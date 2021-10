De la misma manera que las Cortes Generales pierden el control de la ley una vez que ha sido publicada en el BOE, el juez o tribunal pierde el control de la sentencia que ha dictado una vez hecha p煤blica.

Por muchas dudas que un juez o tribunal tenga acerca de la interpretaci贸n que debe hacer de una ley al aplicarla a un caso concreto, no puede dirigirse a las Cortes Generales a fin de que estas le clarifiquen qu茅 es lo que han querido decir al aprobar el precepto legal en cuesti贸n en los t茅rminos en que lo hicieron. El juez no est谩 sometido al imperio del legislador, sino al imperio de la ley. De la ley tal como fue aprobada por el legislador y publicada en el Bolet铆n Oficial del Estado. La legitimaci贸n democr谩tica del poder judicial es “objetiva y pret茅rita”. El juez o tribunal no est谩 sometido a las Cortes Generales, sino a la manifestaci贸n de voluntad de las Cortes Generales que qued贸 objetivada en el texto de la ley que fue sancionada y promulgada a continuaci贸n por el Jefe del Estado y publicada en el BOE.

El juez o tribunal no tiene a nadie a quien preguntar c贸mo debe interpretar la ley al aplicarla a un caso concreto. Tiene que decidir seg煤n su leal saber y entender. Tiene que hacerlo justificando en la fundamentaci贸n jur铆dica de la sentencia, de acuerdo con las reglas de interpretaci贸n com煤nmente aceptadas en el mundo del derecho, por qu茅 ha alcanzado la interpretaci贸n que le sirve de base para dictar sentencia. Pero tiene que hacerlo sin consultar a nadie.

La posici贸n en la que se encuentra el juez o tribunal respecto de la ley que tiene que aplicar en un caso concreto, es la misma en la que se encuentra la Mesa del Congreso de los Diputados, cuando tiene que aplicar una sentencia dictada por el Tribunal Supremo. La sentencia ya ha sido dictada y a esa sentencia no se le puede a帽adir ni un punto ni una coma. De la misma manera que las Cortes Generales pierden el control de la ley una vez que ha sido publicada en el BOE, el juez o tribunal pierde el control de la sentencia que ha dictado una vez hecha p煤blica. Los t茅rminos en los que la ha dictado son los que figuran en la fundamentaci贸n jur铆dica, por un lado, y en la parte dispositiva por otro. Eso es lo 煤nico que la Mesa del Congreso de los Diputados tiene que tomar en consideraci贸n para aplicarla.

Al tratarse de un 贸rgano de naturaleza pol铆tica, cuyos miembros no tienen por qu茅 tener conocimientos jur铆dicos, la Mesa no solamente puede, sino que debe solicitar a los servicios jur铆dicos de la C谩mara que le den su opini贸n sobre la forma en que la sentencia debe ser aplicada. Esta es una de las razones por las que las C谩maras legislativas cuentan con servicios jur铆dicos. Dicha opini贸n no es vinculante. En realidad no es ni siquiera preceptiva, pero trat谩ndose de una operaci贸n exclusivamente jur铆dica, lo normal es que el 贸rgano de naturaleza pol铆tica pida la opini贸n de los servicios jur铆dicos y la haga suya, decidiendo, en consecuencia, aplicar la sentencia en los t茅rminos en que los servicios jur铆dicos de la C谩mara le han indicado.

En todo caso, lo que est谩 claro es que la Mesa del Congreso de los Diputados 脷NICAMENTE puede consultar con los letrados del Parlamento. Puede no consultarlos, si no quiere. Pero de querer consultar con alguien, 煤nicamente puede hacerlo con quienes integran los servicios jur铆dicos de la C谩mara. Nadie m谩s puede auxiliarle en la decisi贸n que tiene que tomar.

La Mesa del Congreso no puede dirigirse a la Sala del TS solicitando aclaraci贸n de ning煤n tipo. El presidente de la Sala ha hecho bien en record谩rselo. La Sala ya ha dejado objetivada en la sentencia la fundamentaci贸n jur铆dica y el fallo. Ahora es la Mesa del Congreso la que tiene que decidir c贸mo se aplica.

Una vez que ha tomado su decisi贸n y la ha hecho p煤blica, la Mesa tampoco puede revisarla. El acto de aplicaci贸n de la sentencia es el 煤ltimo momento del derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensi贸n. La elevaci贸n de la pregunta a la Sala Segunda del TS por la Presidenta sin consultar con la Mesa del Congreso, tras haberse hecho p煤blica la decisi贸n de la Mesa de aplicar la sentencia dictada por dicha Sala contra el diputado Alberto Rodr铆guez de acuerdo con el dictamen de los letrados, supone una vulneraci贸n del derecho a la tutela judicial efectiva de este.