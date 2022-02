–

El domingo, 13 de febrero, el Partido Popular ganaba las elecciones auton贸micas en la Comunidad de Castilla y Le贸n. Sub铆a 2 esca帽os, pero perd铆a 55 mil votos. Lejos quedaba la so帽ada mayor铆a absoluta que se persegu铆a cuando se forz贸 la convocatoria electoral anticipada y muy cerca, la posible entrada de Vox en un futuro gobierno que, se mire como se mire, depender谩 de una ultraderecha que ha incrementado su representaci贸n en 12 procuradores.

El mi茅rcoles, 16 de febrero, estallaba en el PP una crisis de dimensiones hoy incalculables que no ha dejado de crecer desde esa fecha. Una crisis focalizada en Isabel D铆az Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid con mayor铆a absoluta y partidaria de un acuerdo con Vox, y el aparato estatal de su partido, liderado por Pablo Casado y Teodoro Garc铆a Egea, partidario de no se sabe muy bien qu茅, pero que, en sus idas y venidas, adem谩s de falta de l铆nea, expresa sus dudas sobre la v铆a Ayusista y sus alianzas.

El domingo, d铆a 20, todos los medios de comunicaci贸n se hacen eco de la reuni贸n 鈥渟ecreta鈥 de tres horas que el viernes celebraron Pablo Casado e Isabel D铆az Ayuso. El encuentro no sell贸 la paz. Al contrario, apunt贸 que Ayuso sale tocada, pero que, claramente, el lado m谩s d茅bil del envite es Casado. Tras el encuentro aumentan las voces sobre una posible sustituci贸n en la cabeza del partido a trav茅s de un congreso extraordinario. Es ya un coro el que pide que sea Alberto N煤帽ez Feij贸o, presidente de la Comunidad aut贸noma gallega quien, con sus cuatro mayor铆as absolutas, tome las riendas del PP.

La corrupci贸n omnipresente

La 鈥済uerra de charranes鈥 desatada en el PP tiene casi todos los ingredientes de una buena serie: batalla por el poder, por el dinero, uso de esp铆as, escuchas, chivatazos, traiciones, palabras no cumplidas y, sobre todo, corrupci贸n. Mucha corrupci贸n econ贸mica, pol铆tica y moral.

Tom谩s D铆az Ayuso, hermano de la presidenta madrile帽a, aparece ahora en el centro de la en茅sima trama corrupta. Desde que su hermana ocupa el m谩ximo cargo de la Comunidad de Madrid, los contratos con la Administraci贸n auton贸mica en los que, de una u otra manera, aparece y de los que se tiene noticia suman ya 20. Ya lo vimos en las tramas Lezo, P煤nica, G眉rtel y, c贸mo no, en el Tamayazo. El procedimiento casi siempre es el mismo. A saber, utilizar la posici贸n en el gobierno para hacerse con parte del 鈥渂ot铆n鈥 que representa el presupuesto p煤blico de 23 mil millones que maneja la autonom铆a y llevarse adem谩s un tanto por la gesti贸n (una comisi贸n). En el caso que nos ocupa, la crisis sanitaria provocada por la Covid y la posibilidad de realizar contratos de gran importe por procedimiento de emergencia (sin concurso p煤blico) ha proporcionado la coartada perfecta. Por ese camino, una desconocida empresa no dedicada al material sanitario y propiedad de un amigo de la infancia de la familia Ayuso en Sotillo de la Adrada, 脕vila, se hizo con un contrato de 1.5 millones de euros para traer mascarillas FFP2 y FFP3 de China al 鈥渕贸dico鈥 precio de 6 euros por unidad, cobrando una comisi贸n de 280 mil euros por la gesti贸n. A estas alturas no sabemos si la empresa es una tapadera del hermano de Ayuso para no figurar o solo un medio para la comisi贸n. En cualquier caso, el contexto en el que se produce el pelotazo coincide con unas fechas en que fallec铆an m谩s de 500 personas al d铆a por Covid-19, no hab铆a mascarillas e Ifema era m谩s un plat贸 de televisi贸n para Ayuso que un hospital de campa帽a; el Zendal funcionaba a medio gas en lo sanitario y a pleno pulm贸n fabricando contratos para suministradores privados. Mientras, la atenci贸n sanitaria p煤blica (falta de todo) aguantaba gracias al pundonor de sus profesionales y la paciencia de la ciudadan铆a, la pizza era el 煤nico men煤 de los ni帽os sin recursos y, en las residencias, los protocolos establecidos imped铆an a los ancianos ser atendidos en centros hospitalarios. 6 mil vidas se perdieron sin que nadie lo haya investigado.

Como siempre, en el caso que no ocupa el PP lo neg贸 todo primero para luego acusar a la oposici贸n. Al final, Ayuso ha reconocido que su herman铆simo cobr贸, seg煤n ella, 55 mil euros y que todo fue legal. Nadie ha visto un papel. La oposici贸n, empezando por M谩s Madrid y seguidos por PSOE y Unidas Podemos, han solicitado ya la intervenci贸n e investigaci贸n de la fiscal铆a. Tambi茅n como siempre, el fuego amigo, en este caso el de Casado y Egea contra Ayuso, ha destapado un asunto del que ahora se busca denodadamente c贸mo salir.

La posici贸n en el estado

La guerra por el poder, por el dinero y por la pol铆tica que pueden hacer posible ambas cosas se halla detr谩s de la batalla en las derechas. En esa guerra, los bastiones que m谩s valor tienen no son los del partido, sino los del Estado. Pronto lo dej贸 claro Mart铆nez Almeida, portavoz nacional del PP y alcalde de Madrid, que call贸 y calla como lo primero y habla y act煤a como lo segundo, destituyendo al 鈥渇ontanero amigo鈥 脕ngel Carromero usado, con dinero del ayuntamiento, para buscar pruebas contra Ayuso. La alcald铆a de Madrid, capital de Espa帽a, buque insignia del PP y sus lazos con las empresas est谩n en el aire; le falta a Almeida (y lo acusa) la 鈥渓ibertad de pactar con Vox鈥 que ya tiene Ayuso. El alcalde depende de C鈥檚 y de tres tr谩nsfugas de M谩s Madrid para seguir en su puesto.

Los presidentes auton贸micos, empezando por Feij贸o (gallego), pero siguiendo por el andaluz (Moreno Bonilla) o el murciano (L贸pez Miras), hijo de un golpe de mano que liquid贸 a C鈥檚 y se qued贸 con parte de Vox, trabajan ya para descabezar a los capitanes en G茅nova. Casado se resistir谩, pero es solo cuesti贸n de tiempo como ha demostrado su precipitado cierre, sin contrapartidas, del expediente contra D铆az Ayuso.

El bipartidismo

La base del marco de representaci贸n de partidos del r茅gimen del 78 se halla en el bipartidismo. El turnismo entre PP y PSOE y su reparto del 鈥渃ontrol鈥 en las principales instituciones marca la manera en que 茅stas se han desarrollado y funcionan o, m谩s bien, no lo hacen. Su quiebra territorial, as铆 como por la derecha como por la izquierda, constituye un hecho para el que no hay soluci贸n. La incapacidad, a trav茅s de los cauces dados por el sistema, de resolver las enormes contradicciones que la sociedad va acumulando, especialmente a partir de la crisis de 2008 y de la pandemia est谩n detr谩s de esa crisis lenta pero irrefrenable.

El PP de Casado ha intentado 鈥渁 su manera鈥 amalgamar, en aras de la estabilidad y gobernabilidad, a la fracci贸n que perdi贸 primero, con C鈥檚 y ahora, con Vox. Lejos de ello y salvo en Galicia y Madrid (si bien no es igual) no lo ha logrado. Al contrario, las victorias se transforman, m谩s pronto que tarde, en fragilidad o p茅rdidas. Es verdad que C鈥檚 camina hacia su extinci贸n, pero la lectura reaccionaria y franquista que propone Vox de todo el r茅gimen del 78 y sus instituciones aguanta, avanza y aparece (entre las derechas) como la m谩s segura para 鈥渄ominar Espa帽a鈥. Ayuso coquetea descaradamente con ella, el poder econ贸mico por ahora no. El IBEX 35 no se ve hoy enfrent谩ndose a la UE, al banco central o a los fondos europeos, tampoco abriendo en canal el problema nacional o el de los abandonados territorios de media pen铆nsula. Al contrario.

A pesar de ello y de que muchos ya buscan el fin de esa 鈥済uerra de charranes鈥 que nunca quisieron, 茅sta no llegar谩. La raz贸n es que detr谩s de la misma hay, junto al dinero, al poder y a la corrupci贸n, un proceso abierto de reorganizaci贸n en las derechas que empuja objetivamente hacia la profundizaci贸n de la crisis del r茅gimen del 78 y sus consensos. Es decir, hacia y la ingobernabilidad y la inestabilidad.

Por si alguien duda, no olvidemos que a煤n nos quedan por conocer 19 contratos de Tom谩s D铆az Ayuso.