Se cree que el registro de la celda descrito por Toby Shone es un intento de intimidaci贸n por parte de G4S Parc tras un mes de esfuerzos concertados por los que est谩n fuera para pedir cuentas a Gareth Kite, Director de la Sala de Correo, por retener el correo y los libros de Toby. Aunque Kite ha respondido goteando a Toby peque帽as cantidades de correo, algunas de ellas de hace meses -mientras sigue afirmando que Toby no tiene correo- sabemos que hay mucho correo pendiente, tanto de HMP Bristol como de HM Prison Parc, y particularmente cartas y tarjetas de solidaridad de grupos pol铆ticos y noches de escritura de cartas. Se puede contactar con Gareth Kite en secretariat.parc@uk.g4s.com

18 DE MAYO DE 2022

Prisi贸n de HM Parc

Esta ma帽ana, alrededor de las 9:40, un equipo del Departamento de Seguridad entr贸 en mi celda, me someti贸 a un registro al desnudo y procedi贸 a poner mi bloc de notas patas arriba, revisando todas mis pertenencias 鈥 papeles legales, cartas, fotos y libros 鈥 en nombre de la 芦inteligencia禄 que hab铆an recibido. Se negaron a decir en qu茅 consist铆a esa 芦informaci贸n禄 y me dijeron que me pusiera en contacto con mi abogado. Antes de que pudiera hacerlo, me sacaron y me metieron en una celda est茅ril hasta que terminaron el allanamiento. Basta decir que estos lacayos del G4S no encontraron nada, pero decidieron en su impotencia llevarse un conjunto de estanter铆as, arrancar de la pared una tarjeta de solidaridad que recib铆 de Londres, llevarse mi edred贸n, mi antena de radio y un frasco de medicamentos para una afecci贸n de la piel expedido por el m茅dico. Incidentes como 茅ste forman parte de la vida cotidiana de los presos, pero como preso revolucionario, nunca dejar茅 que estas provocaciones queden sin respuesta. Uno de los miembros del equipo consider贸 oportuno preguntarme: 芦驴D贸nde est谩 tu Cor谩n?禄, para lo cual se podr铆an decir muchas cosas, pero lo dejar茅 ah铆 por ahora, ya que la ret贸rica es barata y los hechos son evidentes.

芦Una idea que no es peligrosa es indigna de ser llamada idea禄. Oscar Wilde

FUENTE: DARK NIGHTS

TRADUCCI脫N: ANARQU脥A