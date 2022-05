–

Alishare, escuché tu mensaje de solidaridad, gracias, me dio fuerzas. Me gustaría volver la energía con esta carta abierta, y espero patear un ladrillo de las paredes. Una vez más. En una ráfaga de plumas negras y sabiduría lunar, un asesinato de cuervos entregó tu comunicado y esos astutos cuervos me contaron tu situación en FCI Memphis.

Quiero añadir a este diálogo y hablar de tres compañeros anarquistas encarcelados en Italia. La primera es Anna Beniamino, que cumple una condena de 17 años por el caso Scripta Manent en un régimen de alta seguridad en la cárcel de Rebibbia (Roma). El caso Scripta Manent supuso la detención de 7 anarquistas acusados de asociación subversiva con fines terroristas y una serie de acciones directas reivindicadas por la Organización Anarquista Informal. Una farsa absurda con conclusiones obscenas. El segundo compañero que quiero mencionar es Alfredo Cospito que lleva encerrado desde 2012 por el caso Adinolfi por el que fue condenado a casi 11 años y ahora está a la espera de la confirmación de otra condena de 20 años por el caso Scripta Manent. A Alfredo se le aplicó recientemente la legislatura 41 bis, régimen especial de seguridad. Cada mes, sólo puede recibir una llamada telefónica (10 minutos) o una visita estrictamente con familiares con cristal y grabada; sólo puede pasear por el patio con un máximo de otros 3 presos previamente aprobados por la seguridad de la prisión; no puede recibir libros, se aplica la censura a su correspondencia (el número de cartas al mes es extremadamente limitado), y tiene una cantidad muy limitada de artículos que puede guardar en su celda. Varios organismos internacionales han condenado continuamente el régimen penitenciario del 41bis como tortura. El tercer compañero que quiero mencionar es Juan Sorroche. En la fecha del día internacional de los presos anarquistas de larga condena, el 11 de junio, Juan se enfrentará a una vista judicial en Treviso. Juan está en juicio acusado de un ataque contra una oficina del partido político Lega Nord reivindicado por la «Célula Haris Hatzimihelakis/Internacional Negra (1881/2018)» que ocurrió en agosto de 2018. Juan que ya cumplía condena por otros juicios, se enfrenta ahora a una larga condena en este otro juicio político. Como todos los anarquistas encarcelados en el mundo, estos tres compañeros merecen el apoyo y la solidaridad que el movimiento anarquista internacional pueda darles.

La represión a la que nos enfrentamos es la prueba de que nuestra lucha tiene validez, y el enemigo está amenazado y reacciona. Aunque estemos encerrados, nuestras vidas continúan. Nuestro mundo interior sigue siendo infinitamente rico y diverso mientras nos enfrentamos a nuestra experiencia. Formamos parte del mismo continente perdido, y descubrimos la libertad, en nuestros corazones indestructibles. Alishare, con nuestras cartas, creamos un puente atlántico donde todos podemos encontrarnos y aprender unos de otros. Los anarquistas pisamos los mismos patios, escuchamos las mismas llaves y portazos, pero discutimos, y planeamos y no nos rendimos. Los diálogos entre nosotros son importantes, tan necesarios como los que tenemos con los de fuera.

Les cuento algunas de mis novedades. Tal vez sea por los esfuerzos de solidaridad de los compañeros de afuera, pero pude recibir algunas cartas, postales y un libro: «Sara – Memorias de prisión de una revolucionaria kurda» de Sakine Cansiz. No sé quién me envió el libro, pero tiene mi más sincero agradecimiento. Recibí algunas cartas de la Cruz Negra Anarquista de Filadelfia enviadas en los últimos dos meses, y un par de tarjetas de la Cruz Negra Anarquista de Brighton, y un paquete de la Cruz Negra Anarquista de NFA en Londres. Eso, así como algunas otras cartas, llegaron en los últimos días. Todavía tengo mucha correspondencia que no me han dado, así como libros. G4S miente ante todo esto afirmando que «no tengo correspondencia», y diciendo que los libros no están permitidos. En la prisión de Bristol, pude recibir un ejemplar de «Mi vida pestilente» de Claudio Lavazza antes de que la administración censurara mi correo. Recomiendo el libro de Claudio, leerlo es como recibir un gran abrazo de un querido amigo que te ha ayudado a escapar. Mientras estaba en Bristol, los compañeros de Italia me enviaron un calendario lunar que me fue prohibido. Todos los anarquistas deberían conocer el placer de la Luna Oscura. Para un alfabeto en llamas, que la pluma alcance el vacío.

Libertad a Eric King. Libertad para todos

Toby Shone.

