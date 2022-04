–

Justicia para el preso anarquista Toby Shone

El preso anarquista Toby Shone est谩 recluido en el centro de categor铆a B HM Prison Parc, una prisi贸n de gesti贸n privada en el sur de Gales, a pesar de ser en realidad un preso de categor铆a C o D que pod铆a optar a la liberaci贸n con permiso temporal (ROTL) el 21 de enero de 2022, seg煤n la documentaci贸n que recibi贸 el 26 de marzo de 2022. La ROTL es un permiso domiciliario para preparar la puesta en libertad. Los presos de categor铆a B no tienen derecho a permisos de salida.

A pesar de haber sido declarado no culpable de delitos pol铆ticos en el tribunal y de no haber pruebas que lo vinculen con el sitio web y la publicaci贸n 325.nostate.net, Toby est谩 detenido sin proceso legal y sin posibilidad de reparaci贸n como preso de categor铆a B, de alto riesgo, en la que no tiene derecho a ROTL (permiso de residencia). Un funcionario de libertad condicional le dijo previamente a Toby que su categorizaci贸n es consecuencia de sus creencias anarquistas, y del hecho de que las autoridades consideran que act煤a de acuerdo con esas creencias. Esta decisi贸n se ha tomado en un nivel superior a la Unidad de Gesti贸n de Delincuentes (OMU), que es la unidad con la que Toby trata personalmente.

Sus creencias son tambi茅n la raz贸n por la que la polic铆a est谩 tramitando una Orden de Prevenci贸n de Delitos Graves contra Toby, que permitir谩 a la polic铆a supervisar y controlar todos los aspectos de la vida de Toby y vigilar a sus asociados durante cinco a帽os.

La orden significa que puede ser encarcelado de nuevo durante otros cinco a帽os si incumple la orden, que es tan intrusiva que ser铆a imposible no hacerlo.

La audiencia de la SCPO es la ma帽ana del 6 de mayo de 2022 en el Tribunal de la Corona de Bristol.

Toby sali贸 de HMP Bristol el viernes 18 de marzo. Durante su estancia en Bristol, la prisi贸n retuvo dos paquetes de documentos legales enviados por su equipo jur铆dico y que nunca recibi贸.

Entre el 18 y el 29 de marzo estuvo confinado permanentemente en su celda de la prisi贸n de HM Parc, sin hacer ejercicio, sin salir de ella salvo para ducharse, con una interacci贸n m铆nima (los guardias se limitan a tirar su comida al suelo y cerrar la puerta), y la denegaci贸n de la atenci贸n sanitaria que

que solicit贸 debido a una infecci贸n ocular (ahora ha recibido tratamiento).

A diferencia de la mayor铆a de las prisiones, en las que se puede comprar fruta y verdura para complementar la comida de la prisi贸n, que no es apta para la salud humana, HMP & YOI Parc niega a los presos esta posibilidad al designar la comida fresca como un 芦riesgo para la seguridad禄. Tambi茅n obligan a los presos a elegir entre el cr茅dito telef贸nico para mantenerse en contacto con sus seres queridos y las necesidades de la tienda de la prisi贸n. En la mayor铆a de las prisiones, el cr茅dito telef贸nico es adicional al gasto semanal en comida y art铆culos de aseo extra, pero en Parc el cr茅dito telef贸nico tiene que comprarse con la asignaci贸n de gasto semanal.

La directora de HM Parc, Janet Wallsgrove, fue galardonada este a帽o con la Orden del Imperio Brit谩nico por sus 芦servicios al servicio penitenciario禄. La prisi贸n de HM Parc es l铆der en esclavitud carcelaria y encierra habitualmente a delincuentes j贸venes y adultos m谩s all谩 del l铆mite legal.

Un preso del ala de Toby ha estado encerrado 24 horas al d铆a durante 18 d铆as. Esto es una tortura, pero no es de extra帽ar que Parc aplique este tipo de r茅gimen: esta prisi贸n est谩 dirigida por G4S, cuyos guardias son famosos por asesinar al angole帽o Jimmy Mubenga en un avi贸n de pasajeros abarrotado el 12 de octubre de 2010.

Puedes escribir a Toby a:

Toby Shone A7645EP

HMP Prison Parc

Heol Hopcyn John,

Coity,

Bridgend CF35 6AP

REINO UNIDO

Las donaciones pueden hacerse a:

The Bottled Wasp

C贸digo Sort: 08-92-99

N煤mero de cuenta: 65601648

IBAN: GB35 CPBK 0892 9965 6016 48

BIC: CPBK GB22

Ref: ADREAM

隆Act煤a en solidaridad con Toby!

隆Que se joda el sistema penitenciario!

