May 5, 2022

Como un gesto m铆nimo me niego a comer en el servicio de la c谩rcel con motivo del 1潞 de Mayo Revolucionario, para unirme a las manifestaciones en todo el mundo utilizando mi cuerpo como medio de solidaridad y para protestar por la denegaci贸n de mi correspondencia por parte de la empresa de seguridad G4S. No me aislar茅 de mi familia, amigos y compa帽eros y sigo definiendo mis convicciones antipol铆ticas. Honor y dignidad a todos los ca铆dos.

Recordemos a los de Haymarket.

Toby Shone

G4S Parc, Reino Unido.

FUENTE: DARK NIGHTS

TRADUCCI脫N: ANARQU脥A