 23 J en Andaluc铆a sea m谩s similar a las elecciones auton贸micas de 2022 que a las municipales de 2023. Ello supondr铆a 7 esca帽os m谩s para el PP y 7 esca帽os menos para el PSOE. No ser铆a suficiente para permitir a Feijoo formar gobierno, por lo que la proyecci贸n de El Mundo aplica la misma l贸gica a Castilla-La Mancha y Castilla-Le贸n, hasta que el bloque de las derechas extremas alcanza la mayor铆a parlamentaria virtual. Kiko Llaneras, para El Pais, tambi茅n hace sus propias proyecciones con un modelo m谩s sofisticado.

M谩s all谩 del proceso adivinatorio que implican estas proyecciones, lo que ponen de manifiesto es que las elecciones del 23 de julio est谩n lejos de haberse decidido. Que el equilibrio en la correlaci贸n de fuerzas electoral desde 2015 hasta 2019 oscil贸 alrededor de 10 esca帽os y que habr谩 una presi贸n enorme a favor del voto 煤til entorno al PP y el PSOE. En el bloque progresista y teniendo en cuenta la estabilidad del n煤mero de los esca帽os de los partidos vascos, catalanes y gallegos, la movilizaci贸n aut贸noma de la izquierda del PSOE depender谩 de la credibilidad electoral y program谩tica del proceso de confluencia que quiere ser Sumar.

Pero si el PP es el partido m谩s votado el 23 J, ser谩 llamado a formar gobierno y Feijoo deber谩 presentarse a una moci贸n de investidura. De no obtener los 176 votos de apoyo, le corresponder谩 al PSOE intentarlo. Y el efecto pol铆tico de la incapacidad de Feijoo para establecer las alianzas necesarias puede favorecer las negociaciones del bloque progresista, aunque con un aumento de las tensiones que hoy alientan la polarizaci贸n y la reaparici贸n de los llamamientos de sectores del PP y del PSOE a un gobierno bipartidista.

Balances y responsabilidades

El soci贸logo Robert K. Merton defini贸 una 鈥減rofec铆a auto-cumplida鈥 como 鈥渦na definici贸n 鈥榝alsa鈥 de la situaci贸n, que despierta un nuevo comportamiento que hace que la falsa concepci贸n original de la situaci贸n se vuelva 鈥榲erdadera鈥欌. No otra cosa ha sido la pol铆tica de mal menor que ha ido justificando la asunci贸n de los l铆mites impuestos por el r茅gimen del 78, el consenso de Bruselas y la concepci贸n geopol铆tica de la OTAN. Una y otra vez hemos echado mano de Gramsci para definirla: 鈥淭odo mal mayor se hace menor en relaci贸n con otro que es a煤n mayor, y as铆 hasta el infinito. No se trata, pues, de otra cosa que de la forma que asume el proceso de adaptaci贸n a un movimiento regresivo, cuya evoluci贸n est谩 dirigida por una fuerza eficiente, mientras que la fuerza antit茅tica est谩 resuelta a capitular progresivamente, a trechos cortos, y no de golpe, lo que contribuir铆a, por efecto psicol贸gico condensado, a dar a luz a una fuerza contracorriente activa o, si 茅sta ya existiese, a reforzarla鈥.

En el balance de responsabilidades que corresponde a los distintos componentes del GCP, que inevitablemente se debate estos d铆as, Pablo Iglesias las hace recaer en la incapacidad del PSOE para sumir la batalla cultural e ideol贸gica contra la derecha, que habr铆a conseguido imponer su narrativa, ahogando el debate municipalista y auton贸mico. Una marea reaccionaria espa帽olista contra la 鈥渋legitimidad鈥 de un gobierno que ha conseguido legislar sus pol铆ticas progresistas gracias al apoyo de un bloque parlamentario que agrupa a socialdem贸cratas, eurocomunistas, izquierdas independentistas vascas y catalanas y al veterano y ambidiestro PNV. Por coherencia, esa 鈥渋legitimidad鈥 se extender铆a a las 214 leyes y tres presupuestos anuales aprobados, exigiendo como expiaci贸n 鈥渄erogar el sanchismo鈥. Es decir, las derechas extremas conceptualizan y demonizan la acci贸n del GCP como un todo m谩s o menos coherente al que acusa de querer 鈥渞omper Espa帽a鈥 o, lo que es lo mismo, sus intereses de clase dominante.

La coherencia de esta narrativa de las derechas extremas, por su parte, contradice la realidad de los l铆mites pol铆ticos aceptados. Una vez m谩s: r茅gimen del 78, consenso de Bruselas, OTAN. Revela no el m铆nimo traspaso de estos l铆mites por el GCP como la lectura reaccionaria que hacen de ellos para apelar a la defensa de sus intereses. Lo que explica la campa帽a permanente del PP ante la Comisi贸n y el Parlamento europeos contra el GCP, que no ha tenido hasta el momento mayor 茅xito, a pesar o quiz谩s por, la marea reaccionaria a la que ya tiene que hacer frente la UE, y que ha reforzado ante todo la hegemon铆a geopol铆tica de EEUU en Europa.

No parece, por tanto, que esta sea una explicaci贸n suficientemente convincente. Si sit煤a el foco de las responsabilidades m谩s all谩 de Unidas Podemos, a pesar de reconocer la profundidad de su descalabro electoral. Es decir, m谩s all谩 de la justificaci贸n estrat茅gica de entrar y no de apoyar cr铆ticamente desde fuera a un gobierno del PSOE, la salida del gobierno del propio Pablo Iglesias, la designaci贸n de cargos y responsabilidades entre los que se quedaban y la confrontaci贸n con las fuerzas del mismo espacio pol铆tico que ha dificultado hasta ahora la constituci贸n de Sumar.

Una explicaci贸n m谩s satisfactoria es la de Ignacio S谩nchez-Cuenca, asesor de Yolanda D铆az, aunque tiene muchos elementos de auto-profec铆a del mal menor (como ha se帽alado Miguel Mora). El cambio de ciclo pol铆tico habr铆a tenido lugar en realidad en 2018, a pesar del 茅xito de la moci贸n de censura contra Rajoy. En diciembre de aquel a帽o, el PSOE perd铆a la Junta de Andaluc铆a y Vox alcanzaba el 15%, iniciando la polarizaci贸n de bloques que ha llevado a la actual situaci贸n. El 15 M agotaba su capacidad movilizadora en la integraci贸n de Podemos en el GCP y el proc茅s catal谩n, agotado y reprimido, reavivaba un nacionalismo espa帽ol reaccionario sobre los rescoldos vivos de la lucha contra ETA. En esta degradaci贸n constante de la correlaci贸n de fuerzas, el GCP ha rentabilizado considerablemente los resortes reformistas de los que dispon铆a frente a la policrisis, en gran medida gracias al cambio de orientaci贸n en el Consenso de Bruselas al que ha contribuido se帽aladamente. Es este legado el que hay que defender. Y mediante la polarizaci贸n y la movilizaci贸n de las izquierdas concretar alrededor del PSOE y Sumar un nuevo bloque parlamentario plural de 176 diputados.

PSOE

Hasta que punto ha calado el discurso de la derecha en sectores del viejo aparato 鈥榝elipista鈥 del PSOE lo refleja un art铆culo de Alfonso Guerra, 鈥淓l embrollo electoral鈥. Tras lamentar la derrota de 鈥渂uenos candidatos鈥 socialistas, atribuye toda la responsabilidad a Pedro S谩nchez por 鈥渁bandonar el socialismo liberal que hab铆a impregnado la acci贸n del PSOE durante 140 a帽os para substituirlo por una alianza de radicales, populistas, independentistas y herederos del terror significaba un cambio brutal en la tradici贸n y el pensamiento del PSOE鈥. El problema es la desconfianza que provoca el 鈥渟anchismo鈥. Impl铆cito en 茅l est谩 el rechazo del bipartidismo que provoc贸 el golpe de mano interno en el PSOE y la posterior recuperaci贸n de la secretaria general del PSOE frente a los candidatos que entonces ofrec铆an 鈥渃onfianza鈥.

Con el peligro de esta quinta-columna en el PSOE, de erosi贸n continua en los siete meses que quedar铆an de legislatura del GCP por los ataques de una derecha movilizada, pero tambi茅n de unas diferencias entre los socios de gobierno cada vez m谩s patentes en la tramitaci贸n de los 19 proyectos legislativos pendientes, Pedro S谩nchez decidi贸 en doce horas la convocatoria adelantada de las elecciones generales el 23 J. Su anuncio televisado desde Moncloa fue seguido de una explicaci贸n m谩s detallada ante los diputados y senadores socialistas el 31 de mayo, que constituir谩n las l铆neas de campa帽a del PSOE para el 23 J.

Pedro S谩nchez asumi贸 la derrota de los candidatos socialistas el 28 M en primera persona. Hizo un balance pormenorizado de los avances sociales y democr谩ticos de la legislatura, en medio de las crisis del Covid y del coste de la vida, de la 鈥渟oluci贸n ib茅rica鈥 para los precios de la energ铆a. Todos esos avances, que la derecha llama 鈥渟anchismo鈥 ser铆an derogados por una derecha extrema y una extrema derecha trumpistas, enfangada en una campa帽a de 鈥渘oticias falsas鈥, entre ellas el inminente pucherazo electoral que preparar铆a S谩nchez con el adelanto electoral que, por otra parte, han venido reclamando desde antes de la moci贸n de censura de Vox-Tamames. Con la convocatoria del 23 J, S谩chez quiere convertir la derrota del 28 M en 鈥渦n punto de partida, no un punto de llegada鈥: movilizar a unas izquierdas paralizadas por los efectos de la crisis, hacerlas responsables de su propio futuro y frenar la ola reaccionaria que recorre Europa en Espa帽a.

El tono 茅pico del envite, el llamamiento expl铆cito a la defensa de los intereses de clase, simbolizados en los fundadores del PSOE, chocar谩 sin embargo con el balance real del GCP: un progresismo arbitrista entre las clases, que ha respetado los l铆mites impuestos por el r茅gimen del 78, el consenso de Bruselas y la geopol铆tica de la OTAN. Incluso los 鈥渆scudos sociales鈥 levantados apoy谩ndose en las ayudas europeas, lejos de ser ese absurdo de una 鈥渘acionalizaci贸n de los salarios鈥, ha sido ante todo una pol铆tica condicionada de pobres reales o potenciales, que no ha alcanzado por incapacidad administrativa a la mitad de los sectores de poblaci贸n a los que estaban destinados.

Por eso los programas electorales tienen en la actual coyuntura una credibilidad relativa. Lo que pesa es la experiencia acumulada de los efectos de la gesti贸n progresista de la policrisis en un marco de reflujo y desmovilizaci贸n de las izquierdas sociales. De unos aparatos pol铆ticos de izquierdas cooptados por el funcionamiento de un aparato de estado con importantes bloqueos internos, burocratizado, que han ido adapt谩ndose a las pol铆ticas del mal menor, dejando para otro ciclo las reformas estructurales que exige la larga agon铆a del r茅gimen del 78. El acto final de este desencuentro, la imposibilidad de reagrupar el espacio a la izquierda del PSOE para las elecciones municipales y convertirlo en una negociaci贸n de peque帽os aparatos sobre la base de sus derrotas hasta el 煤ltimo d铆a del plazo legal para la inscripci贸n de Sumar, es quiz谩s el ejemplo m谩s descarnado de todo lo anterior.

Derrotar a PP y Vox

Los contornos del choque de intereses de clase que tendr谩 lugar el 23 J est谩n dados. En las escasas 8 semanas que restan es esencial explicar de la manera m谩s sencilla y simple a lo que nos enfrentamos en el reino de Espa帽a: si ganan y forman gobierno el PP y Vox derogaran no el 鈥渟anchismo鈥, sino las esperanzas mismas de una movilizaci贸n democr谩tica de las clases trabajadoras para defenderse de las nuevas pol铆ticas de austeridad y ajuste fiscal que la Comisi贸n europea -apoyada con entusiasmo por el Banco de Espa帽a- quieren imponer a partir de los presupuestos de 2024. Un gobierno PP-VOX ser铆a un desastre para las libertades, las mujeres, las clases populares, los inmigrantes, los derechos sexuales de las minor铆as, las naciones hist贸ricas鈥a restauraci贸n reaccionaria de los intereses de las clases dominantes, apoy谩ndose en las caracter铆sticas m谩s antidemocr谩ticas del r茅gimen del 78, acentuar谩n la desigualdad, el centralismo y el capitalismo de amiguetes. Para mantener las esperanzas abiertas de un nuevo ciclo de movilizaciones sociales progresistas, la primera condici贸n imprescindible es la derrota electoral del PP y Vox.

A contribuir a ella llamamos a todos nuestros lectores.